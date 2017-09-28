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7 مطابخ مودرن بألوان مبهجة ستتمنى مثلها!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مطبخ
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المطبخ من أهم غرف المنزل التي يجتمع بها أفراد الأسرة، لذا فمن المهم أن يتسم المطبخ بالعملية والدفء ليتسع لأفراد الأسرة ويلبي رغباتهم. ونحن هنا اليوم لنساعدك في اختيار تصميم مناسب للمطبخ، يجعلك تشعر بالراحة والسعادة أثناء تواجدك بداخله. وذلك من خلال استعراض مجموعة تصاميم عصرية لمطابخ ملونة، نرى فيها تأثير اللون على التصاميم الداخلية وكيفية اختياره.

1. آشعة الشمس الذهبية

台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مطبخ
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

إذا كان مطبخك ذو شباك صغير وتريد أن تعزز الإضاءة الطبيعية، وتساعد في انتشار آشعة الشمس في المطبخ. يمكنك اعتماد اللون الأصفر للمطبخ لتحصل على التأثير المطلوب.

2. الأبيض مع ألوان باستيلية

內湖-公園錄, 唯創空間設計公司 唯創空間設計公司 مطبخ
唯創空間設計公司

唯創空間設計公司
唯創空間設計公司
唯創空間設計公司

استخدام الأبيض مع درجات الباستيل مثل المينت جرين أو البيبي بلو يجعل للمطبخ شخصية راقية ورقيقة، ونجد هنا أن المطبخ يبدو ملكي وفائق الجمال بفضل الألوان المستخدمة مع الأخشاب الدافئة في السقف وهو أمر غير تقليدي.

3. الأحمر الزاهي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما من يمتلكون مطابخ صغيرة نقدم إليهم هذا اللون الجريء، والذي يعطي الوقوف في المطبخ تجربة مثيرة للاهتمام. فاللون الأحمر يعبر عن الصخب وروح الشباب لذا فهو اختيار الشخصيات الفريدة.

4. مظهر أكبر

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc مطبخ
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

إنه تحدي صعب أن تجعل من مطبخك الصغير يبدو أكبر حجماً عن الحقيقة، ولكنه ممكن من خلال الاستعانة بألوان صريحة وقوية مثل الأزرق البحري أو الأخضر النضر مما يجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً.

5. ريفي حديث

Área de churrasco N.N, Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura مطبخ
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

المزج بين أنماط متناقضة يجعل المطبخ لافت للانتباه، ونجد هنا الدمج بين النط الريفي في تصميم الفرن من الطوب الأحمر إلى جانب المطبخ بتصميم حداثي باللونين الأصفر والأحمر وهو ما جعل الشعور بالمكان مختلف ومثير.

6. درجات لونية مختلفة

Living room CAFElab studio مطبخ
CAFElab studio

Living room

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

هناك طريقة أخرى بسيطة للحصول على مطبخ ذو مظهر عصري وهو مزج درجات مختلفة لنفس اللون معاّ. فاستخدام الدرجات الفاتحة والداكنة من اللون الأحمر مثلا قد جعلت المظهر أقرب للكمال.

7.اكسسوارات مختلفة

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos مطبخ
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

إضافة الألوان إلى المطبخ ليست عن طريق الأثاث فقط، ولكن يمكننا ذلك بالاستعانة بالاكسسوارات المناسبة. مثل مصابيح سقف ملونة أو لوحات مبهجة مه مزهريات مميزة للورود، كل هذا بإمكانه أن يجعل للمطبخ روح مرحة!.

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