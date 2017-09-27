نصائح ذهبية لتنظيف منزلك بسهولة

كل يوم بعد الاستيقاظ من السرير يبدو غير منظم أو مرتب، وتعم الفوضى بالمكان.. وفي الحقيقة لن تشعر بالمشكلة حقًا إلا بعد الرجوع أخر اليوم من العمل مع كثير من التعب والإرهاق وتجد نفسك أمام الفوضى الكبيرة في هذه الغرفة، وفي نهاية المطاف تجد نفسك مضظر إلى ترتيبها بأكملها، ولكن إذا أردت الحل الحقيقي!.. فيمكنك أن تأخذ من وقتك بضع دقائق في صباح كل يوم لإزالة الملابس وترتيب السرير وطي المفارش وتنسيق الغرفة، وهكذا تجدها نظيفة ومريحة عند العودة في المساء.

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