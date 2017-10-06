في الأغلب تتحول البلكونة في منازلنا إلى مساحة مُهملة أو مخزن للأثاث القديم والمتهالك، ولكن إن كنت تبحث عن بيت اجمل، فللشرفة دور آخر، فهي حلقة الوصل بينك وبين العالم الخارجي، تستمتع بليالي صيفية رائعة ونهار شتاء دافئ، جلسات عائلية صغيرة أو كتاب مفضل وأمسية مميزة، ويمكنك أن تصنع منها حديقة منزلية رائعة، كل ذلك في تلك المساحة الصغيرة المهملة في منزلك، اليوم مع 7 أفكار رائعة تجعل شرفتك أجمل .. نتمنى لك قراءة ممتعة ..
يمكنك تحويل شرفتك إلى غرفة معيشة متكاملة في حالة احتياجك لمساحة إضافية في المناسبات والتجمعات العائلية، مهما كانت مساحة الشرفة الخاصة بك يمكنك تصميمها بشكل ذكي ومثالي لاستغلال كل سنتيمتر في سبيل أن تنجح في الحصول على غرفة معيشة مثالية مريحة جدا ..
من السهل تصميم شرفتك على هيئة حديقة صغيرة وبإمكانيات محدودة، ولكن عليك الانتباه إلى أنها ستحتاج مجهود كبير للحفاظ على حالتها بصورة جيدة ولا تتحول إلى مساحة سلبية يؤرقك وجودها في منزلك ..
نحتاج أحيانا لجلسة استرخاء وراحة مستقلة وبعيدة عن ضوضاء العالم وأزعاج الآخرين، كل ما ستحتاجه هو مقعد مريح وشرفة مرتبة ومريحة واستمتع بهدوء الشروق وجمال الغروب ..
إن كنت تسكن في الدور الأرضي فتتحول الشرفة إلى فناء خلفي، قم باستغلال هذه المساحة المميزة، وتحويلها لجلسة عائلية مميزة ومظللة حتى تسمح باستخدامها بشكل مريح ..
إن كنت تبحث عن شكل مميز وديكوري لشرفتك، قم بتصميم السقف بشكل رائع ومميز من الخشب ومُزين بوحدات الإضاءة والنباتات المميزة، قد تتحول شرفتك إلى لوحة فنية رائعة ..
مساحة مميزة وكافية لتصميم مطبخ صغير وجلسة مريحة حتى تنجح في إقامة حفل عشاء صغير لعائلتك وأصدقائك من دون إرباك البيت أو تغيير نظامه ..
ما رأيك أن تصنع عشاء رومانسي على أضواء الشموع في أجواء ليلية هادئة مع شريك حياتك، إذن أضف طاولة طعام صغيرة ومجموعة أرفف لتنظيم هذه المساحة الصغيرة ..
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