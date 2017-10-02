مشروع منزل مثالي بتصميمات خيالية

تصميم فاخر يجمع الراحة والأناقة معًا، فالصفات تكمل بعضها البعض بشكل طبيعي.. العديد من الأشياء الفاخرة المريحةجدًا، وكثير منكم يدرك أن الأثاث المريح أو الملابس المنتجات ليست دائمًا أكثر أناقة.ولكن في هذه غرفة المعيشة، هذه نحن نرى أن هذه الصفات كلها اجتمعت هنا، وهي متوازنة تمامًا، ويخلق توازن رائع دون التخبط على بعضها البعض أو حتى محاولة للتنافس بين قطع الأثاث.