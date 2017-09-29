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5 تصاميم مثالية لخزانات ملابس في مساحات صغيرة

shereen gouda shereen gouda
Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' الممر والمدخل
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مواجهة التحديات في عملية التصميم أمر لابد منه، فلكل منزل تحدياته وصعوباته، وهذه المشاكل غالباً ما تجلب معها أفكار مبتكرة وحلول مبدعة تجعل البيت يبدو أكثر تميزاً عما سواه، بل بعض الأساليب في التحايل على الوضع القائل قد تؤول إلى تصميم مذهل يبهر الجميع، والوصول إلى مثل هذا الانطباع في أي منزل سهل المنال، فكل ما عليك فعله هو التفكير بعيداً عن الأفكار التقليدية ومحاولة تحدي المحددات قدر المستطاع، ولا شك أن مشكلة المساحة أصبحت ضمن أكثر الأزمات انتشاراً التي تواجه الجميع فور البدء في تصميم المنزل، وقد يتسبب ذلك إلى ضرورة تغيير بعض الأبعاد والوظائف التقليدية، بل والاستغاء عن بعض، حتى نتوصل إلى منزل أكثر كفاءة، ولكن بعض العناصر لا يمكن تغيير أبعادها التقليدية أو حتى الاستغناء عنها لضرورتها الوظيفية، ويترأس هذه القائمة خزانات الملابس، فمن منا يستطيع أن يتنال عن مساحة للحفاظ على ملابسه؟ 

مشكلة إيجاد مساحة مناسبة وتصميم مثالي في منزلك لكي يحتوي على الدولاب هي مهمة صعبة. وإيجاد حل مناسب لتصميم دولاب غرفة نومك الخاصة سوف ينطلب بعض التفكير والابداع ولكن ليست مهمة مستحيلة، ولكي تجد بعض الإلهام من فكر المصممين العالميين سوف نعرض نعرض لكم اليوم 5 تصاميم مثالية لخزانات ملابس في مساحات صغيرة.

1- تصميم متخفي في الأروقة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أن يبدو الدولاب متخفياً وسط عومل الغرفة المحيطة هي فكرة في غاية الذكاء، ومع هذا الحل تواجد إمكانية لوضع الدولاب في أكثر الأماكن الملائمة من حيث المساحة وقابلية الوصول إليه، وفي هذه الحالة وجد المصمم أن أنسب مكان في الواقع هو رواق غرفة المعيشة، وقد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء ولكن هي تناسب أصحاب الاستوديوهات الصغيرة حيث تكون ساحات الغرف مفتوحة ولا تتواجد الخصوصية التامة بين الغرفة العيشة والنوم. من العوامل التي ساعدت على نجاح هذا التصميم هو اختيار الخامات الوفق لتجاليد أبواب الدولاب بين اللون الأبيض والمرايا، وهو الأمر الذي ترك التصميم يبدو مجدر جزء من الديكور الأنيق.

2- الركن الأنيق

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

لا بأس في اتباع خطوات هذا التصميم الراقي الذي يمنح الغرفة الزيد من الأناقة، حيث تحولت خزانة الملابس إلى عنصر جاذب يرفع من أناقة الغرفة، والالسر في ذلك هو تواجد الستائر بدلاً من أبواب الوحدة التقليدي، وهذا الاختيار يمنح الغرفة عمق أكثر أيضاً.

3- اثنين في واحد

Дизайн квартиры в серо-бежевых тонах с винным акцентом, Лаборатория дизайна "КУБ" Лаборатория дизайна 'КУБ' الممر والمدخل
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>

Лаборатория дизайна "КУБ"
Лаборатория дизайна <q>КУБ</q>
Лаборатория дизайна "КУБ"

 هل تمتلك حائط يتسع أياً من الدولاب أو التسريحة؟ هو اختيار محير للبعض ربما ولكن ليس بعد رؤية هذا الحل المذهل! أن تجعل الاثان وحدتا دمجتان في حائط واحد هو قرار صائب سوف يلبي جميع أحلامك

4- مساحة تخزين

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

غير تقليدية من الذكاء أن توجد استخدام للمساحات غير المستغلة، لكن من الإبداع أن تستغل هذه المساحات في خلول مشاكل تاجهها وقد قام المصمم هنا بهلق مساحة لا بأس بها أسفل السلم وتحويلها إلى خزانة أحذية.

5- الأبواب المنزلقة

REFORMA DE APARTAMENTO EN DONOSTIA, ERRASTI ERRASTI غرفة الملابس
ERRASTI

ERRASTI
ERRASTI
ERRASTI

لا يجب علك الالتزام بشكل الباب التقليدي، وهذا الحل لن يلك بمساحة محددة لفتح وغلق الباب بسهولة.

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