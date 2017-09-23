9 نصائح رائعة تجعل منزلك مريح نفسيا

ابتعد عن الفوضى والإهمال فهم طريقك للطاقة السلبية وعدم الراحة في بيتك، احرص على ترتيب منزلك أول بأول وتنظيفه والحفاظ على مكان معروف لكل عنصر حتى تحصل على منزل مريح نفسيا ..

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