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مشروع منزل مثالي بتصميمات خيالية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة المعيشة
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نحن اليوم نأخذك في جولة ممتعة داخل منزل صغير ولكنه يشبه في تصميماته القصور، حيث يختلف عنه في تعدد الغرف وكثرتها، ولكن يختلف هذا المنزل في أناقته وتقسيمه الذكي وأثاثه الفخم.. ليصبح لا مثيل له ولا يحاربه شيء في جمال تفاصيله، ويتميز بألوان الدافئة الجميلة وإضائته الواضحة وديكوراته الرائعة، وأنت الاّن سوف ترى التفاصيل مُجمعة في بعض الصور وتتمنى أن تحصل على منزل مثله.

كيف تكون غرفة المعيشة مثالية؟

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ليس من السهل الحصول على غرفة معيشة مثالية أو منزل جميل، ومع ذلك فإن هذه الغرفة تبدو مثالية ورائعة لتحقق طموحك، حيث ينتشر الأثاث على مساحة واسعة وأنيقة، ويتميز بالألوان الفاتحة والتقسيم الرائع مما يجعل المكان يسع لأكثر من تصميم، ويتكون الأثاث من أريكتين بحجم كبير، وكرسيين كبار وكلهم بالألوان الفاتحة ودرجات اللبني الباستيل، مع منضدة كبيرة في المنتصف.. هذا التصميم رائع للغاية يجعل من الممكن احتساء فنجان من القهوة والحصول على جلسة ممتعة مع ضيوفك، بالإضافة إلى سجادة من الفرو جميلة لجلسة دافئة تحت قدميك.

تقسيم رائع لا يحمل أي تفاصيل مخفية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذا الجزء يحتل جزء صغير جدًا من غرفة المعيشة، ولكنه في الحقيقة جزء مميز وجميل لجلسة رائعة وهادئة امام المدفئة، وبإمكانك قراءة كتاب واحتساء فنجان من الشاي فيها، ويتكون من كرسسين كبيرين تم وضعهم بطريقة مواجهة لبعضهم البعض، وجدران حجرية باللون الأبيض مع مراّة أنيقة على الحائط، بالإضافة إلى رف خشبي يحمل الكتب واللوحات.

التصميم الفاخرة والراحة والأناقة معًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم فاخر يجمع الراحة والأناقة معًا، فالصفات تكمل بعضها البعض بشكل طبيعي.. العديد من الأشياء الفاخرة المريحةجدًا، وكثير منكم يدرك أن الأثاث المريح أو الملابس المنتجات ليست دائمًا أكثر أناقة.ولكن في هذه غرفة المعيشة، هذه نحن نرى أن هذه الصفات كلها اجتمعت هنا، وهي متوازنة تمامًا، ويخلق توازن رائع دون التخبط على بعضها البعض أو حتى محاولة للتنافس بين قطع الأثاث.

غرفة السفرة أكثر تميزًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما تم تصميم غرفة الطعام بعناية مزينة بطريقة تناسب البيت كله. طاولة الطعام فسيحة جدا، تناسب هذا النوع من المنزل ولها قدرة على ان تتسع لـ عشرة أشخاص، وتستند على سجادة من الفرو الناعم.. أمامها بوفيه يحمل العديد من وحدات التخزين داخل بيت من الحجارة ووحدات الإضاءة الجميلة، لجلسة مليئة بالرومانسية والهدوء.

تقسيم رائع للمساحة يفصل الأجزاء بأناقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أثاث غير عادي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ولن نبالغ إذا قلنا أننا نواجه عناصر غير عادية لا يمكننا أن نراها في أماكن أخرى تقريبا في كل ركن من أركان هذا البيت. هذا التصميم الاستثنائي، الذي يقع عبر طاولة الطعام في المطبخ، هو مثال جيد يحتوي على مقعد كبير ووحدات تخزين عديدة أمام نافذة كبيرة للحصول على وجبة طعام مميزة أمام هذا المنظر الجميل.

مطبخ وظيفي وأنيق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 كما هو الحال في الغرف الأخرى يبدو في المطبخ، إقامة واسعة في المكان، والتصميم فسيح يخلق مطبخ وظيفي، في حين أن خزائن المطبخ والتفضيلات في الغرفة يخلق مزيج أنيق.. ويحتوي على العديد من وحدات التخزين والأرفف المميزة، بالإضاءة إلى الإضاءة المميزة في السقف، والألوان الحنطية الرائعة التي تنتشر بالمطبخ لأجواء هادئة وبسيطة.

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