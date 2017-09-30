أفكار لأسلوب الرث الأنيق يمكن أن تفعلها بنفسك

الرث الأنيق: مصطلح منتشر في عالم التصميم الداخلي والديكور بالتأكيد قد سمعته من قبل لكن هل تعرف مايعينه هذا المصطلح بالضبط؟، الترجمة الحرفية لهذا المصطلح هي المتدهورة الأنيقة، ومع ذلك فهي لا تصف جوهر هذا المصطلح بدقة، الأسلوب الرث الأنيق أخذ ضربات من كل شيء مثل الريفية والاستعمارية والأزهار، حتى النمط الخمري لخلق مساحة دافئة ومرحبة بالضيوف، بمعنى أدق لدينا أثاث قديم يعود من جديد ليحتل مكان في الديكور الداخلي لمنزلك.

من أغراض هذا الإتجاه تغيير نمط منزلك، ويمكن أن يكون هذا التغيير خيار اقتصادي وسهل، إنها لا تتطلب إصلاحات أو تغييرات جذرية مجرد استخدام بعض الألوان الجريئة والقوام والأشياء الزخرفية، وسوف يكون منزلك مختلفًا هل تجرؤ على اعتماد واحدة من هذه الأفكار التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لمنزلك؟، دعنا نرى الأفكار واحكم بنفسك.