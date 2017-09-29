مواجهة التحديات في عملية التصميم أمر لابد منه، فلكل منزل تحدياته وصعوباته، وهذه المشاكل غالباً ما تجلب معها أفكار مبتكرة وحلول مبدعة تجعل البيت يبدو أكثر تميزاً عما سواه، بل بعض الأساليب في التحايل على الوضع القائل قد تؤول إلى تصميم مذهل يبهر الجميع، والوصول إلى مثل هذا الانطباع في أي منزل سهل المنال، فكل ما عليك فعله هو التفكير بعيداً عن الأفكار التقليدية ومحاولة تحدي المحددات قدر المستطاع، ولا شك أن مشكلة المساحة أصبحت ضمن أكثر الأزمات انتشاراً التي تواجه الجميع فور البدء في تصميم المنزل، وقد يتسبب ذلك إلى ضرورة تغيير بعض الأبعاد والوظائف التقليدية، بل والاستغاء عن بعض، حتى نتوصل إلى منزل أكثر كفاءة، ولكن بعض العناصر لا يمكن تغيير أبعادها التقليدية أو حتى الاستغناء عنها لضرورتها الوظيفية، ويترأس هذه القائمة خزانات الملابس، فمن منا يستطيع أن يتنال عن مساحة للحفاظ على ملابسه؟

مشكلة إيجاد مساحة مناسبة وتصميم مثالي في منزلك لكي يحتوي على الدولاب هي مهمة صعبة. وإيجاد حل مناسب لتصميم دولاب غرفة نومك الخاصة سوف ينطلب بعض التفكير والابداع ولكن ليست مهمة مستحيلة، ولكي تجد بعض الإلهام من فكر المصممين العالميين سوف نعرض نعرض لكم اليوم 5 تصاميم مثالية لخزانات ملابس في مساحات صغيرة.