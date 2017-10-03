6 أفكار لتدفئة المنزل مع قدوم الخريف

فصل الخريف على الأبواب، مما يعني قدوم النسمات الباردة التى تنذر بقدوم فصل الشتاء. ومن هنا حتى يأتي فصل الشتاء علينا ترتيب أمورنا وتجهيز منزلنا لاستقباله، حتى لا تفاجئنا البرودة بدون استعداد.
ومع قدوم البرد سنتوقع ارتفاع فواتير الكهرباء وزيادة المصاريف المنزلية، لكننا معكم اليوم لعرض بعض الأفكار والنصائح من أجل تدفئة المنزل بكفاءة وبدون تكبد مصاريف إضافية..
تأكد من كون المدفأة الكهربائية تعمل بصورة جيدة، ونظافة المرشح الخاص بها، حتى لا تفقد الحرارة الصادرة منها بسبب تراكم الغبار والأتربة على الفلتر، والتى تجعل الحرارة تخرج بصورة غير منتظمة.
قم بغسل الستائر أو تنظيفها بالبخار من أجل الاستعداد لتعليقها باستمرار في فصل الشتاء، فإغلاق الستائر في الشتاء يساعد في الحفاظ على حرارة المنزل من التسرب للخارج.
تهوية المنزل يجب أن تكون خلال سطوع الشمس فقط، أي في الأوقات الدافئة من اليوم، ثم إغلاق النوافذ بعد التهوية وقبل أن تنخفض حرارة المنزل.
ازدحام المكان بجانب المدفأة من خلال وضع الكراسي أو المناضد، يعيق السريان الطبيعي للدفء في المكان. وقد ينتهي الأمر بعدم تساوي درجات الحرارة في الغرفة فتكون هناك أجزاء ساخنة للغاية وأخرى باردة للغاية.
الفراغات الموجودة أسفل الأبواب تشكل عامل هام لتسرب الحرارة إلى خارج المنزل، لذا عليك الانتباه إليها ومعالجتها من خلال سدادات الأبواب من الفلين والتى تباع في المتاجر المنزلية.
الغرف التى لا نستخدمها أو لا نجلس بها، علينا إغلاق أبوابها في الشتاء وذلك لأنها قد تحدث تيار هواء يشعرنا بالبرودة، وأيضاً يجعل الحرارة موزعة على مساحة أكبر مما يضعفها.
وفي النهاية يجب الاهتمام بثبات درجة حرارة المنزل عند درجة حرارة 21 درجة مئوية، لأن أكثر من ذلك يؤثر على صحة الجلد ويزيد من أبخرة الماء وبالتالي الرطوبة في المكان.