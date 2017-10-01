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17 فكرة لحمامات سباحة بسيطةتناسب الحدائق والباحات الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مسبح
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عندما نفكر في وجود حمام سباحة في المنزل،نتصور حديقة كبيرة  ومساحات واسعة، وربما يصيبك هذا بالأحباط لعدم وجود مساحات فضاء كافية لديك تجعلك تقوم بتصميم حمام سباحة في منزلك، لكن دعني أخبرك ان هذا الأعتقاد خاطئ تماماً، فلا يعني وجود منطقة حمام سباحة في منزلك أن تكون لديك منزل بمساحات كبيرو، فأحياناً ببعض المساحات البسيطة تستطيع أن تحصل على منطقة سباحة رائعة، كيف ذلك؟ دعنا نخبرك من خلال هذا المقال.

17 فكرة وتصميم ستقع في غرامهم، وسيجعلونك تنفذ حمام سباحة في منزلك بمنتهى السهولة

homify
homify

homify
homify
homify

1- أسباب تجعلك تعشق وجود حمام سباحة في المنزل

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مسبح حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

وجود حمام سباحة في منزلك يجعلك تحصل على بعض المميزات التي تجعلك تعشق وجوده بالتأكيد،  ومن هذة المميزات أنها تخلق على مساحات الفضاء في منزلك مساحة مميزة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة وجود حمام سباحة في منزلك يجعلك  تشعر بنسمة هواء رطبة حول المنزل، بالأضافة إلى قضاء أوقات مميزة مع عائلتك وممارسة العديد من الأنشطة.

2- التصميم

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

التصميم من الأشياء الأساسية التي تشغل أذهاننا عند التفكير في تصميم حمام سباحة في المنزل، وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل اختيار تصميم حمام السباحة وهي المساحة المحيطة بالحمام وأن يكون التصميم متجانساً مع مساحة المنزل وتصميمه مع الأعتماد على وجود مساحات خضراء وأثاث مريح ودافئ.

3-تجنب مساحات الظل

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG حدائقأحواض وبرك السباحة
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

قبل بناء حمام السباحة في منزلك كن حريصاً على تجنب مساحات الظل قدر الإمكان، فيجب أن يكون حمام السباحة مفتوحاً لتسمح لأشعة الشمس والهواء الطبيعي بالتواجد بشكل جيد، لذلك تجنب وجود أشجار وأبنية ضخمة تحجب الظلال عن حمام السباحة.

4- عدم شحن المساحات

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

أحرص على عد شحن المساحات حول الحمام بالكثير من الأغراض والأثاث، اختر الأشياء الضرورية فقط كي لا تشعر بالفوضى والأزدحام.

5- أشكال عديدة تجمعها البساطة

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura مسبح
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

هناك العديد والعديد من أشكال حمامات السباحة المختلفة، لكن أكثر ها شهرة وشيوعاً حقاً هي التصميمات المستطيلة والمستديرة، وهي تصميمات تجمع بين البساطة الشديدة والرقي في تصميمها.

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6- الأمان أولاً

Casa GG, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura مسبح حجر Brown
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

فكرة وجود حمام سباحة في المنزل فكرة دائما جيدة جدا ولكن في حالة لوجود أطفال في المنزل يجب أتخاذ الاحتياطات اللازمة للأمان وسلامتهم، فمن المهم أن تكون الأرض المحيطة مصنوعة من مواد مانعة للأنزلاق حتى لا تجعل أحد يسقط بالخطأ، مع مراعاة عمق الحمام أيضاً.

7- بالداخل أم بالخارج

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

يجب علينا دائما أن نفكر  في وضعية حمام السباحة وإذا كنا نريد وضع الحمام في الداخل أو في الهواء الطلق. في كلتا الحالتين وحسب اختيارك  هناك مزايا وعيوب على حد سواء. في هذه الصورة نرى مثالا رائعا على حمام سباحة داخلي حيث يمكنك التمتع بها بغض النظر عن درجة الحرارة في الوقت الراهن.

