7 مطابخ مودرن بألوان مبهجة ستتمنى مثلها!

المطبخ من أهم غرف المنزل التي يجتمع بها أفراد الأسرة، لذا فمن المهم أن يتسم المطبخ بالعملية والدفء ليتسع لأفراد الأسرة ويلبي رغباتهم. ونحن هنا اليوم لنساعدك في اختيار تصميم مناسب للمطبخ، يجعلك تشعر بالراحة والسعادة أثناء تواجدك بداخله. وذلك من خلال استعراض مجموعة تصاميم عصرية لمطابخ ملونة، نرى فيها تأثير اللون على التصاميم الداخلية وكيفية اختياره.
إذا كان مطبخك ذو شباك صغير وتريد أن تعزز الإضاءة الطبيعية، وتساعد في انتشار آشعة الشمس في المطبخ. يمكنك اعتماد اللون الأصفر للمطبخ لتحصل على التأثير المطلوب.
استخدام الأبيض مع درجات الباستيل مثل المينت جرين أو البيبي بلو يجعل للمطبخ شخصية راقية ورقيقة، ونجد هنا أن المطبخ يبدو ملكي وفائق الجمال بفضل الألوان المستخدمة مع الأخشاب الدافئة في السقف وهو أمر غير تقليدي.
أما من يمتلكون مطابخ صغيرة نقدم إليهم هذا اللون الجريء، والذي يعطي الوقوف في المطبخ تجربة مثيرة للاهتمام. فاللون الأحمر يعبر عن الصخب وروح الشباب لذا فهو اختيار الشخصيات الفريدة.
إنه تحدي صعب أن تجعل من مطبخك الصغير يبدو أكبر حجماً عن الحقيقة، ولكنه ممكن من خلال الاستعانة بألوان صريحة وقوية مثل الأزرق البحري أو الأخضر النضر مما يجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً.
المزج بين أنماط متناقضة يجعل المطبخ لافت للانتباه، ونجد هنا الدمج بين النط الريفي في تصميم الفرن من الطوب الأحمر إلى جانب المطبخ بتصميم حداثي باللونين الأصفر والأحمر وهو ما جعل الشعور بالمكان مختلف ومثير.
هناك طريقة أخرى بسيطة للحصول على مطبخ ذو مظهر عصري وهو مزج درجات مختلفة لنفس اللون معاّ. فاستخدام الدرجات الفاتحة والداكنة من اللون الأحمر مثلا قد جعلت المظهر أقرب للكمال.
إضافة الألوان إلى المطبخ ليست عن طريق الأثاث فقط، ولكن يمكننا ذلك بالاستعانة بالاكسسوارات المناسبة. مثل مصابيح سقف ملونة أو لوحات مبهجة مه مزهريات مميزة للورود، كل هذا بإمكانه أن يجعل للمطبخ روح مرحة!.