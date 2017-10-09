أشياء يجب أن تقوم بها في منزلك قبل السفر

إذا كنت ستقضي أجازة طويلة خاصةً أن هذا الموسم يعتبر موسم السفر والأجازات، لكن بالتأكيد أن لا تريد أن تذهب في أجازة وقضاء أوقات طويلة خارج منزلك لتعود وتجد مشاكل في انتظارك أو أن منزلك تعرض للسرقة أو تلف، لذلك هناك بعض النصائح والترتيبات التي يجب أن تقوم بها في منزلك قبل أن تتركه وتسافر حتى تصبح الأجازة حقاً أجازة سعيدة.
وجود نباتات في منزلك يعني وجود روح تسكن المنزل مثل الحيوانات الأليفة، لذلك قبل السفر رتم أمور النباتات في منزلك وراعيها، وإذا كنت تمتلك حديقة صغيرة، رتب مع شخص ثقة ليقوم بالأعتناء بحديقتك والنباتات في منزلك أثناء سفرك، وإذا كنت لا تريد أن تعطي مفتاح منزلك لأحد يمنك شراء جهاز الري الذاتي ليقوم بري النباتات في غيابك.
من الضروريات التي يجب أخذها في الأعتبار قبل القيام بأي ترتيبات خاصة بسفرك، أهتم ورتم أمور الحيوانات الأليفة إذا كنت تمتلك أحداهم، فكن حريصاً على توفير كل ما تحتاجه الحيوانات من شراب وطعام وأدوية وكل الأغراض التي التي تخصها بلا استثناء، وكن حريصاً أيضاً أن تتفق مع شخص يتولى المسئولية في رعايتهم أثناء غيابك إذا كان غيابك سيطول.
قبل أن ترحل وتسافر جهز منزلك ليستقبلك عند عودتك من السفر، فأنت بالتأكيد ستعود منهك، لذلك أحرص على تخصيص وقتاً لتنظيف المنزل جيداً وترتيبه قبل السفر، فقط نظف الأرضيات والأسطح المنزلية، وقم بأفراغ كلاً من غسالة الأطباق والملابس وتغير مفارش السرير لتستقبلك عند عودتك من السفر. كل تلك التفاصيل ستشكر نفسك عليها عندما تعود منهكاً لتجد منزلاً نظيفاً في استقبالك.
قبل سفرك تخلص من أي أطعمة قابلة للتعفن او على وشك الأنتهاء من صلاحيتها، فأكيد لن ترغب في العودة لتجد منزلك يستقبلك بسيل من الروائح الكريهة، لذلك أحرص على تنظيف الثلاجة جيداً قبل سفرك ونخلص من كافة الأطعة القابلة للتعفن، وإذا كنت ستسافر لفترة طويلة تأكد من فصل الكهرباء عن الثلاجة تماماً وضع بداخلها كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم للحفاظ عليها وأترك باب الثلاجة مفتوحاً لتهويتها.
قبل أن ترحل تأكد تماماً من غلق صنابير المياة بأحكام وكذلك محبس المياه الرئيسي، فتسرباً بسيطاً من المياة أثناء سفرك سيكلفك إصلاحات كبيرة عند عودتك، لذلك تأكد من غلقها بأحكام، وقم بعلق فتحات الصرف لكن قبل غلقها ضع بعضاً من بيكربونات الصوديوم والخل بداخلها لتمنع تواجد المياة الراكدة وبالتالي تنتشر الرائحة الكريهة في المنزل.
الخدعة التي تظن لن يعرفها أحد وهي تخبأة المفاتيح تحت سجادة باب المنزل أو حتى داخل صندوق البريد، ليست خدعة سرية بالمرة فاللصوص يعلمون جيداً كيف يبحثون في هذة المخابئ، لذلك ترك المفاتيح في تلك الأماكن عند سفرك لن يجعل منزلك أمناً بالمرة. وأذا كنت تريد ترك نسخة من المفاتيح فأتركها الأفضل مع شخص ثقة حتى تعود من السفر.
قبل أن تغادر منزلك مستعداً للسفر، كن حريصاً على ضبط منظم الحرارة داخل المنزل لتستطيع التحكم في فتح وغلق المكيفات في منزلك لتحافظ على تهوئته بطريقة صحيحة أثناء غيابك كي لا يتعفن مع كتمة الهواء.
والأن هنيئاً لك أجازتك السعيدة فبهذة الطريقة تكون قد استعددت بالكامل لقضاءة أجازتك براحة بال وتترك منزلك نظيفاً ومهيئاً تماماً لاستقبالك، ولكن كن حذراً وتأكد قبل رحيلك من أغلاق أبواب المنزل بأحكام جيداً، فقط أغلق كل أبواب الغرف المنزل الأمامية والخلفية وأي مدخل من المنزل، ولاتنسى أن تتأكد من غلق النوافذ أيضاً بأحكام… . والأن تمتع بأجازة سعيدة.
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