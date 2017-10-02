15 تصميم يُبرز سحر المرايا في المنزل

للمرايا سحر خاص يميز أي مكان توضع فيه، فهي تُعطي اتساع للمكان.. حيث أن المرايا هي السلاح الذكي للتغلب على المساحات والأماكن الضيقة، بالإضافة إلى ذلك فهي تعطي شعور بالانفتاح خاصة إذا استخدمت في الصالات المفتوحة، وبالإضافة إلى ذلك فإن المرايا بإمكانها أن تزيد من إضاءة الغرفة، ولا غنى عنها في الحمام تمامًا وإلا ستضطر للخروج من الحمام أكثر من مرة والذهاب لمراّة غرفة النوم، ولا غنى عنها في غرفة الملابس تمامًا، فيمكنك أن ترتدي ملابسك بسهولة إذا كنت تقف امام مراّة كبيرة تسمح لك بالنظر ومشاهدة ما ترتدي..

كما أن للمرايا أناقة لا تُغفل تجعلها الخيار الأول في ديكورات غرف المعيشة والمدخل، فيمكنها ان تعطي انطباع راقي لضيوفك عند الدخول إلى المنزل ويجدون مراّة كبيرة في الواجهة، كما يمكنك إلقاء نظرة سريعة على نفسك وعلى ملابسك قبل الخروج من المنزل بواسطة تلك المراّة المعلقة في المدخل.. الاّن وبعد أن تشاهد التصميمات التي يعرضها لك خبراء هوميفاي يمكنك اقتناء مراّة كبيرة في المنزل.