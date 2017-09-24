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6 أفكار لتصميم باب الشقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
General Images, RK Door Systems RK Door Systems أبواب
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باب الشقة عنوان الجواب الذي يظهر مدى الجمال و الشياكة في تصميم منزلك بالكامل و هو العبارة الترحيبية التي تلقيها لزوارك و لضيوفك بمجرد وصولهم و قبل دخولها لمنزلك فلو سحر عيونهم سيكون كل شيء بعدها مثالي و ايجابي و العكس صحيح، سيصحبنا هوميفاي في جولة بسيطة للوصول لصورة عامة للباب المثالي لمنزلك و كيف يكون معبراً عنط في نقاط بسيطة مقبلة..

1- بريق الزجاج

Modernisierung und Umbau eines Zweifamilienwohnhauses TE, a r c h i t e k t u r b ü r o grimm a r c h i t e k t u r b ü r o grimm أبواب
a r c h i t e k t u r b ü r o grimm

a r c h i t e k t u r b ü r o grimm
a r c h i t e k t u r b ü r o grimm
a r c h i t e k t u r b ü r o grimm

لباب منزل أنيق و ممتليء بالتفاصيل المتغيرة ليلاً و نهاراً يعتبر الباب ذو الغلاف الزجاجي طريقك الأقصر للوصول لما تطمح اليه من تألق في واجهة منزلك و مدخله و أروع ترحيب بالضيوف في الليل و النهار عن طريق عكس الأضواء و التفاعل مع الحركات الخارجية للمنزل فيزيد من ديناميكية المدخل بالكامل، ذلك الباب مثالي في المنازل المودرن و التي لا يوجد فيها عائلات بعدد أطفال كبير و يتجنب فيها غلق الباب بقوة أو الطرق عليه بقوة

2- لمسة اوروبية

General Images, RK Door Systems RK Door Systems أبواب
RK Door Systems

General Images

RK Door Systems
RK Door Systems
RK Door Systems

التصميمات الاوروبية للأبواب بها العديد من المميزات أهمها تصميمها الصلب من الخشب أو المعدن المصفح مع احتوائها على بعض الحياة سواء في زجاج عاكس أو دهانات فضية في الحروف و الأركان بما يضمن شكل عصري للباب و آمن في الوقت ذاته

3- الثلث و الثلثين

pintu baja platinum mother & son, PT. Golden Prima Sentosa PT. Golden Prima Sentosa أبواب حديد Brown
PT. Golden Prima Sentosa

PT. Golden Prima Sentosa
PT. Golden Prima Sentosa
PT. Golden Prima Sentosa

تقسيم الباب بطريقة الثلث و الثلثين تكون مناسبة في حالة المساحة الكبيرة للباب فيكون الثلث ثابتاً و الثلثين متحركين عن طريق المفاصل المعتادة في الباب و يكون إمام بلون واحد في الجزئين أو بألوان متنوعة و قد تكون من الخشب فقط أو من المعدن فقط أو بكليهما في بعض التصميمات

4- جرأة طبيعية

BUNGALOW INTERIORS, Finch Architects Finch Architects أبواب
Finch Architects

Finch Architects
Finch Architects
Finch Architects

استخدام الخشب الصافي بقليل من التلميع و الدهان خطوة رائعة تعزز من جماليات مدخل منزلك و تضفي عليه لمسة طبيعية مميزة فلاسيما شكل و لون الخشب بتعرجاته و خطوطه الرائعة هي من تجعل تلك النوعية اختيار رائع أو عشقك للتنويع في استخدام المكونات الديكورية هي المسئول عن ترجيحك لتلك النوعية من الأبواب

5- خشب و مربعات زجاجية

VILLA BRICKTOWER, ISTANBUL, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. أبواب
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

استخدام الخشب في الجانبين مع باب خشبي متوسط لهما بمعنى أنه نستخدم فرنتونه خشبية مع حلق من نفس النوع و باب مفصلي في الوسط تماماً مما يجعل هناك لمسة جمالية في الباب و يمنحه فخامة يحسد عليها

6- روعة و فخامة الكلاسيكية

Villa Mrs. Nabila , Rêny Rêny أبواب
Rêny

Rêny
Rêny
Rêny

الأبواب الملكية الكلاسيكية بلونها الذهبي و بنقوشها المميزة باب مميز لفيلتك أو شقتك ذات النمط الكلاسيكي في بقية التصميمات لاحظ انتشار النجف الكلاسيكي و الأعمدة الرومانية المنتمية للنمط ذاته فأتى الباب بتلك الوضعية  و التصميم ليكون معززاً لكل تلك التفاصيل المتحدة في الطراز و بالفعل يمكنك استخدام مثل تلك الأبواب في المساحات الكبيرة و الواجهات و المداخل التي تحمل ألواناً فاتحة و طراز كلاسيكي ايضاً لمزيد من الإلهام

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