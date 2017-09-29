شاهد تحول هذه الحديقة بعد تدخل الخبراء

مع محاولاتنا الكثيرة في تصيم منزل الأحلام كثيراً ما نواجه مشكلة في الميزانية مقارنةً بأهدافنا التي نصعى جاهدين لتحقيقها دون تضحيات كبيرة، وفي أعلب الأوقات تبوء المحاولات بالفشل وبالتحديد إن لم نتجه لخبراء الديكور التصيم، جيث أن لهم دائماً رؤية خاصة لأسلوب تنفيذ المهام بميزانية محدودة، وتشهد المنازل ذات الحدائق الخلفية الكثير من التجاهل والإهمال على حساب الغرف الداخلية وفور إدراك السكان حجم هذه الكارثة تكون الميزانية قربت على الانتهاء، و قد تدخل الخبراء في أحد حدائق المنازل العصرية لكي تتدارك هذه المشكلة وتقوم بتحويل الحديقة من مهملة إلى قمة في الروعة والجمال، لذا دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المشروع المثير للفضول.