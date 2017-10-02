مشروع منزل مثالي بتصميمات خيالية

نحن اليوم نأخذك في جولة ممتعة داخل منزل صغير ولكنه يشبه في تصميماته القصور، حيث يختلف عنه في تعدد الغرف وكثرتها، ولكن يختلف هذا المنزل في أناقته وتقسيمه الذكي وأثاثه الفخم.. ليصبح لا مثيل له ولا يحاربه شيء في جمال تفاصيله، ويتميز بألوان الدافئة الجميلة وإضائته الواضحة وديكوراته الرائعة، وأنت الاّن سوف ترى التفاصيل مُجمعة في بعض الصور وتتمنى أن تحصل على منزل مثله.
ليس من السهل الحصول على غرفة معيشة مثالية أو منزل جميل، ومع ذلك فإن هذه الغرفة تبدو مثالية ورائعة لتحقق طموحك، حيث ينتشر الأثاث على مساحة واسعة وأنيقة، ويتميز بالألوان الفاتحة والتقسيم الرائع مما يجعل المكان يسع لأكثر من تصميم، ويتكون الأثاث من أريكتين بحجم كبير، وكرسيين كبار وكلهم بالألوان الفاتحة ودرجات اللبني الباستيل، مع منضدة كبيرة في المنتصف.. هذا التصميم رائع للغاية يجعل من الممكن احتساء فنجان من القهوة والحصول على جلسة ممتعة مع ضيوفك، بالإضافة إلى سجادة من الفرو جميلة لجلسة دافئة تحت قدميك.
هذا الجزء يحتل جزء صغير جدًا من غرفة المعيشة، ولكنه في الحقيقة جزء مميز وجميل لجلسة رائعة وهادئة امام المدفئة، وبإمكانك قراءة كتاب واحتساء فنجان من الشاي فيها، ويتكون من كرسسين كبيرين تم وضعهم بطريقة مواجهة لبعضهم البعض، وجدران حجرية باللون الأبيض مع مراّة أنيقة على الحائط، بالإضافة إلى رف خشبي يحمل الكتب واللوحات.
تصميم فاخر يجمع الراحة والأناقة معًا، فالصفات تكمل بعضها البعض بشكل طبيعي.. العديد من الأشياء الفاخرة المريحةجدًا، وكثير منكم يدرك أن الأثاث المريح أو الملابس المنتجات ليست دائمًا أكثر أناقة.ولكن في هذه غرفة المعيشة، هذه نحن نرى أن هذه الصفات كلها اجتمعت هنا، وهي متوازنة تمامًا، ويخلق توازن رائع دون التخبط على بعضها البعض أو حتى محاولة للتنافس بين قطع الأثاث.
كما تم تصميم غرفة الطعام بعناية مزينة بطريقة تناسب البيت كله. طاولة الطعام فسيحة جدا، تناسب هذا النوع من المنزل ولها قدرة على ان تتسع لـ عشرة أشخاص، وتستند على سجادة من الفرو الناعم.. أمامها بوفيه يحمل العديد من وحدات التخزين داخل بيت من الحجارة ووحدات الإضاءة الجميلة، لجلسة مليئة بالرومانسية والهدوء.
ولن نبالغ إذا قلنا أننا نواجه عناصر غير عادية لا يمكننا أن نراها في أماكن أخرى تقريبا في كل ركن من أركان هذا البيت. هذا التصميم الاستثنائي، الذي يقع عبر طاولة الطعام في المطبخ، هو مثال جيد يحتوي على مقعد كبير ووحدات تخزين عديدة أمام نافذة كبيرة للحصول على وجبة طعام مميزة أمام هذا المنظر الجميل.
كما هو الحال في الغرف الأخرى يبدو في المطبخ، إقامة واسعة في المكان، والتصميم فسيح يخلق مطبخ وظيفي، في حين أن خزائن المطبخ والتفضيلات في الغرفة يخلق مزيج أنيق.. ويحتوي على العديد من وحدات التخزين والأرفف المميزة، بالإضاءة إلى الإضاءة المميزة في السقف، والألوان الحنطية الرائعة التي تنتشر بالمطبخ لأجواء هادئة وبسيطة.
شاهد أيضًا شقة رائعة تناسب العائلة الصغيرة