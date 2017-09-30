أفكار لأسلوب الرث الأنيق يمكن أن تفعلها بنفسك

الرث الأنيق: مصطلح منتشر في عالم التصميم الداخلي والديكور بالتأكيد قد سمعته من قبل لكن هل تعرف مايعينه هذا المصطلح بالضبط؟، الترجمة الحرفية لهذا المصطلح هي المتدهورة الأنيقة، ومع ذلك فهي لا تصف جوهر هذا المصطلح بدقة، الأسلوب الرث الأنيق أخذ ضربات من كل شيء مثل الريفية والاستعمارية والأزهار، حتى النمط الخمري لخلق مساحة دافئة ومرحبة بالضيوف، بمعنى أدق لدينا أثاث قديم يعود من جديد ليحتل مكان في الديكور الداخلي لمنزلك.
من أغراض هذا الإتجاه تغيير نمط منزلك، ويمكن أن يكون هذا التغيير خيار اقتصادي وسهل، إنها لا تتطلب إصلاحات أو تغييرات جذرية مجرد استخدام بعض الألوان الجريئة والقوام والأشياء الزخرفية، وسوف يكون منزلك مختلفًا هل تجرؤ على اعتماد واحدة من هذه الأفكار التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لمنزلك؟، دعنا نرى الأفكار واحكم بنفسك.
أولًا: يجب أن تلقي نظرة حول الألوان التي تشكل مظهر منزلنا، هل هي صارمة ومظلمة؟ إذا كان الجواب نعم، ليس هناك خيار سوى تغييرها، إذا كان هناك شيء يميز أسلوب الرث الشيك فهي ألوان الباستيل الخفيفة، والنغمات اللطيفة الناعمة التي تجعل المساحة الداخلية حميمية وحساسة.
ورق الحائط الذي نراه في هذه الصورة هو أحد منتجات شركة أسبانية للتشطيبات والمطبوعات، ورق الحائط المطبوع عليه الأزهار هو أحد الأشياء المميزة لأسلوب الرث الشيك.
هذه الساعة البسيطة منتشرة في معظم المنازل من خلال إعادة تدويرها يمكن أن تصبح شماعة لتعليق طفلك لمعطفه، سيشجعه شكلها الطفولي على القيام بهذه العملية البسيطة بنفسه .
إذا كان لدينا في المنزل بعض قطع الأثاث العتيقة والكلاسيكية القديمة يمكن إعادة احيائها من جديد لجعلها أكثر استدامة، كل ما عليك فقط هو صنفرة الأثاث جيدًا وإعادة طلائها من جديد هدفنا ليس الوصول إلى الكمال ولكن كما قلنا سبقًا هذا أسلوب الرث.
الزهور من أهم سمات أسلوب الرث الأنيق لن يملئ غرفتك بروائح جميلة فقط بل سينشر فيها الطاقة الإيجابية والفرح، الزهور من أكثر العناصر المستخدمة في تزيين منازلنا على مر العصور، سواء كانت هذه الزهور طبيعية أو مجففة أو مطبوعة، في أي مكان وأي نوع منها ستضمن لك الرومانسية ومن أكثر العناصر التي تتكامل مع الزهور هي الشموع والمصابيح القديمة.
على الرغم أن الأسلوب الرث الأنيق هو نمط مثالي للشقق إلا أن علاقته القوية مع الطبيعة يجعله نمط مثالي للبيوت والمنازل التي بها حديقة، كما نرى في هذه الصورة تم إنشاء منطقة مريحة تحت مظلة كبيرة تجمع بين كل سمات الأسلوب الرث الأنيق من الخشب والمطبوعات والزهور والألوان الخفيفة ليشكلوا منطقة ساحرة في الحديقة.
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