شاهد حديقة فيلا دبي وتفاصيلها الساحرة !

لا تستهن عزيزي بالدور القوي الذي تلعبه الحدائق في تغيير مظهر المنزل جذرياً، فللحديقة فوائد صحية وترفيهية واجتماعية كبيرة. بالتأكيد أطفال المنزل الذين ينشأون في منزل يحتوى على حديقة، سيتمتعون بصحة جيدة بفضل الأشجار والهواء النقي الذي تنتجه، وأيضاً يتمتعون بخيال لا نهائي بفضل المساحات الخضراء التى يلعبون فيها يومياً. كما ان المناسبات الإجتماعية لا تحلو إلا بإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق أو حتى الجلوس سوياً لتناول مشروب ممتع ومعد منزلياً!.
واليوم تصحبنا هوميفاي إلى حديقة مدهشة بفيلا رائعة في دبي، هذه الفيلا من تصميم hortus-landscaping-works. هذه الحديقة تتميز بتفاصيلها الساحرة واللون الأبيض الذي يغلب عليها بجانب النمط الحداثي الذي يعتمد عليه تصميمها.
تمتاز الحديقة بأرضية من الحشائش الخضراء الرائعة، تتخللها ممرات من الأحجار الموضوعة في خطوط مستقيمة. وذلك لتمهيد السير في الحديقة بدون أن تضطر لدهس الحشائش، فالممرات تصنع مدخل ترحيبي للحديقة وكأن صاحب المنزل يخبرك بأن تتفضل بالدخول بدون حتى أن يتكلم!.
تأخذنا الممرات إلى الجزء المميز في الحديقة والذي تحمية الأسوار المرتفعة لتوفير الخصوصية لأفراد المنزل، ونلاحظ الزهور الجميلة والورود الملونة على جانبي الممرات لإتمام المنظر الرائع.
في الجزء المميز من الحديقة نجد حمام سباحة مدهش على شكل مستطيل، تطل عليه جلسة مريحة على مكان مرتفع من الأرض. أثاث الحديقة باللون البيج والأزرق ليتناغم مع لون المياة الأزرق، ولون الأحجار في حوائط المكان.
تم وضع النباتات الخضراء في أحواض من الأحجار بجانب الحائط، وتزيينها بإضاءة رائعة تتخللها من الخلف.
يحتوى المكان على مطبخ مشوق بتصميم مفتوح يوفر إعداد الوجبات والمشروبات السريعة، وتقديمهم إلى أفراد الأسرة والزائرين بسهولة.
الاهتمام بالتفاصيل هو بطل الرواية في الحديقة، ونجد هنا تمثال رقيق لحمامتين على بار المطبخ. ومن وراء التماثيل نشاهد الإضاءة الرائعة على جوانب حمام السباحة وسلالم الحديقة مما جعل المشهد مثالي للاسترخاء.