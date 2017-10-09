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أشياء يجب أن تقوم بها في منزلك قبل السفر

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حدائقأثاث
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إذا كنت ستقضي أجازة طويلة خاصةً أن هذا الموسم يعتبر موسم السفر والأجازات، لكن بالتأكيد أن لا تريد أن تذهب في أجازة وقضاء أوقات طويلة خارج منزلك لتعود وتجد مشاكل في انتظارك أو أن منزلك تعرض للسرقة أو تلف، لذلك هناك بعض النصائح والترتيبات التي يجب أن تقوم بها في منزلك قبل أن تتركه وتسافر حتى تصبح الأجازة حقاً أجازة سعيدة.

1- أهتم بالنباتات

Three Tiered Plant Stand homify حدائقأثاث
homify

Three Tiered Plant Stand

homify
homify
homify

وجود نباتات في منزلك يعني وجود روح تسكن المنزل مثل الحيوانات الأليفة، لذلك قبل السفر رتم أمور النباتات في منزلك وراعيها، وإذا كنت تمتلك حديقة صغيرة، رتب مع شخص ثقة ليقوم بالأعتناء بحديقتك والنباتات في منزلك أثناء  سفرك، وإذا كنت لا تريد أن تعطي مفتاح منزلك لأحد يمنك شراء جهاز الري الذاتي ليقوم بري النباتات في غيابك.

2- أهتم بالحيوانات الأليفة

Sitting room The Wood Window Alliance شبابيك خشب White
The Wood Window Alliance

Sitting room

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

من الضروريات التي يجب أخذها في الأعتبار قبل القيام بأي ترتيبات خاصة بسفرك، أهتم ورتم أمور الحيوانات الأليفة إذا كنت تمتلك أحداهم، فكن حريصاً على توفير كل ما تحتاجه الحيوانات من شراب وطعام وأدوية وكل الأغراض التي التي تخصها بلا استثناء، وكن حريصاً أيضاً أن تتفق مع شخص يتولى المسئولية في رعايتهم أثناء غيابك إذا كان غيابك سيطول.

3- لا تنسى تنظيف المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

قبل أن ترحل وتسافر جهز منزلك ليستقبلك عند  عودتك من السفر، فأنت بالتأكيد ستعود منهك، لذلك أحرص على تخصيص وقتاً لتنظيف المنزل جيداً وترتيبه قبل السفر، فقط نظف الأرضيات والأسطح المنزلية، وقم بأفراغ كلاً من غسالة الأطباق والملابس وتغير مفارش السرير لتستقبلك عند عودتك من السفر. كل تلك التفاصيل ستشكر نفسك عليها عندما تعود منهكاً لتجد منزلاً نظيفاً في استقبالك.

4- تخلص من الأغذية القابلة للتعفن وانتهاء صلاحيتها

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

قبل سفرك تخلص  من أي أطعمة قابلة للتعفن او على وشك الأنتهاء من صلاحيتها، فأكيد لن ترغب في العودة لتجد منزلك يستقبلك بسيل من الروائح الكريهة، لذلك أحرص على تنظيف الثلاجة جيداً قبل سفرك ونخلص من كافة الأطعة القابلة للتعفن، وإذا كنت ستسافر لفترة طويلة تأكد من فصل الكهرباء عن الثلاجة تماماً وضع بداخلها كمية صغيرة من بيكربونات الصوديوم للحفاظ عليها وأترك باب الثلاجة مفتوحاً لتهويتها.

5- انتبه لصنبور المياة جيداً

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

قبل أن ترحل تأكد تماماً من غلق صنابير المياة بأحكام وكذلك محبس المياه الرئيسي، فتسرباً بسيطاً من المياة أثناء سفرك سيكلفك إصلاحات كبيرة عند عودتك، لذلك تأكد من غلقها بأحكام، وقم بعلق فتحات الصرف لكن قبل غلقها ضع بعضاً من بيكربونات الصوديوم والخل بداخلها لتمنع تواجد المياة الراكدة وبالتالي تنتشر الرائحة الكريهة في المنزل.

6- لا تترك المفاتيح مخبأة

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Little Mill House

Vintage Playing Cards Key Holder

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

الخدعة التي تظن لن يعرفها أحد وهي تخبأة المفاتيح تحت سجادة باب المنزل أو حتى داخل صندوق البريد، ليست خدعة سرية بالمرة فاللصوص يعلمون جيداً كيف يبحثون في هذة المخابئ، لذلك ترك  المفاتيح في تلك الأماكن عند سفرك لن يجعل منزلك أمناً بالمرة. وأذا كنت تريد ترك نسخة من المفاتيح فأتركها الأفضل مع شخص ثقة حتى تعود من السفر.

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7- نظم حرارة المنزل

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik جدران
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

قبل أن تغادر منزلك مستعداً للسفر، كن حريصاً على ضبط منظم الحرارة داخل المنزل لتستطيع التحكم في فتح وغلق المكيفات في منزلك لتحافظ على تهوئته بطريقة صحيحة أثناء غيابك كي لا يتعفن مع كتمة الهواء.

8- أجازة سعيدة

Modena Oak Side Panel Door Set Modern Doors Ltd شبابيك و أبوابأبواب
Modern Doors Ltd

Modena Oak Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

والأن هنيئاً لك أجازتك السعيدة فبهذة الطريقة تكون قد استعددت بالكامل لقضاءة أجازتك براحة بال وتترك منزلك نظيفاً ومهيئاً تماماً لاستقبالك، ولكن كن حذراً وتأكد قبل رحيلك من أغلاق أبواب المنزل بأحكام جيداً، فقط أغلق كل أبواب الغرف المنزل الأمامية والخلفية وأي مدخل من المنزل، ولاتنسى أن تتأكد من غلق  النوافذ أيضاً بأحكام… . والأن تمتع بأجازة سعيدة.

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