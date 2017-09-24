6 أفكار لتصميم باب الشقة

باب الشقة عنوان الجواب الذي يظهر مدى الجمال و الشياكة في تصميم منزلك بالكامل و هو العبارة الترحيبية التي تلقيها لزوارك و لضيوفك بمجرد وصولهم و قبل دخولها لمنزلك فلو سحر عيونهم سيكون كل شيء بعدها مثالي و ايجابي و العكس صحيح، سيصحبنا هوميفاي في جولة بسيطة للوصول لصورة عامة للباب المثالي لمنزلك و كيف يكون معبراً عنط في نقاط بسيطة مقبلة..
لباب منزل أنيق و ممتليء بالتفاصيل المتغيرة ليلاً و نهاراً يعتبر الباب ذو الغلاف الزجاجي طريقك الأقصر للوصول لما تطمح اليه من تألق في واجهة منزلك و مدخله و أروع ترحيب بالضيوف في الليل و النهار عن طريق عكس الأضواء و التفاعل مع الحركات الخارجية للمنزل فيزيد من ديناميكية المدخل بالكامل، ذلك الباب مثالي في المنازل المودرن و التي لا يوجد فيها عائلات بعدد أطفال كبير و يتجنب فيها غلق الباب بقوة أو الطرق عليه بقوة
التصميمات الاوروبية للأبواب بها العديد من المميزات أهمها تصميمها الصلب من الخشب أو المعدن المصفح مع احتوائها على بعض الحياة سواء في زجاج عاكس أو دهانات فضية في الحروف و الأركان بما يضمن شكل عصري للباب و آمن في الوقت ذاته
تقسيم الباب بطريقة الثلث و الثلثين تكون مناسبة في حالة المساحة الكبيرة للباب فيكون الثلث ثابتاً و الثلثين متحركين عن طريق المفاصل المعتادة في الباب و يكون إمام بلون واحد في الجزئين أو بألوان متنوعة و قد تكون من الخشب فقط أو من المعدن فقط أو بكليهما في بعض التصميمات
استخدام الخشب الصافي بقليل من التلميع و الدهان خطوة رائعة تعزز من جماليات مدخل منزلك و تضفي عليه لمسة طبيعية مميزة فلاسيما شكل و لون الخشب بتعرجاته و خطوطه الرائعة هي من تجعل تلك النوعية اختيار رائع أو عشقك للتنويع في استخدام المكونات الديكورية هي المسئول عن ترجيحك لتلك النوعية من الأبواب
استخدام الخشب في الجانبين مع باب خشبي متوسط لهما بمعنى أنه نستخدم فرنتونه خشبية مع حلق من نفس النوع و باب مفصلي في الوسط تماماً مما يجعل هناك لمسة جمالية في الباب و يمنحه فخامة يحسد عليها
الأبواب الملكية الكلاسيكية بلونها الذهبي و بنقوشها المميزة باب مميز لفيلتك أو شقتك ذات النمط الكلاسيكي في بقية التصميمات لاحظ انتشار النجف الكلاسيكي و الأعمدة الرومانية المنتمية للنمط ذاته فأتى الباب بتلك الوضعية و التصميم ليكون معززاً لكل تلك التفاصيل المتحدة في الطراز و بالفعل يمكنك استخدام مثل تلك الأبواب في المساحات الكبيرة و الواجهات و المداخل التي تحمل ألواناً فاتحة و طراز كلاسيكي ايضاً لمزيد من الإلهام