6 أفكار لمعالجة مشكلة السقف المنخفض للغرف

جميع الناس تحب المنازل الواسعة ذات السقف المرتفع، ومع ذلك فمعظم الناس لا يمتلكون منازل واسعة بقدر كبير. فالواقع أن أغلب المنازل تحتوى على غرفة ضيقة واحدة أو اثنين على الأقل، وعندما يجتمع السقف المنخفض مع المساحة الصغيرة تظهر مشكلة كبيرة، تجعلنا نشعر بالضيق والاختناق.
ولكن هذا لا يعني أن مشكلة السقف المنخفض بلا حل، فاليوم هوميفاي تستعرض معنا مجموعة من الحيل والأفكار لحل هذه المشكلة وإعطاء السقف المنخفض مظهر أكثر ارتفاعاً، فتابعونا في الصور التالية… .
الألوان التى تختارها لسقف الغرفة تلعب دور رئيسي في حل مشكلة السقف المنخفض، فمن أجل منح السقف المنخفض بعض الارتفاع، ينصح الخبراء باختيار الألوان الفاتحة. مثل الأبيض والكريمي وظلال الباستيل الرقيقة التى تناسب السقف، حتى تظهر الغرفة بشكل أكثر اتساعاً وتعكس الضوء بشكل أفضل، كما تجعل السقف يبدو أبعد عما كان من قبل.
وفي العموم ينصح الخبراء بأن تكون ألوان السقف أفتح من الجدران، وتكون الجدران أفتح من الأرضيات لتبدو الغرفة متسعة ويبدو السقف المنخفض أكثر ارتفاعاً.
الإضاءة الصحيحة تزيد من مساحة الغرفة الوهمية، وتجعل السقف المرتفع أكثر ارتفاعاً. لذا من الجيد اختيار الإضاءة الغير مباشرة لإضاءة الغرفة، أو الاستعانة بمصابيح الحائط في الإضاءة. أما ثريا السقف فعلينا التخلي عنها في هذه الحالة لأنها تشغل حيز كبير من الفراغ الواقع بين السقف والأرضيات مما يزيد المشكلة سوءاً.
مع الأثاث المثالي ستبدو الغرفة بصورة أجمل وأكبر، كما أن تكدس الغرفة وازدحامها بالأثاث يجعل الغرفة تبدو أضيق مما هي عليه. لذا فالاهتمام بمظهر الأثاث وعدد القطع مهم للغاية ومن الأمور الحساسة في الغرف ذات السقف المنخفض التى يجب الانتباه إليها.
حيلة أخرى ذكية تجعل السقف المنخفض أكثر ارتفاع هي الخطوط المستقيمة، فدهان الحائط بواسطة ألوان فاتحة على شكل خطوط مستقيمة رأسية، يجعل الحوائط تبدو أطول مما هي عليه، والسقف المنخفض أيضاً سيظهر أكثر ارتفاعاً.
هذه الحيلة يمكن تطبيقها أيضاً من خلال ورق الحائط بألوان زاهيه.
الأسطح الزجاجية الكبيرة تجعل الغرف الضيقة والصغيرة تبدو أكثر اتساعاً، ونفس الأمر بالنسبة للغرف ذات السقف المنخفض. فنجد أننا إذا استعملنا الأبواب الزجاجية بدلاً من الأبواب الخشبية التقليدية لهذه الغرف، ستصبح الغرفة مشرقة ومنفتحة أكثر.
والستائر المناسبة سوف تتمم هذه الفكرة من خلال وضع الستائر في أقرب نقطة من السقف، وبالتالي تعطي انطباع وهمي بارتفاع السقف مما يساعد في التغلب على المشكلة.
بالإضافة إلى الستائر، هناك عدد من الإكسسوارات أو الديكورات التى بإمكاننا الاستعانة بها في جعل السقف المنخفض يبدو أكثر ارتفاعاً. مثل اللوحات الفنية التى يمكننا تعليها بطريقة رأسية فوق بعضها البعض بالقرب من السقف، بحيث يضطر الناظر لأن يرفع رأسه لأعلي قليلاً حتى يراها، وبالتالي نعطي انطباع وهمي بارتفاع السقف المنخفض.