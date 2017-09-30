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الممرات: 10 أفكار رائعة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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واجهة أنيقة على الشارع ومدخل رئيسي مثير للإعجاب وبعد عبور عتبة المنزل نواجه خيبة أمل هائلة، لذا هذه الممرات هي الانطباع الأول عن منزلنا فلابد أن نوليها اهتمام خاص ويترك علامة لدى ضيوفنا، يجب أن يكون نكون مخلصين ونوليه الاهتمام المطلوب لزخرفة هذه الممرات مثلها مثل بقية الغرف

عادة ما تكون هذه المساحات صغيرة وبدون نوافذ وهذا يعني أن علينا أن نؤكد على الإضاءة الخاصة لهذه المنطقة، وإذا كان من الممكن أن نعطي لها طابع من البهجة والحيوية، ونحن نقترح في هذا المقال سلسلة من الأفكار يمكنك إدخال بعض الأفكار لتحقيق ذلك بسهولة بإرشادات من خبراء هوميفاي.    

ألوان محايدة

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

الألوان المحايدة المستخدمة في الداخل وكذلك المصابيح تجعل الجو العام المسيطر في هذه المساحة هو الاسترخاء، كما ذكرنا سابقًا أن هذه المساحة تكون أصغر مساحات المنزل لذا فاستخدام المرايا لإعطاء مزيد من العمق للمساحة.  

خطوة أولى من الترف

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

هذا المشروع هو مثل السابق ولكن في نسخة أكثر فخامة وبراقة، مرآة على الجدار بإطار خشبي مذهل جدًا وهي جزء من مجموعة جميلة جدًا بالإضافة إلى الجدول، الذي جعل المساحة تبدو عملية جدًا لوضع المفاتيح أو المحفظة والهواتف المحمولة،  والمصابيح والحلي التي زادت من أناقة هذه المساحة. 

الانسجام ببساطة

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

مدخل آخر لعشاق النمط الانتقائي، الديكور ريفي مع أرضية مذهلة من البلاط الأسمنتي بلونه الرمادي ولمسات من الأصفر الهاديء، وخزانة على الجانب باللون الأبيض بسيطة جدًا.   

الحداثة

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit الممر والمدخل
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

إذا قمنا بتزيين منزلنا بأسلوب عصري يجب أن نتجه نحو البساطة وعملية، والحد من تزيين الأثاث وهذا ما يمكننا فعله في هذه المساحة الصغيرة حتى نكون بمزاج جيد أثناء وجودنا بها.  

دمج المساحات

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إزالة الممر والمدخل ودمجه مع هذه المساحة وتكامله معها قرار محفوف بالمخاطر، وينبغي أن يتم ذلك بحرص شديد حتى لا يخلق ذلك أحساس بالاضطراب، وهذا ما حدث في هذا المشروع الذي يهيمن عليه اللون الأبيض مع السماوي، وتم تقسيم المساحة من خلال اختلاف الأرضية فبدأت بباركيه ثم انتهت ببلاط ملون.   

أنماط مختلفة

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

هناك أولئك الذين يحبون أن لكل غرفة نمط مختلف فهذا المثال سيكون محبب لهم، لأن كل مساحة لها نمطها المستقل عن الآخر بصرامة شديدة، الاستخدام المكثف للون الأحمر يعطي تأثير زخرفي كبير دون التأثير على الجانب العملي مما اعطاها شخصية هائلة. 

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قاعة كبيرة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

أصحاب المساكن الكبيرة يمكن أن يكون لديهم قاعة واسعة، ومانحتاجه بها هو درج رخامي بسور زجاجي، مع لمسات صفراء في الأثاث والإكسسوارات.   

عند المدخل

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

في محيط فاخر بأسلوب لطيف وعصري والبني الداكن مسيطر  كل هذا خلق جو أنيق جدًا، بالإضافة إلى عنصر من عناصر الديكور مثير جدًا للاهتمام وهي المصابيح المعلقة المنسدلة من السقف على القاعة.   

الحد الأدني العملي

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

الآن نرى كيف يستخدم المشروع بمهارة الفضاء تحت الدرج، وهناك فكرة تستخدم دائمًا مع هذا النوع من الدرج الذي لايقع مباشرة في المدخل الرئيسي، ليخلق مساحة مريحة للنظر أسفل الدرج يمكن أن نستخدمها كمكتبة.   

شخصية كاملة من اللون

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

في هذه القاعة التي تؤدي إلى ممر طويل، مجموعة من الألوان مثيرة جدًا للاهتمام التي سوف تدخلنا مرة واحدة في هذه القاعة السحرية،  تصميم أصلي وجريء وذو شخصية نقية وصعبة. 

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شاهد تحول هذه الحديقة بعد تدخل الخبراء

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