7 أفكار ملهمة لصنع حديقة مودرن

ما رأيك في إضافة بعض الإضاءة الحديثة ذات مستويات الإضاءة المختلفة، تتمكن من استخدام الإضاءة الشديدة أثناء القراءة والاستمتاع بالجو المنعش، وتستعين بالإضاءة الخافتة للشعور بالهدوء والاسترخاء أثناء الجلوس مع شريك الحياة والتفكير بالمستقبل…

لذا لا تستهين أبداً بالدور الذي تلعبه الإضاءة في الحديقة، وخاصة الإضاءة الحديثة التى تلبي احتياجاتك في الأوقات المختلفة من اليوم.