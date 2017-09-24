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7 بلكونات بتصميم يناسبك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Choapan Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design بلكونة أو شرفة
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تصميم بلكونة قد يخضع لعدة معايير هامة لتستفيد منها بشكل كامل و تحقق منها الراحة النفسية و الهدوء و التأمل و قضاء وقت ممتع مع الأهل و الأقارب و الأصدقاء، البلكونة تصمم بعدة طرق حاولنا في هوميفاي من خلال هذا الكتاب أن نجمع لكم منها 7 أفكار هي الأكثر شيوعاً يمكنك الاعتماد عليها كمرجع يعتد به في حالة تفكيرك في تحسين حالة الشرفة أو البلكونة الخاصة بمنزلك أو تصميم أخرى جديدة تليق بك ..

1- مساحة رائعة و جلسات متعددة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم بلكونة كبيرة المساحة يجعل أمامك خيارات رائعة مثل تصميم جلسات منفصلة متعددة الاغراض فيها مثل جلسات ثنائية أو جلسات منفردة و بجوارهما مثلاً جلسة سفرة أو انترية و كل ذلك يترتب وفقاً للمساحة المتوفرة و قد تنحصر الفكرة للجلسات لنوعية واحدة فقط لو كنت من عشاق ترك مساحة مريحة للتمشي لأنك تجد راحتك في التمشي قليلاً و الاستمتاع بالهواء الطلق بدلاً من الجلوس

2- سور زجاجي و فيو أكثر من ممتاز

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تصميم اسوار زجاجية حول نطاق الشرفة يضمن لك الحصول على فيو أكثر من رائع لا يعيقه شيء خصوصاً لو كان المنزل يطل على فيو لا يعوض مثل البحر أو النيل فلا تحرم نفسك من رؤيتهما لو كنت في مستوى الجلوس فسيكون السور الزجاجي حل أكثر من رائع للحصول على أمان السور و على جمال المنظر دون انقطاع لو قارناها بالسور الخرساني أو الخشبي

3- شمسية و جلسة متعددة الأغراض

Choapan Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

في حالة المساحات الصغيرة يمكنك الاعتماد على جلسة واحدة مريحة تستخدم أكثر من استخدام مثل تلك السفرة التي تستخدم للطعام و تناول الشراب و كذلك وضع الاغراض في حالة تبادل الحديث ، و لكن الجانب الذي نريد تسليط الأضواء عليه هو الشمسية التي يمكن أن تكون الحل الأجمل و الاروع لتوفير مظلة من الشمس في النهار و تستطيع أن تغلقها في الليل لتستمتع بالهواء الطلق دون قيود بدلاً من تصميم مظلة ثابتة مع صغر المساحة سيسبب بعض الضيق في أيام حارة كالصيف مثلاً

4- خشبيات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

استخدام التعريشات الخشبية في تصميم ديكور الشرفة بطريقة مميزة و دهانه بطريقة مغايرة لدهان باقي البلكونة و الواجهة و هي من الأساليب المعتبرة و المنتشرة خصوصاً في المنتجعات السياحية التي تبحث عن راحة الأعصاب خصوصاً أن دمج الخشب في تعريشة أو سور خارجي لجدران بيضاء يحقق توازن جذاب لشكل المنزل بأكمله من الخارج

5- نباتات للزينة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

تصميم البلكونة بديكور النباتات و الزلط مثل الكلاسيكيات و لكن بألوان عصرية و بطريقة رص و تنسيق بسيطة مثل تصميم تلك الرفوف بجوار السور و نشر النوعيات المختلفة من النباتات فوقها بتلك الطريقة و ذلك الاسلوب يستخدم بجدارة في الاماكن المزدحمة و التي لا تستحق أن يكون فيو لمنزلك و لكن استخدام النباتات يقلل من صعوبة تصور ذلك

6- أحجار و أخشاب و لمسة من الطبيعة

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

بلكونة أقرب للطبيعة بمواد مختلفة عن المكونات الداخلية للمنزل سواء في الجدران أو الارضيات مثل هذا النموذج الذي استخدم فيه الحجر في جدار بالكامل و الخشب في الجدار الآخر مع استخدام الباركية في الأرضيات بطريقة مميزة و استخدام اضواء من نفس الالوان لتلك المكونات الطبيعية فأصبح لدينا مكاناص مختلفاً تستطيع كسر الملل في الوجود فيه يوماً بعد يوم

7- قليل من العزلة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

مساحة من الخصوصية يمنكك الوصول إليها عن طريق تصميم بعض الأدوات البسيطة في اكسسوار البلكونة مثل مخدة خاصة للاتكاء عليها أو كرسي شيزلونج أو كرسي هزاز حيث يمكنك تناول القهوة صباحاً و التأمل في كل الأوقات و هذا يخلق مزيداً من الشعور بالخصوصية و الانعزالية التي في بعض الأحيان نطمح في اللجوء اليها للهروب من ضغوطات الحياة اليومية

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