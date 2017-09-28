4 أنواع فريدة من الأرضيات الخارجية: المميزات والعيوب

تعد أرضيات السيراميك في خارج المنزل واحدة من الأنواع الأكثر شيوعاً، وذلك بفضل مزاياها الكثيرة مقارنة بغيرها. فمن مميزات السيراميك أنه سهل التنظيف كما أنه مقاوم لمرور الزمن ويتحمل درجات الحرارة المختلفة، مما يجعلة مناسب للبيئة الخارجية.

وهناك أنواع مختلفة من أرضيات السيراميك والتى سنتعرف إليها في السطور الآتيه مثل: الفخارية والحجرية والبورسلين. ولكل منهم مزايا وعيوب سنستعرضها معكم.

1.الأرضيات الفخارية: رائعة للأرضيات الخارجية لأنها تعطي شخصية عتيقة ومألوفة للمكان، ولكن لها عيوب تتعلق بصعوبة الاعتناء بها وذلك لأنها تحتاج لعناية خاصة.

2.البورسلين: من أفضل أنواع السيراميك وأكثرها فخامة ومتانة، وذلك لأنه مقاوم للخدش ويتحمل درجات الحرارة المختلفة. كما أنه يأتي بألوان وأشكال مختلفة في الملمس والزخارف، مما يجعله ملائئم لكافة الأذواق. ويوجد من البورسلين أنواع تحاكي ملمس الخشب ومظهره أو مظهر الرخام وهكذا، ومن مميزاته أيضاً أنه سهل التركيب، لكن من الضروري ترك فواصل تعطي حرية للتمدد أو الانكماش بدون حدوث شروخ.

3.البلاطات حجرية: من أهم مميزاتها أنها رخيصة التكلفة، كما أنها سهلة التركيب ولكنها بالطبع أقل في قوة التحمل من البورسلين، فهي تتأثر بالعوامل الخارجية بصورة أكبر.