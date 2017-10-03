6 أفكار لتدفئة المنزل مع قدوم الخريف

فصل الخريف على الأبواب، مما يعني قدوم النسمات الباردة التى تنذر بقدوم فصل الشتاء. ومن هنا حتى يأتي فصل الشتاء علينا ترتيب أمورنا وتجهيز منزلنا لاستقباله، حتى لا تفاجئنا البرودة بدون استعداد.

ومع قدوم البرد سنتوقع ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة المصاريف المنزلية، لكننا معكم اليوم لعرض بعض الأفكار والنصائح من أجل تدفئة المنزل بكفاءة وبدون تكبد مصاريف إضافية..