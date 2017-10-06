كيف تختار غرفة صالون مناسبة لطراز بيتك

صالون بيتك هو المساحة الخاصة بك لاستقبال ضيوفك، وفي ظل الأزمة الاقتصادية تحولت إلى صالون وغرفة معيشة في بعض الأحيان، ولكن مع اختلاف التصميمات والاختيارات نقع في الحيرة ويُصعب علينا اتخاذ القرار، ولكن هناك محددات هامة يجب أخذها في الاعتبار أثناء تصميم غرفة الصالون الخاص بك، حتى تحصل على فراغ متوازن ومريح ويليق بك ويعكس شخصيتك، معا سنناقش 8 خطوات هامة في تصميم غرفة صالون مناسبة لطراز بيتك بكل سهولة ..