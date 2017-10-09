6 خطوات تخلصك من الجير والعفن الأسود من الحمام

في البداية وقبل أن تشرع في تنظيف الحمام يجب أولاً معرفة ما هية الأوساخ والترسبات التي سنتعامل معها، فهناك نوعان أولاً الجير أو الترسبات الجيرية وهي طبقة تنتشر على أسطح الحمام, الدش، والحنفيات، وهي عبارة عن طبقة من المعادن تظهر نتيجة لوجود بخار الماء بكثرة في الحمام، وتجعل الأسطح باهتة وتمنعها من أن تبدو مشرقة.

ثانياً هناك العفن الأسود، وهو نوع من الأوساخ التي تصيب الحمامات وتفقدها اللمعان والبريق. العفن الأسودعلى عكس الجير، فهو تراكم للبكتريا الحية على الأسطح في الحمام، لذلك يجب التنظيف الدائم للحمام والتخلص من هذة البكتريا بأستمرار لأنها تعتبر خطر صحياً. .