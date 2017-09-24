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7 أفكار لتصميم حمام في مساحة صغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
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تصميم حمام منزلك صغير المساحة يتطلب مجهود مضاعف عن أي حمام آخر متوسط أو كبير المساحة لما فيه من حرية في الاختيار بعكس الحمام صغير المساحة الذي نقوم فيه بحسابات دقيقة لكل المكونات لخطورة تأثيرها على باقي التصميم ، و لأن هوميفاي يدرك شغفك في التعرف على الكثير من النماذج الاستثنائية التي تلهمك بالأفكار نقدم لك في كتاب الأفكار هذا باقة متنوعة من 7 تصميمات صغيرة المساحة لحمامات ستدهشك ..

1- رومانسية و بساطة

МЭДИСОН АВЕНЮ, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой حمام
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой

تصميم حمام صغير باللون الزهري يعتبر من أروع القرارات التي يمكن اتخاذها لعشاق الجرأة في التصميم و تطعيم الجدران باللون الأبيض لتهدئة الأجواء و تحقيق التوازن بين السخونة و الهدوء مع استخدام اضواء قوية و ألوان فاتحة في ظاهر الأدوات الصحية مع مرايات كبيرة فوق الحوض كل ذلك يجعل من الحمام الصغير تحفة فنية مع مراعاة التنسيق السليم للكابينية و الحوض

2- مرايا بطول الحائط

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

استخدام المرايات وسيلة مساعدة هائلة للخروج من شعور الضيق فهنا تم تصميم الجدار بالكامل من المراية العاكسة و في المقابل فوق الحوض تم الاعتماد على مرايا طولية فزادت من تعاكسات المجال البصري مما أدى لمضاعفة مساحة الحمام بطريقة معنوية ، و كذلك تم استخدام ألوان و نقوش محايدة في الارضيات من السيراميك  و ادوات صحية بيضاء

3- قليل من الروح

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

اللون الأبيض موصوف و معتبر في المساحات الصغيرة و لكن ماذا عن قليل من الكسر له و اعطاء الروح للتصميم ببعض الخروج عن المألف، بالفعل هذا ما تم في هذا النموذج بدخول لمسة الاخضر المهديء للاعصاب بجوار سيطرة الابيض على الاجواء مما غير كلياً روح التصميم للجانب الايجابي و خطف العين بعيداً عن اي لمحة ضيق في الحمام

4- استغلال الاركان

Dom monochromatyczny - realizacja, in2home in2home حمام Beige
in2home

in2home
in2home
in2home

لاحظ شكل البانيو في الركن البعيد في نهاية الحمام  وقارن و تخيل لو كان استخدم البانيو بالعرض، شيء أكثر من رائع خصوصاً و أنه اعطى مساحة مريحة لفتح نافذة مطلوبة لدخول الضوء الطبيعي للحمام و تجديد الهواء المنعش

5- الفواصل

Diseño Baño, LUOVA Interiorismo LUOVA Interiorismo حمام
LUOVA Interiorismo

LUOVA Interiorismo
LUOVA Interiorismo
LUOVA Interiorismo

الفواصل الشفافة و تقسيم الحمام صغير المساحة ممكن و لكن بشروط مثل الفواصل الزجاجية بين اماكن الاستحمام و الحوض أو استخدام فواصل من نفس شكل الجدار الاساسي مع بعض الاكسسوارات الخفيفة و هذا التصميم حقق تلك الشروط بين فواصل زجاجية بين الكابينية و مناطق الاستحمام و بين الحوض و الخزانات الخاصة به و الجدار الفاصل بينهم جميعاً من نفس ديكور الجدار الرئيسي

6- منطقة استحمام

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام بلاط Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

منطقة الاستحمام في الحمام من ركائزه و لكن استخدام بانيو من عدمه يعتبر قرارك الشخصي و منطقة الاستحمام بدون بانيو قرارك الشخصي ايضاً و تمثل وسيلة للهروب من ضيق المساحة باقل الخسائر و الاعتماد على الفراغ المتروك بعدها ليحدث الفارق في التصميم

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7- اضواء و قطع صحية صغيرة

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

ركز على اختيار قطع ادوات صحية صغيرة الحجم و اضواء مناسبة لتجعل الحمام مدهشاً بتفاصيله و يكون بعيداً كل البعد عن الشعور بالعتمة و الضيق مع استخدام الحجم المطلوب و الشدة المثالية للضوء

7 بلكونات بتصميم يناسبك
حمامك أجمل حتى لو ضيق المساحة

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