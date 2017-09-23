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25 فكرة رائعة للدش الخاص بك

آية منير آية منير
Trend Bodengleiche Dusche ÜBERALL!, Jung Pumpen GmbH Jung Pumpen GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام بلاط White
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سواء كان حمامك صغير أو كبير جدا جدا، فالدش لا يمكن أن يُنسى أو نستغنى عنه، ومنذ أن ظهرت التصميمات المختلفة لأدشاش فاختلفت ما بين تقليديتها وحداثتها، جمعنا لك 25 تصميم غير عادي لدش حمامك قد تلهمك لتحقيق حلمك وتُقدم لك واحد أو اكثر من النماذج التى تسعى لتحقيق الجمال الكامل لك في حمامك ..

1. دش مع جدار حجري أنيق ..

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

التأثير ثلاثي الأبعاد يتحقق بلمسة الحجر الطبيعي الأنيقة لمساحة الدش في حمامك، هذه المساحة هي مفتاح تصميم الحمام المميز لذا فتلك الإضافة قد تُغير المقاييس ..

2. إضاءة غير مباشرة ..

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

الأرضية والجدارن الخاصة بالدش مغطاة كاملة بالرخام البني، ولانسجام أقوى اختار المصمم الإضاءة الغير مباشرة والألوان المبتكرة، لخلق جو لطيف ومميز ..

3. دش في غرفة استحمام من الزجاج ..

Trend Bodengleiche Dusche ÜBERALL!, Jung Pumpen GmbH Jung Pumpen GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام بلاط White
Jung Pumpen GmbH

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH

اختيار غرفة الاستحمام بديلا عن البانيو يُعد فكر حديث وعصري في حمامك، يوفر لك هذا التصميم مساحة خاصة يمكنك أن تضيف وسائل مميزة كدش متعدد الوظائف ..

4. جرانيت طبيعي رائع

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

الجرانيت الأبيض الطبيعي ذو التأثير الرمادي الخاص الميز يجعل المساحة الخاصة بالدش إضافة لحمامك، إضافة المقعد الجانبي لتتمتع بقليل من الراحة أثناء استحمامك ..

5. مساحة الدس مصنوعة من مادة خاصة ..

Produkte aus unserer Manufaktur, baqua - Manufaktur für Bäder baqua - Manufaktur für Bäder حمام دوش وأحواض إستحمام
baqua – Manufaktur für Bäder

baqua - Manufaktur für Bäder
baqua – Manufaktur für Bäder
baqua - Manufaktur für Bäder

إذا كان حمامك ذو مساحة صغيرة، فمن الأفضل أن تحتار أرضية مختلفة لمساحة الدش الخاص بك، حتى تضيف جمالا يجذب عيون الناظرين وتحافظ على التوازن والراحة البصرية داخل الفراغ ..

6. حمام كبير جدا ..

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich حمام دوش وأحواض إستحمام
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

مساحة كبير في هذا التصميم، مما أدى لوجود مساحة خاصة للدش واستغل الصمم الفرصة واختار مادة مختلفة كالفسيفساء الحديث بألوان حيادية مميزة، حتى ينجح في فصل المساحة الخاص بالدش بصريا عن بقية الحمام ..

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7. غرفة استحمام تحت سقف مائل ..

K2 Duschkabinenlösungen, HSK Duschkabinenbau KG HSK Duschkabinenbau KG حمام دوش وأحواض إستحمام
HSK Duschkabinenbau KG

HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG

دائما نحتاج لأن نتأمل نجاح خبراء التصميم في إيجاد حلول لنا، سواء كانت مع أزمات المساحة أو التصميمات الهندسية الخاصة، في هذا التصميم يأتي ركن الاستحمام كغرة زجاجية بخطوط تلاءم سقف مائل، تفكير مميز وذكي ينجح في استغلال المساحة على أكمل وجه ..

8. جدار خاص ..

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder حمام دوش وأحواض إستحمام
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

إن كنت تريد تثبيت سلال معدنية لتنظيم أدوات الاستحمام الخاصة بك بجوار الدش، يمكنك أن تستعين بهذه الفكرة، فتحات صغيرة في الجدار الجانبي للدش بإضاءة خاصة توفر لك ما بحثت عنه بالإضافة للمسة جمالية ..

9. أفكار ديكورية للدش ..

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder حمام دوش وأحواض إستحمام
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

تجويف كبير يُزين غرفة الاستحمام ولكن قم المصمم باستغلاله على هيئة مرآة، هذه المساحة تحتاج للمسات ديكورية تجعلها أجمل وأكثر جاذبية وتتحول لإضافة مميزة للفراغ ككل .. 

10. فتحة السقف ..

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

التكوين الجمالي المميز من الحجر الطبيعي والإضاءة وفتحات المياه، نموذج متكامل لحلم حقيقي، على الرغم من صغر مساحة الدش إلا أن التصميم نجح في استغلال المساحة وتحويلها لركن حالم ومميز ..

11. نموذج مميز بالسيراميك ..

Wellnessoase in Einfamilienhaus bietet viel Platz zum Entspannen, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حمام دوش وأحواض إستحمام
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

تحول السيراميك هنا من مجرد عنصر لتغطية الجدران إلى لوحات فنية تُزينها، مزيج الألوان يجمع بين البني والنحاس خلق تأثيرا خاصا رائعا ..

