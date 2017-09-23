أسس اختيار الألوان لمنزلك

في بداية عملية اختيارك للألوان، عليك معرفة مجموعة من المصطلحات أولها، عجلة الألوان وهي القاعدة الأساسية لنظرية الألوان و تنقسم إلي إثني عشرة قسما و يوجد بها كل الألوان الممكنة في ترتيب دائري.

منها الألوان الأساسية أحمر – أصفر – أزرق ..

الألوان الثانوية برتقالي – أخضر – بنفسجي…

الألوان الوسطية وهي ألوان يمكن الحصول عليها عن طريق خلط لون أساسي ولون ثانوي..

أما الألوان التكاملية (المترابطة) و توجد متقابلة مع بعضها قطريا علي عجلة الألوان. هذه الألوان في قمة التضاد، لذلك يظهر كل منها بمنتهي الوضوح أمام نظيره التكاملي، ومن ثم تخلق جوا جريئا و نابضا بالحياة مثل الأحمر والأخضر معا او الأازرق والبرتقالي’ ..

الألوان المتماثلة و تظهر مجاورة لبعضها تماما علي عجلة الألوان و لأنها تنتمي إلي عائgة لونية واحدة فهي تعطي مظهرا متناغما و مريحا كدرجات الأصفر مثلا ..