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8 أفكار مدهشة لاستغلال مدخل المنزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
RESIDENTIAL, aidecore aidecore أبواب أبلكاش Beige
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تصميم مدخل المنزل يحتاج منك مجهوداً أكثر لاستغلال تلك المساحة كبرت أو صغرت وفقاً لاحتياجاتك بمزيد من الإبداع لتحقق معادلة الشكل الجمالي الذي يكتمل به جمال ديكور المدخل و أن تحقق الجانب العملي الذي تكتمل به راحتك ، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا في 8 نقاط متنوعة كيفية استغلال محيط مدخل المنزل بطريقة عملية و جمالية ستبهر ضيوفك ..

إليكم التفاصيل ..

1- استقبال حافل

RESIDENTIAL, aidecore aidecore أبواب أبلكاش Beige
aidecore

aidecore
aidecore
aidecore

استخدام مدخل المنزل ليكون بمثابة استقبالاً حافلاً لكل زوارك حيث البهرجة و الديكور المثالي في كل الأركان السقف و الأرضيات و النجف و الحوائط، و استخدام قطع اثاث فخمة مثل الكونسول الكلاسيكي الرائع باللون الأبيض يضمن لك ابهاراً لكل ضيوفك بمجرد دخولهم لمنزلك و يحقق من الجانب العملي استخدامات هائلة للكونسول من قبل الخروج أو الدخول للمنزل

2- طريقة جمالية

Eenvoudig te installeren schuifdeursysteem, BestFix Schuifdeursystemen BestFix Schuifdeursystemen أبواب
BestFix Schuifdeursystemen

BestFix Schuifdeursystemen
BestFix Schuifdeursystemen
BestFix Schuifdeursystemen

يمكننا أن نستغل مدخل المنزل بطريقة جمالية حيث يكون العامود المتصل بالباب بمثابة جدارية فنية لنا نقيم عليها البراويز و اللوحات التي تعبر عن شخصياتنا بكل حرية بشرط أن تكون تلك الصور و اللوحات من نفس لون المدخل و مشابهة لطراز و نمط الباب حتى تكون متماشية مع الديكور باعتبارها جزء منه

3- مكتبة

apartments in a classic style in Moscow , Rubleva Design Rubleva Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدام رفوف مكتبية ملصقة على الحائط المقابل للمدخل طريقة رائعة لعشاق النمط الكلاسيكي خصوصاً الرفوف الكثيرة التي ستحتوي على كمية رائعة من الزخارف و التحف و كذلك رفوف الكتب التي ستساعد ضيوفك و تساعدك على الشعور بمدخلك يبلي بلاءاً حسناً و يرسم الطابع التنسيقي و الجمالي على منزلك بالكامل  باعتبار المدخل أساساً من الانطباعات الأولى التي يحصلها الضيوف عن ذوقك في تصميم منزلك

4- رف و مرآة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لو كنت ترى أن الكونسول مكلف فاننا قد جئنا لك بحل رائع حيث يمكنك تصميم رف خشبي عريض و تقوم بتثبيته على الحائط و فوقه مرآة عادية الصنع ببعض اللمسات الجمالية مثل شطف الجزء السفلي أو رسم شكل هندسي كما نلاحظ في الصورة التي جملت المدخل بطريقة رائعة بدون أي تعقيدات

5- علاقة بالطوهات

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

استخدام مدخل المنزل لتعليق الملابس و البالطوهات و الجواكت من أكثر الاستخدامات لديكور مدخل المنزل في الخارج و لكنه في مصر غير منتشر نوعاً ما، العلاقة تكون طريقة مناسبة لتسمح لنفسك ولضيوفك بترك متعلقاتكم في المدخل دون الشعور بحرج و حتى لا يتم اغفالها عند الخروج من المنزل

6-جلسة مريحة

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

من لا يعشق الراحة، يمكننا أن نجعل مدخل المنزل مكاناً للراحة و يمكننا تصميمه ليسمح بجلوس فردين أو أكثر قليلاً مثلما نلاحظ في هذا النموذج الذي استهدف احداث نمط غير مألوف في الديكور الخاص بالمدخل و بالفعل كانت النتيجة أكثر من رائعة

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7-استخدام أوعية النباتات

Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Blocco8 Architettura

Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura

في المدخل ينبغي عليك استخدام الإكسسوارات لو كانت المساحة معقولة في منطقته و لا يوجد غرف اخرى مشتركة في مجاله و حيزه، لذا نلاحظ هنا قيام المصمم بتجميل السلم و فصله شكلياً عن المدخل و تم تزيين المدخل بوعاء زخرفي  من الخزف بديع الشكل لعشاق العناصر الطبيعية في الحياة 

8- الزلط

Modern Residence, RAVI - NUPUR ARCHITECTS RAVI - NUPUR ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
RAVI – NUPUR ARCHITECTS

RAVI - NUPUR ARCHITECTS
RAVI – NUPUR ARCHITECTS
RAVI - NUPUR ARCHITECTS

الزلط في ارضية المدخل في إحدى الجوانب القريبة من الجدران سيجعل المنزل بلمسة عصرية مميزة و عليك اختيار النوعية التي تحبها في الزلط الديكوري بشرط المحافظة على شكل المدخل دون بهرجة او انتقاص من دور أحد المكونات مثل اللون أو شكل المنزل نفسه من روح و نمط و غرف ظاهرة ، فمثلاً لو كان الدهان الواضح ابيض استخدم ذلك ابيض او فاتح و لكن لا تستخدم الوانات معقدة بعيدة عن استخدامات مصمم منزلك 

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