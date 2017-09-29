لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الشرفة من الفراغات التي اتخذت حيزاً كبيراً في اهتمام وتقدير المصممين العالميين، وقد قام الخيراء باطلاعنا عن أحد أسرار نجاح تصميم أي شرفة مهما كانت ذو حجم صغير، ونحن هنا اليو كي نخبركم أن أحد أبرز الأسرار هو اختيار الأرضيات المناسبة التي تمنح الأناقة وتحقق الوظيفة. لنرى معاً 10 أفكار رائعة لأرضيات الشرفة
من أكثر الخامات شيوعاً في التصايم العالمية هو الأرضيات الخشبية، والفضل في ذلك لا يعود إلى شكله الجذاب والأناقة التي يجلبها إلى أي شرفة، بل أيضاً لكونه من الخامات التي تحتفظ بدرجات الحرارة المرتفعة شتاءاً،. علينا أيضاً ألا ننكر فضل الأرضيات الخشبية في تحويل الشرفة إلى مساحة متصلة بالطبيعة الخلابة، وبهذه اللمسة البسيطة سوف تشعر أنك محاط بحديقة جذابة. البعض قد يظن أنه خيار غير موفق لما قد يتعرض الخشب من أمطار قد تسبب تدهور في جودته، ولكن أصبح هناك جموعة لا بأس بها من الخامات التي تناسب الرطوبة والماء.
كما لاحظنا رونق الخشب الطبيعي وما يجلبه من دفء في الفراغ نجد تفاصيل مماثلة في الأرضيات الحجرية التي أيضاً تمنح الشرفة طابع ريفي خلاب ينسينا صخب حياة المدينة، ومن أحد مميزات استخدام الأحجار خو تحملها لجميع الصدمات وعوامل المناخ المختلفة، ومن الرائع أن الحجر كلما تعرض إلى الاستخدام زاد رونقه وأناقته. قد يرى البعض هذا التوجه قديماً وعفى عليه الزمن ولكن هي أصبحت من الصيحات المتجددة في الآونة الأخيرة.
من الصيحات التي شاهدت انطلاقاً في عالم خامات الأرضيات أيضاً في الآونة الأخيرة هو الأرض الخرسانية، ومن الممكن أننا اعتدنا رؤيتها في الفراغات ذات التصميم الصناعي الجريء، ولكن أثبتت التجارب الجريئة أيضاً أنها من الخامات التي تناسب جميع التوجهات من حيث الأنماط المختلفة، ومن أحد مزايا الأرضيات الخرسانية هو أنها سريعة التنفيذ ولا تكلف الكثير، عليك فقط مراعاة أن يتم معالجتها كي تظهر بالمتطح الذي ترغب فيه بين أملس وخشن.
من الطبيعي أن يظل السيراميك ضمن مجموعة الأرضيات المحبذة فهي لا شك لا زالت تحقق جميع الةظائف الأساسية وتعد من أفضل الخامات في أسعارها، ولكن مع كل هذه المزايا قد يبتعد البعض عن هذه الخيارات لظنهم أنه اختيار تقليدي ممل، ولكن هو بالطبع اعتقاد خاطئ للغاية حيث أوجدت المصانع أشكال لا حصر لها تواكب الصيحات العالمية وتجلب البهجة والأناقة إلى شرفتك كما فعل الصمم هنا.
لا يعد هذا النوع من الأرضيات حديثاً، بل هو متواجد في كثير من المنازل الأوربية، واستخدامه دائماً ما يعكس روح جذابة وجريئة.
لا يقتصر استخدام الرخام على الفراغات الداخلية الفاخرة فحسب، بل من الممكن أيضاً الاستعانة به في الفراغات الحارجية، ومن أبرز ميزاته هو قدرتك على التحكم في خامة المسطح مع التنوع الواسع للغاية في الاختيارات
بالرغم من عدم توفره في سوق مصر بسهولة إلا أنه من الاتجاهات الحديثة في عالم الأرضيات الخارجية، وهو أكثر أماناً في الاستخدامات العائلية
قد رأينا مسبقاً استخدا الحصى في الديكور ولكن هو أيضاً تسخدم كمساحة متكاملة من الأرضيات عن طريق ضغطه وصناعته بأسلوب مميز
9-السجاد
يفضل استخدامه في مساحات مظللة بعيداً عن الأمطار.