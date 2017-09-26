حائط ممل وركن فارغ ومنطقة خالية، هي أشياء توجد في معظم المنازل ونتمنى أن نغيرها ونستغل وجودها الذي اقتربنا من نسيانه إذا لم يكن قد حدث بالفعل! تنشغل يوميًا بأعمالك ثم تأتي بعد يوم شاق تفكر ما الذي يمكنك فعله في هذا الركن الذي وضعت فيه التليفزيون ولكنه يبدو مملًا للغاية! ثم تعصف في ذهنك الكثير من الأفكار ويتم تأجيلها يومًا بعد يوم. اليوم نقدم لكم 7 أفكار لتحسين المنزل باستغلال المساحات الفارغة نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم!