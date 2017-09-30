الممرات: 10 أفكار رائعة

واجهة أنيقة على الشارع ومدخل رئيسي مثير للإعجاب وبعد عبور عتبة المنزل نواجه خيبة أمل هائلة، لذا هذه الممرات هي الانطباع الأول عن منزلنا فلابد أن نوليها اهتمام خاص ويترك علامة لدى ضيوفنا، يجب أن يكون نكون مخلصين ونوليه الاهتمام المطلوب لزخرفة هذه الممرات مثلها مثل بقية الغرف.
عادة ما تكون هذه المساحات صغيرة وبدون نوافذ وهذا يعني أن علينا أن نؤكد على الإضاءة الخاصة لهذه المنطقة، وإذا كان من الممكن أن نعطي لها طابع من البهجة والحيوية، ونحن نقترح في هذا المقال سلسلة من الأفكار يمكنك إدخال بعض الأفكار لتحقيق ذلك بسهولة بإرشادات من خبراء هوميفاي.
الألوان المحايدة المستخدمة في الداخل وكذلك المصابيح تجعل الجو العام المسيطر في هذه المساحة هو الاسترخاء، كما ذكرنا سابقًا أن هذه المساحة تكون أصغر مساحات المنزل لذا فاستخدام المرايا لإعطاء مزيد من العمق للمساحة.
هذا المشروع هو مثل السابق ولكن في نسخة أكثر فخامة وبراقة، مرآة على الجدار بإطار خشبي مذهل جدًا وهي جزء من مجموعة جميلة جدًا بالإضافة إلى الجدول، الذي جعل المساحة تبدو عملية جدًا لوضع المفاتيح أو المحفظة والهواتف المحمولة، والمصابيح والحلي التي زادت من أناقة هذه المساحة.
مدخل آخر لعشاق النمط الانتقائي، الديكور ريفي مع أرضية مذهلة من البلاط الأسمنتي بلونه الرمادي ولمسات من الأصفر الهاديء، وخزانة على الجانب باللون الأبيض بسيطة جدًا.
إذا قمنا بتزيين منزلنا بأسلوب عصري يجب أن نتجه نحو البساطة وعملية، والحد من تزيين الأثاث وهذا ما يمكننا فعله في هذه المساحة الصغيرة حتى نكون بمزاج جيد أثناء وجودنا بها.
إزالة الممر والمدخل ودمجه مع هذه المساحة وتكامله معها قرار محفوف بالمخاطر، وينبغي أن يتم ذلك بحرص شديد حتى لا يخلق ذلك أحساس بالاضطراب، وهذا ما حدث في هذا المشروع الذي يهيمن عليه اللون الأبيض مع السماوي، وتم تقسيم المساحة من خلال اختلاف الأرضية فبدأت بباركيه ثم انتهت ببلاط ملون.
هناك أولئك الذين يحبون أن لكل غرفة نمط مختلف فهذا المثال سيكون محبب لهم، لأن كل مساحة لها نمطها المستقل عن الآخر بصرامة شديدة، الاستخدام المكثف للون الأحمر يعطي تأثير زخرفي كبير دون التأثير على الجانب العملي مما اعطاها شخصية هائلة.
أصحاب المساكن الكبيرة يمكن أن يكون لديهم قاعة واسعة، ومانحتاجه بها هو درج رخامي بسور زجاجي، مع لمسات صفراء في الأثاث والإكسسوارات.
في محيط فاخر بأسلوب لطيف وعصري والبني الداكن مسيطر كل هذا خلق جو أنيق جدًا، بالإضافة إلى عنصر من عناصر الديكور مثير جدًا للاهتمام وهي المصابيح المعلقة المنسدلة من السقف على القاعة.
الآن نرى كيف يستخدم المشروع بمهارة الفضاء تحت الدرج، وهناك فكرة تستخدم دائمًا مع هذا النوع من الدرج الذي لايقع مباشرة في المدخل الرئيسي، ليخلق مساحة مريحة للنظر أسفل الدرج يمكن أن نستخدمها كمكتبة.
في هذه القاعة التي تؤدي إلى ممر طويل، مجموعة من الألوان مثيرة جدًا للاهتمام التي سوف تدخلنا مرة واحدة في هذه القاعة السحرية، تصميم أصلي وجريء وذو شخصية نقية وصعبة.
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