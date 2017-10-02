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15 تصميم يُبرز سحر المرايا في المنزل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Mirrors, Modish Living Modish Living غرفة نومديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
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للمرايا سحر خاص يميز أي مكان توضع فيه، فهي تُعطي اتساع للمكان.. حيث أن المرايا هي السلاح الذكي للتغلب على المساحات والأماكن الضيقة، بالإضافة إلى ذلك فهي تعطي شعور بالانفتاح خاصة إذا استخدمت في الصالات المفتوحة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرايا بإمكانها أن تزيد من إضاءة الغرفة، ولا غنى عنها في الحمام تمامًا وإلا ستضطر للخروج من الحمام أكثر من مرة والذهاب لمراّة غرفة النوم، ولا غنى عنها في غرفة الملابس تمامًا، فيمكنك أن ترتدي ملابسك بسهولة إذا كنت تقف امام مراّة كبيرة تسمح لك بالنظر ومشاهدة ما ترتدي..

كما أن للمرايا أناقة لا تُغفل تجعلها الخيار الأول في ديكورات غرف المعيشة والمدخل، فيمكنها ان تعطي انطباع راقي لضيوفك عند الدخول إلى المنزل ويجدون مراّة كبيرة في الواجهة، كما يمكنك إلقاء نظرة سريعة على نفسك وعلى ملابسك قبل الخروج من المنزل بواسطة تلك المراّة المعلقة في المدخل.. الاّن وبعد أن تشاهد التصميمات التي يعرضها لك خبراء هوميفاي يمكنك اقتناء مراّة كبيرة في المنزل.

1. مراّة مستطيلة تتوسطها دائرة منقوشة وخلفها الإضاءة الخافتة

Glazz Cosmic Mirror for Private Residence in Ibiza, Spain Alguacil & Perkoff Ltd. حماممرايا زجاج bathroom mirror,wall mirror,illuminated mirror,lighted mirror,square mirror
Alguacil &amp; Perkoff Ltd.

Glazz Cosmic Mirror for Private Residence in Ibiza, Spain

Alguacil & Perkoff Ltd.
Alguacil &amp; Perkoff Ltd.
Alguacil & Perkoff Ltd.

2. زهرة بفروع المرايا الصغيرة لمدخل أنيق

Mr Rino private residence, Kottagaris interior design consultant Kottagaris interior design consultant غرفة المعيشة
Kottagaris interior design consultant

Kottagaris interior design consultant
Kottagaris interior design consultant
Kottagaris interior design consultant

3. قطع المرايا الغير متساوية ترسم وردة كبيرة على الجدار

Piazzadispagna9 Design & Art Gallery and Boutique Hotel, art5 art5 حماممرايا
art5

art5
art5
art5

4. المراّة ديكور فخم لغرفة الضيوف بنقوش زخرفية على الحروف

Country Side Villa Renovation, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors غرفة المعيشة نحاس/برونز Metallic/Silver mirror,chandelier
Orkun Indere Interiors

Country Side Villa Renovation

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

5. جدار المرايا حل ذكي لزيادة مساحة الغرفة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

6. مراّة طويلة لا غنى عنها في الحمام

Mirror: Palma Lakes Bathrooms حمام
Lakes Bathrooms

Mirror: Palma

Lakes Bathrooms
Lakes Bathrooms
Lakes Bathrooms

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7. المراّة كبيرة مستقلة بذاتها تستند على الأرض في قوة

Amalfi Free Standing Mirror Modish Living غرفة نومديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
Modish Living

Amalfi Free Standing Mirror

Modish Living
Modish Living
Modish Living

8.دوائر كبيرة وصغيرة بحلقات ذهبية مميزة

Golden Pebbles Wall Mirror Modish Living غرفة نومديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
Modish Living

Golden Pebbles Wall Mirror

Modish Living
Modish Living
Modish Living

9. لا تدع هذا التصميم يفوتك لمدخل ينبض بالجمال

Luxury Family Home, Carne Interiors Carne Interiors راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Carne Interiors

Carne Interiors
Carne Interiors
Carne Interiors

10. جدار المربعات المتساوية في الشكل والحجم لغرفة سفرة مختلفة

Antique Mirror Glass Feature wall Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة السفرة
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique Mirror Glass Feature wall

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

11. تناغم رائع بين المرايا والخطوط الخشبية بشكل هندسي جميل

Hall MN Design سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Green interior designer,interior design,london,classic,antique,hall,green hall,mirror,lantern
MN Design

Hall

MN Design
MN Design
MN Design

12. عنوان البساطة في ركن مكتبي صغير

Furniture Roselind Wilson Design غرفة نوم bedroom,dressing table,cream chair,wall mirror,interior deisgn
Roselind Wilson Design

Furniture

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

13. سحر خاص للمرايا أعلى المدفأة مع وحدات الإضاءة

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة نوم
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

14. ترسم المرايا شكل هندسي رائع يُزين الجدار أمام البار

Luxury Painted Kitchen with Ebony, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan مطبخ Grey curved,kitchen,black kitchen,kitchen island,island,kitchen chairs,kitchen floor,kitchen cabinet,curtains,roman blind,windows
Designer Kitchen by Morgan

Luxury Painted Kitchen with Ebony

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

15. حلقات المرايا في تشكيل منضبط تمامًا يزين الجدار

Luxurious entrance hall Tailored Living Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج Interior designer,Interior design,armchair,accent colour,mirror wall,entrance hall
Tailored Living Interiors

Luxurious entrance hall

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

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