أصنع وعاء زرع خرساني بخطوات سهلة وبسيطة

الخرسانة لديها سحرها الخاص وتجد نفسها في شكل ملحقات المعيشة غير عادية في منازلنا والحدائق. مشاريع DIY وعاء زرع من الخرسانة، مناسبة جدًا للمبتدئين، لأنه مع بضع خطوات يمكنك الحصول على نتائج عظيمة هنا.

اليوم نود أن نقدم لك دليلا لصناعة أواني النباتات الخرسانية. في ست خطوات فقط، يمكنك الحصول على وعاء من الخرسانة لتصنعه بنفسك، من أي شكل وحجم. حتى أنه يمكنك إضافة القطع الخزفية أو كر الزجاج، للحصول على نتائج جميلة. إذا كنت تريد أن تصنع الأواني الصغيرة لاصبار أو أحواض كبيرة للحديقة، مع دليل DIY وعاء زرع من الخرسانة، يمكنك فعل ذلك باستمتاع. قبل البدء، تحتاج فقط:

الأدوات التي تحتاج إليها..

- خرسانة من المتجر

- قفازات لليدين

- زيت البارافين أو مواد تشحيم

- دلو كبير لخلط المواد كلها

- شظايا زجاجية أو حصى إذا لزم

- كيس بلاستيكي

الاّن يمكنك اتباع الخطوات.