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دوبلكس في القاهرة يجمع بين الأناقة والعملية

shereen gouda shereen gouda
Duplex SE, El agizy Architecture and Design El agizy Architecture and Design غرفة المعيشة
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بدأ ظهور الاتجاه الحداثي في التصميمات الداخلية الديكور فى مصر، بل وأصبح من الصيحات المتبعة من قبل كبار المصممين، وذلك لما يمنحه هذا النمط من مرونة تنوع تمكن الجميع من تحويل أي فراغ من ممل وتقليدي إلى جذاب وحيوي، وهو أيضاً بمثابة وسيلة رائعة للتعبير بجرأة عن أفكار مبدعة  وترك بصمة المصمم الفريدة في المنزل، واليوم سوف نعرض لكم أحد الأمثلة التي نجحت في خلق أجواء فريدة بمفاهيم التصميم العصرية من أرقى أحياء القاهرة، فهو دوبلكس في القاهرة يجمع بين الأناقة والعملية، ونحن نؤكد لك أنك سوف تلقى في هذا المنزل ما يلهمك لكي تقوم بتصميم منزل على أعلى درجات الحداثة والرقي العالمية.لنتعرف على هذا البيت معاً..

تناسق ورقي

Duplex SE, El agizy Architecture and Design El agizy Architecture and Design غرفة المعيشة
El agizy Architecture and Design

Duplex SE

El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design

فور رؤيتنا أول فراغ في استقبالنا عند دخول المنزل، وهو غرفة المعيشة، نلاحظ أن الألوان هي سر جاذبية التصميم وانفراده، وقد أوضحت ألوان غرفة المعيشة هنا أن الخروج عن المجموعات التقليدية هو في أغلب الأوقات يكون اختيار صائب، ليس فقط لكونه يجعل الفراغ أكثر تميزاً، بل لأنه أسرع وسيلة لترك انطباع محدد للجميع من الوهلة الأولى، وهنا كان بلا شك هدف المصمم هو خلق أجواء منعشة وهادئة في نفس الوقت، فبين الأزرق ودرجات البيج المائلة نحو الأصفر نجد توازن في مفردات الغرفة. الأمر الذي يضيف إلى غرفة المعيشة رونق ميز بجانب تجانس الألوان هو اختيار المصمم الموفق لكلاً من الأثاث والاكسسوارات، فقد تمكن من تنسيق هذه العناصر حتى تبرز جمال التصميم والالوان.

سقف مميز

Duplex SE, El agizy Architecture and Design El agizy Architecture and Design غرفة المعيشة
El agizy Architecture and Design

Duplex SE

El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design

من زاوية أخرى نلاحظ أن السقف كان له دور هام للغاية من بين عناصر الغرفة الأخرى لكي تكون النتيجة النهائية مثالية، فلم بنقاد المصمم وراء اشكال السقف التقليدية، بل ترك الفراغ وحده ليكون هو مصدر الإلهام، فنجد أن التلاعب بالمستويات كان له علاقة مباشرة بوظائف الفراغ المختلفة ليكون السقف هو الفاصل الببصري بين الفراغات والأروقة .

غرفة السفرة

Duplex SE, El agizy Architecture and Design El agizy Architecture and Design غرفة السفرة
El agizy Architecture and Design

Duplex SE

El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design

على الجانب الآخر من غرفة المعيشة نجد أن السفرة تألقت بدرجات ألوان أكثر هدوئاً، وهو أسلوب الخبراء في تحقيق توازن بين الوظائف المختلفة في الفراغات المفتوحة، فقد توحدت الألوان في درجات ترابية فمة في الروعة، ووجود الخامة الخشبية بالطبع تترك السفرة أكثر فخامة وتألق. اهتمام المصمم بالتفاصيل الدقيقة يعكس قدرته على تحويل مفردات بسيطة لتصبح أكثر روعة، وذلك عن طريق تصميم حائط مميز من الجبس ليكون إطار للإكسسوارات وخلفية مثالية للفراغ، وأيضاً لم يهمل اختيار وحدة الإضاءة، بل قام باختيار مذهل للغاية ويترك الغرفة أكثر حيوية وانتعاش.

السلم

Duplex SE, El agizy Architecture and Design El agizy Architecture and Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
El agizy Architecture and Design

Duplex SE

El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design

لم يسلم السلم من التفاصيل الراقية والعصرية أيضاً، فمع التصميم العصري البسيط جائت الحديقة الجانبية المصغرة لكي تجمل هذا العنصر المعماري الرائع.

ذكاء في التصميم

Duplex SE, El agizy Architecture and Design El agizy Architecture and Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
El agizy Architecture and Design

Duplex SE

El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design
El agizy Architecture and Design

يحمع هذا السبم بين العملية والفخامة والحداثة، وذلك لاختيار الخامة الرخامية الفاخرة، رخام الكرارة، في تصميم بسيط وعصري، مع الاهتمام بالبعد العملي عن طريق وضع باب الأمان لسلامة الأطفال.

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