7 أشياء عليك التخلص منها قبل الشتاء

كل موسم يمر له جوانب فريدة ولايمكن أن عيش نفس الأجواء بموسمين، ففصل الشتاء يقترب وأنت مازلت في إعدادات الموسم السابق، وتحتاج بالفعل الاّن إلى تجهيز كل شيء لفصل الشتاء، وتغيير كل المنزل من حولك ليناسب الأجواء الشتوية الباردة..

فلم يعد هناك حاجة للستائر الفاتحة الخفيفة، أو المكيفات والمُبردات الكهربائية، ولم تعد بحاجة أيضًا إلى الشرفة المفتوحة وحمامات السباحة والمفروشات القطنية على السرير، وأصبحت الفرصة متاحة لتغيير كل هذه المفروشات الصيفية بمفروشات من الصوف والأقمشة الثقيلة والألوان الداكنة التي تشع دفء من حولك في كل مكان، وتجهيز المدفأة والجلسات المناسبة للشتاء الاّن.. ويمكنك أن ترى هذا في تلك الصور التي تشرح لك كيف تقوم بهذه الخطوات بسهولة..