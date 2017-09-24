7 أفكار لتصميم حمام في مساحة صغيرة

تصميم حمام منزلك صغير المساحة يتطلب مجهود مضاعف عن أي حمام آخر متوسط أو كبير المساحة لما فيه من حرية في الاختيار بعكس الحمام صغير المساحة الذي نقوم فيه بحسابات دقيقة لكل المكونات لخطورة تأثيرها على باقي التصميم ، و لأن هوميفاي يدرك شغفك في التعرف على الكثير من النماذج الاستثنائية التي تلهمك بالأفكار نقدم لك في كتاب الأفكار هذا باقة متنوعة من 7 تصميمات صغيرة المساحة لحمامات ستدهشك ..
تصميم حمام صغير باللون الزهري يعتبر من أروع القرارات التي يمكن اتخاذها لعشاق الجرأة في التصميم و تطعيم الجدران باللون الأبيض لتهدئة الأجواء و تحقيق التوازن بين السخونة و الهدوء مع استخدام اضواء قوية و ألوان فاتحة في ظاهر الأدوات الصحية مع مرايات كبيرة فوق الحوض كل ذلك يجعل من الحمام الصغير تحفة فنية مع مراعاة التنسيق السليم للكابينية و الحوض
استخدام المرايات وسيلة مساعدة هائلة للخروج من شعور الضيق فهنا تم تصميم الجدار بالكامل من المراية العاكسة و في المقابل فوق الحوض تم الاعتماد على مرايا طولية فزادت من تعاكسات المجال البصري مما أدى لمضاعفة مساحة الحمام بطريقة معنوية ، و كذلك تم استخدام ألوان و نقوش محايدة في الارضيات من السيراميك و ادوات صحية بيضاء
اللون الأبيض موصوف و معتبر في المساحات الصغيرة و لكن ماذا عن قليل من الكسر له و اعطاء الروح للتصميم ببعض الخروج عن المألف، بالفعل هذا ما تم في هذا النموذج بدخول لمسة الاخضر المهديء للاعصاب بجوار سيطرة الابيض على الاجواء مما غير كلياً روح التصميم للجانب الايجابي و خطف العين بعيداً عن اي لمحة ضيق في الحمام
لاحظ شكل البانيو في الركن البعيد في نهاية الحمام وقارن و تخيل لو كان استخدم البانيو بالعرض، شيء أكثر من رائع خصوصاً و أنه اعطى مساحة مريحة لفتح نافذة مطلوبة لدخول الضوء الطبيعي للحمام و تجديد الهواء المنعش
الفواصل الشفافة و تقسيم الحمام صغير المساحة ممكن و لكن بشروط مثل الفواصل الزجاجية بين اماكن الاستحمام و الحوض أو استخدام فواصل من نفس شكل الجدار الاساسي مع بعض الاكسسوارات الخفيفة و هذا التصميم حقق تلك الشروط بين فواصل زجاجية بين الكابينية و مناطق الاستحمام و بين الحوض و الخزانات الخاصة به و الجدار الفاصل بينهم جميعاً من نفس ديكور الجدار الرئيسي
منطقة الاستحمام في الحمام من ركائزه و لكن استخدام بانيو من عدمه يعتبر قرارك الشخصي و منطقة الاستحمام بدون بانيو قرارك الشخصي ايضاً و تمثل وسيلة للهروب من ضيق المساحة باقل الخسائر و الاعتماد على الفراغ المتروك بعدها ليحدث الفارق في التصميم
ركز على اختيار قطع ادوات صحية صغيرة الحجم و اضواء مناسبة لتجعل الحمام مدهشاً بتفاصيله و يكون بعيداً كل البعد عن الشعور بالعتمة و الضيق مع استخدام الحجم المطلوب و الشدة المثالية للضوء