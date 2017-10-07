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هل تصدق تلك الشقة موجودة في مصر

Mohammed Awad Mohammed Awad
لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
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تصميم الشقق الراقية التي يحتذى بها في مجال الديكور لم يعد مقتصراً على الغرب فقط فقد أحدثت الكوادر الجديدة في عالم الديكور في مصر طفرة حقيقية في طريقة التصميم الداخلي و الموديلات التي يمكن أن تخرج قليلاً عن المألوف و تقترب من المستويات العالمية بجدارة في تصميم الشقق و الفيلات و الشاليهات و المنازل ، و اليوم هوميفاي سيصحبنا في رحلة داخل أم الدنيا مصر لنتعرف على تصميم مبهر على الطراز الكلاسيكي الحديث لشقة ستنبهر من طريقة تصميمها و فخامة مكوناتها ..

إليكم التفاصيل ..

انترية خرافي

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers قبو النبيذ
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

تصميم المدخل و الانترية في تلك الشقة جاء على الطريقة الكلاسيكية المصرية حيث وجود نيس بمكتبة و كراسي صالون فاخرة بلونين مختلفين و لأن المساحة قد ساعدت على هذا فإنه تم ادماج طقمين من الصالون في مكان واحد و لكن باتجاه منفصل عن الآخر حتى نشعر بالفخامة و الرقي 

الصالون الرسمي

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

تصميم الصالون مثالي من حيث الحجم و الشكل و تناغم الألوان بنغمات الأزرق و حيادية الرصاصي و ورق الحائط الذهبي، موجات رائعة متوازنة من الالوان و اكسسوارات تفوق الوصف من الشمعدانات الكلاسيكية و الأباليك المصنفرة هذا إلى جانب روعة الإضاءة القوية و تناسق الجبس مع تنسيق الغرف المتداخلة و المتجاورة فيما بينها .

غرفة معيشة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

غرفة معيشة من أرقى ما سترى من تصميمات، بها العديد من الامور التي يمكن أن نتوقف عندها، يكفي شكل الزهريات و شكل التليفزيون و خلفه الرسمة المزهرة باللون الأزرق المتماشي مع لون المخدات في الكنبة و روعة التفاصيل في الزهرية 

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المطبخ

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers مطبخ
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

تصميم المطبخ بألوان حية و بتوجه حداثي تماماً يؤكد روعة المصمم و حلاوة التصميم حيث نلاحظ أن الألوان الحمراء و البيضاء تضافرت و اندمجت لتظهر لنا تناغم فريد من الخزانات و من الجزيرة الصغيرة التي تعتبر مثالية في مثل تلك المساحة كما أن اوراق الحائط المستخدمة في الجدران ساعدت على تمويهها و بالتالي البعد عن الشعور بأي ضيق

السفرة

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

فخامة كلاسيكية و حجم مناسب و كراسي فخمة مناسبة للعزائم و الولائم الرسمية، جاءت بنفس لون ورق الحائط و اكسسوارات مبهجة بالورود الزرقاء والصفراء و الأورجوانية ، غزارة محبوبة للتفاصيل و أصالة في اختيار النمط السائد في السفرة 

سفرة جانبية

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة السفرة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

السفرة الجانبية رائعة مثل الرسمية بلا أي فروق سوى قلة الإضاءة قليلاً و قلة حجم الكراسي قليلاً بالمقارنة بالسفرة الاولى، و في الحقيقة من فخامتها تعتبر هي أيضاً مؤهلة لاستقبال الضيوف في أي وقت

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ممر هاديء

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

بدون أي مؤثرات سوى الضوء القوي تم تصميم ذلك الممر المؤدي للغرف الداخلية بمهارة حيث لا يوجد الكثير من البهرجة فقط الاعتماد على اللون الأبيض والاضاءة و هو ما نجح في اثبات روعة الديكور في هذا المنزل

غرفة نوم

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة نوم
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

غرفة النوم مشتركة للأطفال بها اللون الأخضر المشجع على التأمل و الهدوء النفسي و أوراق حائط تزيد من احساس تفريغ الطاقات السلبية للأطفال و مساعدتهم على تحقيق نوم هاديء في غرفتهم .

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