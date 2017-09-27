شقة رائعة تناسب العائلة الصغيرة

لا يهم إن كنت تعيش في منزل كبير أو صغير، ولكن الفارق الحقيقي يظهر في كيفية ترتيب المكان الذي نعيش فيه، وربما تكون المساحة صغيرة، لكن بتصميمها الذكي يمكنك أن تعبر هذا.. ومن المهم القيام ببعض الأشياء الهامة لتخطي مشكلة المساحات الصغيرة..
- اختيار ألوان مناسبة وفاتحة وذلك للشعور بالاتساع والتخلص من الضيق
- اختيار الأثاث بحجم مناسب وصغير والابتعاد التام عن القطع الضخمة
- تقسيم المساحة واستغلال كل ركن فيها بـ ذكاء
ونحن اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل شقة صغير تم تقسيمه بذكاء واختيار كل ركن فيها بعناية، سوف ننتقل إلى الصور لعرض كل ركن فيها بوضوح..
اعتمدت الشقة في العموم على النمط التبسيطي في تصميماتها، واختيار الأثاث المناسب البسيط دون اللجوء إلى قطع كبيرة تُسبب إزدحام، وكما ترى في الصورة الإضاءة هادئة وخافتة في بيوت النور بالسقف، حيث اعتمدت عليها في الإضاءة ولم تستخدم نجفة بالمنتصف للحصول على ضوء خافت بالغرفة.
الألوان كانت هادئة وبسيطة كالرمادي المُحايد على الجدران، مع الأرضية السيراميك البيضاء، وللمسات ديكورية رائعة استخدمت اللوحات الجميلة على الجدران.
أما عن الأثاث فقد تم الاعتماد على الأثاث البسيط الملون والذي تكون من أريكة وكرسيين مع الإسفينج والقماش الأخضر والأزرق، وبعض الوسائد الملونة، كل هذا مع منضدة خشبية بسيطة جدًا تقف على سجادة ملونة على الأرضية.
استخدام الفواصل بشكل عام في المنزل غرضه الأول فصل المساحات المفتوحة في منزلك وإضفاء لمسة جمالية مختلفة بين المناطق المختلفة في البيت، وكان استخدام الفواصل هنا حل ذكي للغاية كما ترى.. فقد تم استخدام فاصل خشبي عبار عن أعمدة خشبية أفقية تنتهي بوحدت تخزين خشبية، فقد كان فاصل للمنطقة ومساحة تخزين وحامل للتلفزيون في نفس الوقت، فبدلًا من البحث عن منضدة للشاشة وتضيق المساحة المحدودة للمرور، فكان الأفضل أن يتم تعليقه هكذا على الحامل الخشبي بشكل رائع.
المطبخ منظم بشكل أكثر من رائع، وقد تم اختيار اللون الأبيض ليكون هو اللون الأساسي لجدران المطبخ مع تداخل الرمادي في ألوان الخزانات، هذا بالإضافة إلى السيراميك الأبيض والسقف والسطح الرخامي الأبيض للمطبخ، وكان اختيار اللون الأبيض هو الأفضل لأنه يعطي اتساع ملحوظ في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى أن المطبخ تم تصميمه على شكل حرف U، مما يعطي مساحة مناسبة في منتصف المطبخ للحركة بحرية أثناء إعداد وجبة الطعام.
الحمام زو تصميم بسيط للغاية وغير متكلف، مما يجعله مكان مريح ومشرق للغاية، الأرضية والجدران من السيراميك الأبيض مع لمسات خشبية ساحرة في الديكور، وتم تقسيم الحمام إلى جزء بداخل صندوق زجاجي صغير بأرضية خشبية رائعة يحمل دش كبير معدني بالسقف مع بعض الإكسسورات الصغيرة، وبالجانب الاّخر يمكن أن نرى حوض سيراميكي أبيض فوق صندوق تخزين كبير ويعلوه مراّة مستطيلة كبيرة.
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