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6 أفكار مثيرة لقاعات الاستقبال

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
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ما أول شيء يراه ضيوفك في منزلك؟، هل تريد أن يكون الانطباع الأول لضيوفك عن منزلك جيد؟، أسئلة كثيرة نطرحها عليك لكي نعرف ماذا تريد، وخبراء هوميفاي يعرفون ما تريد جيدًا ويقدمون لك أفكار كثيرة لرغباتك، وموضوعنا اليوم عن مساحة من أهم المساحة في منزلنا وهي مدخل الشقة أو المنزل، وهي بمثابة عنوان لمنازلنا نلخص فيه ما نريد قوله وتوصيله لضيوفنا عن المكان الذي نعيش به وعن شخصيتنا واهتمامتنا، لذا لابد أن تكون مُعبرة جدًا عنا. 

ولا يجب أن نجعل هذه المساحة مكتظة بالأثاث لابد أن نجعل بها مساحة من الفضاء، ويجب أن نزين هذه المساحة بعناصر ديكور تتكيف معها، اخترنا لك 6 تصاميم مختلفة للاستفادة القصوى من هذه المساحة دعنا نعرضها عليك. 

 

الفن الحديث

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

فن النحت الحديث يترأس هذا المدخل وكأنه مدخل ينقلنا إلى قاعات متاحف من مختلف بلاد العالم، على الرغم أنه عنصر زينة نادر نوعًا ما إلا أن قوة الديكور كلها تتمحور حول هذه القطعة هي والمرآة، اتحاد الخشب واللونين الأبيض والرمادي جعل النتيجة مظهر عصري ورصين، وتم تحديد هذا الجدار بأضواء الليد ليصبح وكأنه برواز لهذه اللوحة الفنية.  

نسيم البحر الأبيض المتوسط

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

في نمط البحر الأبيض المتوسط عادة ما يستخدم الضوء الطبيعي كمورد وفير في البيئة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه المنطفة، وغالبًا ما تستخدم أيضًا الألوان التي تساعد في تكثيف الضوء، لذا اللون الأبيض والبلور دائمًا مايكون لهما مكان في المساحة في هذه الحالة لتخلق جو مشرق ومرحب جدًا. 

في تصميم قاعة على نمط البحر الأبيض المتوسط لا يمكن أن تقع في خطأ استخدام عناصر الزينة الزائدة، من ناحية أخرى يحاول هذا النمط دمج الطبيعة في المنزل .  

أناقتها تكمن في بساطتها

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

عندما لا يكون لدينا مدخل للضوء الطبيعي في أي من غرف منزلنا يكون الحل في هذه الحالة اللجوء إلى النغمات المحايدة والخفيفة التي تساعدنا على نقل الإحساس أن المنطة لامعة ومشرقة .

عندما يستخدم الأبيض في طلاء الجدران يكون مورد جيد إذا جمعته مع الديكور المناسب، لأنه في حد ذاته يمكن أن يجعل المساحة فقيرة جدًا، ومن ناحية أخرى يساعد في تمويه نقص الإضاءة الطبيعية، ويجب علينا تجنب ازدحام عناصر الديكور، الآرائك والمنحوتات والمصابيح يجب الحفاظ على وجود الحد الأدنى من هذه الملحقات. 

لدينا هنا طاولة من الخشب بخطوط متناغمة يرافقها مزهريتين على الجانبين، ومربع ذهبي مُعلق بنهايات معدنية يعطي إيحاء بأنه مرآة، كل هذا ساعد على ملء الفضاء بالضوء.     

مليئة بالسحر

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

في هذا التصميم المضيء به تفاصيل كثيرة ساحرة مليئة بالانسجام والسلام، الضوء الطبيعي مع الأرضية المطبوعة والجدران الواضحة جعلت المساحة تبدو هادئة جدًا، وتذكرنا ببيوت عائلتنا في الريف بعيدًا عن صخب المدينة، الأثاث العتيق له دور في إعطاء لمسة أثرية لها، والزهور جعلت القاعة مثالية جدًا لخلق قاعة للترحيب بضيوفنا بها.  

تصميم بألوان انتقائية وكاملة

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة رفوف وأدراج Black
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

أسلوب انتقائي يسمح باستخدام مزيج من عناصر الديكور المختلفة لتجعل القاعة ذات شخصية فريدة وخاصة جدًا، لأنه لا يوجد نغمة محددة تتحكم في الديكور لكن لابد أن يكون هناك تناغم بين العناصر المستخدمة. 

 قطع فنية فريدة من نوعها بألوان زاهية تحقق لك جو من المرح وبيئة مليئة بالألوان والإثارة، مزيج من الزجاج الأسود وصور باللون الأسود والأبيض، وأخيرًا جدار أرجواني يعمل كإطار لمنحوتة من الرخام الأسود، كل هذه التفاصيل المتختلفة ساهمت في جعل هذه القاعة متكاملة.   

لمسات صناعية

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

بدأ النمط الصناعي طوال فترة الستينات وامتد إلى داخل منازلنا، إذا كنت  غير قادر على مقاومة هذا الإتجاه المزدهر فنرشح لك جدران من الطوب، وتفاصيل من المعادن والزجاج والخشب الغير مُعالج، هذه هي المفاتيح التي ستقودك في الاعتماد على هذا النمط.

أرضية خرسانية مصقولة والكتابة على الجدران كما نرى في هذه الصورة من أهم سمات الأسلوب الصناعي في هذه القاعة. 

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