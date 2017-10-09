أشياء يجب أن تقوم بها في منزلك قبل السفر

إذا كنت ستقضي أجازة طويلة خاصةً أن هذا الموسم يعتبر موسم السفر والأجازات، لكن بالتأكيد أن لا تريد أن تذهب في أجازة وقضاء أوقات طويلة خارج منزلك لتعود وتجد مشاكل في انتظارك أو أن منزلك تعرض للسرقة أو تلف، لذلك هناك بعض النصائح والترتيبات التي يجب أن تقوم بها في منزلك قبل أن تتركه وتسافر حتى تصبح الأجازة حقاً أجازة سعيدة.