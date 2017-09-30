الممرات: 10 أفكار رائعة

واجهة أنيقة على الشارع ومدخل رئيسي مثير للإعجاب وبعد عبور عتبة المنزل نواجه خيبة أمل هائلة، لذا هذه الممرات هي الانطباع الأول عن منزلنا فلابد أن نوليها اهتمام خاص ويترك علامة لدى ضيوفنا، يجب أن يكون نكون مخلصين ونوليه الاهتمام المطلوب لزخرفة هذه الممرات مثلها مثل بقية الغرف.

عادة ما تكون هذه المساحات صغيرة وبدون نوافذ وهذا يعني أن علينا أن نؤكد على الإضاءة الخاصة لهذه المنطقة، وإذا كان من الممكن أن نعطي لها طابع من البهجة والحيوية، ونحن نقترح في هذا المقال سلسلة من الأفكار يمكنك إدخال بعض الأفكار لتحقيق ذلك بسهولة بإرشادات من خبراء هوميفاي.