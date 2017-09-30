الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار رائعة للمطابخ المفتوحة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Loading admin actions …

خلق المساحات الكبيرة أو لتوحيد المساحات ميزة كبيرة وهي خلق بيئة أوسع بكثير وأكثر إشراقًا مع مزيد من الإمكانيات بالعناصر الزخرفية ستصبح لديك مساحة رائعة في منزلك، ومن أمثلة ذلك اتحاد غرفة المعيشة والمطبخ لتحسين توزيع المساحة والاستفادة من وظائفها بأفضل شكل ممكن، على أي حال هو تجديد معماري بسيط لا تقلق منه إذا كنت تفكر في تبني هذه الفكرة أهم شيء الأخذ في الاعتبار أن لكل غرفة هويتها وشخصيتها المستقلة حتى وأن كانا في نفس المساحة، وفي هذا الموضوع نقدم لكم نصائح خبراء هوميفاي وأفكارهم في توحيد مساحة غرفة المعيشة والمطبخ. 

فتحة السقف لمساحة مشرقة

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة المعيشة
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

غرفة المعيشة هنا منسجمة تمامًا مع المطبخ وكأنهما غرفة واحدة دون أية فواصل حتى عن طريق الأثاث، إذا كنت تريد مساحة مفتوحة تمامًا بين المطبخ وغرفة المعيشة دون أي حواجز فهذا التصميم مناسب جدًا، الألوان المحايدة مسيطرة على المساحة، فتحة السقف ساعدت على السماح لتسلل الضوء الطبيعي للمساحة وجعلها مشرقة جدًا. 

جزيرة المطبخ لتحديد المساحات

Park House, Kitchen Pygmalion Interiors مطبخديكورات واكسسوارات
Pygmalion Interiors

Park House, Kitchen

Pygmalion Interiors
Pygmalion Interiors
Pygmalion Interiors

المساحة هنا مفتوحة ولكنها ليست مثل التصميم السابق جزيرة المطبخ عملت على تحديد المساحات بعض الشيء، المساحة كلها باللون الكريمي والأرضية لامعة ونظيفة على الرغم من بساطتها إلا أنها أنيقة جدًا وفخمة. 

مطبخ حديث

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau مطبخ
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

مزيج الإضاءة الصناعية والطبيعية القادمة من السقف جعلت المساحة تبدو مشرقة جدًا، السقف الخشبي والجدار الحجري اعطت لمسة من الدفء للمساحة، على الرغم أن المساحة هنا تبدو أصغر مقارنة بباقي التصاميم إلا أنها متكاملة وبها كل شيء وعملية جدًا. 

شجرة في قلب المساحة

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. مطبخ رخام Grey
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

أكثر شيء مميز هنا هي الشجرة التي توجد في قلب مساحة المعيشة أضافت لمسة مشرقة جدًا خصوصًا أن اللون المسيطر هو الرمادي  الداكن، على الرغم من أن المساحة مفتوحة إلا أن كل غرفة تبدو وكأنها مستقلة بذاتها. 

مطبخ على الجانب

Rauchkuchlhaus auf der Seewiese am Schliersee, vonMeierMohr Architekten vonMeierMohr Architekten غرفة المعيشة
vonMeierMohr Architekten

vonMeierMohr Architekten
vonMeierMohr Architekten
vonMeierMohr Architekten

المساحة هنا مقسمة بعناية شديدة على الرغم أنها مساحة مفتوحة وذلك بفضل هذا البار الرخامي الذي حدد مساحة المطبخ نوعًا ما، واعتمدت على الحد الأدنى من كل شيء وترك فضاء كبير لتبدو بسيطة ومريحة. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5أفكار جديدة للمطابخ الحديثة

أفكار لأسلوب الرث الأنيق يمكن أن تفعلها بنفسك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً