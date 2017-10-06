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تصميمات مميزة من طراز الريترو على أحدث موضة

آية منير آية منير
vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio غرفة المعيشة
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عالم التصميم المعماري لا يقتصر على تلبية احتياجاتنا فقط، بل هو فن مميز ذو لمسات خاصة قد يجعل من منزلك لوحة فنية ومتحف صغير يحتوى على عناصر مميزة على ذوقك الخاص، هناك من الأنماط الديكورية التي تُبرز هذا المعنى بشكل واضح ومميز، مثل الريترو أو Vintage فهي فنون وأنماط تجمع بين الحاضر والتراث تحترم كل ما هو قديم سواء كانت قطع أثاث أو صيحات موضة، وتُضيف له ملمسة من الحب والجمال تجعل كل ركن في منزلك حالة خاصة، اليوم سنتناول معا طراز الريترو مع مجموعة رائعة من التصميمات المتميزة على احدث موضة، ترمز كلمة ريترو إلى حقبة الستينات وبداية السبعينات ومما لا شك فيه أن أسلوب الحياة وقتها كان فنيا ويهتم ويحترم كل أنواع الفنون في مختلف جوانب الحياة، كلمة ريترو Retro مشتقة من Retrospective أي من الماضي فارتبطت بهذه الحقبة، وتتميز ألوانه بالسعادة والبهجة ويحب الأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي بكل درجاتهم، وتصميماته مبتكرة وفريدة تحترم كل ما هو قديم وتجمع بين الحداثة والكلاسيكة ولمسات قديمة وأثرية، اليوم سنقدم لك  مجموعة رائعة من لمسات مميزة من نمط الريترو بسهولة شديدة يمكنك إضافتها لمنزلك ..

1. غرفة معيشة تتألق ببباليتة ألوان على نمط الريترو، الأصفر والأحمر والأبيض والأسود إلى جانب النقوش الهندسية ..

PROJET CBB, 19 DEGRES 19 DEGRES غرفة المعيشة
19 DEGRES

19 DEGRES
19 DEGRES
19 DEGRES

2. ورق الجدران ودرجة المنت من أكثر السمات المنتشرة بين صيحات الموضة لطراز الريترو ..

Squirrel Pose Wallpaper in Soft Sorbet Mitas & Co. Wallpapers & Textiles جدران وأرضياتورق الحائط
Mitas &amp; Co. Wallpapers &amp; Textiles

Squirrel Pose Wallpaper in Soft Sorbet

Mitas & Co. Wallpapers & Textiles
Mitas &amp; Co. Wallpapers &amp; Textiles
Mitas & Co. Wallpapers & Textiles

3. قم بوضع بصمتك على درجات السلالم، بنقوش وزخارف مميزة بالأبيض والأسود ..

PROJET CBB, 19 DEGRES 19 DEGRES إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
19 DEGRES

19 DEGRES
19 DEGRES
19 DEGRES

3. مطبخ حديث بلمسات الريترو ولمعان وبريق الرخام ..

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

4. ما بين الVintage والريترو يأتي هذا التصميم كاللوحة الفنية ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

5. أرضية الشطرنج ستظل من أجمل صيحات الموضة للريترو مهما مر الزمان ..

SERIE RETRO'2, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia جدران وأرضياتبلاط
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

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6. متحف ام منزل كالقصور مصمم على نمط الريترو، يمجمع بين عناصر حديثة ولمسات ريترو ..

​Modern en monumentaal wonen aan de gracht, Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim غرفة السفرة
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim

Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim
Sigrid van Kleef &amp; René van der Leest – Studio Ruim
Sigrid van Kleef & René van der Leest - Studio Ruim

7. الريترو هو طراز الموضة والأزياء، ستجد من بين العناصر الأساسية للديكور مكاينة الخياطة والمنيكان وغيرها

Oh Sweetie Wallpaper by Kate Usher Studio Kate Usher Studio جدران وأرضياتورق الحائط
Kate Usher Studio

Oh Sweetie Wallpaper by Kate Usher Studio

Kate Usher Studio
Kate Usher Studio
Kate Usher Studio

8. الأثاث الحديث ذو النقوش والألوان المبهجة ..

Fogg, Deca Deca غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Deca

Deca
Deca
Deca

9. يمكنك ان تقوم بعملية تجديد بسيطة في بيتك وتحول مطبخك للنمط الريترو بأقل اللمسات ..

White Antique Crackle Metro Tiles Walls and Floors Ltd جدران وأرضياتبلاط سيراميك White tiles,antique,crackle,tile,metro,brick,wall,walls,feature,herringbone,white,vintage,period,kitchen,spalshback,shabby,chic,'
Walls and Floors Ltd

White Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

9. علبة الألوان والأرضيات المميزة ..

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

10. انتقائية الريترو، لكل نمط سمات محددة ومنها ما يتناسب مع الريترو، اجمعهم معا واستمتع بلوحة فنية رائعة ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio غرفة المعيشة
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

11. التصميم من وجهة نظر ىخرى ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio مطبخ
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

12. أثاثك القديمة بألوان مبهجة على طراز الريترو ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

13. لوحات فنية في الحمام !!

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio حمام
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

14. أثاث قديم في قلب منزل حديث ..

Pass Through Room homify جدران
homify

Pass Through Room

homify
homify
homify

15. بساطة التصميم وحب النقوش ..

Hogar y decoración, Shop 987 Shop 987 غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Shop 987

Shop 987
Shop 987
Shop 987

16. قصور فنية بلمسات الريترو وال vintage

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

17. جدران وأرضيات بنفس التصميم ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

18. قطع فريدة من نوعها تُزين منزلك على طراز الريترو ..

PEACOCK LIFE SHOWROOM, Turiya Lifestyle LLP Turiya Lifestyle LLP غرفة المعيشة خشب Blue
Turiya Lifestyle LLP

Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP

19. مطبخ مميز بألوان زاهية وأثاث مختلف ..

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger مطبخ
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

يمكنك قراءة .. جدران سيراميك للمطبخ

9 برحولات رائعة لسطح منزلك والحديقة

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