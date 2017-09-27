شقة رائعة تناسب العائلة الصغيرة

اعتمدت الشقة في العموم على النمط التبسيطي في تصميماتها، واختيار الأثاث المناسب البسيط دون اللجوء إلى قطع كبيرة تُسبب إزدحام، وكما ترى في الصورة الإضاءة هادئة وخافتة في بيوت النور بالسقف، حيث اعتمدت عليها في الإضاءة ولم تستخدم نجفة بالمنتصف للحصول على ضوء خافت بالغرفة.

الألوان كانت هادئة وبسيطة كالرمادي المُحايد على الجدران، مع الأرضية السيراميك البيضاء، وللمسات ديكورية رائعة استخدمت اللوحات الجميلة على الجدران.

أما عن الأثاث فقد تم الاعتماد على الأثاث البسيط الملون والذي تكون من أريكة وكرسيين مع الإسفينج والقماش الأخضر والأزرق، وبعض الوسائد الملونة، كل هذا مع منضدة خشبية بسيطة جدًا تقف على سجادة ملونة على الأرضية.