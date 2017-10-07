7 حيل في غرف المعيشة تستعد بها للشتاء

غرفة المعيشة في فصل الشتاء تكون لها مذاق خاص حيث التجمع مع العائلة في مكان واحد و الاستمتاع بالدفء الأسري بدلاً من برد الخارج الذي يسيطر على الأجواء، و لكن هل نحتاج في فصل الشتاء ترتيب و تنسيق معين لغرفة المعيشة أم لا، هوميفاي سوف يستعرض معكم الإجابة في كتاب الأفكار هذا عبر 7 أشكال متنوعة لغرف معيشة تصميمها مثالي لقضاء لحظات رائعة في فصل الشتاء .