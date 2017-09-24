7 بلكونات بتصميم يناسبك

في حالة المساحات الصغيرة يمكنك الاعتماد على جلسة واحدة مريحة تستخدم أكثر من استخدام مثل تلك السفرة التي تستخدم للطعام و تناول الشراب و كذلك وضع الاغراض في حالة تبادل الحديث ، و لكن الجانب الذي نريد تسليط الأضواء عليه هو الشمسية التي يمكن أن تكون الحل الأجمل و الاروع لتوفير مظلة من الشمس في النهار و تستطيع أن تغلقها في الليل لتستمتع بالهواء الطلق دون قيود بدلاً من تصميم مظلة ثابتة مع صغر المساحة سيسبب بعض الضيق في أيام حارة كالصيف مثلاً