7 أشكال مختلفة لطلاء جدران المطبخ

كانت المطابخ بأكملها تُصنع من البلاط الذي يكسيها من الأرض إلى السقف، ولكن الاّن لدينا خيارات واسعة من الطلاء لخدمتنا في تصميم المساحات الأنيقة.. مثل بلاط السيراميك والحجارة والخشب والبويات البلاستيكية وورق الحائط.
عند اختيار مادة معينة عليك أن تأخذ في الاعتبار قضايا هامة.. أولًا اللون: إذا كان لدينا مساحة أقل للطهي، سيكون لدينا توصية لاختيار الألوان الفاتحة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا ضمان أن مطبخنا يتمتع بإضاءة جيدة لزيادة الشعور المكاني. ونقطة هامة أخرى أن نأخذ في الاعتبار اختيار مادة مناسبة سيكون لدينا لاختيار مادة مناسبة حيث تتحمل درجة الحرارة والرطوبة والتي عادة ما تكون عالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المواد مقاومة للمواد الكيميائية والأحماض.
دون أن ندرك ذلك، مرة واحدة اخترنا المواد واللون، وقد اختارنا لمطبخنا نمط معين. ولكن، مظهر هذا واحد لا يقيم إلا في الجدران. الأثاث الثابت (خزانات و كونترتوب) والأجهزة تلعب دورًا هامًا جدًا في مجموعة: التشطيبات المعدنية، والتي توفر نقطة متطورة وحديثة، أو الخشب التقليدي، مع لمسة دافئة وبسيطة.
الآن، بعد هذا الدليل التوجيهي الموجز، نقدم لكم سبعة تصاميم مختلفة، بحيث يمكن فيها أن تجد مصدر إلهامك..
هذا التصميم يراهن على اسلوب الحد الأدني.. وعلى الرغم من أن اللون الأسود فياض في المطبخ، ويغمر الجدران والأثاث، إلا أن الأصفر يتداخل معه ليعطي الدفء الملموس في المطبخ، فهو مثالي ومن الألوان لموصى بها على كونها فاتحة للشهية.
وفي مجال دهانات المطبخ، هناك أنواع مختلفة، ولكن يعد الموصى به أكثر في هذه الحالة مادتي البلاستيك أو الاكريليك للدهانات. فهي لها مقاومة عالية وإمكانية أن تجف سريعًا لجعلها أفضل خيار في المطبخ، ويجب علينا أن نختار طلاء مقاوم للمياه، ويمكن غسله بسهولة وتحتوي مواد مكافحة للعفن. إذا كان اللون المختار هو واضح، الطلاء البلاستيك هو أفضل خيار كما أنه يغطي الأسطح أفضل.
مصنوعة من الحجر الطبيعي والاصطناعي، لوحات الحجر هي خيار مختلف وجريء للمطابخ، في هذه الحالة اللون المختار هو الأبيض وتكوين، ألواح ضيقة وعمودية.
هذه اللوحات، على عكس مظهرها، من السهل جدا تجميعها، وبالإضافة إلى ذلك، قاعدة الأسمنت معززة بشبكة الألياف الزجاجية لمنع أي انفصال.
دون تغيير الطلاء، نقدم لكم هذه المرة تصميم مختلف. هذه لوحة من الحجر الطبيعي، تتميز هذه الصخور المتحولة بهيكلها الصفحي وتنوعها الواسع من الألوان. ومظهرها الأنيق يمزج تمامًا مع الخشب الداكن أو مع التشطيبات المعدنية، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. وبالإضافة إلى ذلك، فهو من المواد الصلبة والمدمجة والمقاومة للماء دائمًا.
على الرغم من أن ورق الجدران تقليديًا لم يعد يستخدم في المطابخ، في الوقت الحاضر فهو بديل ممتاز لتغطية جدران هذه الغرفة. عرض كبير من الألوان والمطبوعات والرسومات تخلق في جدراننا الأعمال الحقيقية للفن. ومع ذلك، إذا اخترنا لهذا الخيار لدينا للتأكد من أنه هو مادة دائمة، مثل خلفيات الفينيل: دائم وسهل جدا للتنظيف.
من ناحية أخرى، يمكننا الجمع بين هذا النوع من الكسوة مع لوحات السيراميك أو الأخشاب، لتغيير إيقاع الجدار وعدم قرائته بالتساوي.
إذا كنا نبحث عن خيار سهل واقتصادي التي لا تنطوي على العمل في المنزل، الفينيل المتماسك لجدار المطبخ لدينا يمكن أن يجعل مظهر هذه الغرفة جديد تمامًا: بل هو ممتع ويتميز بتصميمه البسيط كما ترى في هذا المطبخ.
تقليديًا تم استخدام الخشب في المطابخ لبناء الأثاث. هذا التصميم يذهب حول هذا المفهوم: يتم اختيار الأجهزة والأثاث من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين أن الجدران مبنية من الخشب. هذه المادة الدافئة تصبح الخيار الأفضل لمحبي البساطة: يتم رسم الديكور الوحيد من جدراننا من قبل الأوردة والنقائص من الخشب.
لقد تركنا لآخر تكسية بامتياز من المباني الرطبة من منازلنا: بلاط السيراميك. يعتبر البلاط تقليديًا والخيار الأكثر شيوعًا، ولكنه لا يعني الحداثة. في هذه الحالة، والبلاط البلاط الأخضر الباستيل الجدران تصل إلى نصف ارتفاع. يتم رسم السقف الأبيض للحصول على شعور من الارتفاع. وتزين الحدود البيضاء المحكمة بهذا التبليط، وكسر اتساقها. إذا اخترنا هذا الخيار، لا يمكننا أن ننسى الجمع بين ذلك مع الخشب.
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