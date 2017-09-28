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6 خامات رائعة لأرضيات المطابخ

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda مطبخ
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عند إعادة تجديد المطبخ، يواجهنا تحدي كبير، وهو الرغبة في عدم تكرار أخطاء الماضي. ومن ضمن الأخطاء التى يجب تجنبها:الأرضية الغير مناسبة لطبيعة المطبخ. لذا فهناك دائماً اهتمام خاص بأرضيات المطبخ نظراً لأن معظم وقت أفراد الأسرة يقضونه فيه، لذا فمن الضروري أن تتسم الأرضيات بالمتانة والجودة، التى تجعلها تقاوم البقع والمياه. 

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda مطبخ
sreda

sreda
sreda
sreda

ومن الضروري أيضاً أن تكون خامة صديقة للبيئة، ولا تؤثر على الأجواء الصحية أثناء تحضير الطعام. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العوامل متعلقة بالمظهر مثل أن تكون ذات لون هاديء وخامة متينة سهلة التنظيف ومقاومة والخدوش. لذا فاليوم هوميفاي سوف تلقي نظرة على الخامات المختلفة لأرضيات المطابخ التى تناسب العصر، لنساعدك في اختيار أرضيات المطبخ التى تلبي احتياجات منزلك.

1. البلاط الكلاسيكي

Caprice, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

البلاط الكلاسيكي من أكثر الخامات الشائعة لأرضيات المطابخ، وخاصة البلاط ذو اللونين الرمادي والأبيض، لمظهره الجميل والحيادي. فهو ملائم لجميع أشكال المطابخ بفضل تنوع أشكاله وزخارفة، كما انه يمتاز بسهولة التنظيف لذا فهو يجمع بين الجمال والعملية.

ومن المهم الانتباه إلى سمك البلاط عند شراؤه للتأكد من قوة تحمله، ونختار نوعية تتميز بطبقة عازلة للمياة ومقاومة للحرارة من أجل ألا يتعرض للتلف.

2. الأرضيات البلاستيكية أو PVC

FLEXI-TILE - PVC Fußbodenbelag vom Fachmann, B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

تتميز أرضيات الpvc بالسمعة الجيدة في عالم الأرضيات، فقد أثبتت نفسها بفضل أشكالها المتنوعة وألوانها المبهجة بجانب مميزاتها العديدة الأخرى. ومن مزاياها الرائعة تكلفتها المناسبة، وسهولة تركيبها وسرعته أيضاً. كما أنه يتحمل الصدمات ويمتصها بالإضافة لكونه سهل التنظيف. بالإضافة إلى كونها لا تصدر أصواتاً أو إزعاج عند السير عليها، لذا فهي مثالية لمحبي الهدوء.

ولكن للأسف انتشرت الشائعات حول كونها غير صحية، ولكن ذلك يختلف باختلاف درجة جودة خاماتها، فهي في الأصل تصنح من الأملاح والحجر ومشتقات البترول. لذا فهي غير ضارة إلا إذا احتوت على معادن ثقيلة أو مادة الرصاص السام. 

3. اللينوليوم

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda مطبخ
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

أرضيات اللينوليوم مثل الموجودة في هذا المطبخ من تصميم hain-parkett ، يطلق على اسم الأرضيات الطبيعية، فهي تصنع من مواد طبيعية مثل زيت بذر الكتان ودقيق الخشب والفلين، لذا فهي آمنة تماماً على أطفالك وصديقة للبيئة، كما أنها صالحة للاستخدام في منازل مرضى الحساسية. وتتسم هذه الأرضيات بكونها مقاومة للانزلاق كما أنها تحمل جميع مميزات الأرضيات البلاستيكية لذا فهي خيار مثالي لأرضيات مطبخك. ويجب عند شراء هذه الأرضيات اختيار نوعية مغطاه بطبقة عازلة جيدة لتقاوم المياه والبقع، ونضمن سهولة تنظيفها.

4. الخشب الرائع

Trendboden der Woche: # Parkett #Landhausdiele, Hain Parkett Hain Parkett جدران
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

الأرضيات الخشبية كانت مناسبة في الماضي لغرف المعيشة أو النوم فقط وذلك لدفئها المعهود ولمستها المميزة، ولكن الآن لم تعد حكراً على هذا فقط، بل يمكن استخدامها للمطبخ وخاصة بعد ظهور أنواع معالجة منها تحمل جميع مميزات الخشب بدون عيوبه.

أصبحت الآن الأرضيات الخشبية معالجة ضد التسوس ومغطاة بطبقة عازلة للمياة، ولكننا ما زلنا ننصح بالاهتمام بها وتجنب حدوث الخدوش عليها والتى قد تحدث نتيجة احتكاك الأثاث أثناء حركته، أو الكشط الشديد بواسطة أدوات التنظيف الغير مناسبة أو سوائل التنظيف القوية.

5. الصفائح الخشبية

富沢の家, 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ مطبخ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

أرضيات الصفائح الخشبية هي البديل الرائع للأرضيات الخشبية، فهي عبارة عن قشرة تحمل مظهر الخشب فوق مواد قوية تتحمل درجات الحرارة المختلفة، والصدمات لتعيش طويلاً. كما أنها أسهل في التركيب عن الباركية، وأسعارها أقل بصورة كبيرة.

ولكن عند تنظيف أرضيات الصفائح الخشبية يفضل مسحها بقماش رطب بدلاً من سكب المياه عليها حتى لا تتلف، فالتعامل معها يكون شبيه بالتعامل مع الأخشاب إلى حد كبير.

6. الرخام الطبيعي

Частный дом. Ленинградская обл., СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА مطبخ
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

يظل الرخام الطبيعي هو الخامة الأرقى على الإطلاق للأرضيات، وذلك لمظهره الطبيعي الفاخر والملكي. ومزاياه العديدة مثل الصلابة المدهشة ومقاومته للمياة والمنظفات الكيميائية. لذا فهو مناسب تماماً لظروف المطبخ التى تحتاج لخامة عملية وقوية، كما أنه متاح بأشكال وتشبيحات مختلفة تناسب كافة الأذواق. للرخام أنواع مختلفة مثل الرمادي والأحمر والأسود المعرق بالأبيض، ويعد النوع الأخير هو أكثر الأنواع فخامة.

ومن سيئات الرخام امتصاصه للبقع واحتياجه لعناية خاصة في تنظيفه لأنه سرعان ما ينطفيء لمعانه، لذا فهو يحتاج إلى التلميع كل فتره ليحتفظ بأناقته وبريقه. ومع ذلك يظل الرخام من أغلى الخامات وأكثرها جمالاً عند اختياره كأرضية لأي مكان في المنزل وليس فقط المطبخ!.

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