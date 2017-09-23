9 نصائح رائعة تجعل منزلك مريح نفسيا

الغرض الأول والأهم من التصميم الداخلي، هي الراحة النفسية للمستخدمين ونجاح تصميم بيتك يأتي من مدى تحقيق الراحة للمستخدمين، ما هي العوامل الرئيسية لتحقيق التوازن النفسي داخل منزلك، الأمر يبدو أنه بسيط وبديهي ولكننا جميعا نقع في بعض الأخطاء الشائعة والتي على المدى الطويل تُشكل ضغط نفسي علينا دون أن نعرف السبب، اليوم سنقدم لك 9 نصائح تساعدك على تصميم بيتك مريح نفسيا ..
المساحات الهادئة في كل تفاصيلها تساعد على الراحة النفسية والاستقرار، الألوان التصميم وحتى إضافة الورود، كلها تفاصيل تجعلك تصل بسهولة لحالة من الاسترخاء والهدوء والراحة من أول لحظة داخل الغرفة ..
الركن الروحاني في منزلك بتفاصيله الشرقية والعربية إضافة رائعة وتُزيد من ارتباطك النفسي ببيتك بل وتعينك على راحتك النفسية والاسترخاء والاتصال الروحاني ..
اصنع جلسة ثنائية لتناول شاي العصاري مع زوجتك، تتبادلان أطراف الحديث وتتشاركان القصص، من أكثر الطرق الفعالة للوصول للاستقرار النفسي هو المشاركة والحكي، ولكن مع إضافة ركن كهذا ستساعد نفسك على تجشيع شريكك بقضاء أوقات أطول معا ..
الخامات الناعمة والنقوش المفضلة والأعمال اليديوية لها تأثير خاص وتُزيد الشعور بالسلام الداخلي بل وتشعر وأكنك جزء لا يتجزأ من الفراغ ذاته ..
اصنع بنفسك ركن خاص لك تستمتع فيه بأوقات دافئة ويساعدك على الاسترخاء في هدوء وسكينة، أرجوحة مع كتاب مفضل ومشروب دافئ، وانسى العالم بمشاكله ..
الشمس بالتأكيد صاحبة أكبر طاقة إيجابية في الكون، وتأثيرها على بيتك يجعل منه فراغ صحي ومريح، احرص على أن تتعرض للشمس في الصباح الباكر لتستمد من طاقتها الإيجابية ما تحتاجه حتى تصل للاستقرار النفسي ..
التأثيث الحديث ذو العناصر الخفيفة بألوان فاتحة وزاهية هو أفضل طريق لجعل منزلك مريح نفسيا، فالإنسان يرتاح بالتأكيد في الفراغات الواسعة المفتوحة ذات التفاصيل الأقل ..
المرايا لها تأُثير رائع على راحة الإنسان، فكلما كان في بيتك مرايات أكثر بديكور مميز، كان تصميم بيتك أجمل ويساعدك على تحسين مزاجك وزيادة معدل سعادتك ..
ابتعد عن الفوضى والإهمال فهم طريقك للطاقة السلبية وعدم الراحة في بيتك، احرص على ترتيب منزلك أول بأول وتنظيفه والحفاظ على مكان معروف لكل عنصر حتى تحصل على منزل مريح نفسيا ..
يمكنك قراءة… 5 أعمال منزلية يومية لها أثار صحية رائعة