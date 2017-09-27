أصنع وعاء زرع خرساني بخطوات سهلة وبسيطة

الخرسانة لديها سحرها الخاص وتجد نفسها في شكل ملحقات المعيشة غير عادية في منازلنا والحدائق. مشاريع DIY وعاء زرع من الخرسانة، مناسبة جدًا للمبتدئين، لأنه مع بضع خطوات يمكنك الحصول على نتائج عظيمة هنا.
اليوم نود أن نقدم لك دليلا لصناعة أواني النباتات الخرسانية. في ست خطوات فقط، يمكنك الحصول على وعاء من الخرسانة لتصنعه بنفسك، من أي شكل وحجم. حتى أنه يمكنك إضافة القطع الخزفية أو كر الزجاج، للحصول على نتائج جميلة. إذا كنت تريد أن تصنع الأواني الصغيرة لاصبار أو أحواض كبيرة للحديقة، مع دليل DIY وعاء زرع من الخرسانة، يمكنك فعل ذلك باستمتاع. قبل البدء، تحتاج فقط:
الأدوات التي تحتاج إليها..
- خرسانة من المتجر
- قفازات لليدين
- زيت البارافين أو مواد تشحيم
- دلو كبير لخلط المواد كلها
- شظايا زجاجية أو حصى إذا لزم
- كيس بلاستيكي
الاّن يمكنك اتباع الخطوات.
سوف تحتاج أولا قالب خارجي وداخلي لهما نفس الشكل، ولكن بحجم مختلف. يجب أن يتناسب الشكل الأصغر مع الشكل الأكبر، مع ترك حوالي 5 سم بين القالبين. بحيث يتم ملء هذه المساحة بالخرسانة. يمكنك أيضا إنشاء قوالب عن طريق جعل صندوقين، على سبيل المثال، من الورق المقوى. وبهذه الطريقة، يمكنك أن تقرر أي حجم وشكل تريد. الزجاج، البلاستيك، الكرتون، الفولاذ المقاوم للصدأ أو الستايروفوم مواد مناسبة لاستخدامها كقوالب.
داخل القوالب التي سوف تتلامس مع الخرسانة، يجب رش مع بعض زيت البارافين، زيت عباد الشمس أو زيوت التشحيم. هذا سيجعل من الأسهل بالنسبة لك في وقت لاحق اخراج وعاء الزرع من القالب. إذا كنت تستخدم قالب من الزجاج، يمكنك أيضًا تجنب كسر الزجاج عند إزالة الوعاء من القالب من خلال رشه.
ربما كنت ترغب في استخدام عدة قوالب لمشروع DIY وعاء زرع من الخرسانة، لذا؛ جرب مختلف الأشكال والأحجام. لتحصل على أوعية زرع جميلة لتضعها في الحديقة، أو في المنزل، وحتى أنها مناسبة كهدية مصنوعة يدويًا للأصدقاء والأقارب!
عليك أن تدرك مقدار أهمية ارتداء قفازات جلدية أثناء خلط الخرسانة لحماية يديك أثناء العمل، ثم تبدأ بعد ذلك فيخلط الخرسانة في دلو كبير، مع انتقاء نوع جيد من الخرسانة لتضمن قوتها وصلابتها.
في الخطوة الثانية قم بصب الماء على الخرسانة بالتدريج مع التقليب الجيد، ولكن مع مراعاه الالتزام بإتجاه واحد حتى لا يتشبث ويكون كتل لن تستطع فكها، وبالطبع سوف تجد الارشادات على كل علبة خاصة بالمنتج. وإذا أردت خليط أكثر قوة ومتانة يمكنك إضافة شظايا الزجاج او الحجارة المفتتة، او بعض من اللؤلؤ والمواد الزخرفية، وسوف يعطي هذا تأثير لامع ورائع على القالب في النهاية.
الآن دعونا نذهب مع صب الخرسانة: عند صب خليط الخرسانة ببطء وبشكل متساو على الجزء السفلي من القالب الخارجي، يتم إنتاج الجزء السفلي من دلو. إذا كان لديك في حفرة الزرع ثقوب للصرف، يمكنك، على سبيل المثال، صب الآن الحصى في الأرض أو حفر بضع ثقوب في وقت لاحق – ولكن يجب الانتظار لمدة يومين على الأقل بعد تجفيف الخرسانة.
قم بتسوية الخرسانة مع ملعقة أو مجرفة البناء ووضع القالب الداخلي على خليط الخرسانة. اضغط عليها الآن حتى تصل إلى سمك وعاء الزرع الذي تريد صنعه. يجب أن يكون الجزء السفلي والجدران لـ وعاء زرع مصنوع من الخرسانة، بنفس السمك تقريبًا. أرضية وعاء الزرع يمكن أن تكون أكثر سمكًا قليلًا من الجدران، ولكن لكي يكون وعاء النبات الخاص بك مستقر، فإنه لا ينبغي مخالفة ذلك!
الآن، سكب الخرسانة المتبقية بين القالبين. في هذه الحالة، يتم استخدام وقفة صغيرة للضغط على الخليط مع ملعقة أو مجرفة وتجنب تشكيل فقاعات الهواء. وبعد سكب الحافة العلوية من الوعاء، يتم تمهيد الكتلة مرة أخرى مع ملعقة.
الصبر مطلوب الآن. يجب أن تكون القوالب ملفوفة بعناية من القماش المشمع البلاستيكي أو كيس من البلاستيك وتركها لمدة 36 ساعة. بعد ذلك، اختبر بسكين أو مفتاح لولبي لمعرفة ما إذا كانت الخرسانة جافة بالفعل. إذا كنت تستطيع اختراق الخرسانة، فإنها لا تزال رطبة، ويجب أن تتركها لفترة أطول قليلا.
عندما تكون الخرسانة جافة يمكنك إخراج وعاء النباتات الخاص بك، وببطء شديد من القالب وإزالة الجزء الداخلي، وإذا كان مصنوع من الورق القوى سوف يكون هذا سهلًا.. وصنفرة الوعاء من الداخلي بالكامل.
الاّن أترك الوعاء يجف لمدة إسبوع كامل، مع فرك النبات مع الاسفنج الرطب مرة كل يوم حتى يبقى محتفظًا بلونه الداكن، وبعد يومين يتم تجفيفه..
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