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7 أشياء عليك التخلص منها قبل الشتاء

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks غرفة الملابس
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كل موسم يمر له جوانب فريدة ولايمكن أن عيش نفس الأجواء بموسمين، ففصل الشتاء يقترب وأنت مازلت في إعدادات الموسم السابق، وتحتاج بالفعل الاّن إلى تجهيز كل شيء لفصل الشتاء، وتغيير كل المنزل من حولك ليناسب الأجواء الشتوية الباردة..

فلم يعد هناك حاجة للستائر الفاتحة الخفيفة، أو المكيفات والمُبردات الكهربائية، ولم تعد بحاجة أيضًا إلى الشرفة المفتوحة وحمامات السباحة والمفروشات القطنية على السرير، وأصبحت الفرصة متاحة لتغيير كل هذه المفروشات الصيفية بمفروشات من الصوف والأقمشة الثقيلة والألوان الداكنة التي تشع دفء من حولك في كل مكان، وتجهيز المدفأة والجلسات المناسبة للشتاء الاّن.. ويمكنك أن ترى هذا في تلك الصور التي تشرح لك كيف تقوم بهذه الخطوات بسهولة..

1. ملابس الصيف

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks غرفة الملابس
BWorks

BWorks
BWorks
BWorks

الاّن تحتاج إلى ترتيب غرفة الملابس الخاصة بك والتخلص على الفور من الملابس الصيفية الخفيفة، فالشتاء بارد جدًا ولن تحتاج إليها مرة أخرى، بل تحتاج الاّن إلى ترتيب ما سوف ترتديه في الشتاء فقط، والتخلص من فساتين الصيف التي تملىء الخزائن وتُسبب إزدحام في الوحدات.

2. أثاث التراث

Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
Goldstein &amp; Co.

Goldstein & Co.
Goldstein &amp; Co.
Goldstein & Co.

لوازم الصيف التي كنت تستخدمها في التراث أصبح عليك أن تتخلص منها الاّن والاحتفاظ بها في ركن معين أو في الأدراج، مثل الأبجورات التي كانت تُضيء لك الشرفة ليلًا والكتب والمجلات التي كانت مصدر تسلية إليك، مع أثاث الشرفة إذا أردت لأنك بالتأكيد لن تستخدم التراث الاّن وذلك بسبب الطقس البارد والأمطار الشديدة.

3. استبدال أقمشة الصيف بمفروشات الشتاء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لم تعد الاّن بحاجة إلى أقمشة الصيف الخفيفة في غرفة النوم ، أنت الاّن تحتاج إلى البطاطين الثقيلة والأقمشة الصوفية وهذه فرصتك لاستخدام الألوان الداكنة، واستبدالها مع الأقمشة الفاتحة الصيفية، وأفضل حلول التخزين هي رفعها فوق الدولاب أو أسفل السرير لكي لا تسبب لك إزدحام بالمكان.

4. الستائر

Perde ile gelen sanat, Elit Perde Elit Perde شبابيك و أبوابستائر
Elit Perde

Elit Perde
Elit Perde
Elit Perde

في فصل الصيف كانت نوافذ منزلك تحمل الستائر الحريرية البسيطة وألوان الباستيل الرائعة، ولكن حان الوقت للتغيير واختيار الألوان الداكنة لفصل الشتاء، والستائر الثقيلة لغرف أكثر دفئًا، هذا هو الوقت لتبدأ في تبديل الستائر وتخزينها في أماكن بعيدة وتعليق الستائر الشتوية الاّن.

5. إعداد المدفئة

Decorar con diseño Made in Italy, Viadurini.es Viadurini.es غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Viadurini.es

Viadurini.es
Viadurini.es
Viadurini.es

الاّن يمكنك التخلص من المكيف وتخزينه في مكانٍ ما أو تغطيته بشكل لطيف بالغرفة، وإعداد المدفئة لفصل الشتاء مع تزيينها وشراء ملحقاتها من إكسسورات وحطب وأخشاب، وجعلها جاهزة للاشتعال للاستمتاع بجلسة دافئة في الشتاء.

6. الشرفة

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa بلكونة أو شرفة
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

يمكنك الاّن إزالة الأثاث والزهور من الشرفات المفتوحة لأن الأمطار والعواصف سوف تقوم بتدميرها، بالإضافة إلى أن برودة الشتاء سوف تمنعك من الجلوس فيها بالأيام شديدة البرودة، وسوف تبقى الشرفة لأيام طويلة مغلقة، يمكنك إغلاقها تمامًا وتخزين الأثاث.

7. حمامات السباحة

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مسبح
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

لن تستخدم حمامات السباحة في الشتاء وايام البرد القارسة، فهو وسيلة رائعة للانتعاش في الصيف، ولكن سوف تتعطل كل هذه الأشياء في الشتاء، فبإمكانك تفريغ المياه من الحوض أو أن تقوم بتغطية المكان كله حفاظًا على الحوض والنباتات.

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