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شاهد حديقة فيلا دبي وتفاصيلها الساحرة !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
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لا تستهن عزيزي بالدور القوي الذي تلعبه الحدائق في تغيير مظهر المنزل جذرياً،  فللحديقة فوائد صحية وترفيهية واجتماعية كبيرة. بالتأكيد أطفال المنزل الذين ينشأون في منزل يحتوى على حديقة، سيتمتعون بصحة جيدة بفضل الأشجار والهواء النقي الذي تنتجه، وأيضاً يتمتعون بخيال لا نهائي بفضل المساحات الخضراء التى يلعبون فيها يومياً. كما ان المناسبات الإجتماعية لا تحلو إلا بإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق أو حتى الجلوس سوياً لتناول مشروب ممتع ومعد منزلياً!.

واليوم تصحبنا هوميفاي إلى حديقة مدهشة بفيلا رائعة في دبي، هذه الفيلا من تصميم hortus-landscaping-works. هذه الحديقة تتميز بتفاصيلها الساحرة واللون الأبيض الذي يغلب عليها بجانب النمط الحداثي الذي يعتمد عليه تصميمها.

1. مدخل الحديقة

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

تمتاز الحديقة بأرضية من الحشائش الخضراء الرائعة، تتخللها ممرات من الأحجار الموضوعة في خطوط مستقيمة. وذلك لتمهيد السير في الحديقة بدون أن تضطر لدهس الحشائش، فالممرات تصنع مدخل ترحيبي للحديقة وكأن صاحب المنزل يخبرك بأن تتفضل بالدخول بدون حتى أن يتكلم!.

2. إلى الجزء المميز

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

تأخذنا الممرات إلى الجزء المميز في الحديقة والذي تحمية الأسوار المرتفعة لتوفير الخصوصية لأفراد المنزل، ونلاحظ الزهور الجميلة والورود الملونة على جانبي الممرات لإتمام المنظر الرائع.

جانب من الزهور

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

3. حمام سباحة مدهش

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

في الجزء المميز من الحديقة نجد حمام سباحة مدهش على شكل مستطيل، تطل عليه جلسة مريحة على مكان مرتفع من الأرض. أثاث الحديقة باللون البيج والأزرق ليتناغم مع لون المياة الأزرق، ولون الأحجار في حوائط المكان.

4. طريقة رائعة لوضع النباتات

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

تم وضع النباتات الخضراء في أحواض من الأحجار بجانب الحائط، وتزيينها بإضاءة رائعة تتخللها من الخلف.

أحواض من النباتات مع إضاءة مختلفة

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

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5. مطبخ مشوق

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

يحتوى المكان على مطبخ مشوق بتصميم مفتوح يوفر إعداد الوجبات والمشروبات السريعة، وتقديمهم إلى أفراد الأسرة والزائرين بسهولة.

6. تفاصيل ساحرة

Project A, Hortus Landscaping Works LLC Hortus Landscaping Works LLC بركة مائية
Hortus Landscaping Works LLC

Project A

Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC
Hortus Landscaping Works LLC

الاهتمام بالتفاصيل هو بطل الرواية في الحديقة، ونجد هنا تمثال رقيق لحمامتين على بار المطبخ. ومن وراء التماثيل نشاهد الإضاءة الرائعة على جوانب حمام السباحة وسلالم الحديقة مما جعل المشهد مثالي للاسترخاء.

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