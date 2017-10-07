8 أفكار مدهشة لاستغلال مدخل المنزل

الزلط في ارضية المدخل في إحدى الجوانب القريبة من الجدران سيجعل المنزل بلمسة عصرية مميزة و عليك اختيار النوعية التي تحبها في الزلط الديكوري بشرط المحافظة على شكل المدخل دون بهرجة او انتقاص من دور أحد المكونات مثل اللون أو شكل المنزل نفسه من روح و نمط و غرف ظاهرة ، فمثلاً لو كان الدهان الواضح ابيض استخدم ذلك ابيض او فاتح و لكن لا تستخدم الوانات معقدة بعيدة عن استخدامات مصمم منزلك