في الأغلب تتحول البلكونة في منازلنا إلى مساحة مُهملة أو مخزن للأثاث القديم والمتهالك، ولكن إن كنت تبحث عن بيت اجمل، فللشرفة دور آخر، فهي حلقة الوصل بينك وبين العالم الخارجي، تستمتع بليالي صيفية رائعة ونهار شتاء دافئ، جلسات عائلية صغيرة أو كتاب مفضل وأمسية مميزة، ويمكنك أن تصنع منها حديقة منزلية رائعة، كل ذلك في تلك المساحة الصغيرة المهملة في منزلك، اليوم مع 7 أفكار رائعة تجعل شرفتك أجمل .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..