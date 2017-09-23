25 فكرة رائعة للدش الخاص بك

سواء كان حمامك صغير أو كبير جدا جدا، فالدش لا يمكن أن يُنسى أو نستغنى عنه، ومنذ أن ظهرت التصميمات المختلفة لأدشاش فاختلفت ما بين تقليديتها وحداثتها، جمعنا لك 25 تصميم غير عادي لدش حمامك قد تلهمك لتحقيق حلمك وتُقدم لك واحد أو اكثر من النماذج التى تسعى لتحقيق الجمال الكامل لك في حمامك ..