8- حمام السبحة والمرتفعات

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مسبح
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

عند تصميم حمام سباحة في منزلك راعي وجود أسوار مرتفعة تحاوط سطح الحمام، للتمتع بالخصوصية الشديدة والراحة.

9- الخامات

披露山のゲストハウス, 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS مسبح
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

هناك العديد من الخامات التي تستخدم في تصميم حمام سباحة لكن أشهر والأكثر شيوعاً هو الخشب ، فهي يضيف لمسة جذابة ومليئة بالدفئ والأناقة على تصميم الحمام.

10- النباتات

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

للحصول على منطقة سباحة رائعة وجميلة، لا تهمل تزيين المنطقة المحيطة بالحمام بالنباتات والأشجار  والزهور الملونة أيضاً لمزيد من الجاذبية. هناك العديد  من الأنواع المختلفة للنباتات اختار الأنسب إليك وزين منطقة حمام السباحة بتفاصيل جمالية رائعة.

11- الأضاءة

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture بلكونة أو شرفة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

الأضاءة دائماً وأبداً من التفاصيل المهمة في أي تصميم، وفي منطقة حمام السباحة لديك تعتبر الأضاءة من التفاصيل المهمة جداً للاستمتاع بمنطقة حمام السباحة ليلاً،بفضل الإضاءة يمكنك إنشاء أجواء مختلفة وفقا للحظة التي تعيشها

12- العمق

Coronas de piscina en tosca, Artosca Artosca مسبح
Artosca

Artosca
Artosca
Artosca

لكي نتخذ قرارا بشأن مدى عمق حمام السباحة، يجب أن نفكر في بعض الأمور أولاً لتحديد ذلك. وهي الاستخدام الذي سنعطيه للحمام،  والمساحة المتوفرة لدينا، وبالطبع الميزانية. فإذا كنت تريد حمام سباحة للاسترخاء فقط يمكنك اختيار تصميماً صغيراً وعمقاً قليلاً، على عكس إذا كنت تريد الحمام للتدريب في هذة الحالة يفضل اختيار حمام بتصميم عميق.

13- تصميمات عصرية

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment مسبح
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

بغض النظر عن الحجم ، المساحة والتصميم، أحرص على وجود لمسة عصرية في التصميم مع ضرورة أن ينسجم تصميم حمام السباحة مع تصميم المنزل بطريقة عصرية وأنيقة.

14- حمام يناسب الفضاء

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

كن حريصاً على وجود حمام ينسمج مع مساحة الباحات لديك، مثل هذا التصميم الذي أبدع المصمم في تصميمه، بطريقة تناسب الفضاء والمساحات حول المنزل.

15- راعي التفاصيل

Residencia Armenia, Superficie Actual Superficie Actual مسبح
Superficie Actual

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

أحرص على تزويد حمام السباحة لديك بالتفاصيل البسيطة التي تخلق شخصية خاصة على تصميمه، فهنا نرى كيف استخدم المصمم نغمات الحجر مع النباتات لخلق منطقة حمام سباحة أكثر من رائعة.

16- حمام مختلف

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

هنا نرى تصميماً رائعاُ ونموذج سيلهم لحمام سباحة بسيط وصغير المساحة، يناسب مساحات الفضاء صغيرة، ويجعلك تحصل على لحظات مثالية من الاسترخاء والراحة.

17- تصميم دافئ

Skargards Panel - Der traditionelle Hot Tub aus Schweden, Skargards Hot Tubs Deutschland Skargards Hot Tubs Deutschland مسبح
Skargards Hot Tubs Deutschland

Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland

وأخيراً نرى هذا التصميم الرائع الملئ بالدفئ، حمام سباحة خشبي يناسب المساحات الصغيرة مع وجود نظام للتدفئة لتحصل على الراحة والاسترخاء ولمسات دافئة.

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