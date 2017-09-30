5 أفكار رائعة للمطابخ المفتوحة

خلق المساحات الكبيرة أو لتوحيد المساحات ميزة كبيرة وهي خلق بيئة أوسع بكثير وأكثر إشراقًا مع مزيد من الإمكانيات بالعناصر الزخرفية ستصبح لديك مساحة رائعة في منزلك، ومن أمثلة ذلك اتحاد غرفة المعيشة والمطبخ لتحسين توزيع المساحة والاستفادة من وظائفها بأفضل شكل ممكن، على أي حال هو تجديد معماري بسيط لا تقلق منه إذا كنت تفكر في تبني هذه الفكرة أهم شيء الأخذ في الاعتبار أن لكل غرفة هويتها وشخصيتها المستقلة حتى وأن كانا في نفس المساحة، وفي هذا الموضوع نقدم لكم نصائح خبراء هوميفاي وأفكارهم في توحيد مساحة غرفة المعيشة والمطبخ.
غرفة المعيشة هنا منسجمة تمامًا مع المطبخ وكأنهما غرفة واحدة دون أية فواصل حتى عن طريق الأثاث، إذا كنت تريد مساحة مفتوحة تمامًا بين المطبخ وغرفة المعيشة دون أي حواجز فهذا التصميم مناسب جدًا، الألوان المحايدة مسيطرة على المساحة، فتحة السقف ساعدت على السماح لتسلل الضوء الطبيعي للمساحة وجعلها مشرقة جدًا.
المساحة هنا مفتوحة ولكنها ليست مثل التصميم السابق جزيرة المطبخ عملت على تحديد المساحات بعض الشيء، المساحة كلها باللون الكريمي والأرضية لامعة ونظيفة على الرغم من بساطتها إلا أنها أنيقة جدًا وفخمة.
مزيج الإضاءة الصناعية والطبيعية القادمة من السقف جعلت المساحة تبدو مشرقة جدًا، السقف الخشبي والجدار الحجري اعطت لمسة من الدفء للمساحة، على الرغم أن المساحة هنا تبدو أصغر مقارنة بباقي التصاميم إلا أنها متكاملة وبها كل شيء وعملية جدًا.
أكثر شيء مميز هنا هي الشجرة التي توجد في قلب مساحة المعيشة أضافت لمسة مشرقة جدًا خصوصًا أن اللون المسيطر هو الرمادي الداكن، على الرغم من أن المساحة مفتوحة إلا أن كل غرفة تبدو وكأنها مستقلة بذاتها.
المساحة هنا مقسمة بعناية شديدة على الرغم أنها مساحة مفتوحة وذلك بفضل هذا البار الرخامي الذي حدد مساحة المطبخ نوعًا ما، واعتمدت على الحد الأدنى من كل شيء وترك فضاء كبير لتبدو بسيطة ومريحة.
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