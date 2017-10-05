6 أفكار مثيرة لقاعات الاستقبال

ما أول شيء يراه ضيوفك في منزلك؟، هل تريد أن يكون الانطباع الأول لضيوفك عن منزلك جيد؟، أسئلة كثيرة نطرحها عليك لكي نعرف ماذا تريد، وخبراء هوميفاي يعرفون ما تريد جيدًا ويقدمون لك أفكار كثيرة لرغباتك، وموضوعنا اليوم عن مساحة من أهم المساحة في منزلنا وهي مدخل الشقة أو المنزل، وهي بمثابة عنوان لمنازلنا نلخص فيه ما نريد قوله وتوصيله لضيوفنا عن المكان الذي نعيش به وعن شخصيتنا واهتمامتنا، لذا لابد أن تكون مُعبرة جدًا عنا.

ولا يجب أن نجعل هذه المساحة مكتظة بالأثاث لابد أن نجعل بها مساحة من الفضاء، ويجب أن نزين هذه المساحة بعناصر ديكور تتكيف معها، اخترنا لك 6 تصاميم مختلفة للاستفادة القصوى من هذه المساحة دعنا نعرضها عليك.