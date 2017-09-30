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أفكار لأسلوب الرث الأنيق يمكن أن تفعلها بنفسك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Curtains, Cabbages & Roses Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
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الرث الأنيق: مصطلح منتشر في عالم التصميم الداخلي والديكور بالتأكيد قد سمعته من قبل لكن هل تعرف مايعينه هذا المصطلح بالضبط؟، الترجمة الحرفية لهذا المصطلح هي المتدهورة الأنيقة، ومع ذلك فهي لا تصف جوهر هذا المصطلح بدقة، الأسلوب الرث الأنيق أخذ ضربات من كل شيء مثل الريفية والاستعمارية والأزهار، حتى النمط الخمري لخلق مساحة دافئة ومرحبة بالضيوف، بمعنى أدق لدينا أثاث قديم يعود من جديد ليحتل مكان في الديكور الداخلي لمنزلك. 

من أغراض هذا الإتجاه تغيير نمط منزلك، ويمكن أن يكون هذا التغيير خيار اقتصادي وسهل، إنها لا تتطلب إصلاحات أو تغييرات جذرية مجرد استخدام بعض الألوان الجريئة والقوام والأشياء الزخرفية، وسوف يكون منزلك مختلفًا هل تجرؤ على اعتماد واحدة من هذه الأفكار التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لمنزلك؟، دعنا نرى الأفكار واحكم بنفسك.  

ألوان خفيفة

Coleccion Djooz, Disbar Papeles Pintados Disbar Papeles Pintados جدران وأرضياتورق الحائط
Disbar Papeles Pintados

Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados

أولًا: يجب أن تلقي نظرة حول الألوان التي تشكل مظهر منزلنا، هل هي صارمة ومظلمة؟ إذا كان الجواب نعم، ليس هناك خيار سوى تغييرها، إذا كان هناك شيء يميز أسلوب الرث الشيك فهي ألوان الباستيل الخفيفة، والنغمات اللطيفة الناعمة التي تجعل المساحة الداخلية حميمية وحساسة. 

ورق الحائط الذي نراه في هذه الصورة هو أحد منتجات شركة أسبانية للتشطيبات والمطبوعات، ورق الحائط المطبوع عليه الأزهار هو أحد الأشياء المميزة لأسلوب الرث الشيك.  

زخرفة رائعة

Colgadores decorativos de pared, Birdikus Birdikus سلالم وأروقة شماعة ملابس
Birdikus

Birdikus
Birdikus
Birdikus

هذه الساعة البسيطة منتشرة في معظم المنازل من خلال إعادة تدويرها يمكن أن تصبح شماعة لتعليق طفلك لمعطفه، سيشجعه شكلها الطفولي على القيام بهذه العملية البسيطة بنفسه . 

النمط الخمري

PARIS ROSE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

إذا كان لدينا في المنزل بعض قطع الأثاث العتيقة والكلاسيكية القديمة يمكن إعادة احيائها من جديد لجعلها أكثر استدامة، كل ما عليك فقط هو صنفرة الأثاث جيدًا وإعادة طلائها من جديد هدفنا ليس الوصول إلى الكمال ولكن كما قلنا سبقًا هذا أسلوب الرث.  

الزهور

Decoración al aire libre, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

الزهور من أهم سمات أسلوب الرث الأنيق لن يملئ غرفتك بروائح جميلة فقط بل سينشر فيها الطاقة الإيجابية والفرح، الزهور من أكثر العناصر المستخدمة في تزيين منازلنا على مر العصور، سواء كانت هذه الزهور طبيعية أو مجففة أو مطبوعة، في أي مكان وأي نوع منها ستضمن لك الرومانسية ومن أكثر العناصر التي تتكامل مع الزهور هي الشموع والمصابيح القديمة.    

الحديقة

Pareja de sillones, Hika Hika المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
Hika

Hika
Hika
Hika

على الرغم أن الأسلوب الرث الأنيق هو نمط مثالي للشقق إلا أن علاقته القوية مع الطبيعة يجعله نمط مثالي للبيوت والمنازل التي بها حديقة، كما نرى في هذه الصورة تم إنشاء منطقة مريحة تحت مظلة كبيرة تجمع بين كل سمات الأسلوب الرث الأنيق من الخشب والمطبوعات والزهور والألوان الخفيفة ليشكلوا منطقة ساحرة في الحديقة. 

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