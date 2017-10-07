8 أفكار مدهشة لاستغلال مدخل المنزل

تصميم مدخل المنزل يحتاج منك مجهوداً أكثر لاستغلال تلك المساحة كبرت أو صغرت وفقاً لاحتياجاتك بمزيد من الإبداع لتحقق معادلة الشكل الجمالي الذي يكتمل به جمال ديكور المدخل و أن تحقق الجانب العملي الذي تكتمل به راحتك ، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا في 8 نقاط متنوعة كيفية استغلال محيط مدخل المنزل بطريقة عملية و جمالية ستبهر ضيوفك ..
إليكم التفاصيل ..
استخدام مدخل المنزل ليكون بمثابة استقبالاً حافلاً لكل زوارك حيث البهرجة و الديكور المثالي في كل الأركان السقف و الأرضيات و النجف و الحوائط، و استخدام قطع اثاث فخمة مثل الكونسول الكلاسيكي الرائع باللون الأبيض يضمن لك ابهاراً لكل ضيوفك بمجرد دخولهم لمنزلك و يحقق من الجانب العملي استخدامات هائلة للكونسول من قبل الخروج أو الدخول للمنزل
يمكننا أن نستغل مدخل المنزل بطريقة جمالية حيث يكون العامود المتصل بالباب بمثابة جدارية فنية لنا نقيم عليها البراويز و اللوحات التي تعبر عن شخصياتنا بكل حرية بشرط أن تكون تلك الصور و اللوحات من نفس لون المدخل و مشابهة لطراز و نمط الباب حتى تكون متماشية مع الديكور باعتبارها جزء منه
استخدام رفوف مكتبية ملصقة على الحائط المقابل للمدخل طريقة رائعة لعشاق النمط الكلاسيكي خصوصاً الرفوف الكثيرة التي ستحتوي على كمية رائعة من الزخارف و التحف و كذلك رفوف الكتب التي ستساعد ضيوفك و تساعدك على الشعور بمدخلك يبلي بلاءاً حسناً و يرسم الطابع التنسيقي و الجمالي على منزلك بالكامل باعتبار المدخل أساساً من الانطباعات الأولى التي يحصلها الضيوف عن ذوقك في تصميم منزلك
لو كنت ترى أن الكونسول مكلف فاننا قد جئنا لك بحل رائع حيث يمكنك تصميم رف خشبي عريض و تقوم بتثبيته على الحائط و فوقه مرآة عادية الصنع ببعض اللمسات الجمالية مثل شطف الجزء السفلي أو رسم شكل هندسي كما نلاحظ في الصورة التي جملت المدخل بطريقة رائعة بدون أي تعقيدات
استخدام مدخل المنزل لتعليق الملابس و البالطوهات و الجواكت من أكثر الاستخدامات لديكور مدخل المنزل في الخارج و لكنه في مصر غير منتشر نوعاً ما، العلاقة تكون طريقة مناسبة لتسمح لنفسك ولضيوفك بترك متعلقاتكم في المدخل دون الشعور بحرج و حتى لا يتم اغفالها عند الخروج من المنزل
من لا يعشق الراحة، يمكننا أن نجعل مدخل المنزل مكاناً للراحة و يمكننا تصميمه ليسمح بجلوس فردين أو أكثر قليلاً مثلما نلاحظ في هذا النموذج الذي استهدف احداث نمط غير مألوف في الديكور الخاص بالمدخل و بالفعل كانت النتيجة أكثر من رائعة
في المدخل ينبغي عليك استخدام الإكسسوارات لو كانت المساحة معقولة في منطقته و لا يوجد غرف اخرى مشتركة في مجاله و حيزه، لذا نلاحظ هنا قيام المصمم بتجميل السلم و فصله شكلياً عن المدخل و تم تزيين المدخل بوعاء زخرفي من الخزف بديع الشكل لعشاق العناصر الطبيعية في الحياة
الزلط في ارضية المدخل في إحدى الجوانب القريبة من الجدران سيجعل المنزل بلمسة عصرية مميزة و عليك اختيار النوعية التي تحبها في الزلط الديكوري بشرط المحافظة على شكل المدخل دون بهرجة او انتقاص من دور أحد المكونات مثل اللون أو شكل المنزل نفسه من روح و نمط و غرف ظاهرة ، فمثلاً لو كان الدهان الواضح ابيض استخدم ذلك ابيض او فاتح و لكن لا تستخدم الوانات معقدة بعيدة عن استخدامات مصمم منزلك