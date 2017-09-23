أسس اختيار الألوان لمنزلك

الخطوة الأهم في أي تصميم هي اختيار ألوانه، فالألوان من أهم عوامل نجاح أي تصميم بل قد تكون سبب رئيسي في تميزه وجماله، استخدام اللون المناسب في التصميم يساعد بأن تشعر أنه خاص بك يعبر عنك ويليق بذوقك الشخصي بل ويعكس رؤيتك للطبيعة من حولك، بالإضافة للبعد النفسي والراحة البصرية التي عملية اختيار الألوان عامل رئيسي في تحقيقهم، ولا ننس أن الألوان تتحول لحلول معمارية فعالة في المساحة الصغيرة أو ذات التصميم الهندسي الخاص، جمعنا لك اليوم أهم الأفكار والقواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك في نصائح بسيطة وسهلة التنفيذ ..
في بداية عملية اختيارك للألوان، عليك معرفة مجموعة من المصطلحات أولها، عجلة الألوان وهي القاعدة الأساسية لنظرية الألوان و تنقسم إلي إثني عشرة قسما و يوجد بها كل الألوان الممكنة في ترتيب دائري.
منها الألوان الأساسية أحمر – أصفر – أزرق ..
الألوان الثانوية برتقالي – أخضر – بنفسجي…
الألوان الوسطية وهي ألوان يمكن الحصول عليها عن طريق خلط لون أساسي ولون ثانوي..
أما الألوان التكاملية (المترابطة) و توجد متقابلة مع بعضها قطريا علي عجلة الألوان. هذه الألوان في قمة التضاد، لذلك يظهر كل منها بمنتهي الوضوح أمام نظيره التكاملي، ومن ثم تخلق جوا جريئا و نابضا بالحياة مثل الأحمر والأخضر معا او الأازرق والبرتقالي’ ..
الألوان المتماثلة و تظهر مجاورة لبعضها تماما علي عجلة الألوان و لأنها تنتمي إلي عائgة لونية واحدة فهي تعطي مظهرا متناغما و مريحا كدرجات الأصفر مثلا ..
الصبغات في الألوان هو مصطلح فني معناه إضافة الابيض وتحويله للدرجة الأفتح مما هو عليه، ويسمى الباستل أو الزاهي في اللغة الدراجة، له تأثير مشرق ومبهج على التصميم وينعم بهدوء غير مسبوق ..
التناغم في عالم الديكور هو ان تضيف الرمادي لأي لون، لتنعم بدرجة ترابية تتناغم مع درجات الرمادي، يستخدم بكثرة في الكلاسيكية والطرز العتيقة ذات التفاصيل الخاصة ..
الأسود حين يضاف لأي تصميم يثقل منه ويجعله اكثر سكونا، وأن تضيفه للون نفسه يخلق نوع من التأثير يمسى الظلال في عالم الديكور، لتصميم اكثر أناقة ..
الألوان الدافئة هي الأاحمر والبرتقالي والأصفر، وتضيف لمسة حميمية لأي تصميم خاصة وإن كانت ألوانه باردة رمادية او تلجية أو تصميم مصنوع من الأبيض كامل، فهي عادة ما تكون بالبريق والحيوية والطاقة والمظهر الأنيق للحصول على الشعور بدفئ والراحة للمكان.
الألوان الباردة: عائلات ألوان البنفسجي – الأزرق – الأخضرالألوان الهادئة هي ألوان مسالمة وتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء في أي مكان.. تُستخدم غالبا في الاماكن الهادئة والتى تحتاج للحفاظ على هدوءها كغرفة النوم والحمامات، وله تأثير كنسمة هواء بارد على الحالة النفسية لمستخدمين الفراغ ..
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