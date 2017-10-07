7 حيل في غرف المعيشة تستعد بها للشتاء

غرفة المعيشة في فصل الشتاء تكون لها مذاق خاص حيث التجمع مع العائلة في مكان واحد و الاستمتاع بالدفء الأسري بدلاً من برد الخارج الذي يسيطر على الأجواء، و لكن هل نحتاج في فصل الشتاء ترتيب و تنسيق معين لغرفة المعيشة أم لا، هوميفاي سوف يستعرض معكم الإجابة في كتاب الأفكار هذا عبر 7 أشكال متنوعة لغرف معيشة تصميمها مثالي لقضاء لحظات رائعة في فصل الشتاء .
في فصل الشتاء يجب عليك أن يكون منزلك محاطاً بهالة من الضوء و الحرارة مصدرها الشمس، فنافذة شفافة بمساحة كبيرة في غرفة المعيشة تضمن لك الحصول على لحظات دافئة بسبب دخول حرارة الشمس للداخل دون دخول الهواء و بالفعل تلك الطريقة تقلل تماماً من الشعور بالبرد خصوصاً في لحظات النهار
استخدم السجاد في غرفة المعيشة أثناء متابعتك للتليفزيون حتى لا تصاب بقرصة برد دون شعورك و أنت تركز في مسلسلك أو فيلمك المفضل لساعات، فالسجاد يقلل الشعور بالحرارة المنخفضة و يزيد من جمال غرفة المعيشة بطريقة ملحوظة
اجعل مكان الكنب في الاركان قدر الإمكان فإنه سيكون أقل حرارة لو كانت الكنبة و الكراسي الخاصة بالغرفة في الوسط لتلاقي التيارات القادمة من الداخل و الخارج في الوسط لذا عليك تلخيص كل ما يتعلق بغرفة المعيشة في مساحة أصغر في إحدى الأركان أو وراء حاجز و تهيئة الجلسة بالوان دافئة و اكسسوارات شاعرية
وجود مدفأة أمر بديهي في فصل الشتاء خصوصاً مع مرور فصول شتاء خلال الأعوام السابقة على مصر لا تصمد فيها سوى بوجود مدفأة في الغرفة، حاول أن تستخدم ستايل مناسب للمدفأة يتناسب مع تصميم الغرفة و رونقها و ديكورها و كذلك ابعدها عن أي مفروشات لمزيد من الأمن و السلامة
النبات و الخشب من أكثر المواد استخداماً كاكسسوار في المنزل من قلب الطبيعة، لذا عليك اضافة لمسة بالشعور الرائع الذي ينقله هذا الاسلوب لغرفة معيشتك كما أن النبات يعمل على تنقية الهواء فاحرص على تجديد فتح النوافذ يومياً لتشعر باحساس الانتعاش بدلاً من البرد
في الشتاء تكون الخداديات وسيلة غير مباشرة للشعور بالدفء عبر احتضانها فوجود أكثر من خدادية على كنبة غرفة معيشتك يضمن لك شتاء رائع في داخل غرفة المعيشة الرائعة التي في منزلك
استخدام ألوان حالمة و وجود نوافذ و مدفأة مناسبة للتدفئة لكل مساحة الغرفة مع سجاد في أماكن الجلوس كلها حيل تستطيع بها التغلب تماماً على أي برودة في الجو داخل المنزل كما عليك الاعتياد على فتح النوافذ و الستائر في لحظات الشمس في النهار لأنها ستنعكس على تحقيق قدر من الدفء ليلاً