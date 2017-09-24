7 بلكونات بتصميم يناسبك

تصميم بلكونة قد يخضع لعدة معايير هامة لتستفيد منها بشكل كامل و تحقق منها الراحة النفسية و الهدوء و التأمل و قضاء وقت ممتع مع الأهل و الأقارب و الأصدقاء، البلكونة تصمم بعدة طرق حاولنا في هوميفاي من خلال هذا الكتاب أن نجمع لكم منها 7 أفكار هي الأكثر شيوعاً يمكنك الاعتماد عليها كمرجع يعتد به في حالة تفكيرك في تحسين حالة الشرفة أو البلكونة الخاصة بمنزلك أو تصميم أخرى جديدة تليق بك ..
تصميم بلكونة كبيرة المساحة يجعل أمامك خيارات رائعة مثل تصميم جلسات منفصلة متعددة الاغراض فيها مثل جلسات ثنائية أو جلسات منفردة و بجوارهما مثلاً جلسة سفرة أو انترية و كل ذلك يترتب وفقاً للمساحة المتوفرة و قد تنحصر الفكرة للجلسات لنوعية واحدة فقط لو كنت من عشاق ترك مساحة مريحة للتمشي لأنك تجد راحتك في التمشي قليلاً و الاستمتاع بالهواء الطلق بدلاً من الجلوس
تصميم اسوار زجاجية حول نطاق الشرفة يضمن لك الحصول على فيو أكثر من رائع لا يعيقه شيء خصوصاً لو كان المنزل يطل على فيو لا يعوض مثل البحر أو النيل فلا تحرم نفسك من رؤيتهما لو كنت في مستوى الجلوس فسيكون السور الزجاجي حل أكثر من رائع للحصول على أمان السور و على جمال المنظر دون انقطاع لو قارناها بالسور الخرساني أو الخشبي
في حالة المساحات الصغيرة يمكنك الاعتماد على جلسة واحدة مريحة تستخدم أكثر من استخدام مثل تلك السفرة التي تستخدم للطعام و تناول الشراب و كذلك وضع الاغراض في حالة تبادل الحديث ، و لكن الجانب الذي نريد تسليط الأضواء عليه هو الشمسية التي يمكن أن تكون الحل الأجمل و الاروع لتوفير مظلة من الشمس في النهار و تستطيع أن تغلقها في الليل لتستمتع بالهواء الطلق دون قيود بدلاً من تصميم مظلة ثابتة مع صغر المساحة سيسبب بعض الضيق في أيام حارة كالصيف مثلاً
استخدام التعريشات الخشبية في تصميم ديكور الشرفة بطريقة مميزة و دهانه بطريقة مغايرة لدهان باقي البلكونة و الواجهة و هي من الأساليب المعتبرة و المنتشرة خصوصاً في المنتجعات السياحية التي تبحث عن راحة الأعصاب خصوصاً أن دمج الخشب في تعريشة أو سور خارجي لجدران بيضاء يحقق توازن جذاب لشكل المنزل بأكمله من الخارج
تصميم البلكونة بديكور النباتات و الزلط مثل الكلاسيكيات و لكن بألوان عصرية و بطريقة رص و تنسيق بسيطة مثل تصميم تلك الرفوف بجوار السور و نشر النوعيات المختلفة من النباتات فوقها بتلك الطريقة و ذلك الاسلوب يستخدم بجدارة في الاماكن المزدحمة و التي لا تستحق أن يكون فيو لمنزلك و لكن استخدام النباتات يقلل من صعوبة تصور ذلك
بلكونة أقرب للطبيعة بمواد مختلفة عن المكونات الداخلية للمنزل سواء في الجدران أو الارضيات مثل هذا النموذج الذي استخدم فيه الحجر في جدار بالكامل و الخشب في الجدار الآخر مع استخدام الباركية في الأرضيات بطريقة مميزة و استخدام اضواء من نفس الالوان لتلك المكونات الطبيعية فأصبح لدينا مكاناص مختلفاً تستطيع كسر الملل في الوجود فيه يوماً بعد يوم
مساحة من الخصوصية يمنكك الوصول إليها عن طريق تصميم بعض الأدوات البسيطة في اكسسوار البلكونة مثل مخدة خاصة للاتكاء عليها أو كرسي شيزلونج أو كرسي هزاز حيث يمكنك تناول القهوة صباحاً و التأمل في كل الأوقات و هذا يخلق مزيداً من الشعور بالخصوصية و الانعزالية التي في بعض الأحيان نطمح في اللجوء اليها للهروب من ضغوطات الحياة اليومية