6 خامات رائعة لأرضيات المطابخ

البلاط الكلاسيكي من أكثر الخامات الشائعة لأرضيات المطابخ، وخاصة البلاط ذو اللونين الرمادي والأبيض، لمظهره الجميل والحيادي. فهو ملائم لجميع أشكال المطابخ بفضل تنوع أشكاله وزخارفة، كما انه يمتاز بسهولة التنظيف لذا فهو يجمع بين الجمال والعملية.

ومن المهم الانتباه إلى سمك البلاط عند شراؤه للتأكد من قوة تحمله، ونختار نوعية تتميز بطبقة عازلة للمياة ومقاومة للحرارة من أجل ألا يتعرض للتلف.