6 خطوات تخلصك من الجير والعفن الأسود من الحمام

الحمام واحد من أكثر الأماكن التي تتعرض للأتساخ وتحتاج لعناية شديدة في منزلك، فهو دائماً يتعرض للماءوالرطوبة، وإذا لم تتعامل بحذر مع مرور الوقت ستتحول تلك الرطوبة لجير وعفن اسود يصعب التخلص منه وتنظيفه، فالحمامات تعتبر من الأماكن الأكثر ضرراً من مشكلة الرطوبة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم النصائح وخطوات بسيطة ستخلصك من العفن الأسود والجير في الحمام.
في البداية وقبل أن تشرع في تنظيف الحمام يجب أولاً معرفة ما هية الأوساخ والترسبات التي سنتعامل معها، فهناك نوعان أولاً الجير أو الترسبات الجيرية وهي طبقة تنتشر على أسطح الحمام, الدش، والحنفيات، وهي عبارة عن طبقة من المعادن تظهر نتيجة لوجود بخار الماء بكثرة في الحمام، وتجعل الأسطح باهتة وتمنعها من أن تبدو مشرقة.
ثانياً هناك العفن الأسود، وهو نوع من الأوساخ التي تصيب الحمامات وتفقدها اللمعان والبريق. العفن الأسودعلى عكس الجير، فهو تراكم للبكتريا الحية على الأسطح في الحمام، لذلك يجب التنظيف الدائم للحمام والتخلص من هذة البكتريا بأستمرار لأنها تعتبر خطر صحياً. .
الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد تعتبر من المواد الكيميائية الفعالة جداً في التخلص من ترسبات الحمام ومن العفن الأسود مع بعض الأختلافات بينهم، فعلى سبيل المثال الأمونيا تعتبر مادة سامة على عكس مادة الهيدروجين بيروكسيد التي تعتبر ليست سامة فهو ليس ساماً لذلك يجب توخي الحذر عند أختيار الأمونيا كمادة فعالة لتنظيف الحمامات. تستطيع الحصول على الأمونيا من متاجر الخاصة بالأدوات الكيماويةبينما الهيدروجين بيروكسيد متوفر في الصيدليات، من الفروقات أيضاً بين الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد أن الأمونيا مناسبة جداً لتنظيف العفن من على أسطح الزجاجية وبلاط الحمام، بينما الهيدروجين بيروكسيد فعال في تنظيف كافة الأسطح داخل الحمام.
أما طريقة استخدام كلاً من الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد فهي مثل بعضهم، فقط قم بخلط نصف الكمية من الأمونيا والهيدروجين بيروكسيد مع نصف الكميو من الماء ثم قم برش هذا الخليط على الأسطح المتضررة ومسحها بقطعة قماش قطنية نظيفة.
الخل من المواد الفعالة جداً التي تستخدم في تطهير أسطح الحمامات وتنظيفها، وهو فعال جداً جداً في التخلص من الترسبات الجيرية ومنعها من التراكم على أسطح الحمام ويتركها براقة ولامعة. ولاستخدام الخل في تنظيف الأسطح داخل الحمام, الدش والمرايات، أخلط كلاً من الملح والخل معاً بالتساوي وقم باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة وبللها بهذا الخليط ثم مررها بعد ذلك على الأسطح المتسخة بالترسبات الجيرية وبعد ذلك قم بشطف تلك الأسطح بالماء وتنشيفها مرة أخرى باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة.
من المواد الكيماوية أيضاً الفعالة في تنظيف الحمامات هي حمض الهيدروليك، و يعرف أيضاً بأسم حمض الفئران، حمض الهيدروليك من المواد الكيماوية الخطيرة، لذلك يفضل اختياره عندما تكون أسطح الحمام متسخة بشدة، ويجب الحرص عند استخدامه أن يكون بحذر وعناية شديدة، أولاً يجب أن تكون شبابيك الحمام مفتوحة فيجب أن تتأكد من وجود تهوية جيدة لأن رائحته نفاذة جداً، وكن حريصاً على ارتداء قفازات وأن لا تلمس الحمض مباشرةً بل قم برشه على الأسطح المتضررة واتركه لمدة نصف ساعة، ثم استخدم فرشاة لدعك الأسطح وبعد ذلك قم بشطفها بالماء وتنشيفها بواسطة قطعة قماش قطنية نظيفة.
هذة المواد المذكورة ليست فقط كل المواد التي تستطيع أن تنظف حمامك وتطهره من الجير والعفن الأسود، بل يوجد أيضا بعض المنتجات والمواد الأخرى، ولكنها غير مفضلة بالمرة لكونها مؤذية ويمكنها أن تسبب مشاكل صحية ومشاكل خطيرة في التنفس ، وفي بعض الأحيان يلجأ البعض لتنظيف الحمام بالمطهرات والمبيضات لتتخلص من الجير والعفن أو استخدام بعض مبيدات الفطريات الطبيعية كزيت شجرة الشاي لكنها للأسف لا تجدى نفعاً ـ خاصةً مع وجود الكثير من العفن والجير وتراكمه على اسطح الحمام، للوهلة الأولى ستشعر أنه أختفى تماماً،لكن في الحقيقة الأمر انه لايزال موجود ومنتشر ولازالت بكتيريا العفن أيضاً تنتشر. لذا أحرص على التنظيف العميق للترسبات الجيرية والعفن داخل الحمام ولا تكتفي بالتنظيف السطحي فقط.
قيل قديماُ الوقاية خير من العلاج وتعتبر أهم أسباب ظهور العفن الأسود في الحمام هي انتشار الرطوبة وبقايا الماء في الحمام خاصةً بعد الاستحمام، لذلك وبدلاً من السعي وراء تطهير الحمام وتنظيفه من العفن الأسود بعد أن يتكون ويتكاثر في الحمام، كن حريصاً على تطبيق الأجرائات الوقائية البسيطة لتتجنب انتشار العفن. مثال على ذلك أفتح الستائر وشبابيك الحمام لتدع بخار الماء يخرج بسهولة من الحمام وتهوية، أحرص أيضاً على عدم ترك الحمام مبللاً بدون تنشيفه جيداً من المياة. استخدم أيضاً المواد الطبيعية كالملح الخشن أو بذور الجريب فروت لتنظيف الحمام بعمق ومنع تكوين البكتريا والجراثيم التي ينتج عنها تكوين العفن الأسود داخل الحمام.