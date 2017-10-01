17 فكرة لحمامات سباحة بسيطةتناسب الحدائق والباحات الصغيرة

عندما نفكر في وجود حمام سباحة في المنزل،نتصور حديقة كبيرة ومساحات واسعة، وربما يصيبك هذا بالأحباط لعدم وجود مساحات فضاء كافية لديك تجعلك تقوم بتصميم حمام سباحة في منزلك، لكن دعني أخبرك ان هذا الأعتقاد خاطئ تماماً، فلا يعني وجود منطقة حمام سباحة في منزلك أن تكون لديك منزل بمساحات كبيرو، فأحياناً ببعض المساحات البسيطة تستطيع أن تحصل على منطقة سباحة رائعة، كيف ذلك؟ دعنا نخبرك من خلال هذا المقال.