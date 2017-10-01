نصائح ثمينة لمزج الأنماط المختلفة في منزلك كالخبراء

أحرص جيداً على التساوي في التوزيع بين الأنماط المختلفة، كي لا ترهق العين، فلا يجب أن تكون نصف الغرفة نمط ريفي والنصف الأخر نمط عصري، التحول السريع والمفاجئ في الأنماط يعتبر غير مريحاً، لذلك طبق قاعدة ال 80+20، التي ذكرناها وأحرص على التساوي بين الأنماط وبعضها.

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