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10 أفكار رائعة لأرضيات الشرفة

shereen gouda shereen gouda
homify بلكونة أو شرفة سيراميك
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لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الشرفة من الفراغات التي اتخذت حيزاً كبيراً في اهتمام وتقدير المصممين العالميين، وقد قام الخيراء باطلاعنا عن أحد أسرار نجاح تصميم أي شرفة مهما كانت ذو حجم صغير، ونحن هنا اليو كي نخبركم أن أحد أبرز الأسرار هو اختيار الأرضيات المناسبة التي تمنح الأناقة وتحقق الوظيفة. لنرى معاً 10 أفكار رائعة لأرضيات الشرفة

1- الخشب

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners بلكونة أو شرفة
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

من أكثر الخامات شيوعاً في التصايم العالمية هو الأرضيات الخشبية، والفضل في ذلك لا يعود إلى شكله الجذاب والأناقة التي يجلبها إلى أي شرفة، بل أيضاً لكونه من الخامات التي تحتفظ بدرجات الحرارة المرتفعة شتاءاً،. علينا أيضاً ألا ننكر فضل الأرضيات الخشبية في تحويل الشرفة إلى مساحة متصلة بالطبيعة الخلابة، وبهذه اللمسة البسيطة سوف تشعر أنك محاط بحديقة جذابة. البعض قد يظن أنه خيار غير موفق لما قد يتعرض الخشب من أمطار قد تسبب تدهور في جودته، ولكن أصبح هناك جموعة لا بأس بها من الخامات التي تناسب الرطوبة والماء.

2- الحجر

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حديقة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

كما لاحظنا رونق الخشب الطبيعي وما يجلبه من دفء في الفراغ نجد تفاصيل مماثلة في الأرضيات الحجرية التي أيضاً تمنح الشرفة طابع ريفي خلاب ينسينا صخب حياة المدينة، ومن أحد مميزات استخدام الأحجار خو تحملها لجميع الصدمات وعوامل المناخ المختلفة، ومن الرائع أن الحجر كلما تعرض إلى الاستخدام زاد رونقه وأناقته. قد يرى البعض هذا التوجه قديماً وعفى عليه الزمن ولكن هي أصبحت من الصيحات المتجددة في الآونة الأخيرة.

3-الأرض الخرسانية

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura بلكونة أو شرفة
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

من الصيحات التي شاهدت انطلاقاً في عالم خامات الأرضيات أيضاً في الآونة الأخيرة هو الأرض الخرسانية، ومن الممكن أننا اعتدنا رؤيتها في الفراغات ذات التصميم الصناعي الجريء، ولكن أثبتت التجارب الجريئة أيضاً أنها من الخامات التي تناسب جميع التوجهات من حيث الأنماط المختلفة، ومن أحد مزايا الأرضيات الخرسانية هو أنها سريعة التنفيذ ولا تكلف الكثير، عليك فقط مراعاة أن يتم معالجتها كي تظهر بالمتطح الذي ترغب فيه بين أملس وخشن.

4- بلاط السيراميك

homify بلكونة أو شرفة سيراميك
homify

homify
homify
homify

من الطبيعي أن يظل السيراميك ضمن مجموعة الأرضيات المحبذة فهي لا شك لا زالت تحقق جميع الةظائف الأساسية وتعد من أفضل الخامات في أسعارها، ولكن مع كل هذه المزايا قد يبتعد البعض عن هذه الخيارات لظنهم أنه اختيار تقليدي ممل، ولكن هو بالطبع اعتقاد خاطئ للغاية حيث أوجدت المصانع أشكال لا حصر لها تواكب الصيحات العالمية وتجلب البهجة والأناقة إلى شرفتك كما فعل الصمم هنا.

5- الطوب

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

لا يعد هذا النوع من الأرضيات حديثاً، بل هو متواجد في كثير من المنازل الأوربية، واستخدامه دائماً ما يعكس روح جذابة وجريئة.

6-الرخام

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH بلكونة أو شرفة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

لا يقتصر استخدام الرخام على الفراغات الداخلية الفاخرة فحسب، بل من الممكن أيضاً الاستعانة به في الفراغات الحارجية، ومن أبرز ميزاته هو قدرتك على التحكم في خامة المسطح مع التنوع الواسع للغاية في الاختيارات

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7- الخامة المطاطية

TERRACE CHILL OUT WARCO Bodenbeläge بلكونة أو شرفة
WARCO Bodenbeläge

TERRACE CHILL OUT

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

بالرغم من عدم توفره في سوق مصر بسهولة إلا أنه من الاتجاهات الحديثة في عالم الأرضيات الخارجية، وهو أكثر أماناً في الاستخدامات العائلية

8-الحصى

MEU RANCHO CONTAINER, AD ARQUITETURA E DESIGN AD ARQUITETURA E DESIGN بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
AD ARQUITETURA E DESIGN

AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN

قد رأينا مسبقاً استخدا الحصى في الديكور ولكن هو أيضاً تسخدم كمساحة متكاملة من الأرضيات عن طريق ضغطه وصناعته بأسلوب مميز

9-السجاد

يفضل استخدامه في مساحات مظللة بعيداً عن الأمطار.

10- دمج الخامات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا الأسلوب يتصدر قائمة تفضيل أغلب الصممين العالميين فهو يمنح الشرفة أجواء دافئة وقمة في الأناقة والرقي.

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