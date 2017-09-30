5 أفكار رائعة للمطابخ المفتوحة

خلق المساحات الكبيرة أو لتوحيد المساحات ميزة كبيرة وهي خلق بيئة أوسع بكثير وأكثر إشراقًا مع مزيد من الإمكانيات بالعناصر الزخرفية ستصبح لديك مساحة رائعة في منزلك، ومن أمثلة ذلك اتحاد غرفة المعيشة والمطبخ لتحسين توزيع المساحة والاستفادة من وظائفها بأفضل شكل ممكن، على أي حال هو تجديد معماري بسيط لا تقلق منه إذا كنت تفكر في تبني هذه الفكرة أهم شيء الأخذ في الاعتبار أن لكل غرفة هويتها وشخصيتها المستقلة حتى وأن كانا في نفس المساحة، وفي هذا الموضوع نقدم لكم نصائح خبراء هوميفاي وأفكارهم في توحيد مساحة غرفة المعيشة والمطبخ.