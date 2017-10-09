20 طريقة تنشر بها اللون الأزرق في المنزل

للون الأزرق جاذبية خاصة، فهو المفضل دائماً لدى الكثير، ومن الألوان التي تعتبر رائعة حقاً في بالتة الألوان، بما يعبر به من هدوء وصفاء، وهو من النغمات المفضلة لدى خبراء الديكور لقدرته على بث الطاقة الأيجابية في المنزل بمنتهى السهولة، فهو لون من ألوان الطبيعية وستجده حولك في كل مكان إذا دققت النظر ستجده لون البحار والسموات ويستمد طاقته الإيجابية من تلك التفاصيل الكونية، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم 20 طريقة تستطيع أن تنشر بها اللون الأزرق في منزلك.