6 أفكار لتصميم باب الشقة

لباب منزل أنيق و ممتليء بالتفاصيل المتغيرة ليلاً و نهاراً يعتبر الباب ذو الغلاف الزجاجي طريقك الأقصر للوصول لما تطمح اليه من تألق في واجهة منزلك و مدخله و أروع ترحيب بالضيوف في الليل و النهار عن طريق عكس الأضواء و التفاعل مع الحركات الخارجية للمنزل فيزيد من ديناميكية المدخل بالكامل، ذلك الباب مثالي في المنازل المودرن و التي لا يوجد فيها عائلات بعدد أطفال كبير و يتجنب فيها غلق الباب بقوة أو الطرق عليه بقوة