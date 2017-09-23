10 تصميمات مطابخ حديثة مميزة

الطراز الحديث من أكثر التصميمات انتشارا مؤخرا وذلك يعود إلى تفاوت أسعارها وملائمتها لكل المساحات المتاحة، بالإضافة أنه يتناسب مع كل الأذواق مهما اختلفت، ولأن المطبخ هو روح البيت ونقطة تجمع أفراد الأسرة، ولأن المطبخ لا يقتصر فقط على إعداد الوجبات وطهي الطعام، ولكن أحيانا يتحول لمساحة معيشة خاصة أو منطقة طعام مريحة، يجب أن يأخذ التصميم الخاص به حقه كاملا في الاهتمام بكل تفاصيله، لذا اليوم سنقدم لك 12 تصميم مطبخ حديث مميز، بالتأكيد ستجد من بينهم ما سيلهمك في تصميم مطبخك ..
اختيار الأرضيات في الطراز الحديث هو مفتاح الجمال والأناقة، تتنوع الأرضيات وتصميماتها، ربنا توقعك في الحيرة ولكن مع تحديد السمة الرئيسية للتصميم يبدأ الأمر في تدرجه وسهولة اختيار عناصره، هنا المصمم لم ينس دور الإضاءة غير المباشرة وترك لمسة تُزين وحدات التخزين ..
المزيج الأكثر أناقة ورُقي، هو الخشب مع اللون الأبيض، نقاء وصفاء وأناقة وجمال، رقة في التفاصيل ولمسة من قلب الطبيعة تُزيد من قيمة التصميم ككل..
الأسلوب الانتقائي يجمع بين أكثر من طراز معا وألوان مختلفة وتفاصيل متباينة ولكن يمكننا أن تجمعه في النهاية جملة تصميمية عصرية وحديثة، ها التصميم هو نموذج لما نحاول شرحه ..
التصميمات التقليدية مازالت لها شعبيتها وتنال إعجاب الملايين، وحافظت على مكانتها بين التصميمات، الأناقة والجمال هما عنوان هذه التصميمات إلى جانب الحفاظ على مستوى مناسب من تلبية الاحتياجات الأساسية ..
اختيار الأبيض والأسود في مطبخ واحد مخاطرة كبيرة إن كنت لا تحب الجرأة والتجديد، يعتقد البعض أن الأسود لون لا يليق بالمطابخ ولا يتناسب معها، ولكن مع الطراز العصري الحديث أثبت وجوده وأناقته بل وصار بلمعان وبريق الاختيار الاول للكثيرين ..
لمعان الاستانلس يُزيد من جمال التصميمات الحديثة خاصة مع مطبخ تقليدي كامل من الخشب، اختيار العناصر بدقة وجمال يجعل كل سنتيمتر في مطبخك ينبض بالجمال والحيوية ..
كما ذكرنا أن عالم الأرضيات في التصميم الحديث كبير وواسع ومتعدد الخيارات ولكن ستظل أرضية الشطرنج تحتفظ بنصيبها من الجمال والأناقة، وهنا استعان المصمم بالخشب والرخام اللامع الأسود والجدران البيضاء ليصنع مزيجا مميزا وفريدا من نوعه ..
الأناقة والفخامة ليست حكر على طراز معين، بل للنمط الحديث نصيب كبير منها، التفاصيل الصغيرة بالتأكيد تصنع فارق وتُزيد من قيمة وجمال التصميم، اختيار وحدات الإضاءة والتخزين وعناصر الفرش والأرضيات يصنعوا في النهاية لوحة متكاملة ومتناغمة ..
التصميمات الخطية للمطابخ أحد الحلول الذكية للمساحات الصغيرة واستغلال أمثل لكل سنتيمتر مع احترام مسارات الحركة، استعان المصمم باللون الازرق للفت الانتباه وإضافة لمسة جمالية من نوع خاص ومميز حتى يحافظ على التوازن المطلوب بين الجانب العملي والجمالي ..
البساطة هي عنوان الجمال، مهما اختلفت الأذواق تظل قلة التفاصيل وهدوء البساطة هم الاجمل والأكثر أناقة على الإطلاق، اختيار الألوان الحيادية يتناسب مع أصحاب الذوق الهادئ والباحثين عن الراحة البصرية ..
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