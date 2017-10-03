6 أفكار لمعالجة مشكلة السقف المنخفض للغرف

جميع الناس تحب المنازل الواسعة ذات السقف المرتفع، ومع ذلك فمعظم الناس لا يمتلكون منازل واسعة بقدر كبير. فالواقع أن أغلب المنازل تحتوى على غرفة ضيقة واحدة أو اثنين على الأقل، وعندما يجتمع السقف المنخفض مع المساحة الصغيرة تظهر مشكلة كبيرة، تجعلنا نشعر بالضيق والاختناق.

ولكن هذا لا يعني أن مشكلة السقف المنخفض بلا حل، فاليوم هوميفاي تستعرض معنا مجموعة من الحيل والأفكار لحل هذه المشكلة وإعطاء السقف المنخفض مظهر أكثر ارتفاعاً، فتابعونا في الصور التالية… .