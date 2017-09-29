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شاهد تحول هذه الحديقة بعد تدخل الخبراء

shereen gouda shereen gouda
Small modern garden, Jane Harries Garden Designs Jane Harries Garden Designs حديقة حجر
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مع محاولاتنا الكثيرة في تصيم منزل الأحلام كثيراً ما نواجه مشكلة في الميزانية مقارنةً بأهدافنا التي نصعى جاهدين لتحقيقها دون تضحيات كبيرة، وفي أعلب الأوقات تبوء المحاولات بالفشل وبالتحديد إن لم نتجه لخبراء الديكور التصيم، جيث أن لهم دائماً رؤية خاصة لأسلوب تنفيذ المهام بميزانية محدودة، وتشهد المنازل ذات الحدائق الخلفية الكثير من التجاهل والإهمال على حساب الغرف الداخلية وفور إدراك السكان حجم هذه الكارثة تكون الميزانية قربت على الانتهاء، و قد تدخل الخبراء في أحد حدائق المنازل العصرية لكي تتدارك هذه المشكلة وتقوم بتحويل الحديقة من مهملة إلى قمة في الروعة والجمال، لذا دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المشروع المثير للفضول.

قبل: مساحة مهملة

A bare space - before the start Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

A bare space – before the start

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

فور رؤيتنا لهذه الحديقة نلاحظ حجم الكارثة التي ياجهها نزلاء وملاك هذا المنزل! فهي مجرد مساحة مهملة تحتوي على الرمال التي تجلب الأتربة وجميع عوامل الطبيعة المزعجة، وبالرغم من مساوئ الوضع القديم إلا أن الحديقة لازالت تظهر الكثير من الإمكانيات والمزايا، فهي بلا شك تحتوي على مساحة كبيرة تكفي لتحقيق عدة وظائف، لذا قد وجب تدخل الخبراء حتى يقوموا بانقاذ كلاً من المنزل والحديقة، ترى كيف كانت النتيجة بعد عملية الإنقاذ؟

بعد: حديقة خلفية مثالية

View from dining area to firepit Jane Harries Garden Designs حديقة
Jane Harries Garden Designs

View from dining area to firepit

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

بعدما لم يتواجد أي معالم من الجمال في هذه المساحة الكبيرة استطاع فريق التصميم والتنفيذ النجاح في عملية الانقاذ وبجدارة، ومن أهم عوامل نجاح هذه الحديقة الخلفية هو تصميمها الديناميكي البعيد كلياً عن المفاهيم التقليدي لتصميم المساحات الخارجية، حيث أوجد التصميم مساحة متوازنة بين عناصر الطبيعة،، من نباتات ومسطحات مائية، والوظائف اللازمة من جلسات وأرضيات ملائمة للتحركات اليومية، وبالطبع لم يكن الوصول لهذه النتيجة مهمة سهلة، بل احتاجت إلى الكثير من التخطيط المسبق ودراسة دقيقة لتوزيع الفراغات بكفاءة عالية.

بعد: أفكار مبدعة

View from firepit to dining area Jane Harries Garden Designs حديقة حجر
Jane Harries Garden Designs

View from firepit to dining area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

 التلاعب في مستويات الحديقة الخلفية كان من أهم العوامل التي جعلتها ذات تصميم قمة في التميز والأناقة، وهو ليس أسلوب ممي في التصميم فحسب، بل من مهاه أن يقوم بفصل الفراغات ذات الوظائف المختلفة. علينا أيضاً ألا نتغافل عن جودة الخامات وتنفيذها بكفاءة عالية، فهي أيضاً لها دور كبير في رفع قيمة هذه المساحة، وبالرغم من أن كل العناصر لم تكن ذات تكلفة مرتفعة إلا أن جمعهم في مكان واحد خلق منهم تشكيل يبدو قمة في الرقي.

بعد: الطبيعة الخلابة

Raised bed and water feature Jane Harries Garden Designs حديقة طوب
Jane Harries Garden Designs

Raised bed and water feature

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

 عند تصميم الحديقة في أي منزل تكون دائماً الأولوية لظهور مساحة كافية للنباتات، وتبدو كثيراً فكرة تواجد مسطح مائي من ضمن الأفكار صعبة المنال، حيث أنها تعكس مستوى راقي للغاية وتبدو من الكاليات، ولكن استطاع فريق التصميم هنا أن يجمعوا بين النباتات ومسطح الماء في وحدة واحدة مميزة للغاية وتجلب الجمال والراحة النفسية إلى الحديقة البسيطة.

بعد: أفكار ذكية

Dining area at night Jane Harries Garden Designs حديقة حجر Grey
Jane Harries Garden Designs

Dining area at night

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

لم يهمل فريق التصميم قابلية استخدام الحديقة ليلاً، بل أتاح فرصة الاستمتاع بالهواء الطلق وسط إضاءة محيطة دافئة وخلابة تجلب الهدوء والدفء.

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