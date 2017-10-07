الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 حيل في غرف المعيشة تستعد بها للشتاء

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

غرفة المعيشة في فصل الشتاء تكون لها مذاق خاص حيث التجمع مع العائلة في مكان واحد و الاستمتاع بالدفء الأسري بدلاً من برد الخارج الذي يسيطر على الأجواء، و لكن هل نحتاج في فصل الشتاء ترتيب و تنسيق معين لغرفة المعيشة أم لا، هوميفاي سوف يستعرض معكم الإجابة في كتاب الأفكار هذا عبر 7 أشكال متنوعة لغرف معيشة تصميمها مثالي لقضاء لحظات رائعة في فصل الشتاء .

ضوء و حرارة

Maisonettewohnung, eswerderaum eswerderaum غرفة المعيشة
eswerderaum

eswerderaum
eswerderaum
eswerderaum

في فصل الشتاء يجب عليك أن يكون منزلك محاطاً بهالة من الضوء و الحرارة مصدرها الشمس، فنافذة شفافة بمساحة كبيرة في غرفة المعيشة تضمن لك الحصول على لحظات دافئة بسبب دخول حرارة الشمس للداخل دون دخول الهواء و بالفعل تلك الطريقة تقلل تماماً من الشعور بالبرد خصوصاً في لحظات النهار

سجاد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدم السجاد في غرفة المعيشة أثناء متابعتك للتليفزيون حتى لا تصاب بقرصة برد دون شعورك و أنت تركز في مسلسلك أو فيلمك المفضل لساعات، فالسجاد يقلل الشعور بالحرارة المنخفضة و يزيد من جمال غرفة المعيشة بطريقة ملحوظة

مساحة أصغر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اجعل مكان الكنب في الاركان قدر الإمكان فإنه سيكون أقل حرارة لو كانت الكنبة و الكراسي الخاصة بالغرفة في الوسط لتلاقي التيارات القادمة من الداخل و الخارج في الوسط لذا عليك تلخيص كل ما يتعلق بغرفة المعيشة في مساحة أصغر في إحدى الأركان أو وراء حاجز و تهيئة الجلسة بالوان دافئة و اكسسوارات شاعرية 

المدفأة

Chimenea Bioetanol portable, Shio Concept Shio Concept غرفة المعيشة حديد Black
Shio Concept

Shio Concept
Shio Concept
Shio Concept

وجود مدفأة أمر بديهي في فصل الشتاء خصوصاً مع مرور فصول شتاء خلال الأعوام السابقة على مصر لا تصمد فيها سوى بوجود مدفأة في الغرفة، حاول أن تستخدم ستايل مناسب للمدفأة يتناسب مع تصميم الغرفة و رونقها و ديكورها و كذلك ابعدها عن  أي مفروشات لمزيد من الأمن و السلامة

لمسات الطبيعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النبات و الخشب من أكثر المواد استخداماً كاكسسوار في المنزل من قلب الطبيعة، لذا عليك اضافة لمسة بالشعور الرائع الذي ينقله هذا الاسلوب لغرفة معيشتك كما أن النبات يعمل على تنقية الهواء فاحرص على تجديد فتح النوافذ يومياً لتشعر باحساس الانتعاش بدلاً من البرد

خداديات

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano غرفة المعيشة
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

في الشتاء تكون الخداديات وسيلة غير مباشرة للشعور بالدفء عبر احتضانها فوجود أكثر من خدادية على كنبة غرفة معيشتك يضمن لك شتاء رائع في داخل غرفة المعيشة الرائعة التي في منزلك

إقرأ : 5 عادات منزلية لأصحاب الحياة السعيدة

تفاصيل متكاملة

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدام ألوان حالمة و وجود نوافذ و مدفأة مناسبة للتدفئة لكل مساحة الغرفة مع سجاد في أماكن الجلوس كلها حيل تستطيع بها التغلب تماماً على أي برودة في الجو داخل المنزل كما عليك الاعتياد على فتح النوافذ و الستائر في لحظات الشمس في النهار لأنها ستنعكس على تحقيق قدر من الدفء ليلاً

20 مطبخ عصري بجرانيت روعة
شتاء سعيد في غرفة معيشتك الأروع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً