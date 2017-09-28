7 أفكار لتغطية حوائط المطبخ العصري

قد ولّى العصر الذي كنا نستخدم فيه سيراميك أرضيات المطبخ للحوائط والسقف! الآن علينا اختيار خامات مختلفة وأكثر حداثة لتغطية حوائط المطبخ، مثل الخشب والبلاط والأكريليك وغيرها من الخامات المختلفة..

ولكن قبل أن نختار الخامة التى نستخدمها لتغطية حوائط المطبخ، علينا التفكير في عدة أمور، منها اللون الذي نريده ويلائم مظهر خزانات المطبخ، والميزانية المتاحة لشراء الخامات، وما هي الاحتياجات التى أريد هذه الخامة أن تلبيها، هل نريد تركيبها بأنفسنا أم يمكننا تحمل تكاليف خبير التركيب أو المختص. هذه أمثلة لبعض الأمور التى علينا أن نفكر بها ونسألها لأنفسنا قبل اختيار خامة بعينها.

ونحن معك اليوم للتفكير في هذه الأمور معاً، ومساعدتك في اختيار الخامة المثالية لكساء حوائط المطبخ، فتابعنا…