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7 أفكار رائعة تجعل شرفتك أجمل

آية منير آية منير
Casa en Sant Pau d'Ordal, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré بلكونة أو شرفة
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في الأغلب تتحول البلكونة في منازلنا إلى مساحة مُهملة أو مخزن للأثاث القديم والمتهالك، ولكن إن كنت تبحث عن بيت اجمل، فللشرفة دور آخر، فهي حلقة الوصل بينك وبين العالم الخارجي، تستمتع بليالي صيفية رائعة ونهار شتاء دافئ، جلسات عائلية صغيرة أو كتاب مفضل وأمسية مميزة، ويمكنك أن تصنع منها حديقة منزلية رائعة، كل ذلك في تلك المساحة الصغيرة المهملة في منزلك، اليوم مع 7 أفكار رائعة تجعل شرفتك أجمل .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..

1. غرفة معيشة متكاملة ..

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design بلكونة أو شرفة
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

يمكنك تحويل شرفتك إلى غرفة معيشة متكاملة في حالة احتياجك لمساحة إضافية في المناسبات والتجمعات العائلية، مهما كانت مساحة الشرفة الخاصة بك يمكنك تصميمها بشكل ذكي ومثالي لاستغلال كل سنتيمتر في سبيل أن تنجح في الحصول على غرفة معيشة مثالية مريحة جدا ..

2. حديقة صغيرة ..

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

من السهل تصميم شرفتك على هيئة حديقة صغيرة وبإمكانيات محدودة، ولكن عليك الانتباه إلى أنها ستحتاج مجهود كبير للحفاظ على حالتها بصورة جيدة ولا تتحول إلى مساحة سلبية يؤرقك وجودها في منزلك ..

3. مقعد وجلسة رائعة للاسترخاء ..

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design بلكونة أو شرفة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

نحتاج أحيانا لجلسة استرخاء وراحة مستقلة وبعيدة عن ضوضاء العالم وأزعاج الآخرين، كل ما ستحتاجه هو مقعد مريح وشرفة مرتبة ومريحة واستمتع بهدوء الشروق وجمال الغروب ..

4. شرفة أم فناء مفتوح ..

Casa en Sant Pau d'Ordal, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré بلكونة أو شرفة
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

إن كنت تسكن في الدور الأرضي فتتحول الشرفة إلى فناء خلفي، قم باستغلال هذه المساحة المميزة، وتحويلها لجلسة عائلية مميزة ومظللة حتى تسمح باستخدامها بشكل مريح ..

5. سقف معلق مُزين بوحدات زرع وإضاءة ..

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

إن كنت تبحث عن شكل مميز وديكوري لشرفتك، قم بتصميم السقف بشكل رائع ومميز من الخشب ومُزين بوحدات الإضاءة والنباتات المميزة، قد تتحول شرفتك إلى لوحة فنية رائعة ..

6. مطبخ صغيرة وجلسة عائلية ..

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

مساحة مميزة وكافية لتصميم مطبخ صغير وجلسة مريحة حتى تنجح في إقامة حفل عشاء صغير لعائلتك وأصدقائك من دون إرباك البيت أو تغيير نظامه ..

7. غرفة طعام حالمة ..

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık بلكونة أو شرفة
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

ما رأيك أن تصنع عشاء رومانسي على أضواء الشموع في أجواء ليلية هادئة مع شريك حياتك، إذن أضف طاولة طعام صغيرة ومجموعة أرفف لتنظيم هذه المساحة الصغيرة ..

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