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20 طريقة تنشر بها اللون الأزرق في المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
WHAT'S POSSIBLE, VINTAGENCY VINTAGENCY
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للون الأزرق جاذبية خاصة، فهو المفضل دائماً لدى الكثير، ومن الألوان التي تعتبر رائعة حقاً في بالتة الألوان، بما يعبر به من هدوء وصفاء، وهو من النغمات المفضلة لدى خبراء الديكور لقدرته على بث الطاقة الأيجابية في المنزل بمنتهى السهولة، فهو لون من ألوان الطبيعية وستجده حولك في كل مكان إذا دققت النظر ستجده لون البحار والسموات ويستمد طاقته الإيجابية من تلك التفاصيل الكونية، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم 20 طريقة تستطيع أن تنشر بها اللون الأزرق في منزلك.

1- لمسة رائعة مليئة بالرقي تغمر الغرفة باللون الأزرق، من خلال تلك الوسائد البسيطة على الأريكة باللون الأبيض الحيادي، وهذا الفوتيه الصغير بتدرجات الأزرق أيضاً لجمال خاص.

London Fog Crown Floors جدران وأرضياتسجاد
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

2- مفرش أنيق باللون الأزرق على طاولة الطعام تعطيك جاذبية ورقي خاص على التصميم.

Trendfarben 2017, Dekoria GmbH Dekoria GmbH بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات قماش Blue
Dekoria GmbH

Dekoria GmbH
Dekoria GmbH
Dekoria GmbH

3- أضاف المصمم اللون الأزرق في بعض التفاصيل الديكورية ليكسر بذلك حيادية بعض الألوان بشكل أنيق.

WHAT'S POSSIBLE, VINTAGENCY VINTAGENCY
VINTAGENCY

VINTAGENCY
VINTAGENCY
VINTAGENCY

4- دع اللون الأزرق يغمر مفارش السرير لديك وستحصل على غرفة رائعة.

Quadria and Inkat Blue Korla Home المنزلأقمشة و منسوجات
Korla Home

Quadria and Inkat Blue

Korla Home
Korla Home
Korla Home

5- قد لا تسمح لك المساحات بالحصول على غرفة ملابس، لكن بستارة بسيطة من اللون الأزرق حصلت تلك الغرفة على ركن رائع للملابس.

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

6- مطبخ بتصميم عصري رائع باللون الأزرق تغمره بعض النغمات الحيادية من اللون الأبيض وبعض لمسات الخشب الدافئة.

Stiffkey Blue Bespoke Kitchen NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Stiffkey Blue Bespoke Kitchen

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

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7- ومن الشباك… . تصميم جذاب جداً مفعم بجمال وبهجة خاصة لشباك خشبي باللون الأزرق وبعض الزخارف الشرقية الجميلة.

Colourful window shutters, London Window Cleaning London Window Cleaning شبابيك و أبوابشبابيك
London Window Cleaning

Colourful window shutters

London Window Cleaning
London Window Cleaning
London Window Cleaning

8- ماذا عن لمسة من ورق الجدران ملئ بنغمات الأزرق، لتجعل جدران منزلك تنبض بجمال ورقي خاص.

Hummingbirds Cole & Son جدران وأرضياتورق الحائط
Cole &amp; Son

Hummingbirds

Cole & Son
Cole &amp; Son
Cole & Son

9- نرى هنا تصميماً يشبه الأحلام لحمام مبتكر، لعبت نغمات الأزرق دوراً من الجمال لا يضاهيه جمال.

Big Blue Pixers حمام wall mural,wallpaper,abstract,geometrical
Pixers

Big Blue

Pixers
Pixers
Pixers

10- بعض الموازييك باللون الأزرق في تصميم جدران المطبخ بالتأكيد سيعطيك لمسة خاصة على تصميمه.

Blue squares Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,squares
Pixers

Blue squares

Pixers
Pixers
Pixers

11- لمسات بسيطة لكن مميزة حقاً من اللون الأزرق في الديكورات التي اندمجت بشكل انسيابي مع اللون البني الدافئ للأثاث وبعض التفاصيل الحيادية للون الأبيض.

Maritime Dekoration, K&L Wall Art K&L Wall Art غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات ورق Blue
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

12- طاولة مربعة من الخشب على النمط الريفي تحاوطها بعض الكراسي البسيطة باللون الأزرق.

Blue & White Farmhouse Dining Set , The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture مطبخطاولات وكراسي
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Blue & White Farmhouse Dining Set

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

13- بعض التفاصيل من اللون الأزرق الأنيق في تصميم سيراميك الحمام أضافت له جمال خاص.

Tiling makeover : Fake blue cement tiles, Wall Sweet Home - Plage SA Wall Sweet Home - Plage SA حمامديكورات بلاستيك Blue
Wall Sweet Home – Plage SA

Tiling makeover : Fake blue cement tiles

Wall Sweet Home - Plage SA
Wall Sweet Home – Plage SA
Wall Sweet Home - Plage SA

14- كرسي مريح وخزانة صغيرة باللون الأزرق أضافوا لتصميم غرفة المعيشةلمسات جمالية وتنوع لوني رائع.

Duvarları saran bahar telaşı…, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

15- وعندما تندمج تفاصيل الأزرق مع الرمادي الداكن بالتأكيد ستحصل على تصميم ذو جمال خاص في المنزل.

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

16- أباجورة جذابة باللون الأزرق اندمجت بشكل جذاب مع اللون الأبيض الحيادي.

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

17- كرسي مخملي باللون الأزرق خلق جمال خاص في تصميم هذا الركن.

“Liaison”; bir duvar kağıdından çok daha fazlası… , HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

18- نغمات الأزرق وتدرجاته الأنيقة تغمر تصميم تلك الغرفة بجمال ورقي أخاذ.

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

19- في تصميم مرح ومبهج لشرفة على نمط البوهيمي لعب اللون الأزرق بتدرجاته دوراً خاصاً في التصميم.

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG Green Decore سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات بلاستيك Pink
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC NIRVANA PINK AND CREAM RUG

Green Decore
Green Decore
Green Decore

20- أريكة مخملية باللون الأزرق في غرفة معيشة جمعت بين التفاصيل الفنية بطريقة خاصة.

Nature With A Personality Pixers غرفة المعيشة
Pixers

Nature With A Personality

Pixers
Pixers
Pixers

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