شاهد حديقة فيلا دبي وتفاصيلها الساحرة !

لا تستهن عزيزي بالدور القوي الذي تلعبه الحدائق في تغيير مظهر المنزل جذرياً، فللحديقة فوائد صحية وترفيهية واجتماعية كبيرة. بالتأكيد أطفال المنزل الذين ينشأون في منزل يحتوى على حديقة، سيتمتعون بصحة جيدة بفضل الأشجار والهواء النقي الذي تنتجه، وأيضاً يتمتعون بخيال لا نهائي بفضل المساحات الخضراء التى يلعبون فيها يومياً. كما ان المناسبات الإجتماعية لا تحلو إلا بإقامة حفلات الشواء في الهواء الطلق أو حتى الجلوس سوياً لتناول مشروب ممتع ومعد منزلياً!.

واليوم تصحبنا هوميفاي إلى حديقة مدهشة بفيلا رائعة في دبي، هذه الفيلا من تصميم hortus-landscaping-works. هذه الحديقة تتميز بتفاصيلها الساحرة واللون الأبيض الذي يغلب عليها بجانب النمط الحداثي الذي يعتمد عليه تصميمها.