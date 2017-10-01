قواعد ديكورية تجعل منزلك أكثر اتساعاً

الأضاءة ثم الأضاءة ثم الأضاءة، واحدة من أكثر العناصر المثالية التي تستطيع أن تحقق لك الكثير في التصميمات والديكور، وهي أيضاً من القواعد التي تساعدك في المساحات الصغيرة للمنزل، فتوزيع الأضاءة بشكل جيد يجعل منزلك يبدو مشرقاَ ويعطيك شعوراً أكبر بالمساحات داخل المنزل، لذلك كن حريصاً على اختيار أضاءات مناسبة للغرفة وقم بتوزيعها بشكل جيد ومناسب، وقم بالتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ بأختيار ستائر خفيفة تجعل الضوء الطبيعي يمر داخل الغرفة مع توزيع جيد للمصابيح وسبوتات الأضاءة في جوانب الغرفة وأركانها. استعن بالمرايا أيضاً فهي تعمل على عكس الضوء داخل الغرفة وتساعد على انتشاره لتشعرك بأشراقة واتساع.

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