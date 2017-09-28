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7 أفكار لتغطية حوائط المطبخ العصري

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
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قد ولّى العصر الذي كنا نستخدم فيه سيراميك أرضيات المطبخ للحوائط والسقف! الآن علينا اختيار خامات مختلفة وأكثر حداثة لتغطية حوائط المطبخ، مثل الخشب والبلاط والأكريليك وغيرها من الخامات المختلفة..

ولكن قبل أن نختار الخامة التى نستخدمها لتغطية حوائط المطبخ، علينا التفكير في عدة أمور، منها اللون الذي نريده ويلائم مظهر خزانات المطبخ، والميزانية المتاحة لشراء الخامات، وما هي الاحتياجات التى أريد هذه الخامة أن تلبيها، هل نريد تركيبها بأنفسنا أم يمكننا تحمل تكاليف خبير التركيب أو المختص. هذه أمثلة لبعض الأمور التى علينا أن نفكر بها ونسألها لأنفسنا قبل اختيار خامة بعينها.

ونحن معك اليوم للتفكير في هذه الأمور معاً، ومساعدتك في اختيار الخامة المثالية لكساء حوائط المطبخ، فتابعنا…

1. الدهانات البلاستيكية أو الأكليريك

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

إذا كنت تحب الألوان وتريد إضافة البهجة لمطبخك، يمكنك اختيار الدهانات البلاستيكية أو الأكليريك لتغطية الحوائط. فهي من الخامات الممتازة في مقاومة المياه، كما أنه يمكن تجفيفها بسهولة وسرعة. كما انها سهلة التنظيف ومقاومة للبقع والبكتريا. ولكنها للأسف قد تتعرض للخدوش لذا يجب بقاء المواد الحادة بعيداً عنها.

2. السيراميك

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

لايزال السيراميك يحتل مكانة مميزة بين الخامات، وذلك بفضل أشكاله المتنوعة والمدهشة. كما انه يسهل التعامل معه عندما يتعلق الأمر بكساء حوائط المطبخ، فهو يقاوم الرطوبة والبقع ولا يحتاج لعناية خاصة، بل يمكنك تنظيفه بالمواد التقليدية بكل أريحية.

3. الخشب

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design مطبخ
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

للأخشاب سحر خاص لا يقارن، بروحها الدافئة ولمستها التى تحمل جمال الطبيعة على المكان، وتواجدها كغطاء لحوائط للمطبخ مناسب تماماً لتعزيز الأجواء العائلية في المكان. ولكن من عيوب الخشب أنه يحتاج إلى خبير مختص لتركيبه وأيضاً تكلفته العالية مقارنة بغيره من الخامات. بالإذافة إلى حساسيته للمياه إذا كانت النوعية التى اخترتها غير مغطاه بطبقة شفافة عازلة صعبة التقشير.

4. الفينيل

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art مطبخديكورات واكسسوارات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

أما إذا كنت تبحث عما يناسب ميزانيك، ويلبي احتياجاتك العملية في المطبخ. فنحن نقترح عليك الفينيل والذي يتميز بأشكاله المتنوعه، ولا يحتاج لخبير بل يمكن تركيبه بنفسك، فضلاً عن كونه مناسب لأي ميزانية ويعبر عن شخصية أفراد المنزل بسهولة.كما ان الفينيل يمكن إزالته وتجديد شكله بعد فترة وفق المزاج أو الرغبة في التجديد.

5. الأحجار الطبيعية

White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs مطبخ
Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
Creative Designs
Creative Designs

الرخام والجرانيت والكوارتز من ضمن الأحجار الطبيعية التى تستخدم في تغطية حوائط المطبخ بصورة شائعة مثل هذا المطبخ من تصميم creative-designs، ويرجع ذلك لمظهرها الغني والغير تقليدي. كما أنها سهلة التنظيف وتتحمل مرور الزمن، ولكنها تحتاج للتركيب على أيدي الخبراء كما أن تكلفتها مرتفعة نسبياً.

6. ورق الحائط

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You مطبخ
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

ورق الحائط ليس من الخامات الشائعة لاستخدامه في تغطية حوائط المطبخ، ولكن ظهر استخدامه مؤخراً لإعطاء مظهر فائق الأناقة وغير تقليدي. وذلك لظهور نوعيات مميزة منه تتحمل الرطوبة نسبياً وتتسم بسهولة تنظيفها. وأفضل ما يتعلق بورق الحائط هو أنه يجعل المطبخ وكأنه جزء لا يقل أناقة عن غرف الاستقبال أو المعيشة لذا فهو مناسب للمطابخ التى تحتوى على سفرة لتنازل ولائم المناسبات الرسمية والعائلية.

7. الاستانليس ستيل

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

على الرغم من كون الاستانلي ستيل نادر الاستخدام في تغطية حوائط المطابخ، إلا أنه يجمع مزايا لا تتوافر في غيره من الخامات. فهو مقاوم للحرارة لذا يتناسب مع الحائط القريب للموقد، كما أنه سهل التنظيف ومقاوم للبقع والخدش. لا يتأثر بالمياه ولا يتغير لمعانه بمرور الزمن بل يعطي مظهر حداثي على الدوام. فضلاً عن كون مظهره غير تقليدي وعاكس للضوء كالمرايا مما يجعل المطبخ يبدو مشرقاً.

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