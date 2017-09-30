8 أفكار لمطابخ صغيرة مناسبة لكل الأذواق

هل تفكر في تغيير المطبخ؟ هل لازلت في حيرة ولا تعرف ماذا تريد؟، الطراز الحديث أم الريفي أو البلدي سيكون أنسب لك؟، إذا كنت لم تقرر بعد أي نمط تحتاجه فنحن نقدم لك 8 مطابخ بأنماط مختلفة ومناسبة لكل الأذواقمن تصميم خبراء هوميفاي، لايهم المساحة التي تمتلكها حتى وإن كانت صغيرة جدًا سيتمكن الإبداع من إيجاد من تكييف هذه المساحة مع باقي مساحات المنزل.
عدم وجود مساحة لا يجب أن تمثل هذه مشكلة ليبدو مطبخك مذهل، لديك فقط لمعرفة كيفية استخدام الموارد وتكييفها مع المساحة، واستخدام لون مثل الأحمر حل عبقري لإضافة الفرح والحياة إلى منزلك، لون أنيق وشبابي جدًا وعاطفي في نفس الوقت.
إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تقليدية وطبيعية يمكنك الاعتماد على مطبخ خشبي، لكونه مادة تتكيف بسهولة مع جميع الأبعاد والمساحات، فأنه لا يخرج أبدًا عن المألوف كما هو الحال في هذه الصورة، ويعطي لمسة من الدفء لمطبخك ويجعلك تشعر بالراحة أثناء الطهي.
كما نرى في هذا التصميم أنه لا يخلو من شيء على الرغم من صغر المساحة، وهناك الكثير من العناصر التي تم تجميعها في هذا الفضاء الصغير ولكنها موزعة بعناية لتعطي لنا هذه الغرفة مثال لكيفية الجمع بين العملية والجمال في مكان واحد.
لقد رأيناها مرات عديدة في الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، وحلمنا بامتلاكها مرارًا وتكرارًا في مطبخنا ولكننا لا نمتلك المساحة الكافية في منزلنا لها، حديثنا عن جزيرة المطبخ، التي توفر لك الرفاهية في مطبخك وتجعله ليس مجرد مساحة للطبخ فقط بل يمكنك أن تقضي أوقات مع أسرتك حولها.
يمكن أن تصبح جزيرة المطبخ مركز للمطبخ أيضًا ومساحة تخزين إضافية، لاستخدام أفضل للمساحة يمكنك وضع بجانبها طاولة طعام وكراسي، ويجب أن نولي اهتمام خاص للجزيرة في حالة وجود موقد وحوض بها لتوصيل الغاز والمياه.
الفن في التصميم والتخصص في وضع الأثاث والإكسسوارات توضح لنا على الرغم من وجود مساحة صغيرة إلا أنه يمكنك استخدام كل شيء بالتخطيط الجيد، في هذا المطبخ هناك مساحة للثلاجة والموقد والفرن وخزائن بمختلف الأحجام، وساعد في ذلك اللون الأبيض لأنه يعطي إيحاء بأن المساحة أوسع.
الآن نقدم لك حل أكثر تقليدية لاستخدام أفضل للمساحة فأن وضع طاولة طعام هو دائمًا شيء عملي ويحافظ على الجانب الجمالي أيضًا، في هذا المطبخ يمكنك إضافة لمسة من اللون الفضي ليس فقط لجذب الانتباه ولكن لخلق جو ساحر به.
في نهاية هذا المقال نختم مع مطبخ به جميع المعدات اللازمة بشكل يضمن لك الاستفادة القصوى من حجمه، وبالإضافة إلى ذلك فأنه يجمع بين النمط الحديث والنمط الأسري، واللمسة الحديثة في هذا المطبخ هو اللون البرتقالي، بشريط صغير من الرخام لفصل الغرف.
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