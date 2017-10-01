نصائح ثمينة لمزج الأنماط المختلفة في منزلك كالخبراء

الخلط بين أكثر من نمط في تصميم واحد، من الأتجاهات الديكورية الحديثة في التصميمات الداخلية للمنازل. وهي من الأتجاهات الرائعة حقاً لأنها تعطي لمنزل شخصية جذابة وديناميكية، ومحببة لدى الكثير من عشاق التصميمات الغير تقليدية ومحبي الأختلاف. لكن تكمن الصعوبة في تطبيق مزج الأنماط في فن التنسيق والمزج الجيد الذي يمنح منزلك تصميماً مميزاً فعلاً وخالي من الفوضى، لذلك هناك بعض النصائح التي سنعرضها عليكم من وحي الخبراء ستساعدكم على التنسيق الجيد من الأنماط والتحقيق التوازن في المنزل.
بالتأكيد أن وجود أكثر من نمط في تصميم غرفة واحدة داخل المنزل، يجعل منزلك يبدو مرحاً وتفاصيله جذابة ومبهجة بشكل كبير، لكن هذا لن يتحقق بسهولة إلا إذا كنت حريصاً على خلق توازن بين التفاصيل التي تستخدمها في الأنماط المختلفة، صحيح لكل نمط اسلوبه ونغماته، لكن هذا لا يمنع أن تجمع التفاصيل المتشابهة في النغمات من كل نمط وتدمجها في منزلك لتحقق التوازن.
التناسق ثم التناسق هي حقاً كلمة السر التي تجعل منزلك يتألق ويبدو رائعاً، وهذة قاعدة عامة في التصميمات الداخلية للمنازل ليبدو منزلك جذاباً، وفي مزج الأنماط المختلفة داخل المنزل يجب أن يتحقق التناسق أيضاً في أهم ركن من أركان التصميم وهي الألوان، إذا كنت ستمزج بين أكثر من نمط في الغرفة الواحدة تأكد أن الوان كل قطعة مثل الأخرى في درجة اللون كي تخلق تناسقاً لونياً وجمالاً بصرياً داخل الغرفة.
تجنب القطعة المنفردة عند تصميم غرفة تجمع بين أكثر من نمط، فوجود قطعة واحدة فقط من كل نمط داخل الغرفة، لا يجعل لنمط يبدو واضحاً ويؤثر على الجاذبية والشكل الجمالي للغرفة، لذلك كن حريصاً وبشدة على وجود أكثر من قطعة أو قطعتين على الأقل للنمط الواحد في الغرفة، فبهذة الطريقة تصميم الغرفة سيبدو جذاباً.
هناك قاعدة ثابتة وأساسية في عالم التصميم الداخلي للديكور في مزج الأنماط المختلفة داخل الغرفة وهي قاعدة 80+20، تلك القاعدة تعني أن نمطاً واحداً سيأخذ دور البطولة ويسيطر بالكامل على الغرفة بنسبة 80%، بينما الأنماط الأخرى التي ستضيفها ستلعب الأدوار المكملة للدور الرئيسي بنسبة 20%. هذة القاعدة ستضمن لك منزلاً جذاباً وخالي من الفوضى وذو شخصية أنيقة.
استخدم قطع الأثاث الذي تقوم بواجب مزدوج عند تصميم منزلك تصميماً متعدد الأنماط, وهي أن تختار قطعة من الديكور تحمل تفاصيل عصرية مختلفة، على سبيل مثال أريكة تجمع بين التفاصيل العصرية في التصميم مع لمسات من النمط الكلاسيكي في تصميم أقمشتها، وهذة الطريقة تعتبر بسيطة ومثالية لتصميم غرفة متعددة الأنماط.
مهم جداً أن تكون حريصاً عند تصميم منزلك على أكثر من نمط أن توحد أجواء الغرفة وتجعلها متجانسة، كيف ذلك ؟؟ ببساطة شديدة حدد مناخ الغرفة قبل التصميم، فهل تريدها مليئة بالاسترخاء والهدوء؟، إذا كنت كذلك لا تضع أي تفاصيل ديكورية رسمية في تصميمها وأحرص أن تبقى تفاصيل الغرفة غير رسمية وأن تتسم بالبساطة والأجواء الهادئة والعكس صحيح.
أحرص جيداً على التساوي في التوزيع بين الأنماط المختلفة، كي لا ترهق العين، فلا يجب أن تكون نصف الغرفة نمط ريفي والنصف الأخر نمط عصري، التحول السريع والمفاجئ في الأنماط يعتبر غير مريحاً، لذلك طبق قاعدة ال 80+20، التي ذكرناها وأحرص على التساوي بين الأنماط وبعضها.
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