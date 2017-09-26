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7 أفكار لتحسين المنزل باستغلال المساحات الفارغة

ريم عوض ريم عوض
Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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حائط ممل وركن فارغ ومنطقة خالية، هي أشياء توجد في معظم المنازل ونتمنى أن نغيرها ونستغل وجودها الذي اقتربنا من نسيانه إذا لم يكن قد حدث بالفعل! تنشغل يوميًا بأعمالك ثم تأتي بعد يوم شاق تفكر ما الذي يمكنك فعله في هذا الركن الذي وضعت فيه التليفزيون ولكنه يبدو مملًا للغاية! ثم تعصف في ذهنك الكثير من الأفكار ويتم تأجيلها يومًا بعد يوم. اليوم نقدم لكم 7 أفكار لتحسين المنزل باستغلال المساحات الفارغة نرجو أن تكون مصدر إلهام لكم!

مكتبة صغيرة لدفء أكثر

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

هل تعرف هذا الركن في منزلك الذي لا يبدو صحيحًا لنظرك؟ إليك الحل! أضف له بعض الأرفف وقم بإنشاء مكتبة بسيطة تزيد من دفئ الغرفة وتتكامل مع الأثاث الموجود بالفعل. في هذا التصميم نجد أثاث بنمط ريفي ومكتبة على الطراز نفسه بالخشب وكنبة بيضاء بألوان مخدات جميلة ومبهجة.

مدفأة جميلة لجو حميمي

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. غرفة المعيشة
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

ما الأجمل من الحصول على غرفة معيشة مريحة ودافئة إلا وجود مدفأة بسيطة كهذه تزيد من حميمية التصميم وأناقته؟ يمكنك استخدام المساحة فوق المدفأة أيضًا لوضع بعض التحف وإطارات الصور العائلية والشمعدانات.

نباتات على السلم

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

وضع ديكور لسلم كبير كهذا سواء في المنزل أو في أي مبنى لا يمكن أن يكون أسهل! فقط اختر بين مجموعة من النباتات المختلفة التي تضيف بعض الانتعاش للسلم خاصة إذا كانت أرضيته من الخشب الدافئ.

جمال النمط التبسيطي

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA مكتب عمل أو دراسة
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

الطراز التبسيطي (المينيمالي) هو أول ما يطرأ على بالنا عند رؤية تلك الصورة! تصميم طبيعي وبسيط للغاية ومستغلًا للمساحة الصغيرة مع المحافظة على وجود مكان للتحرك ودخول الضوء. 

سلم كشماعة

Departamento CONCEPCION ARENAL, Trua arqruitectura Trua arqruitectura غرفة المعيشة
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

فكرة أخرى لاستخدام السلم كديكور بجانب كونه مفيد أيضًا لتعليق الأغراض كشماعة. يمكنك استخدامه داخل غرفة النوم أو في طرفة المنزل أو في المدخل. قطعة بسيطة ولا تحتاج لمساحة كبيرة لوضعها وستحل لك مشكلة مهمة في التخزين.

رسم على الحائط

Vinilo Decorativo Troncos y Ramas, Vinilos Impacto Creativo Vinilos Impacto Creativo غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Vinilos Impacto Creativo

Vinilos Impacto Creativo
Vinilos Impacto Creativo
Vinilos Impacto Creativo

لماذا لا تقوم بحركة جريئة وتقوم بالرسم أو طلاء حائط منزلك بنفسك أو تستعين بأحد أصدقائك الفنانين لتصنع حائط فريد من نوعه يتحاكى عنه كل من يزورك!

تعليق صور

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

من الطرق المميزة جدا لملأ مساحة حائط فارغة أن تقوم بتعليق مجموعة من الصور العائلية أو صور فنية مفضلة لك. تلك الأشياء تزيد من دفئ وحميمية تضميم منزلك كما أنها مناسبة لكل أنماط التصميمات.

تأسيس الغرف الكبيرة
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