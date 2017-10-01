قواعد ديكورية تجعل منزلك أكثر اتساعاً

المساحات الضيقة في المنزل تجعل المنزل مقبض وغير مريح تماماً لأفراده، خاصةً عند عدم استغلال المساحات بشكل جيد، وهي تعتبر من المشكلات التي يواجهها البعض من أصحاب المنازل الصغيرة في التصميمات الداخلية، ولكن دعني أخبرك أن هذة المشكلة ليست مشكلة دائمة، فالمساحات الصغيرة إذا تم توظيفها واستغلالها جيداً لن تغدو مشكلة كبيرة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض النصائح والقواعد الديكورية لاستغلال المساحات الصغيرة وجعل المنزل يبدو أكثر اتساعاً.
البساطة هي كلمة السر دائماً ، وإذا اردت أن تحصل على منزل مساحته مريحة، أحفظ عنصر البساطة في تصميمه وفي ديكوراته، خاصةً في المساحات الصغيرة فقاعدة أولى للمساحات الصغيرة هي اختيار أقل قطع من الأثاث والديكورات الضرورية والأكتفاء بها، لذلك يفضل دائماً أن تبتعد في منزلك صغير المساحة عن الألوان القوية الصريحة والمفروشات ذات النقوشات الكثيرة الصاخبة، وعوضاً عنها قم بأختيار ألوان حيادية هادئة وتفاصيل ديكورية بسيطة لتبدو الغرفة متناغمة وأنيقة.
قدر المستطاع كن حريصاً أن تبدو جدران غرف المنزل هادئة ومتناسقة وخالية من التفاصيل الديكورية المزدحمة، لذلك أحرص على عدم ازدحام الجدران بالكثير من اللوحات، واكتفي باللوحة واحدة فقط كبيرة أفضل من اختيار أكثر من لوحة صغيرة، خاصةً أن واحدة من أشهر قواعد التصميم تنص على ضرورة احتواء غرف المنزل الصغيرة على 5 قطع فقط من الأثاث الضروري حتى لا تظهر الغرفة متكدسة وفوضوية.
من القواعد التي تجعل منزلك يبدو مريح وتتغلب على ضيق المساحات في تصميمه هي الأرضيات، التي كلما بدت فارغة وغير مزدحمة قدر المستطاع بدا منزلك مريحاً وأكثر اتساعاً لذلك أحرص على ترك الأرضيات خالية من السجاد الكثير واكتفي بسجادة واحدة بسيطة وصغيرة، ويفضل أن تكون اختياران الألوان والنقوشات في السجادة حيادية ومتناسقة مع ديكورات وأثاث الغرفة.
أنسب الطرق التي تعطي للغرفة اتساعاً وانطباعاً مريحاً رغم مساحتها الصغيرة، هي اختيار قاعدة اللون الواحد بتدرجاته اللونية في التصميم، فأختيار لون واحد وتطبيقه في الغرفة مع تدريجاته المختلفة تعطيك شعوراً أن الغرفة تمتد في جميع الأتجاهات مما يجعلك تشعر بأن الغرفة تبدو أكبر حجماً ومساحتها متسعة أكثر . لذلك قم بأختيار لون واحد ويفضل أن يكون من الألوان الحيادية الفاتحة وقم بتطبيقه في الجدران، الأبواب والديكورات وتصميم الأثاث أيضاً مع اللعب في التدرجات اللونية لهذا اللون بين النغمات الفاتحة والداكنة، وينصح أيضاً بأختيار لون واحد للجدران والسقف فبهذة الطريقة ستظهر جدران الغرفة أكثر ارتفاعاً مما يضيف شعوراُ بالأتساع في المساحات داخل الغرفة.
الأثاث من القطع المحورية والأساسية في غرف المنزل، وكل غرفة تحتوي على اثاثها الخاص بها، ومن القواعد التي تجعل منزلك يبدو أكثر اتساعاً ومساحاته مريحة هي التنسيق بين حجم الأثاث ومساحات المنزل بطريقة مناسبة، فيجب أن تكون هناك بعض المساحات والفراغات بين الجدران والأثاث فهذا سيجعلك تشعر بمساحات أكبر للغرفة. من القواعد الديكورية أيضاً التي تجعل الغرفة تبدو أكبر في المساحات هي اختيار أثاث ذو أرجل محددة، فهذا سيسمح بمرور الضوء تحت قطع الأثاث مما يشعرك بالراحة والأتساع داخل الغرفة.
الحركة في المنزل تعطي تأثيراً واضحاً وانطباعاً عن مساحاته بطريقة واضحة، فعلى سبيل المثال إذا كانت غرف المنزل لديك مساحتها صغيرة يجب أن تراعي انسيابية الحركة والمرور بشكل جيد في الغرف ومن الغرفة للأخرى، فأحرص أن لا يعيق المار أي أزدحام سواء من الأثاث أو الديكورات أو يعيقه أي تفاصيل تجعله يتعثر أثناء المرور في المنزل، لذلك كن حريصاً على الحفاظ على انسيابية الحركة داخل المنزل.
الأضاءة ثم الأضاءة ثم الأضاءة، واحدة من أكثر العناصر المثالية التي تستطيع أن تحقق لك الكثير في التصميمات والديكور، وهي أيضاً من القواعد التي تساعدك في المساحات الصغيرة للمنزل، فتوزيع الأضاءة بشكل جيد يجعل منزلك يبدو مشرقاَ ويعطيك شعوراً أكبر بالمساحات داخل المنزل، لذلك كن حريصاً على اختيار أضاءات مناسبة للغرفة وقم بتوزيعها بشكل جيد ومناسب، وقم بالتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ بأختيار ستائر خفيفة تجعل الضوء الطبيعي يمر داخل الغرفة مع توزيع جيد للمصابيح وسبوتات الأضاءة في جوانب الغرفة وأركانها. استعن بالمرايا أيضاً فهي تعمل على عكس الضوء داخل الغرفة وتساعد على انتشاره لتشعرك بأشراقة واتساع.
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