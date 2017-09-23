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9 نصائح رائعة تجعل منزلك مريح نفسيا

آية منير آية منير
Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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الغرض الأول والأهم من التصميم الداخلي، هي الراحة النفسية للمستخدمين ونجاح تصميم بيتك يأتي من مدى تحقيق الراحة للمستخدمين، ما هي العوامل الرئيسية لتحقيق التوازن النفسي داخل منزلك، الأمر يبدو أنه بسيط وبديهي ولكننا جميعا نقع في بعض الأخطاء الشائعة والتي على المدى الطويل تُشكل ضغط نفسي علينا دون أن نعرف السبب، اليوم سنقدم لك 9 نصائح تساعدك على تصميم بيتك مريح نفسيا ..

1. مساحات هادئة ..

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

المساحات الهادئة في كل تفاصيلها تساعد على الراحة النفسية والاستقرار، الألوان التصميم وحتى إضافة الورود، كلها تفاصيل تجعلك تصل بسهولة لحالة من الاسترخاء والهدوء والراحة من أول لحظة داخل الغرفة ..

2. ركن روحاني ..

Cobertura São Caetano do Sul - SP, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

الركن الروحاني في منزلك بتفاصيله الشرقية والعربية إضافة رائعة وتُزيد من ارتباطك النفسي ببيتك بل وتعينك على راحتك النفسية والاسترخاء والاتصال الروحاني ..

3. جلسة ثنائية ..

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

اصنع جلسة ثنائية لتناول شاي العصاري مع زوجتك، تتبادلان أطراف الحديث وتتشاركان القصص، من أكثر الطرق الفعالة للوصول للاستقرار النفسي هو المشاركة والحكي، ولكن مع إضافة ركن كهذا ستساعد نفسك على تجشيع شريكك بقضاء أوقات أطول معا ..

4. خامات ناعمة ..

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres غرفة نومأقمشة و منسوجات
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

الخامات الناعمة والنقوش المفضلة والأعمال اليديوية لها تأثير خاص وتُزيد الشعور بالسلام الداخلي بل وتشعر وأكنك جزء لا يتجزأ من الفراغ ذاته ..

5. ركن للاسترخاء ..

Liefde voor je raam, Vadain Vadain غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Vadain

Vadain
Vadain
Vadain

اصنع بنفسك ركن خاص لك تستمتع فيه بأوقات دافئة ويساعدك على الاسترخاء في هدوء وسكينة، أرجوحة مع كتاب مفضل ومشروب دافئ، وانسى العالم بمشاكله ..

6. طاقة الشمس الإيجابية ..

homify بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

الشمس بالتأكيد صاحبة أكبر طاقة إيجابية في الكون، وتأثيرها على بيتك يجعل منه فراغ صحي ومريح، احرص على أن تتعرض للشمس في الصباح الباكر لتستمد من طاقتها الإيجابية ما تحتاجه حتى تصل للاستقرار النفسي ..

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7. تأثيث حديث ..

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

التأثيث الحديث ذو العناصر الخفيفة بألوان فاتحة وزاهية هو أفضل طريق لجعل منزلك مريح نفسيا، فالإنسان يرتاح بالتأكيد في الفراغات الواسعة المفتوحة ذات التفاصيل الأقل ..

8. المرايا وسحرها ..

Modern New Home in Hampstead - mirror Black and Milk | Interior Design | London فن تشكيليقطع فنية آخرى mirror
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – mirror

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

المرايا لها تأُثير رائع على راحة الإنسان، فكلما كان في بيتك مرايات أكثر بديكور مميز، كان تصميم بيتك أجمل ويساعدك على تحسين مزاجك وزيادة معدل سعادتك ..

9. ابتعد عن الفوضى ..

Heijmans ONE, MoodBuilders MoodBuilders غرفة المعيشة
MoodBuilders

MoodBuilders
MoodBuilders
MoodBuilders

ابتعد عن الفوضى والإهمال فهم طريقك للطاقة السلبية وعدم الراحة في بيتك، احرص على ترتيب منزلك أول بأول وتنظيفه والحفاظ على مكان معروف لكل عنصر حتى تحصل على منزل مريح نفسيا ..

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