10 أفكار رائعة لأرضيات الشرفة

من أكثر الخامات شيوعاً في التصايم العالمية هو الأرضيات الخشبية، والفضل في ذلك لا يعود إلى شكله الجذاب والأناقة التي يجلبها إلى أي شرفة، بل أيضاً لكونه من الخامات التي تحتفظ بدرجات الحرارة المرتفعة شتاءاً،. علينا أيضاً ألا ننكر فضل الأرضيات الخشبية في تحويل الشرفة إلى مساحة متصلة بالطبيعة الخلابة، وبهذه اللمسة البسيطة سوف تشعر أنك محاط بحديقة جذابة. البعض قد يظن أنه خيار غير موفق لما قد يتعرض الخشب من أمطار قد تسبب تدهور في جودته، ولكن أصبح هناك جموعة لا بأس بها من الخامات التي تناسب الرطوبة والماء.