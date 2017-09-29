مواجهة التحديات في عملية التصميم أمر لابد منه، فلكل منزل تحدياته وصعوباته، وهذه المشاكل غالباً ما تجلب معها أفكار مبتكرة وحلول مبدعة تجعل البيت يبدو أكثر تميزاً عما سواه، بل بعض الأساليب في التحايل على الوضع القائل قد تؤول إلى تصميم مذهل يبهر الجميع، والوصول إلى مثل هذا الانطباع في أي منزل سهل المنال، فكل ما عليك فعله هو التفكير بعيداً عن الأفكار التقليدية ومحاولة تحدي المحددات قدر المستطاع، ولا شك أن مشكلة المساحة أصبحت ضمن أكثر الأزمات انتشاراً التي تواجه الجميع فور البدء في تصميم المنزل، وقد يتسبب ذلك إلى ضرورة تغيير بعض الأبعاد والوظائف التقليدية، بل والاستغاء عن بعض، حتى نتوصل إلى منزل أكثر كفاءة، ولكن بعض العناصر لا يمكن تغيير أبعادها التقليدية أو حتى الاستغناء عنها لضرورتها الوظيفية، ويترأس هذه القائمة خزانات الملابس، فمن منا يستطيع أن يتنال عن مساحة للحفاظ على ملابسه؟
مشكلة إيجاد مساحة مناسبة وتصميم مثالي في منزلك لكي يحتوي على الدولاب هي مهمة صعبة. وإيجاد حل مناسب لتصميم دولاب غرفة نومك الخاصة سوف ينطلب بعض التفكير والابداع ولكن ليست مهمة مستحيلة، ولكي تجد بعض الإلهام من فكر المصممين العالميين سوف نعرض نعرض لكم اليوم 5 تصاميم مثالية لخزانات ملابس في مساحات صغيرة.
أن يبدو الدولاب متخفياً وسط عومل الغرفة المحيطة هي فكرة في غاية الذكاء، ومع هذا الحل تواجد إمكانية لوضع الدولاب في أكثر الأماكن الملائمة من حيث المساحة وقابلية الوصول إليه، وفي هذه الحالة وجد المصمم أن أنسب مكان في الواقع هو رواق غرفة المعيشة، وقد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء ولكن هي تناسب أصحاب الاستوديوهات الصغيرة حيث تكون ساحات الغرف مفتوحة ولا تتواجد الخصوصية التامة بين الغرفة العيشة والنوم. من العوامل التي ساعدت على نجاح هذا التصميم هو اختيار الخامات الوفق لتجاليد أبواب الدولاب بين اللون الأبيض والمرايا، وهو الأمر الذي ترك التصميم يبدو مجدر جزء من الديكور الأنيق.
لا بأس في اتباع خطوات هذا التصميم الراقي الذي يمنح الغرفة الزيد من الأناقة، حيث تحولت خزانة الملابس إلى عنصر جاذب يرفع من أناقة الغرفة، والالسر في ذلك هو تواجد الستائر بدلاً من أبواب الوحدة التقليدي، وهذا الاختيار يمنح الغرفة عمق أكثر أيضاً.
هل تمتلك حائط يتسع أياً من الدولاب أو التسريحة؟ هو اختيار محير للبعض ربما ولكن ليس بعد رؤية هذا الحل المذهل! أن تجعل الاثان وحدتا دمجتان في حائط واحد هو قرار صائب سوف يلبي جميع أحلامك
غير تقليدية من الذكاء أن توجد استخدام للمساحات غير المستغلة، لكن من الإبداع أن تستغل هذه المساحات في خلول مشاكل تاجهها وقد قام المصمم هنا بهلق مساحة لا بأس بها أسفل السلم وتحويلها إلى خزانة أحذية.
لا يجب علك الالتزام بشكل الباب التقليدي، وهذا الحل لن يلك بمساحة محددة لفتح وغلق الباب بسهولة.