كيف تختار غرفة صالون مناسبة لطراز بيتك

صالون بيتك هو المساحة الخاصة بك لاستقبال ضيوفك، وفي ظل الأزمة الاقتصادية تحولت إلى صالون وغرفة معيشة في بعض الأحيان، ولكن مع اختلاف التصميمات والاختيارات نقع في الحيرة ويُصعب علينا اتخاذ القرار، ولكن هناك محددات هامة يجب أخذها في الاعتبار أثناء تصميم غرفة الصالون الخاص بك، حتى تحصل على فراغ متوازن ومريح ويليق بك ويعكس شخصيتك، معا سنناقش 8 خطوات هامة في تصميم غرفة صالون مناسبة لطراز بيتك بكل سهولة ..
أول خطوة في أي تصميم هي تحديد المساحة والمداخل والمخارج وفتحات التهوية واتجاه الإضاءة الطبيعية، حتى تقوم بتخطيط طريقة فرش أثاث الغرفة بشكل سليم وصحي ..
لا تسمح بأن تترك نظام الإضاءة في غرفة الصالون للصدفة أو الحظ، يجب أن تدرس الأمر بشكل جيدا وتسمح للضوء الطبيعي بالانتشار داخل الفراغ وأن تقوم بتوزيع وحدات إضاءة صناعية بشكل مناسب ومريح ..
يجب أن تُحدد قطع الأثاث التي ستحتاج لها في الصالون، سواء كان أنتريه كامل أم مكتبة للكتب أو بوفات وغيره حتى تقوم بترتيبها بشكل مناسب للمساحة الهندسية للغرفة ..
إن كان صالون بيتك سيتحول إلى غرفة معيشة أيضا فيجب أن تُضيف له ركن للتليفزيون، أما إن كنت تمتلك غرفة معيشة خاصة بعائلتك وبإمكانياتك ان تمتلك أكثر من تليفزيون، فلا تنس أن تصمم ركن متكامل ومميز للصالون ..
مساحة الصالون مشتركة ام غرفة منفصلة، قد تحتاج لفصل غرفة الصالون إن كانت المساحة مفتوحة عن طريق إضافة فواصل مؤقتة وديكورية ومميزة ..
شكل الأثاث الخاص بالصالون يعتمد بشكل رئيسي على الطراز المستخدم واستخدام الغرفة مستقبلا، إن كنت تبحث عن العملية والأاناقة معا فلا سبيل أمامك لتحقيق ذلك غير الاستعانة بركنة على شكل حرف L ..
الإكسسوارات عنصر هام جدا لأي تصميم، ولكن يجب اختياره بعناية حسب ذوقك الخاصة والحاجة له، فلا داعي من الإفراط في إضافة عناصر مختلفة من الإكسسوارات سواء كانت لوحات أو وحدات إضاءة وغيرها، حتى تحافظ على ترتيب منزلك والراحة البصرية ..
اختيارك الألوان يعتمد بشكل أساسي ورئيسي على الطراز المستخدم والمساحة المتاحة، والاستخدام المستقبلي للفراغ، قد تلجأ لكسر الروتين أو الخروج عن المألوف ولكن احرص أن تظل داخل إطار طراز معين وواضح ..
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