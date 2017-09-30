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8 أفكار لمطابخ صغيرة مناسبة لكل الأذواق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخرفوف وأدراج White
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هل تفكر في تغيير المطبخ؟ هل لازلت في حيرة ولا تعرف ماذا تريد؟، الطراز الحديث أم الريفي أو البلدي سيكون أنسب لك؟، إذا كنت لم تقرر بعد أي نمط تحتاجه فنحن نقدم لك 8 مطابخ بأنماط مختلفة ومناسبة لكل الأذواقمن تصميم خبراء هوميفاي، لايهم المساحة التي تمتلكها حتى وإن كانت صغيرة جدًا سيتمكن الإبداع من إيجاد من تكييف هذه المساحة مع باقي مساحات المنزل.  

1- لون غير متوقع

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

عدم وجود مساحة لا يجب أن تمثل هذه مشكلة ليبدو مطبخك مذهل، لديك فقط لمعرفة كيفية استخدام الموارد وتكييفها مع المساحة، واستخدام لون مثل الأحمر  حل عبقري لإضافة الفرح والحياة إلى منزلك، لون أنيق وشبابي جدًا وعاطفي في نفس الوقت. 

2- الخشب لا يفشل أبدًا

CASA Habitación FGI, Estudio 289 Estudio 289 مطبخ
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تقليدية وطبيعية يمكنك الاعتماد على مطبخ خشبي، لكونه مادة تتكيف بسهولة مع جميع الأبعاد والمساحات، فأنه لا يخرج أبدًا عن المألوف كما هو الحال في هذه الصورة، ويعطي لمسة من الدفء لمطبخك ويجعلك تشعر بالراحة أثناء الطهي. 

3- الحداثة

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخرفوف وأدراج White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

كما نرى في هذا التصميم أنه لا يخلو من شيء على الرغم من صغر المساحة، وهناك الكثير من العناصر التي تم تجميعها في هذا الفضاء الصغير ولكنها موزعة بعناية لتعطي لنا هذه الغرفة مثال لكيفية الجمع بين العملية والجمال في مكان واحد.   

4- جزر المطبخ

Proyecto Marian, Bianco Diseño Bianco Diseño مطبخمخزن
Bianco Diseño

Bianco Diseño
Bianco Diseño
Bianco Diseño

لقد رأيناها مرات عديدة في الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، وحلمنا بامتلاكها مرارًا وتكرارًا في مطبخنا ولكننا لا نمتلك المساحة الكافية في منزلنا لها، حديثنا عن جزيرة المطبخ، التي توفر لك الرفاهية في مطبخك وتجعله ليس مجرد مساحة للطبخ فقط بل يمكنك أن تقضي أوقات مع أسرتك حولها. 

5- مركز المطبخ

CASA SWISS PARK EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, Leticia Prodocimo - LPA ARQUITETURA Leticia Prodocimo - LPA ARQUITETURA مطبخطاولات وكراسي زجاج Transparent
Leticia Prodocimo – LPA ARQUITETURA

Leticia Prodocimo - LPA ARQUITETURA
Leticia Prodocimo – LPA ARQUITETURA
Leticia Prodocimo - LPA ARQUITETURA

يمكن أن تصبح جزيرة المطبخ مركز للمطبخ أيضًا ومساحة تخزين إضافية، لاستخدام أفضل للمساحة يمكنك وضع بجانبها طاولة طعام وكراسي، ويجب أن نولي اهتمام خاص للجزيرة في حالة وجود موقد وحوض بها لتوصيل الغاز والمياه.  

6- منظمة تنظيم جيد

Cocina integral en un pequeño espacio., FLO Arte y Diseño FLO Arte y Diseño مطبخ ألواح خشب مضغوط White
FLO Arte y Diseño

FLO Arte y Diseño
FLO Arte y Diseño
FLO Arte y Diseño

الفن في التصميم والتخصص في وضع الأثاث والإكسسوارات توضح لنا على الرغم من وجود مساحة صغيرة إلا أنه يمكنك استخدام كل شيء بالتخطيط الجيد، في هذا المطبخ هناك مساحة للثلاجة والموقد والفرن وخزائن بمختلف الأحجام، وساعد في ذلك اللون الأبيض لأنه يعطي إيحاء بأن المساحة أوسع.

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7- غرفة طعام متكاملة

Casa Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura مطبخ خشب Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

 الآن نقدم لك حل أكثر تقليدية لاستخدام أفضل للمساحة فأن وضع طاولة طعام هو دائمًا شيء عملي ويحافظ على الجانب الجمالي أيضًا، في هذا المطبخ يمكنك إضافة لمسة من اللون الفضي ليس فقط لجذب الانتباه ولكن لخلق جو ساحر به. 

8- الجدران الملونة

Casa Kompa-Enríquez, Axios Arquitectos Axios Arquitectos مطبخ
Axios Arquitectos

Axios Arquitectos
Axios Arquitectos
Axios Arquitectos

في نهاية هذا المقال نختم مع مطبخ به جميع المعدات اللازمة بشكل يضمن لك الاستفادة القصوى من حجمه، وبالإضافة إلى ذلك فأنه يجمع بين النمط الحديث والنمط الأسري، واللمسة الحديثة في هذا المطبخ هو اللون البرتقالي، بشريط صغير من الرخام لفصل الغرف.

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