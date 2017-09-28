4 أنواع فريدة من الأرضيات الخارجية: المميزات والعيوب

يظن أغلب الناس أن اختيار الأرضيات المناسبة للمنزل هو أمر سهل، ولا يحتاج لاهتمام كبير مثل اختيار لون الجدران واختيار الأثاث. ولكن الحقيقة أن مظهر الأرضيات وخصائصها تؤثر بشكل كبير على المظهر العام للمنزل، فلكل نوعية شخصية متفردة ومزايا وعيوب تختلف عن النوعية الأخرى.لذا فاختيار الأرضيات هو أمر مهم للغاية ويحتاج في الكثير من الأحيان إلى آراء واستشارة الخبراء.
واليوم سوف نقوم بالتركيز على كيفية اختيار أرضيات الفناء، ونتحدث عن العوامل التى تؤثر في اختيارتنا. فأرضية الفناء يجب أن تتسم بالتحمل ومقاومة التغيرات الجوية، ذلك بجانب ضرورة اتسامها بالمظهر الجمالي اللائق بالمنزل. وهو ما يجعلنا نتأنى في اختيار أرضية الفناء بشكل خاص، وفي مقال اليوم نتناول أربعة أنواع من الأرضيات التى تصلح للفناء، مع الحديث عن مميزات وعيوب كل نوع، لنساعدك في الوصول للاختيار المثالي..
تعد أرضيات السيراميك في خارج المنزل واحدة من الأنواع الأكثر شيوعاً، وذلك بفضل مزاياها الكثيرة مقارنة بغيرها. فمن مميزات السيراميك أنه سهل التنظيف كما أنه مقاوم لمرور الزمن ويتحمل درجات الحرارة المختلفة، مما يجعلة مناسب للبيئة الخارجية.
وهناك أنواع مختلفة من أرضيات السيراميك والتى سنتعرف إليها في السطور الآتيه مثل: الفخارية والحجرية والبورسلين. ولكل منهم مزايا وعيوب سنستعرضها معكم.
1.الأرضيات الفخارية: رائعة للأرضيات الخارجية لأنها تعطي شخصية عتيقة ومألوفة للمكان، ولكن لها عيوب تتعلق بصعوبة الاعتناء بها وذلك لأنها تحتاج لعناية خاصة.
2.البورسلين: من أفضل أنواع السيراميك وأكثرها فخامة ومتانة، وذلك لأنه مقاوم للخدش ويتحمل درجات الحرارة المختلفة. كما أنه يأتي بألوان وأشكال مختلفة في الملمس والزخارف، مما يجعله ملائئم لكافة الأذواق. ويوجد من البورسلين أنواع تحاكي ملمس الخشب ومظهره أو مظهر الرخام وهكذا، ومن مميزاته أيضاً أنه سهل التركيب، لكن من الضروري ترك فواصل تعطي حرية للتمدد أو الانكماش بدون حدوث شروخ.
3.البلاطات حجرية: من أهم مميزاتها أنها رخيصة التكلفة، كما أنها سهلة التركيب ولكنها بالطبع أقل في قوة التحمل من البورسلين، فهي تتأثر بالعوامل الخارجية بصورة أكبر.
الخشب من الخامات المدهشة في تأثيرها، فهي تعطي روح دافئة وعصرية على المكان، ولكنها غير منتشرة الاستخدام في الأرضيات الخارجية بالرغم من مميزاتها العديدة. وذلك لأن للخشب بعض العيوب التى تتعلق بمقاومة العوامل الجوية، كما أنه يحتاج إلى عناية واهتمام مستمر إذا كان الخشب طبيعي، أما الأخشاب الصناعية فعيوبها أقل. أما بالنسبة لطريقة التركيب فهي صعبة نوعاً ما عن الخامات الأخرى لذا يفضل الاستعانة بالخبراء لتركيبة.
ومن مميزات الخشب الجميلة التى تجعله يتفوق على غيره من الخامات…
1.الجمال: لا شك أن الخشب خامة رائعة ذات شخصية مختلفة وتأثير جذاب، فمهما كانت نوعية الخشب التى ستختارها مثل البامبو أو البلوط أو الاستوائي، ستجد فيها لمسة من الطبيعة لن تجدها في خامة أخرى، ومن المدهش أن هناك بعض الأنواع من الخشب التى تقاوم المياه وعوامل الجوية بصورة أكبر من غيرها. وبالإضافة إلى جمال الخشب فهو أيضاً ذو ملمس مريح ودافيء لدرجة تمكنك من السير حافي القدمين بمنتهى الأريحية.
2.العملية: هذه الميزة من أهم مميزات الخشب هو أنه يعطي أرضية مستوية تجعل المكان عملي مثل داخل المنزل، فتتمكن من وضع الأثاث والديكورات بصورة سليمة.
الأحجار الطبيعية من الخامات المريحة والجميلة سواء كانت ذو ملمس خشن أو أملس، وذلك لأنها تحمل روح الطبيعة القريبة من روح الإنسان. كما أن الأرضيات الحجرية تتسم بأنها متينة وقوية التحمل ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة. أما من حيث الشكل فكل حجر يحمل شخصية فريدة ودرجات لونية مختلفة تجعل منه بطل للرواية.
من أشهر أنواع الأحجار المستخدمة في الأرضيات..
1.الجرانيت: يأتي بأكثر من شكل ولون وهو الخامة الأجمل على الإطلاق بين الأحجار، يمتاز بمقاومته العالية للحرارة، فهو خامة باردة لذا فهو مناسب للبيئات الحارة.
2.شرائح الحجارة: تستخدم غالباً للجدران والأسقف، لكن يمكن استخدامها للأرضيات أيضاً وتعد عازل جيد للحرارة فلا احتفظ بحرارة الشمس كالخامات الأخرى.
سطع نجم الأرضيات الخرسانية مؤخراً سواء داخل أو خارج المنزل، فهو يعطي لمسة عصرية للمكان. وتتميز الأرضيات الخرسانية بسهولة التركيب وقوة التحمل للعوامل الجوية كما أنها رخيصة الثمن وغير مكلفة بالرغم من شكلها الجميل والمميز.
ويمكن تغيير لون الأرضيات الخرسانية أيضاً بأي لون حسب ذوق أفراد الأسرة، كما يمكن تلميعها من آن لآخر للتغلب على الخدوش والبقع.