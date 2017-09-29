شاهد تحول هذه الحديقة بعد تدخل الخبراء

مع محاولاتنا الكثيرة في تصيم منزل الأحلام كثيراً ما نواجه مشكلة في الميزانية مقارنةً بأهدافنا التي نصعى جاهدين لتحقيقها دون تضحيات كبيرة، وفي أعلب الأوقات تبوء المحاولات بالفشل وبالتحديد إن لم نتجه لخبراء الديكور التصيم، جيث أن لهم دائماً رؤية خاصة لأسلوب تنفيذ المهام بميزانية محدودة، وتشهد المنازل ذات الحدائق الخلفية الكثير من التجاهل والإهمال على حساب الغرف الداخلية وفور إدراك السكان حجم هذه الكارثة تكون الميزانية قربت على الانتهاء، و قد تدخل الخبراء في أحد حدائق المنازل العصرية لكي تتدارك هذه المشكلة وتقوم بتحويل الحديقة من مهملة إلى قمة في الروعة والجمال، لذا دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المشروع المثير للفضول.
فور رؤيتنا لهذه الحديقة نلاحظ حجم الكارثة التي ياجهها نزلاء وملاك هذا المنزل! فهي مجرد مساحة مهملة تحتوي على الرمال التي تجلب الأتربة وجميع عوامل الطبيعة المزعجة، وبالرغم من مساوئ الوضع القديم إلا أن الحديقة لازالت تظهر الكثير من الإمكانيات والمزايا، فهي بلا شك تحتوي على مساحة كبيرة تكفي لتحقيق عدة وظائف، لذا قد وجب تدخل الخبراء حتى يقوموا بانقاذ كلاً من المنزل والحديقة، ترى كيف كانت النتيجة بعد عملية الإنقاذ؟
بعدما لم يتواجد أي معالم من الجمال في هذه المساحة الكبيرة استطاع فريق التصميم والتنفيذ النجاح في عملية الانقاذ وبجدارة، ومن أهم عوامل نجاح هذه الحديقة الخلفية هو تصميمها الديناميكي البعيد كلياً عن المفاهيم التقليدي لتصميم المساحات الخارجية، حيث أوجد التصميم مساحة متوازنة بين عناصر الطبيعة،، من نباتات ومسطحات مائية، والوظائف اللازمة من جلسات وأرضيات ملائمة للتحركات اليومية، وبالطبع لم يكن الوصول لهذه النتيجة مهمة سهلة، بل احتاجت إلى الكثير من التخطيط المسبق ودراسة دقيقة لتوزيع الفراغات بكفاءة عالية.
التلاعب في مستويات الحديقة الخلفية كان من أهم العوامل التي جعلتها ذات تصميم قمة في التميز والأناقة، وهو ليس أسلوب ممي في التصميم فحسب، بل من مهاه أن يقوم بفصل الفراغات ذات الوظائف المختلفة. علينا أيضاً ألا نتغافل عن جودة الخامات وتنفيذها بكفاءة عالية، فهي أيضاً لها دور كبير في رفع قيمة هذه المساحة، وبالرغم من أن كل العناصر لم تكن ذات تكلفة مرتفعة إلا أن جمعهم في مكان واحد خلق منهم تشكيل يبدو قمة في الرقي.
عند تصميم الحديقة في أي منزل تكون دائماً الأولوية لظهور مساحة كافية للنباتات، وتبدو كثيراً فكرة تواجد مسطح مائي من ضمن الأفكار صعبة المنال، حيث أنها تعكس مستوى راقي للغاية وتبدو من الكاليات، ولكن استطاع فريق التصميم هنا أن يجمعوا بين النباتات ومسطح الماء في وحدة واحدة مميزة للغاية وتجلب الجمال والراحة النفسية إلى الحديقة البسيطة.
لم يهمل فريق التصميم قابلية استخدام الحديقة ليلاً، بل أتاح فرصة الاستمتاع بالهواء الطلق وسط إضاءة محيطة دافئة وخلابة تجلب الهدوء والدفء.