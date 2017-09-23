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10 تصميمات مطابخ حديثة مميزة

آية منير آية منير
homify مطبخ
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الطراز الحديث من أكثر التصميمات انتشارا مؤخرا وذلك يعود إلى تفاوت أسعارها وملائمتها لكل المساحات المتاحة، بالإضافة أنه يتناسب مع كل الأذواق مهما اختلفت، ولأن المطبخ هو روح البيت ونقطة تجمع أفراد الأسرة، ولأن المطبخ لا يقتصر فقط على إعداد الوجبات وطهي الطعام، ولكن أحيانا يتحول لمساحة معيشة خاصة أو منطقة طعام مريحة، يجب أن يأخذ التصميم الخاص به حقه كاملا في الاهتمام بكل تفاصيله، لذا اليوم سنقدم لك 12 تصميم مطبخ حديث مميز، بالتأكيد ستجد من بينهم ما سيلهمك في تصميم مطبخك ..

1. أرضية مميزة وألوان حيادية ..

Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico مطبخ
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

اختيار الأرضيات في الطراز الحديث هو مفتاح الجمال والأناقة، تتنوع الأرضيات وتصميماتها، ربنا توقعك في الحيرة ولكن مع تحديد السمة الرئيسية للتصميم يبدأ الأمر في تدرجه وسهولة اختيار عناصره، هنا المصمم لم ينس دور الإضاءة غير المباشرة وترك لمسة تُزين وحدات التخزين ..

2. مزيج الأبيض والخشب ..

homify
homify

homify
homify
homify

المزيج الأكثر أناقة ورُقي، هو الخشب مع اللون الأبيض، نقاء وصفاء وأناقة وجمال، رقة في التفاصيل ولمسة من قلب الطبيعة تُزيد من قيمة التصميم ككل..

3. الانتقائية في ثوب حديث ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأسلوب الانتقائي يجمع بين أكثر من طراز معا وألوان مختلفة وتفاصيل متباينة ولكن يمكننا أن تجمعه في النهاية جملة تصميمية عصرية وحديثة، ها التصميم هو نموذج لما نحاول شرحه ..

4. الخشب التقليدي ..

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

التصميمات التقليدية مازالت لها شعبيتها وتنال إعجاب الملايين، وحافظت على مكانتها بين التصميمات، الأناقة والجمال هما عنوان هذه التصميمات إلى جانب الحفاظ على مستوى مناسب من تلبية الاحتياجات الأساسية ..

5. أسود وأبيض ..

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 مطبخ
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

اختيار الأبيض والأسود في مطبخ واحد مخاطرة كبيرة إن كنت لا تحب الجرأة والتجديد، يعتقد البعض أن الأسود لون لا يليق بالمطابخ ولا يتناسب معها، ولكن مع الطراز العصري الحديث أثبت وجوده وأناقته بل وصار بلمعان وبريق الاختيار الاول للكثيرين ..

6. الحداثة وبريق المعدن ..

Piso III, Cocinahogar Estudio Cocinahogar Estudio مطبخ Wood effect
Cocinahogar Estudio

Cocinahogar Estudio
Cocinahogar Estudio
Cocinahogar Estudio

لمعان الاستانلس يُزيد من جمال التصميمات الحديثة خاصة مع مطبخ تقليدي كامل من الخشب، اختيار العناصر بدقة وجمال يجعل كل سنتيمتر في مطبخك ينبض بالجمال والحيوية ..

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7. أرضية الشطرنج وجمال الخشب ..

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

كما ذكرنا أن عالم الأرضيات في التصميم الحديث كبير وواسع ومتعدد الخيارات ولكن ستظل أرضية الشطرنج تحتفظ بنصيبها من الجمال والأناقة، وهنا استعان المصمم بالخشب والرخام اللامع الأسود والجدران البيضاء ليصنع مزيجا مميزا وفريدا من نوعه ..

8. شياكة وفخامة بتفاصيل رائعة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الأناقة والفخامة ليست حكر على طراز معين، بل للنمط الحديث نصيب كبير منها، التفاصيل الصغيرة بالتأكيد تصنع فارق وتُزيد من قيمة وجمال التصميم، اختيار وحدات الإضاءة والتخزين وعناصر الفرش والأرضيات يصنعوا في النهاية لوحة متكاملة ومتناغمة ..

9. تصميم خطي مُزين باللون الازرق..

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

التصميمات الخطية للمطابخ أحد الحلول الذكية للمساحات الصغيرة واستغلال أمثل لكل سنتيمتر مع احترام مسارات الحركة، استعان المصمم باللون الازرق للفت الانتباه وإضافة لمسة جمالية من نوع خاص ومميز حتى يحافظ على التوازن المطلوب بين الجانب العملي والجمالي ..

10. البساطة وقلة التفاصيل ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البساطة هي عنوان الجمال، مهما اختلفت الأذواق تظل قلة التفاصيل وهدوء البساطة هم الاجمل والأكثر أناقة على الإطلاق، اختيار الألوان الحيادية يتناسب مع أصحاب الذوق الهادئ والباحثين عن الراحة البصرية ..

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