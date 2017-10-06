هناك زجاج وأقمشة وأخشاب وحديد، كلها مواد مختلفة يمكنك الاستعانة بها لتصنع سقف منزلك، ولكن ماذا عن التراس والفناء والحدائق، إن كنت تبحث عن برجولة خاصة لتستمتع باجواء الطبيعة أثناء الربيع، أو عند سقوط الأمطار في الشتاء أو مع حرارة الصيف عند إقامة حفلة شواء في منتصف يوم عائلي، ولكن لكل حديقة أو فناء تحتاج تصميم مختلف، لذلك يجب أن تدرس كل الأمور الخاصة بمنزلك، ومع هوميفاي سنقدم لك 9 برحولات رائعة لسطح منزلك والحديقة ..