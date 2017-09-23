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أسس اختيار الألوان لمنزلك

آية منير آية منير
Die neue Klassik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
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الخطوة الأهم في أي تصميم هي اختيار ألوانه، فالألوان من أهم عوامل نجاح أي تصميم بل قد تكون سبب رئيسي في تميزه وجماله، استخدام اللون المناسب في التصميم يساعد بأن تشعر أنه خاص بك يعبر عنك ويليق بذوقك الشخصي بل ويعكس رؤيتك للطبيعة من حولك، بالإضافة للبعد النفسي والراحة البصرية التي عملية اختيار الألوان عامل رئيسي في تحقيقهم، ولا ننس أن الألوان تتحول لحلول معمارية فعالة في المساحة الصغيرة أو ذات التصميم الهندسي الخاص، جمعنا لك اليوم أهم الأفكار والقواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك في نصائح بسيطة وسهلة التنفيذ ..

تعرف على أساسيات الألوان ..

Venus Boardroom/Dining Table SOAP designs غرفة السفرة
SOAP designs

Venus Boardroom/Dining Table

SOAP designs
SOAP designs
SOAP designs

في بداية عملية اختيارك للألوان، عليك معرفة مجموعة من المصطلحات أولها، عجلة الألوان وهي القاعدة الأساسية لنظرية الألوان و تنقسم  إلي إثني عشرة قسما و يوجد بها كل الألوان الممكنة في ترتيب دائري. 

منها الألوان الأساسية أحمر – أصفر – أزرق ..  

الألوان الثانوية برتقالي – أخضر – بنفسجي…  

الألوان الوسطية وهي ألوان يمكن الحصول عليها عن طريق خلط لون أساسي ولون ثانوي..

أما الألوان التكاملية (المترابطة) و توجد متقابلة مع بعضها قطريا علي عجلة الألوان. هذه الألوان في قمة التضاد، لذلك يظهر كل منها بمنتهي الوضوح أمام نظيره التكاملي، ومن ثم تخلق جوا جريئا و نابضا بالحياة مثل  الأحمر والأخضر معا  او  الأازرق والبرتقالي’ ..

الألوان المتماثلة و تظهر مجاورة لبعضها تماما علي عجلة الألوان و لأنها تنتمي إلي عائgة لونية واحدة فهي تعطي مظهرا متناغما و مريحا كدرجات الأصفر مثلا ..

الألوان الزاهية والصبغة البيضاء..

Green Diamonds Pixers غرفة المعيشة Green wall mural,green,geometry,geometric,pattern,wallpaper
Pixers

Green Diamonds

Pixers
Pixers
Pixers

الصبغات في الألوان هو مصطلح فني معناه إضافة الابيض وتحويله للدرجة الأفتح مما هو عليه، ويسمى الباستل أو الزاهي في اللغة الدراجة، له تأثير مشرق ومبهج على التصميم وينعم بهدوء غير مسبوق ..

التناغم ..

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

التناغم في عالم الديكور هو ان تضيف الرمادي لأي لون، لتنعم بدرجة ترابية تتناغم مع درجات الرمادي، يستخدم بكثرة في الكلاسيكية والطرز العتيقة ذات التفاصيل الخاصة ..

الظلال ..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الأسود حين يضاف لأي تصميم يثقل منه ويجعله اكثر سكونا، وأن تضيفه للون نفسه يخلق نوع من التأثير يمسى الظلال في عالم الديكور، لتصميم اكثر أناقة ..

الألوان الدافئة ..

Die sechs neuen Trendfarben 2015, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الألوان الدافئة هي الأاحمر والبرتقالي والأصفر، وتضيف لمسة حميمية لأي تصميم خاصة وإن كانت ألوانه باردة رمادية او تلجية أو تصميم مصنوع من الأبيض كامل، فهي عادة ما تكون بالبريق والحيوية والطاقة والمظهر الأنيق للحصول على الشعور بدفئ والراحة للمكان.

الازرق وهدوءه..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Blue
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

الألوان الباردة: عائلات ألوان البنفسجي – الأزرق – الأخضرالألوان الهادئة هي ألوان مسالمة وتعطي شعور بالهدوء والاسترخاء في أي مكان.. تُستخدم غالبا في الاماكن الهادئة والتى تحتاج للحفاظ على هدوءها كغرفة النوم والحمامات، وله تأثير كنسمة هواء بارد على الحالة النفسية لمستخدمين الفراغ ..

يمكنك قراءة .. كيف تختار لون الحمام المناسب

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