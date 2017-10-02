7 أشياء عليك التخلص منها قبل الشتاء

كل موسم يمر له جوانب فريدة ولايمكن أن عيش نفس الأجواء بموسمين، ففصل الشتاء يقترب وأنت مازلت في إعدادات الموسم السابق، وتحتاج بالفعل الاّن إلى تجهيز كل شيء لفصل الشتاء، وتغيير كل المنزل من حولك ليناسب الأجواء الشتوية الباردة..
فلم يعد هناك حاجة للستائر الفاتحة الخفيفة، أو المكيفات والمُبردات الكهربائية، ولم تعد بحاجة أيضًا إلى الشرفة المفتوحة وحمامات السباحة والمفروشات القطنية على السرير، وأصبحت الفرصة متاحة لتغيير كل هذه المفروشات الصيفية بمفروشات من الصوف والأقمشة الثقيلة والألوان الداكنة التي تشع دفء من حولك في كل مكان، وتجهيز المدفأة والجلسات المناسبة للشتاء الاّن.. ويمكنك أن ترى هذا في تلك الصور التي تشرح لك كيف تقوم بهذه الخطوات بسهولة..
الاّن تحتاج إلى ترتيب غرفة الملابس الخاصة بك والتخلص على الفور من الملابس الصيفية الخفيفة، فالشتاء بارد جدًا ولن تحتاج إليها مرة أخرى، بل تحتاج الاّن إلى ترتيب ما سوف ترتديه في الشتاء فقط، والتخلص من فساتين الصيف التي تملىء الخزائن وتُسبب إزدحام في الوحدات.
لوازم الصيف التي كنت تستخدمها في التراث أصبح عليك أن تتخلص منها الاّن والاحتفاظ بها في ركن معين أو في الأدراج، مثل الأبجورات التي كانت تُضيء لك الشرفة ليلًا والكتب والمجلات التي كانت مصدر تسلية إليك، مع أثاث الشرفة إذا أردت لأنك بالتأكيد لن تستخدم التراث الاّن وذلك بسبب الطقس البارد والأمطار الشديدة.
لم تعد الاّن بحاجة إلى أقمشة الصيف الخفيفة في غرفة النوم ، أنت الاّن تحتاج إلى البطاطين الثقيلة والأقمشة الصوفية وهذه فرصتك لاستخدام الألوان الداكنة، واستبدالها مع الأقمشة الفاتحة الصيفية، وأفضل حلول التخزين هي رفعها فوق الدولاب أو أسفل السرير لكي لا تسبب لك إزدحام بالمكان.
في فصل الصيف كانت نوافذ منزلك تحمل الستائر الحريرية البسيطة وألوان الباستيل الرائعة، ولكن حان الوقت للتغيير واختيار الألوان الداكنة لفصل الشتاء، والستائر الثقيلة لغرف أكثر دفئًا، هذا هو الوقت لتبدأ في تبديل الستائر وتخزينها في أماكن بعيدة وتعليق الستائر الشتوية الاّن.
الاّن يمكنك التخلص من المكيف وتخزينه في مكانٍ ما أو تغطيته بشكل لطيف بالغرفة، وإعداد المدفئة لفصل الشتاء مع تزيينها وشراء ملحقاتها من إكسسورات وحطب وأخشاب، وجعلها جاهزة للاشتعال للاستمتاع بجلسة دافئة في الشتاء.
يمكنك الاّن إزالة الأثاث والزهور من الشرفات المفتوحة لأن الأمطار والعواصف سوف تقوم بتدميرها، بالإضافة إلى أن برودة الشتاء سوف تمنعك من الجلوس فيها بالأيام شديدة البرودة، وسوف تبقى الشرفة لأيام طويلة مغلقة، يمكنك إغلاقها تمامًا وتخزين الأثاث.
لن تستخدم حمامات السباحة في الشتاء وايام البرد القارسة، فهو وسيلة رائعة للانتعاش في الصيف، ولكن سوف تتعطل كل هذه الأشياء في الشتاء، فبإمكانك تفريغ المياه من الحوض أو أن تقوم بتغطية المكان كله حفاظًا على الحوض والنباتات.
شاهد أيضًا ما هي أفضل ألوان الحوائط لغرف النوم؟