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كيف تختار غرفة صالون مناسبة لطراز بيتك

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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صالون بيتك هو المساحة الخاصة بك لاستقبال ضيوفك، وفي ظل الأزمة الاقتصادية تحولت إلى صالون وغرفة معيشة في بعض الأحيان، ولكن مع اختلاف التصميمات والاختيارات نقع في الحيرة ويُصعب علينا اتخاذ القرار، ولكن هناك محددات هامة يجب أخذها في الاعتبار أثناء تصميم غرفة الصالون الخاص بك، حتى تحصل على فراغ متوازن ومريح ويليق بك ويعكس شخصيتك، معا سنناقش 8 خطوات هامة في تصميم غرفة صالون مناسبة لطراز بيتك بكل سهولة ..

1. دراسة المساحة جيدا ..

SAS_private apartment, cristianavannini | arc cristianavannini | arc غرفة المعيشة
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

أول خطوة في أي تصميم هي تحديد المساحة والمداخل والمخارج وفتحات التهوية واتجاه الإضاءة الطبيعية، حتى تقوم بتخطيط طريقة فرش أثاث الغرفة بشكل سليم وصحي ..

2. الإضاءة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تسمح بأن تترك نظام الإضاءة في غرفة الصالون للصدفة أو الحظ، يجب أن تدرس الأمر بشكل جيدا وتسمح للضوء الطبيعي بالانتشار داخل الفراغ وأن تقوم بتوزيع وحدات إضاءة صناعية بشكل مناسب ومريح ..

3. مكتبة عملية وأثاث مريح ..

Reforma de piso con vistas, Sube Interiorismo Sube Interiorismo غرفة المعيشة
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

يجب أن تُحدد قطع الأثاث التي ستحتاج لها في الصالون، سواء كان أنتريه كامل أم مكتبة للكتب أو بوفات وغيره حتى تقوم بترتيبها بشكل مناسب للمساحة الهندسية للغرفة ..

4. ركن للتليفزيون مع الصالون ..

幸福滿滿 溫馨鄉村舒適宅, 舍子美學設計有限公司 舍子美學設計有限公司 غرفة المعيشة
舍子美學設計有限公司

舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司
舍子美學設計有限公司

إن كان صالون بيتك سيتحول إلى غرفة معيشة أيضا فيجب أن تُضيف له ركن للتليفزيون، أما إن كنت تمتلك غرفة معيشة خاصة بعائلتك وبإمكانياتك ان تمتلك أكثر من تليفزيون، فلا تنس أن تصمم ركن متكامل ومميز للصالون ..

5. غرفة منفصلة أم مساحة مشتركة وفواصل ديكورية ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مساحة الصالون مشتركة ام غرفة منفصلة، قد تحتاج لفصل غرفة الصالون إن كانت المساحة مفتوحة عن طريق إضافة فواصل مؤقتة وديكورية ومميزة ..

6. ركنة أم صالون ..

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) غرفة المعيشة
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

شكل الأثاث الخاص بالصالون يعتمد بشكل رئيسي على الطراز المستخدم واستخدام الغرفة مستقبلا، إن كنت تبحث عن العملية والأاناقة معا فلا سبيل أمامك لتحقيق ذلك غير الاستعانة بركنة على شكل حرف L ..

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7. إكسسوارات ولكن ..

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

الإكسسوارات عنصر هام جدا لأي تصميم، ولكن يجب اختياره بعناية حسب ذوقك الخاصة والحاجة له، فلا داعي من الإفراط في إضافة عناصر مختلفة من الإكسسوارات سواء كانت لوحات أو وحدات إضاءة وغيرها، حتى تحافظ على ترتيب منزلك والراحة البصرية ..

8. الألوان المستخدمة ..

Casa MC - Relooking, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

اختيارك الألوان يعتمد بشكل أساسي ورئيسي على الطراز المستخدم والمساحة المتاحة، والاستخدام المستقبلي للفراغ، قد تلجأ لكسر الروتين أو الخروج عن المألوف ولكن احرص أن تظل داخل إطار طراز معين وواضح ..

يمكنك الاستعانة بهذا المقال في اختيار الألوان المناسبة ..أسس اختيار الألوان لمنزلك

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