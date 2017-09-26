حائط ممل وركن فارغ ومنطقة خالية، هي أشياء توجد في معظم المنازل ونتمنى أن نغيرها ونستغل وجودها الذي اقتربنا من نسيانه إذا لم يكن قد حدث بالفعل! تنشغل يوميًا بأعمالك ثم تأتي بعد يوم شاق تفكر ما الذي يمكنك فعله في هذا الركن الذي وضعت فيه التليفزيون ولكنه يبدو مملًا للغاية! ثم تعصف في ذهنك الكثير من الأفكار ويتم تأجيلها يومًا بعد يوم. اليوم نقدم لكم 7 أفكار لتحسين المنزل باستغلال المساحات الفارغة نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم!
هل تعرف هذا الركن في منزلك الذي لا يبدو صحيحًا لنظرك؟ إليك الحل! أضف له بعض الأرفف وقم بإنشاء مكتبة بسيطة تزيد من دفئ الغرفة وتتكامل مع الأثاث الموجود بالفعل. في هذا التصميم نجد أثاث بنمط ريفي ومكتبة على الطراز نفسه بالخشب وكنبة بيضاء بألوان مخدات جميلة ومبهجة.
ما الأجمل من الحصول على غرفة معيشة مريحة ودافئة إلا وجود مدفأة بسيطة كهذه تزيد من حميمية التصميم وأناقته؟ يمكنك استخدام المساحة فوق المدفأة أيضًا لوضع بعض التحف وإطارات الصور العائلية والشمعدانات.
وضع ديكور لسلم كبير كهذا سواء في المنزل أو في أي مبنى لا يمكن أن يكون أسهل! فقط اختر بين مجموعة من النباتات المختلفة التي تضيف بعض الانتعاش للسلم خاصة إذا كانت أرضيته من الخشب الدافئ.
الطراز التبسيطي (المينيمالي) هو أول ما يطرأ على بالنا عند رؤية تلك الصورة! تصميم طبيعي وبسيط للغاية ومستغلًا للمساحة الصغيرة مع المحافظة على وجود مكان للتحرك ودخول الضوء.
فكرة أخرى لاستخدام السلم كديكور بجانب كونه مفيد أيضًا لتعليق الأغراض كشماعة. يمكنك استخدامه داخل غرفة النوم أو في طرفة المنزل أو في المدخل. قطعة بسيطة ولا تحتاج لمساحة كبيرة لوضعها وستحل لك مشكلة مهمة في التخزين.
لماذا لا تقوم بحركة جريئة وتقوم بالرسم أو طلاء حائط منزلك بنفسك أو تستعين بأحد أصدقائك الفنانين لتصنع حائط فريد من نوعه يتحاكى عنه كل من يزورك!
من الطرق المميزة جدا لملأ مساحة حائط فارغة أن تقوم بتعليق مجموعة من الصور العائلية أو صور فنية مفضلة لك. تلك الأشياء تزيد من دفئ وحميمية تضميم منزلك كما أنها مناسبة لكل أنماط التصميمات.