12. دش في الممر ..

BETTELUX SILHOUETTE, BETTE GmbH & Co. KG BETTE GmbH & Co. KG حمام دوش وأحواض إستحمام
BETTE GmbH &amp; Co. KG

BETTE GmbH & Co. KG
BETTE GmbH &amp; Co. KG
BETTE GmbH & Co. KG

فكرة ملهمة ومميزة تسمح لك بتصميم الدش في منطقة المرور أثناء دخولك الحمام، رغم عدم ملاءمة هذا النموذج مع عامل الخصوصية المطلوب، إلا أنه يقدم لنا فكر حديث وعصري وجرئ سيحبه البعض بالتأكيد  ..

13. غرفة اسحمام دائرية ..

BANYO ÇALIŞMALARI, 3D MİMARİ 3D MİMARİ حمام دوش وأحواض إستحمام
3D MİMARİ

3D MİMARİ
3D MİMARİ
3D MİMARİ

بديلا عن ستائر الدش قد نستعين بجدار زجاجي مميز، وخاصة في الحمامات الصغيرة تقوم هذه الفكرة بإضافة مساحة بصرية رائعة وبراقة، وتنجح في استغلال كل سنتيمتر في الحمام ..

14. دش ذو تأثير عصري ..

BAD, mori mori حمام دوش وأحواض إستحمام
mori

mori
mori
mori

مع وحدات الموزاييك الفضية وقطرات المياه يُخلق بريقا رائعا يُزين جدران الحمام، الظلال الناتجة تخلق حركة رائعة داخل الحملم تجذب العين وتثير الاهتمام ..

15. إطلالة خرسانية حديثة ..

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop حمام أسمنت Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

الخرسانة المضغوطة هي أحدث موضة في عالم الأرضيات والجدران وخاصة لما لها من مزايا في قوة التحمل ومقاومة المياه، المزيج الرائع بين الخرسانة والاخشاب خلق نوع من التباين المميز للتصميم ..

16. مساحة خاصة للدش مختلفة ..

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

مساحة خاصة منفصلة بجدار نصف مبني والنصف الآخر زجاج، التصميم مبتكر ومميز بتفاصيل خاصة بالأبيض والأسود مع لمسة من الأخضر تتوج الحمام وتضيف له روح البهجة والحيوية ..

17. جدار ملون ..

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG حمام
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

نموذج آخر للدش المصمم في الممر وكن مزود بجدار كامل من السيرامك الملون واللامع، تصميم مبتكر قد يلفت نظرك في البداية وتعتقد أنها لوحة فنية بريشة مبدع ..

18. الموزاييك و الفسيفساء

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

تصميم الدش الذي هو امامنا ذو رؤية خاصة لإضافة لحمامك إطلالة متفردة، ماذا عن الموازييك والفسيفساء بدرجات ألوان من باليتة واحدة، فكرة بسيطة تُضيف جمال وروعة للتصميم ..

19. تصميم لركن خاص ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

صُمم هذا الدش في ركن من أركان الحمام وهو استغلال بسيط وتقليدي للمساحة بل نجح المصميم في جعله إضافة ذكية للتصميم ذات مقعد داخلي وأفكار مميزة ..

20. مستوى آخر ..

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام زجاج
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

أرضية سمتوى آخر للدش قليلا ما تُستخدم في يومنا هذا، مع دش دائري لانسيابية وسيولة المياه، اختار المصمم أن يقع الدش في منتصف الغرفة حتى يحافظ على مسار الحركة داخل الحمام فلا داعي للقلق ..

21. أفكار بوحدات السيراميك الصغيرة ..

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

مع تباين رائع بين وحدات السيراميك كان لها تأثير مميز وقوي، في هذا التصميم جاءت المساحة الخاص للدش في شكل مستطيل باللون الأبيض للحفاظ على دوام إطلالة الحمام نظيفة وجميلة ..

22. تصميم حديث وعصري ..

Wohnung K, Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- حمام
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

في هذا التصميم ستقع في غرام جمال الأرضيات والجدران بالإضافة للإضاءة الساحة والمميزة، ولا تنسى أن تتأمل تفاصيل السقف واختيار وحدات الاستحمام والبانيو ..

23.سقف مائل ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هنا نرى حل ذكي لحمام ذو سقف مائل، قام المصمم بفصل المساحة لمنطقة استحمام ومنطقة آخرى خاصة بالمرحاض، ولكن أضاف لهما الاثنان إضاءة ساحرة، وخط مميز يُزين الجدران من الفسيفساء مع فتحات بسيطة لإضافة لمسة ديكورية خاصة .. 

24. مساحتين للدش ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كان حمامك كبير جدا، يمكنك إضافة مساحتين للدش، واحدة على الجهة اليمين والآخرى على الجهة اليسار، بمساحة فاصلة بينهم، الرفاهية والجمال لا غنى عنهم وهم الهدف في انلهاية من أي تصميم .. 

25. الابتكار ..

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

مع آخر تصميم، الجدار الرئيسي للدش تحول لعمل فني مميز، الأرضية من حجر طبيعي ولكنها صنعت تباين رائع مع الجدار الملون المصنوع من الفسيفساء ولا ننسى الأبيض الناصع ذو الإطلالة البراقة والنظيفة ..

يمكنك قراءة .. كيف تختار لون الحمام المناسب

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