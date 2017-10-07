هل تصدق تلك الشقة موجودة في مصر

تصميم الشقق الراقية التي يحتذى بها في مجال الديكور لم يعد مقتصراً على الغرب فقط فقد أحدثت الكوادر الجديدة في عالم الديكور في مصر طفرة حقيقية في طريقة التصميم الداخلي و الموديلات التي يمكن أن تخرج قليلاً عن المألوف و تقترب من المستويات العالمية بجدارة في تصميم الشقق و الفيلات و الشاليهات و المنازل ، و اليوم هوميفاي سيصحبنا في رحلة داخل أم الدنيا مصر لنتعرف على تصميم مبهر على الطراز الكلاسيكي الحديث لشقة ستنبهر من طريقة تصميمها و فخامة مكوناتها ..

إليكم التفاصيل ..