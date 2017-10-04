دوبلكس في القاهرة يجمع بين الأناقة والعملية

فور رؤيتنا أول فراغ في استقبالنا عند دخول المنزل، وهو غرفة المعيشة، نلاحظ أن الألوان هي سر جاذبية التصميم وانفراده، وقد أوضحت ألوان غرفة المعيشة هنا أن الخروج عن المجموعات التقليدية هو في أغلب الأوقات يكون اختيار صائب، ليس فقط لكونه يجعل الفراغ أكثر تميزاً، بل لأنه أسرع وسيلة لترك انطباع محدد للجميع من الوهلة الأولى، وهنا كان بلا شك هدف المصمم هو خلق أجواء منعشة وهادئة في نفس الوقت، فبين الأزرق ودرجات البيج المائلة نحو الأصفر نجد توازن في مفردات الغرفة. الأمر الذي يضيف إلى غرفة المعيشة رونق ميز بجانب تجانس الألوان هو اختيار المصمم الموفق لكلاً من الأثاث والاكسسوارات، فقد تمكن من تنسيق هذه العناصر حتى تبرز جمال التصميم والالوان.