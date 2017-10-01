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نصائح ثمينة لمزج الأنماط المختلفة في منزلك كالخبراء

منة اسماعيل منة اسماعيل
Contemporary Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
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الخلط بين أكثر من نمط في تصميم واحد، من الأتجاهات الديكورية الحديثة في التصميمات الداخلية للمنازل. وهي من الأتجاهات الرائعة حقاً لأنها تعطي لمنزل شخصية جذابة وديناميكية، ومحببة لدى الكثير من عشاق التصميمات الغير تقليدية ومحبي الأختلاف. لكن تكمن الصعوبة في تطبيق مزج الأنماط في فن التنسيق والمزج الجيد الذي يمنح منزلك تصميماً مميزاً فعلاً وخالي من الفوضى، لذلك هناك بعض النصائح التي سنعرضها عليكم من وحي الخبراء ستساعدكم على التنسيق الجيد من الأنماط والتحقيق التوازن في المنزل.

1- حافظ على التوازن

Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

 بالتأكيد أن وجود أكثر من نمط في تصميم غرفة واحدة داخل المنزل، يجعل منزلك يبدو مرحاً وتفاصيله جذابة ومبهجة بشكل كبير، لكن هذا لن يتحقق بسهولة إلا إذا كنت حريصاً على خلق توازن بين التفاصيل التي تستخدمها في الأنماط المختلفة، صحيح لكل نمط اسلوبه ونغماته، لكن هذا لا يمنع أن تجمع التفاصيل المتشابهة في النغمات من كل نمط وتدمجها في منزلك لتحقق التوازن.

2- الألوان عنصر هام

Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Modern Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

التناسق ثم التناسق هي حقاً كلمة السر التي تجعل منزلك يتألق ويبدو رائعاً، وهذة قاعدة عامة في التصميمات الداخلية للمنازل ليبدو منزلك جذاباً، وفي مزج الأنماط المختلفة داخل المنزل يجب أن يتحقق التناسق أيضاً في أهم ركن من أركان التصميم وهي الألوان، إذا كنت ستمزج بين أكثر من نمط في الغرفة الواحدة تأكد أن الوان كل قطعة مثل الأخرى في درجة اللون كي تخلق تناسقاً لونياً وجمالاً بصرياً داخل الغرفة.

3- تجنب القطعة الواحدة

Contemporary Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

تجنب القطعة المنفردة عند تصميم غرفة تجمع بين أكثر من نمط، فوجود قطعة واحدة فقط من كل نمط داخل الغرفة، لا يجعل لنمط يبدو واضحاً ويؤثر على الجاذبية والشكل الجمالي للغرفة، لذلك كن حريصاً وبشدة على وجود أكثر من قطعة أو قطعتين على الأقل للنمط الواحد في الغرفة، فبهذة الطريقة تصميم الغرفة سيبدو جذاباً.

4- استخدم قاعدة ال 80+ 20

اختار المصمم الطراز الحديث للتصميم مع ألوان هادئة ومتناغمة ومن درجات البنى Etihad Constructio & Decor غرفة المعيشة
Etihad Constructio &amp; Decor

اختار المصمم الطراز الحديث للتصميم مع ألوان هادئة ومتناغمة ومن درجات البنى

Etihad Constructio & Decor
Etihad Constructio &amp; Decor
Etihad Constructio & Decor

هناك قاعدة ثابتة وأساسية في عالم التصميم الداخلي للديكور في مزج الأنماط المختلفة داخل الغرفة وهي قاعدة 80+20، تلك القاعدة تعني أن نمطاً واحداً سيأخذ دور البطولة ويسيطر بالكامل على الغرفة بنسبة 80%، بينما الأنماط الأخرى التي ستضيفها  ستلعب الأدوار المكملة للدور الرئيسي بنسبة 20%. هذة القاعدة ستضمن لك منزلاً جذاباً وخالي من الفوضى وذو شخصية أنيقة.

5- قطعة واحدة تحمل الكثير

Private Residential Duplex, SIGMA Designs SIGMA Designs غرفة المعيشة
SIGMA Designs

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

 استخدم قطع الأثاث الذي تقوم بواجب مزدوج عند تصميم منزلك تصميماً متعدد الأنماط, وهي أن تختار قطعة من الديكور تحمل تفاصيل عصرية مختلفة، على سبيل مثال أريكة تجمع بين التفاصيل العصرية في التصميم مع لمسات من النمط الكلاسيكي في تصميم أقمشتها، وهذة الطريقة تعتبر بسيطة ومثالية لتصميم غرفة متعددة الأنماط.

6- وحد أجواء الغرفة معا

Private Residential Villa-Allegria, SIGMA Designs SIGMA Designs غرفة المعيشة
SIGMA Designs

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

مهم جداً أن تكون حريصاً عند تصميم منزلك على أكثر من نمط أن توحد أجواء الغرفة وتجعلها متجانسة، كيف ذلك ؟؟ ببساطة شديدة حدد مناخ الغرفة قبل التصميم، فهل  تريدها مليئة بالاسترخاء والهدوء؟، إذا كنت كذلك لا تضع أي تفاصيل ديكورية رسمية في تصميمها وأحرص أن تبقى تفاصيل الغرفة غير رسمية وأن تتسم بالبساطة والأجواء الهادئة والعكس صحيح.

7- التساوي في التوزيع

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

أحرص جيداً على التساوي في التوزيع بين الأنماط المختلفة، كي لا ترهق العين، فلا يجب أن تكون نصف الغرفة نمط ريفي والنصف الأخر نمط عصري، التحول السريع والمفاجئ في الأنماط يعتبر غير مريحاً، لذلك طبق قاعدة ال 80+20، التي ذكرناها وأحرص على التساوي بين الأنماط وبعضها.

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