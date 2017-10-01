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أفكار لتصميمات خزائن مطبخ رائعة ستعشقها

منة اسماعيل منة اسماعيل
Яркая кухня-трансформер площадью 6 кв.м., Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ مطبخ
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تعتبر خزانة المطبخ واحدة من الأساسيات التي لا غنى عنها في المطبخ، فهي حقاً الهيكل الأساسي للمطبخ وعموده الفقري الذي لا غنى عنه، فهي تتيح لك تنظيم وترتيب أغراضك بطريقة بسيطة، هناك العديد من الأفكار والتصميمات المتعددة الأنماط لخزانة المطبخ واختيار أياً منهم يعتمد بشكل كبير على احتياجاتك ومساحة المطبخ لديك، ونحن اليوم من خلال هذا المقال سنقدم لكم بعض الأفكار لتصميمات رائعة لخزانات المطبخ ستلهمك بأختيار خزانتك.

مراعاة التفاصيل

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım مطبخ
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

هناك بعض التفاصيل التي يجب أخذها في الأعتبار قبل اختيار خزانة مطبخك، ومن تلك التفاصيل خامة الخزانة فيجب اختيار خامات عملية ومتينة عند اختيار خزانات المطبخ حتى تستطيع أن تتحمل معك ولا تكن مرهقة في التنظيف، فالمطبخ من الأماكن التي تتعرض دائماً للأتساخ وبحاجة إلى تنضيف دائماً، ومن أفضل الخامات المفضلة في تصميم خزانات المطبخ هي الخشب والألمونيوم والخشب المضغوط، فهذة الخامات هي الأنسب والأمتن والأكثر عملية في تصميم الخزانات.

1- تصميم مميز لخزانة مطبخ غير تقليدية بالمرة، جمعت بين اللون الأصفر المشرق مع بعض اللمسات من اللون الأسود الحيادي بطريقة مميزة وعملية.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

2- خزانة مطبخ تحتوي على الكثير من الوحدات السفلية والعلوية، باللون الأبيض الحيادي أعطت للمطبخ أطلالة مشرقة.

Classic Kitchen Design NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Classic Kitchen Design

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

3- تصميم حلزوني غير تقليدي بالمرة لخزانة مطبخ جمعت بين اللون البني الدافئ والأبيض الحيادي، تناسب كثيراً تصميمات المطابخ المفتوحة.

Elegance, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Elegance

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

4- خزانة مطبخ على شكل حرف U تحتوي على العديد من الوحدات التخزينية كما نرى لتساعدك في تخزين أكبر قدر من الأغراض.

Interior for Mr.Jaisingh, Karigar Kreation Architects Karigar Kreation Architects مطبخرفوف وأدراج
Karigar Kreation Architects

Karigar Kreation Architects
Karigar Kreation Architects
Karigar Kreation Architects

5- الخروج عن المألوف دائماً من التفاصيل الجمالية في أي تصميم، وهنا نرى خزانة مطبخ تحتوي على وحدات تخزينية علوية باللون الأبيض، بينما الخزانات السفلية مفتوحة وباللون الأورجواني.

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

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6- دع الألوان تغمر مطبخ وانشر سعادة في منزلك، تصميم رائع ومميز لخزانة مطبخ تناسب المطابخ صغيرة المساحة وملونة بألوان صريحة ومبهجة ،

Яркая кухня-трансформер площадью 6 кв.м., Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ مطبخ
Сделано со вкусом на ТНТ

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

7- خزانة مميزة صممت باللون البيج الحيادي مع بعض اللمسات الدافئة للون البني.

Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич مطبخ
Кирилл Губаревич

Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич

8- خزانة مطبخ رائعة ذو وحدات تحزينية علوية وسفلية، مصممة باللون الأبيض الحيادي الجذاب بسطحه اللامع الذي أضاف على المطبخ لمسة مشرقة.

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation مطبخ
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

9- للنمط الريفي جمال وبساطة، وهنا نرى تصميماً رائعاً لخزانة بسيطةعلى النمط الريفي.

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

10- حزانة باللون البيج وسطح لامع ملئ بالفخامة، تحتوي على العديد من الأماكن التخزينية لتتيح لك الكثير من المساحات في التخزين.

Cedarcarte Garden living, Applecrate Applecrate مطبخ
Applecrate

Cedarcarte Garden living

Applecrate
Applecrate
Applecrate

11- خزانة جذابة ذو جمعن بين الرمادي بتدرجاته اللونية، مع لمسات من اللون الأزرق الأنيق، الخزانة تصميمها رائع وعملي مع العديد من الوحدات التخزينية.

Deseo - Alta and Deda Deseo مطبخ
Deseo

Deseo – Alta and Deda

Deseo
Deseo
Deseo

12- اللون الأحمر بسطحة اللامع يهيمن على تصميم تلك الخزانة. قسمت الخزانات لخزانات علوية وسفلية وخزانات في تصميم جزيرة المطبخ لمزيد من العملية.

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

13- العملية والبساطة هما عنوان تلك الخزانة بتصميمها الرائع والمميز، خزانة جمعت بين الخشب بلونه الطبيعي الدافئ مع الأبيض الحيادي.

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

14- خزانة جانبية لعدم استهلاك الكثير من المساحات داخل المطبخ وتناسب المطابخ صغيرة المساحة، باللون البرتقالي المشرق.

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

15- تصميم مميز وغير تقليدي بالمرة لخزانة مطبخ جمعت بين اللون البرتقالي والأسود في تصميم السطح اللامع مع بعض التفاصيل باللون الأبيض الحيادي.

Kitchen Squaare Interior وحدات مطبخ
Squaare Interior

Kitchen

Squaare Interior
Squaare Interior
Squaare Interior

16- خزانة بسيطة من الخشب بلونه الطبيعي الدافئ، تناسب المطابخ محدودة المساحات.

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

17- البهجة والمرح تثبت وجودها في تصميم خزانات هذا المطبخ الرائع.

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

18- خزانة مطبخ على شكل حرف L، جمعت بين الأناقة والرقي باللون الأسود والبرتقالي.

homify تصميم مساحات داخلية
homify

homify
homify
homify

19- خزانة مثالية باللون الأصفر المشرق، تحتوي على العديد من الوحدات التخزينية وتناسب المطابخ المفتوحة.

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

20- لمحبي البساطة والعملية، خزانة مميزة باللون البني الدافئ على شكل حرف L

mutfak/banyo/anahtar teslim/tadilat, Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti مطبخ
Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti

Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti
Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti
Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti

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