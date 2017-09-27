نصائح ذهبية لتنظيف منزلك بسهولة

الحصول على بيت منظم ونظيف غاية ومطلب للجميع، ولكن تأكد أن الفوضى التي تحدث في المنزل يمكنك التخلص منها بسهولة إذا قررت من البداية تجنب أسبابها، كما أن عملية التنظيف السريعة أول بأول لكل شيء من حولك يجنبك الكراكيب والفوضى والاتساخ التام للمنزل، مما يجعل بيتك نظيف وهادىء دائمًا.. ويقع أغلبنا في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى حدوث فوضى في غرفة المعيشة وغرفة النوم والمدخل والحمام أيضًا، ولكن في هذا المقال سوف نشرح هذه الأخطاء ونقدم لك بعض الحلول..
لأنها أكثر الأماكن استخدامًا في المنزل فهي دومًا تحتوي على بعض الكراكيب وبقايا الطعام والادوات والزجاجات والأطباق وربما جوارب الأبناء..! تحتاج هذه الغرفة إلى انتعاش والتخلي عن الكسل.. نعم الكسل! .. لأنك بعد كل استخدام للأشياء يجب أن تجبر نفسك على القيام وإعادة الأشياء إلى أماكنها الحقيقية بمجرد التخلص من استخدامها، والتخلص من الأوراق والأكياس في النفاية بعد أن تأكل ما بها، وهكذا يمكنك الحصول على غرفة معيشة نظيفة أول بأول.
منطقة المدخل هي أهم منطقة بمنزلك ويجب أن تكون مرتبة ونظيفة دومًا لأنها تعطي الانطباع الأول عنك لضيوفك، ولكن في بعض الأحيان تتحول هذه المنطقة إلى مشكلة واضحة بترك المتعلقات الشخصية فيها وبعضرة المفاتيح والأحذية والمحفظة والصحف فيبدو المكان مليء بالكراكيب، والحل هنا يكمن في إمكانية عمل حقيبة صغيرة ووضعها على طاولة المدخل لترك هذه الأشياء بداخلها، مع تصميم أدراج ووحدات تخزين مناسبة للأحذية وعدم تركها في المدخل على الأرضية، وهذا سوف يجعل المدخل رائع أكثر.
تخلق الفوضى بسرعة كبيرة جدًا في المطبخ، وذلك بعد الوقوف لإعداد وجبة لذيذة تبدأ الصحون في التكدس تبدو كل الأشياء قذرة من أواني وأطباق وأدوات وسكاكين وبعض الأكياس والعلب القديمة تتبعثر في كل اتجاه، مع الاتساخ الملحوظ الذي يتعرض إليه الموقد والأجهزة الكهربائية المختلفة مثل الخلاط واّلة صنع القهوة وكل هذه الأدوات.. ولذلك الحل الجذري لهذه المشكلة هي تنظيف كل شيء أول بأول، لن تستغرق دقيقة أن تقوم بغسل كل أداه تستخدمها، بل إن الأزمة الحقيقية تكمن في تراكم هذه الأشياء كلها.
إذا كنت تمتلك شعرًا طويلًا بالتأكيد ستتولد لديك مشكلة كبيرة في الحمام، حيث أن تساقط الشعر في الحمام على الأرض وفي حوض الوجه وفي حوض الاستحمام يمكن أن يتسبب في انسداد الأحواض، مما يدعك امام مشكلة كبيرة وقد يتسبب في غرق الحمام أيضًا، وتضطر هنا للاستعانة بالخبراء في تصليح المشكلة بالحمام، ولكن نوصي بإزالة الشعر على الفور باستخدام مكنسة كهربائية أو فرشاة صغيرة لتجعله نظيفَا دون بذل جهد كبير.
كل يوم بعد الاستيقاظ من السرير يبدو غير منظم أو مرتب، وتعم الفوضى بالمكان.. وفي الحقيقة لن تشعر بالمشكلة حقًا إلا بعد الرجوع أخر اليوم من العمل مع كثير من التعب والإرهاق وتجد نفسك أمام الفوضى الكبيرة في هذه الغرفة، وفي نهاية المطاف تجد نفسك مضظر إلى ترتيبها بأكملها، ولكن إذا أردت الحل الحقيقي!.. فيمكنك أن تأخذ من وقتك بضع دقائق في صباح كل يوم لإزالة الملابس وترتيب السرير وطي المفارش وتنسيق الغرفة، وهكذا تجدها نظيفة ومريحة عند العودة في المساء.
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