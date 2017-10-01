17 فكرة لحمامات سباحة بسيطةتناسب الحدائق والباحات الصغيرة

عندما نفكر في وجود حمام سباحة في المنزل،نتصور حديقة كبيرة ومساحات واسعة، وربما يصيبك هذا بالأحباط لعدم وجود مساحات فضاء كافية لديك تجعلك تقوم بتصميم حمام سباحة في منزلك، لكن دعني أخبرك ان هذا الأعتقاد خاطئ تماماً، فلا يعني وجود منطقة حمام سباحة في منزلك أن تكون لديك منزل بمساحات كبيرو، فأحياناً ببعض المساحات البسيطة تستطيع أن تحصل على منطقة سباحة رائعة، كيف ذلك؟ دعنا نخبرك من خلال هذا المقال.
وجود حمام سباحة في منزلك يجعلك تحصل على بعض المميزات التي تجعلك تعشق وجوده بالتأكيد، ومن هذة المميزات أنها تخلق على مساحات الفضاء في منزلك مساحة مميزة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وجود حمام سباحة في منزلك يجعلك تشعر بنسمة هواء رطبة حول المنزل، بالأضافة إلى قضاء أوقات مميزة مع عائلتك وممارسة العديد من الأنشطة.
التصميم من الأشياء الأساسية التي تشغل أذهاننا عند التفكير في تصميم حمام سباحة في المنزل، وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل اختيار تصميم حمام السباحة وهي المساحة المحيطة بالحمام وأن يكون التصميم متجانساً مع مساحة المنزل وتصميمه مع الأعتماد على وجود مساحات خضراء وأثاث مريح ودافئ.
قبل بناء حمام السباحة في منزلك كن حريصاً على تجنب مساحات الظل قدر الإمكان، فيجب أن يكون حمام السباحة مفتوحاً لتسمح لأشعة الشمس والهواء الطبيعي بالتواجد بشكل جيد، لذلك تجنب وجود أشجار وأبنية ضخمة تحجب الظلال عن حمام السباحة.
أحرص على عد شحن المساحات حول الحمام بالكثير من الأغراض والأثاث، اختر الأشياء الضرورية فقط كي لا تشعر بالفوضى والأزدحام.
هناك العديد والعديد من أشكال حمامات السباحة المختلفة، لكن أكثر ها شهرة وشيوعاً حقاً هي التصميمات المستطيلة والمستديرة، وهي تصميمات تجمع بين البساطة الشديدة والرقي في تصميمها.
فكرة وجود حمام سباحة في المنزل فكرة دائما جيدة جدا ولكن في حالة لوجود أطفال في المنزل يجب أتخاذ الاحتياطات اللازمة للأمان وسلامتهم، فمن المهم أن تكون الأرض المحيطة مصنوعة من مواد مانعة للأنزلاق حتى لا تجعل أحد يسقط بالخطأ، مع مراعاة عمق الحمام أيضاً.
يجب علينا دائما أن نفكر في وضعية حمام السباحة وإذا كنا نريد وضع الحمام في الداخل أو في الهواء الطلق. في كلتا الحالتين وحسب اختيارك هناك مزايا وعيوب على حد سواء. في هذه الصورة نرى مثالا رائعا على حمام سباحة داخلي حيث يمكنك التمتع بها بغض النظر عن درجة الحرارة في الوقت الراهن.
عند تصميم حمام سباحة في منزلك راعي وجود أسوار مرتفعة تحاوط سطح الحمام، للتمتع بالخصوصية الشديدة والراحة.
هناك العديد من الخامات التي تستخدم في تصميم حمام سباحة لكن أشهر والأكثر شيوعاً هو الخشب ، فهي يضيف لمسة جذابة ومليئة بالدفئ والأناقة على تصميم الحمام.
للحصول على منطقة سباحة رائعة وجميلة، لا تهمل تزيين المنطقة المحيطة بالحمام بالنباتات والأشجار والزهور الملونة أيضاً لمزيد من الجاذبية. هناك العديد من الأنواع المختلفة للنباتات اختار الأنسب إليك وزين منطقة حمام السباحة بتفاصيل جمالية رائعة.
الأضاءة دائماً وأبداً من التفاصيل المهمة في أي تصميم، وفي منطقة حمام السباحة لديك تعتبر الأضاءة من التفاصيل المهمة جداً للاستمتاع بمنطقة حمام السباحة ليلاً،بفضل الإضاءة يمكنك إنشاء أجواء مختلفة وفقا للحظة التي تعيشها
لكي نتخذ قرارا بشأن مدى عمق حمام السباحة، يجب أن نفكر في بعض الأمور أولاً لتحديد ذلك. وهي الاستخدام الذي سنعطيه للحمام، والمساحة المتوفرة لدينا، وبالطبع الميزانية. فإذا كنت تريد حمام سباحة للاسترخاء فقط يمكنك اختيار تصميماً صغيراً وعمقاً قليلاً، على عكس إذا كنت تريد الحمام للتدريب في هذة الحالة يفضل اختيار حمام بتصميم عميق.
بغض النظر عن الحجم ، المساحة والتصميم، أحرص على وجود لمسة عصرية في التصميم مع ضرورة أن ينسجم تصميم حمام السباحة مع تصميم المنزل بطريقة عصرية وأنيقة.
كن حريصاً على وجود حمام ينسمج مع مساحة الباحات لديك، مثل هذا التصميم الذي أبدع المصمم في تصميمه، بطريقة تناسب الفضاء والمساحات حول المنزل.
أحرص على تزويد حمام السباحة لديك بالتفاصيل البسيطة التي تخلق شخصية خاصة على تصميمه، فهنا نرى كيف استخدم المصمم نغمات الحجر مع النباتات لخلق منطقة حمام سباحة أكثر من رائعة.
هنا نرى تصميماً رائعاُ ونموذج سيلهم لحمام سباحة بسيط وصغير المساحة، يناسب مساحات الفضاء صغيرة، ويجعلك تحصل على لحظات مثالية من الاسترخاء والراحة.
وأخيراً نرى هذا التصميم الرائع الملئ بالدفئ، حمام سباحة خشبي يناسب المساحات الصغيرة مع وجود نظام للتدفئة لتحصل على الراحة والاسترخاء ولمسات دافئة.
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