7 أفكار لتصميم حمام في مساحة صغيرة

اللون الأبيض موصوف و معتبر في المساحات الصغيرة و لكن ماذا عن قليل من الكسر له و اعطاء الروح للتصميم ببعض الخروج عن المألف، بالفعل هذا ما تم في هذا النموذج بدخول لمسة الاخضر المهديء للاعصاب بجوار سيطرة الابيض على الاجواء مما غير كلياً روح التصميم للجانب الايجابي و خطف العين بعيداً عن اي لمحة ضيق في الحمام