هناك زجاج وأقمشة وأخشاب وحديد، كلها مواد مختلفة يمكنك الاستعانة بها لتصنع سقف منزلك، ولكن ماذا عن التراس والفناء والحدائق، إن كنت تبحث عن برجولة خاصة لتستمتع باجواء الطبيعة أثناء الربيع، أو عند سقوط الأمطار في الشتاء أو مع حرارة الصيف عند إقامة حفلة شواء في منتصف يوم عائلي، ولكن لكل حديقة أو فناء تحتاج تصميم مختلف، لذلك يجب أن تدرس كل الأمور الخاصة بمنزلك، ومع هوميفاي سنقدم لك 9 برحولات رائعة لسطح منزلك والحديقة ..
أسفل هذه البرجولة الخشبية تستطيع أن تشعر أنك بداخل فيلم إيطالي تستمتع فيه بأجمل طعام وشراب، هذا الهيكل والتصميم سهل التنفيذ والتركيب إلى جانب الجدار الخارجي للمنزل، مدعومة بكمرات خشبية، سطح البرجولة مناسب لزراعة نباتات متسلقة رائعة، هذا التأثير ارائع مبدع مع لمسة رومانسية خاصة جدا ولكن للنباتات دور آخر وهي أنها تحمي هذه المساحة من الحرارة سواء في شدتها أو برودتها، ولكن تأكد إن اختارت ذلك بأن نمو النباتات لا يؤثر على خرسانة البرجولة أو هيكلها ..
هذا الاختيار أكثر مرونة مما بله، الهيكل المعدني مغطى بأقمشة سهلة الفك والتركيب والتغيير عند الحاجة لذلك أو عند الضرورة، في نهاية فصل الصيف مثلا يمكنك تجميع البرجولة وفكها للحفاظ عليها من سقوط الأمطار الشديدة ..
هذه المظلةليست الخيار المثالي للحدائق وخاصة إن كنت في بلدة تتسم بسقوط الأمطار الشديدة، فهي غير مخصصة لذلك ولا تعمل على حماية المستخدمين، ولكنها اختيار رائع في الأماكن الحارة والدافئة، فبهذا التصميم ستحصل على حماية رائعة من الشمس، كمنقي أو واقي يسمح بمرور أشعة خاصة رائعة بالإضافة لإعادة استخدام مواد طبيعية سهلة ورخيصة تترك انطباع ريفي ولمسة مميزة لحديقتك ..
بهذا الاختيار نحن لا نختار الحماية من الشمس كشئ أساسي بل الحماية من سقوط الأمطار، الشئ الأفضل لهذا التصميم الزجاجي هو أنه يناسب الحدائق والتراسات في المناطق الباردة، بعيدا عن المناطق الحارة والتي تحتاج لحماية من أشعة الشمس في المقام الأول، ويناسب أيضا الأماكن ذات المناخ المعتدل لتساعدك على الاستمتاع بالأجواء المناخية المميزة وسقوط الأمطار كتجربة رائعة وفريدة من نوعها، الهيكل الإنشائي لهذا التصميم ذو تكلفة عالية لتكويناته المعقدة والمكلفة، ولكن عليك إن امتلكت مثله أن تحافظ على نظافة حتى تستمتع بمنظر طبيعي خلاب ..
برجولة بسيطة وتقليدية وسهلة التنفيذ والتركيب، تحمينا من الشمس وتترك لنا انطباع الأجواء الصيفية والبحر وتضيف لمسة رائعة لحديقة منازلنا، ولكن عليك اختيار أماكن التثبيت بشكل جيد، حتى تغطي المساحة المطلوبة بشكل سليم، تتميز بالمرونة وتعتمد في تصميمها على الأقمشة المتوفرة لذا فتكلفتها تُعد متفاوتة، بالإضافة أنها تعمل على حمايتك من الأمطار أيضا ..
التقليدية وما بعدها، البرجولة والمظلة هي الطريقة المثالية لتغطية التراس في منازلنا إن كنت تعاني من الشمس أو الأمطار، فستحتاج للمظلة لتحمي هذه المساحة بشكل رائع ومميز، أما إذا كان المناخ رائع ولا يحتاج يمكنك بسهولة ضم البرجولة وأن تنس وجودها، وهو بتحديدا ما يوفره هذا التصميم التقليدي سهلة التنفيذ متوفر بألوان مختلفة وتصميمات مبدعة لتترك لمستك الخاصة في منزلك .
التصميم الخاص بالتراس أمامنا يقدم لنا فكره رائعة وتفاجئنا جميعا، الهيكل بسيط يعمل على تظليل المساحة المتاحة ويمكننا الاستعانة بالستائر لزيادة معدل الحمايةمن الشمس والرياح الشديدة والأمطار، بالإضافة لتوفير الأجواء المناسبة لحفلات عائلية وخاصة في أمان وهدوء بدون إنزعاج بسبب الهواء الشديد مثلا مع أشعة الشمس والإضاءة الطبيعية الرائع..
عند وصول التكنولوجيا لأسطح الحدائق فإن شيئ يصبح ممكنا، بجهاز التحكم عن بعد يمكنك ان تحول التراس من مساحة مغلقة لمساحة مفتوحة بون حماية، لمحبي التكنولوجيا والباحثين عنها هو الاختيار الامثل، في أجزاء مختلفة من التراس الخاص بنا يمكننا أن نختار التغطية المناسبة والتي تعتمد على قوة أشعة الشمس او شدة الرياح أو سقوط الأأمطار، يمكنك الاختيار ما بين تغطية التراس ككل أو اجزاء منه، وما بين تغطية كاملة أو فقط شرائح خشبية تقوم بدور إضافي وهكذا ..
يمكنك قراءة .. أفكار لتصميم بلكونة صغيرة المساحة في منزلك