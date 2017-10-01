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قواعد ديكورية تجعل منزلك أكثر اتساعاً

منة اسماعيل منة اسماعيل
Contemporary Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
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المساحات الضيقة في المنزل تجعل المنزل مقبض وغير مريح تماماً لأفراده، خاصةً عند عدم استغلال المساحات بشكل جيد، وهي تعتبر من المشكلات التي يواجهها البعض من أصحاب المنازل الصغيرة  في التصميمات الداخلية، ولكن دعني أخبرك أن هذة المشكلة ليست مشكلة دائمة، فالمساحات الصغيرة إذا تم توظيفها واستغلالها جيداً لن تغدو مشكلة كبيرة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض النصائح والقواعد الديكورية لاستغلال المساحات الصغيرة وجعل المنزل يبدو أكثر اتساعاً.

1- البساطة كلمة السر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البساطة هي كلمة السر  دائماً ، وإذا اردت أن تحصل على منزل مساحته مريحة، أحفظ عنصر البساطة في تصميمه وفي ديكوراته، خاصةً في المساحات الصغيرة فقاعدة أولى للمساحات الصغيرة هي اختيار أقل قطع من الأثاث والديكورات الضرورية والأكتفاء بها، لذلك يفضل دائماً أن تبتعد في منزلك صغير المساحة عن الألوان القوية الصريحة والمفروشات ذات النقوشات الكثيرة الصاخبة، وعوضاً عنها قم بأختيار ألوان حيادية هادئة وتفاصيل ديكورية بسيطة لتبدو الغرفة متناغمة وأنيقة.

2- لوحة واحدة تكفي

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

قدر المستطاع كن حريصاً أن تبدو جدران غرف المنزل هادئة ومتناسقة وخالية من التفاصيل الديكورية المزدحمة، لذلك أحرص على عدم ازدحام الجدران بالكثير من اللوحات، واكتفي باللوحة واحدة فقط كبيرة أفضل من اختيار أكثر من لوحة صغيرة، خاصةً أن واحدة من أشهر قواعد التصميم تنص على ضرورة احتواء غرف المنزل الصغيرة على 5 قطع فقط من الأثاث الضروري حتى لا تظهر الغرفة متكدسة وفوضوية.

3-أحفظ الأرض خالية

Contemporary Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

من القواعد التي تجعل منزلك يبدو مريح وتتغلب على ضيق المساحات في تصميمه هي الأرضيات، التي كلما بدت فارغة وغير مزدحمة قدر المستطاع بدا منزلك مريحاً وأكثر اتساعاً لذلك أحرص على ترك الأرضيات خالية من السجاد الكثير واكتفي بسجادة واحدة بسيطة وصغيرة، ويفضل أن تكون اختياران الألوان والنقوشات في السجادة حيادية ومتناسقة مع ديكورات وأثاث الغرفة.

4- قاعدة اللون الواحد بتدرجاته

غرفة استقبال Taghred Elmasry غرفة المعيشة
Taghred Elmasry

غرفة استقبال

Taghred Elmasry
Taghred Elmasry
Taghred Elmasry

أنسب الطرق التي تعطي للغرفة اتساعاً وانطباعاً مريحاً رغم مساحتها الصغيرة، هي اختيار قاعدة اللون الواحد بتدرجاته اللونية في التصميم، فأختيار لون واحد وتطبيقه في الغرفة مع تدريجاته المختلفة تعطيك شعوراً أن الغرفة تمتد في جميع الأتجاهات مما يجعلك تشعر بأن الغرفة تبدو أكبر حجماً ومساحتها متسعة أكثر . لذلك قم بأختيار لون واحد ويفضل أن يكون من الألوان الحيادية الفاتحة وقم بتطبيقه في الجدران، الأبواب والديكورات وتصميم الأثاث أيضاً مع اللعب في التدرجات اللونية لهذا اللون بين النغمات الفاتحة والداكنة، وينصح أيضاً بأختيار لون واحد للجدران والسقف فبهذة الطريقة ستظهر جدران الغرفة أكثر ارتفاعاً مما يضيف شعوراُ بالأتساع في المساحات داخل الغرفة.

5- حجم الأثاث وحجم الغرفة

Private Residential Duplex, SIGMA Designs SIGMA Designs غرفة المعيشة
SIGMA Designs

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

الأثاث من القطع المحورية والأساسية في غرف المنزل، وكل غرفة تحتوي على اثاثها الخاص بها، ومن القواعد التي تجعل منزلك يبدو أكثر اتساعاً ومساحاته مريحة هي التنسيق بين حجم الأثاث ومساحات المنزل بطريقة مناسبة، فيجب أن تكون هناك بعض المساحات والفراغات بين الجدران والأثاث فهذا سيجعلك تشعر بمساحات أكبر للغرفة. من القواعد الديكورية أيضاً التي تجعل الغرفة تبدو أكبر في المساحات هي اختيار أثاث ذو أرجل محددة، فهذا سيسمح بمرور الضوء تحت قطع الأثاث مما يشعرك بالراحة والأتساع داخل الغرفة.

6- أحفظ الأنسيابية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الحركة في المنزل تعطي تأثيراً واضحاً وانطباعاً عن مساحاته بطريقة واضحة، فعلى سبيل المثال إذا كانت غرف المنزل لديك مساحتها صغيرة يجب أن تراعي انسيابية الحركة والمرور بشكل جيد في الغرف ومن الغرفة للأخرى، فأحرص أن لا يعيق المار أي أزدحام سواء من الأثاث أو الديكورات أو يعيقه أي تفاصيل تجعله يتعثر أثناء المرور في المنزل، لذلك كن حريصاً على الحفاظ على انسيابية الحركة داخل المنزل.

7- الأضاءة عنصر مثالي

SAS_private apartment, cristianavannini | arc cristianavannini | arc غرفة المعيشة
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

الأضاءة ثم الأضاءة ثم الأضاءة، واحدة من أكثر العناصر المثالية التي تستطيع أن تحقق لك الكثير في التصميمات والديكور، وهي أيضاً من القواعد التي تساعدك في المساحات الصغيرة للمنزل، فتوزيع الأضاءة بشكل جيد يجعل منزلك يبدو مشرقاَ ويعطيك شعوراً أكبر بالمساحات داخل المنزل، لذلك كن حريصاً على اختيار أضاءات مناسبة للغرفة وقم بتوزيعها بشكل جيد ومناسب، وقم بالتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ بأختيار ستائر خفيفة تجعل الضوء الطبيعي يمر داخل الغرفة مع توزيع جيد للمصابيح  وسبوتات الأضاءة في جوانب الغرفة وأركانها. استعن بالمرايا أيضاً فهي تعمل على عكس الضوء داخل الغرفة وتساعد على انتشاره لتشعرك بأشراقة واتساع.

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