25 فكرة رائعة للدش الخاص بك

سواء كان حمامك صغير أو كبير جدا جدا، فالدش لا يمكن أن يُنسى أو نستغنى عنه، ومنذ أن ظهرت التصميمات المختلفة لأدشاش فاختلفت ما بين تقليديتها وحداثتها، جمعنا لك 25 تصميم غير عادي لدش حمامك قد تلهمك لتحقيق حلمك وتُقدم لك واحد أو اكثر من النماذج التى تسعى لتحقيق الجمال الكامل لك في حمامك ..
التأثير ثلاثي الأبعاد يتحقق بلمسة الحجر الطبيعي الأنيقة لمساحة الدش في حمامك، هذه المساحة هي مفتاح تصميم الحمام المميز لذا فتلك الإضافة قد تُغير المقاييس ..
الأرضية والجدارن الخاصة بالدش مغطاة كاملة بالرخام البني، ولانسجام أقوى اختار المصمم الإضاءة الغير مباشرة والألوان المبتكرة، لخلق جو لطيف ومميز ..
اختيار غرفة الاستحمام بديلا عن البانيو يُعد فكر حديث وعصري في حمامك، يوفر لك هذا التصميم مساحة خاصة يمكنك أن تضيف وسائل مميزة كدش متعدد الوظائف ..
الجرانيت الأبيض الطبيعي ذو التأثير الرمادي الخاص الميز يجعل المساحة الخاصة بالدش إضافة لحمامك، إضافة المقعد الجانبي لتتمتع بقليل من الراحة أثناء استحمامك ..
إذا كان حمامك ذو مساحة صغيرة، فمن الأفضل أن تحتار أرضية مختلفة لمساحة الدش الخاص بك، حتى تضيف جمالا يجذب عيون الناظرين وتحافظ على التوازن والراحة البصرية داخل الفراغ ..
مساحة كبير في هذا التصميم، مما أدى لوجود مساحة خاصة للدش واستغل الصمم الفرصة واختار مادة مختلفة كالفسيفساء الحديث بألوان حيادية مميزة، حتى ينجح في فصل المساحة الخاص بالدش بصريا عن بقية الحمام ..
دائما نحتاج لأن نتأمل نجاح خبراء التصميم في إيجاد حلول لنا، سواء كانت مع أزمات المساحة أو التصميمات الهندسية الخاصة، في هذا التصميم يأتي ركن الاستحمام كغرة زجاجية بخطوط تلاءم سقف مائل، تفكير مميز وذكي ينجح في استغلال المساحة على أكمل وجه ..
إن كنت تريد تثبيت سلال معدنية لتنظيم أدوات الاستحمام الخاصة بك بجوار الدش، يمكنك أن تستعين بهذه الفكرة، فتحات صغيرة في الجدار الجانبي للدش بإضاءة خاصة توفر لك ما بحثت عنه بالإضافة للمسة جمالية ..
تجويف كبير يُزين غرفة الاستحمام ولكن قم المصمم باستغلاله على هيئة مرآة، هذه المساحة تحتاج للمسات ديكورية تجعلها أجمل وأكثر جاذبية وتتحول لإضافة مميزة للفراغ ككل ..
التكوين الجمالي المميز من الحجر الطبيعي والإضاءة وفتحات المياه، نموذج متكامل لحلم حقيقي، على الرغم من صغر مساحة الدش إلا أن التصميم نجح في استغلال المساحة وتحويلها لركن حالم ومميز ..
تحول السيراميك هنا من مجرد عنصر لتغطية الجدران إلى لوحات فنية تُزينها، مزيج الألوان يجمع بين البني والنحاس خلق تأثيرا خاصا رائعا ..
فكرة ملهمة ومميزة تسمح لك بتصميم الدش في منطقة المرور أثناء دخولك الحمام، رغم عدم ملاءمة هذا النموذج مع عامل الخصوصية المطلوب، إلا أنه يقدم لنا فكر حديث وعصري وجرئ سيحبه البعض بالتأكيد ..
بديلا عن ستائر الدش قد نستعين بجدار زجاجي مميز، وخاصة في الحمامات الصغيرة تقوم هذه الفكرة بإضافة مساحة بصرية رائعة وبراقة، وتنجح في استغلال كل سنتيمتر في الحمام ..
مع وحدات الموزاييك الفضية وقطرات المياه يُخلق بريقا رائعا يُزين جدران الحمام، الظلال الناتجة تخلق حركة رائعة داخل الحملم تجذب العين وتثير الاهتمام ..
الخرسانة المضغوطة هي أحدث موضة في عالم الأرضيات والجدران وخاصة لما لها من مزايا في قوة التحمل ومقاومة المياه، المزيج الرائع بين الخرسانة والاخشاب خلق نوع من التباين المميز للتصميم ..
مساحة خاصة منفصلة بجدار نصف مبني والنصف الآخر زجاج، التصميم مبتكر ومميز بتفاصيل خاصة بالأبيض والأسود مع لمسة من الأخضر تتوج الحمام وتضيف له روح البهجة والحيوية ..
نموذج آخر للدش المصمم في الممر وكن مزود بجدار كامل من السيرامك الملون واللامع، تصميم مبتكر قد يلفت نظرك في البداية وتعتقد أنها لوحة فنية بريشة مبدع ..
تصميم الدش الذي هو امامنا ذو رؤية خاصة لإضافة لحمامك إطلالة متفردة، ماذا عن الموازييك والفسيفساء بدرجات ألوان من باليتة واحدة، فكرة بسيطة تُضيف جمال وروعة للتصميم ..
صُمم هذا الدش في ركن من أركان الحمام وهو استغلال بسيط وتقليدي للمساحة بل نجح المصميم في جعله إضافة ذكية للتصميم ذات مقعد داخلي وأفكار مميزة ..
أرضية سمتوى آخر للدش قليلا ما تُستخدم في يومنا هذا، مع دش دائري لانسيابية وسيولة المياه، اختار المصمم أن يقع الدش في منتصف الغرفة حتى يحافظ على مسار الحركة داخل الحمام فلا داعي للقلق ..
مع تباين رائع بين وحدات السيراميك كان لها تأثير مميز وقوي، في هذا التصميم جاءت المساحة الخاص للدش في شكل مستطيل باللون الأبيض للحفاظ على دوام إطلالة الحمام نظيفة وجميلة ..
في هذا التصميم ستقع في غرام جمال الأرضيات والجدران بالإضافة للإضاءة الساحة والمميزة، ولا تنسى أن تتأمل تفاصيل السقف واختيار وحدات الاستحمام والبانيو ..
هنا نرى حل ذكي لحمام ذو سقف مائل، قام المصمم بفصل المساحة لمنطقة استحمام ومنطقة آخرى خاصة بالمرحاض، ولكن أضاف لهما الاثنان إضاءة ساحرة، وخط مميز يُزين الجدران من الفسيفساء مع فتحات بسيطة لإضافة لمسة ديكورية خاصة ..
إن كان حمامك كبير جدا، يمكنك إضافة مساحتين للدش، واحدة على الجهة اليمين والآخرى على الجهة اليسار، بمساحة فاصلة بينهم، الرفاهية والجمال لا غنى عنهم وهم الهدف في انلهاية من أي تصميم ..
مع آخر تصميم، الجدار الرئيسي للدش تحول لعمل فني مميز، الأرضية من حجر طبيعي ولكنها صنعت تباين رائع مع الجدار الملون المصنوع من الفسيفساء ولا ننسى الأبيض الناصع ذو الإطلالة البراقة والنظيفة ..
يمكنك قراءة .. كيف تختار لون الحمام المناسب