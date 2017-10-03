7 أفكار ملهمة لصنع حديقة مودرن

قد تظن أن صنع حديقة جميلة ومودرن مهمة شاقة، وتعتقد أنها تحتاج إلى خبير أو بستاني محنك. ولكننا اليوم سنعطيك بعض الأفكار الملهمة التى تساعدك في وضع الخطوط الرئيسية لمظهر حديقتك العام، والتى سوف تشكل تأثير كبير على حيوية منزلك. فالحديقة الجميلة في المنزل ليست مساحة مهدرة كما يظن البعض، ولكنها مساحة هامة لتجديد الطاقة الإيجابية للأفراد المنزل وبث الحياه فيه. كما أن الحديقة المودرن والعصرية سوف تجعلك تستقبل ضيوفك وتجمعاتك العائلية في مكان مختلف، وتسمح لكم الاستمتاع بالهواء الطلق في جو هاديء ومريح.
يمكننا جعل الحدائق الصغيرة إلى حدائق تبدو أكبر عندما نصنع فيها درجات متعددة الارتفاع، فالارتفاعات المختلفة تعطي مساحة أكبر وتشكل خدعة بصرية كبيرة وتوحي بالاتساع. ومن أجل صنع ارتفاعات مميزة عليك الاستعانة بخامات متينة وفاخرة مثل الرخام الرمادي الفخم أو البورسلين الرائع.
لمسة الطبيعة والروح الدافئة الموجودة بالخشب يرفع من جمال وأناقة الحديقة بكل تأكيد، والتصميم الذي تستخدم فيه الأخشاب يؤثر أيضاً على المظهر العام. وهنا نقترح عليك اعتماد الخشب في صنع ممرات بالحديقة لأنه سوف ينسجم مع الحشائش الخضراء والأزهار من حوله.
من قال أن الحدائق المودرن ليست مريحة؟ دعه يرى هذه الحديقة ليعرف أنه مخطيء دون شك!. تقدم لنا هذه الحديقة برهان قاطع على أن الحديقة المودرن يمكنها أن تكون مريحة وعصرية في الوقت نفسه، فنرى هنا منطقة منعزلة مكونه من مصاطب خشبية رائعة مع إضاءة حديثة لإتمام المشهد.
تفاجئنا فيلا أنيقةبحديقتها المدهشة من تصميم HORTUS LANDSCAPING WORKS LLC، ونجد فيها الاستعانة بالأحجار في صنع جزء من أرضية الحديقة وأيضاً بعض الممرات للاستفادة من لونها الرمادي العصري ولمستها الباردة التى تنعش المكان. وأيضاً نرى فيها تندة خشبية رائعة تضيف الدفء للمكان ،وتوفر ظلال مريحة لأفراد الأسرة تحميهم من آشعة الشمس أثناء تناول طعامهم في الهواء الطلق.
ما رأيك في إضافة بعض الإضاءة الحديثة ذات مستويات الإضاءة المختلفة، تتمكن من استخدام الإضاءة الشديدة أثناء القراءة والاستمتاع بالجو المنعش، وتستعين بالإضاءة الخافتة للشعور بالهدوء والاسترخاء أثناء الجلوس مع شريك الحياة والتفكير بالمستقبل…
لذا لا تستهين أبداً بالدور الذي تلعبه الإضاءة في الحديقة، وخاصة الإضاءة الحديثة التى تلبي احتياجاتك في الأوقات المختلفة من اليوم.
وجود مدفأة في الحديقة يجعل الجلوس بالحديقة ممكن في جميع فصول السنه، كما أنها تجعل المكان مضاء بطريقة ساحرة ومحببة.وهناك وسائل مختلفة لتدفئة الحديقة أشهرها الحطب، ويمكنك الاستعانة بمدفأة الحطب الأفقية على شكل مستطيل من الفولاذ والتى تعطي مظهر حداثي للمكان.
الحديقة جوهر وليس مظهر فقط، فليس من الضروري أن تصنع حديقة كبيرة المساحة، فإن كان منزلك صغير يمكنك الإكتفاء بركن أخضر من نباتات الزينة أو النباتات الطبيعية لتستمد منها لمسة الطبيعة والطاقة الإيجابية لمنزلك، فلا شيء أكثر راحة من مظهر النبات الأخضر المتألق تحت آشعة الشمس الذهبية.