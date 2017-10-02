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7 أشكال مختلفة لطلاء جدران المطبخ

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخ
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كانت المطابخ بأكملها تُصنع من البلاط الذي يكسيها من الأرض إلى السقف، ولكن الاّن لدينا خيارات واسعة من الطلاء لخدمتنا في تصميم المساحات الأنيقة.. مثل بلاط السيراميك والحجارة والخشب والبويات البلاستيكية وورق الحائط.

عند اختيار مادة معينة عليك أن تأخذ في الاعتبار قضايا هامة.. أولًا اللون: إذا كان لدينا مساحة أقل للطهي، سيكون لدينا توصية لاختيار الألوان الفاتحة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا ضمان أن مطبخنا يتمتع بإضاءة جيدة لزيادة الشعور المكاني. ونقطة هامة أخرى أن نأخذ في الاعتبار اختيار مادة مناسبة سيكون لدينا لاختيار مادة مناسبة حيث تتحمل درجة الحرارة والرطوبة والتي عادة ما تكون عالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المواد مقاومة للمواد الكيميائية والأحماض. 

دون أن ندرك ذلك، مرة واحدة اخترنا المواد واللون، وقد اختارنا لمطبخنا نمط معين. ولكن، مظهر هذا واحد لا يقيم إلا في الجدران. الأثاث الثابت (خزانات و كونترتوب) والأجهزة تلعب دورًا هامًا جدًا في مجموعة: التشطيبات المعدنية، والتي توفر نقطة متطورة وحديثة، أو الخشب التقليدي، مع لمسة دافئة وبسيطة.

الآن، بعد هذا الدليل التوجيهي الموجز، نقدم لكم سبعة تصاميم مختلفة، بحيث يمكن فيها أن تجد مصدر إلهامك..

الدهانات

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

هذا التصميم يراهن على اسلوب الحد الأدني.. وعلى الرغم من أن اللون الأسود فياض في المطبخ، ويغمر الجدران والأثاث، إلا أن الأصفر يتداخل معه ليعطي الدفء الملموس في المطبخ، فهو مثالي ومن الألوان لموصى بها على كونها فاتحة للشهية.

وفي مجال دهانات المطبخ، هناك أنواع مختلفة، ولكن يعد الموصى به أكثر في هذه الحالة مادتي البلاستيك أو الاكريليك للدهانات. فهي لها مقاومة عالية وإمكانية أن تجف سريعًا لجعلها أفضل خيار في المطبخ، ويجب علينا أن نختار طلاء مقاوم للمياه، ويمكن غسله بسهولة وتحتوي مواد مكافحة للعفن. إذا كان اللون المختار هو واضح، الطلاء البلاستيك هو أفضل خيار كما أنه يغطي الأسطح أفضل.

لوحة الحجارة

Splashguard homify مطبخرفوف وأدراج
homify

Splashguard

homify
homify
homify

مصنوعة من الحجر الطبيعي والاصطناعي، لوحات الحجر هي خيار مختلف وجريء للمطابخ، في هذه الحالة اللون المختار هو الأبيض وتكوين، ألواح ضيقة وعمودية.

هذه اللوحات، على عكس مظهرها، من السهل جدا تجميعها، وبالإضافة إلى ذلك، قاعدة الأسمنت معززة بشبكة الألياف الزجاجية لمنع أي انفصال.

الحجر الطبيعي

White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs مطبخ
Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
Creative Designs
Creative Designs

دون تغيير الطلاء، نقدم لكم هذه المرة تصميم مختلف. هذه لوحة من الحجر الطبيعي، تتميز هذه الصخور المتحولة بهيكلها الصفحي وتنوعها الواسع من الألوان. ومظهرها الأنيق يمزج تمامًا مع الخشب الداكن أو مع التشطيبات المعدنية، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. وبالإضافة إلى ذلك، فهو من المواد الصلبة والمدمجة والمقاومة للماء دائمًا.

ورق الحائط

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You مطبخ
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

على الرغم من أن ورق الجدران تقليديًا لم يعد يستخدم في المطابخ، في الوقت الحاضر فهو بديل ممتاز لتغطية جدران هذه الغرفة. عرض كبير من الألوان والمطبوعات والرسومات تخلق في جدراننا الأعمال الحقيقية للفن. ومع ذلك، إذا اخترنا لهذا الخيار لدينا للتأكد من أنه هو مادة دائمة، مثل خلفيات الفينيل: دائم وسهل جدا للتنظيف.

من ناحية أخرى، يمكننا الجمع بين هذا النوع من الكسوة مع لوحات السيراميك أو الأخشاب، لتغيير إيقاع الجدار وعدم قرائته بالتساوي.

الفينيل

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art مطبخديكورات واكسسوارات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

إذا كنا نبحث عن خيار سهل واقتصادي التي لا تنطوي على العمل في المنزل، الفينيل المتماسك لجدار المطبخ لدينا يمكن أن يجعل مظهر هذه الغرفة جديد تمامًا: بل هو ممتع ويتميز بتصميمه البسيط كما ترى في هذا المطبخ.

الخشب

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design مطبخ
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

تقليديًا تم استخدام الخشب في المطابخ لبناء الأثاث. هذا التصميم يذهب حول هذا المفهوم: يتم اختيار الأجهزة والأثاث من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين أن الجدران مبنية من الخشب. هذه المادة الدافئة تصبح الخيار الأفضل لمحبي البساطة: يتم رسم الديكور الوحيد من جدراننا من قبل الأوردة والنقائص من الخشب.

بلاط السيراميك

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

لقد تركنا لآخر تكسية بامتياز من المباني الرطبة من منازلنا: بلاط السيراميك. يعتبر البلاط تقليديًا والخيار الأكثر شيوعًا، ولكنه لا يعني الحداثة. في هذه الحالة، والبلاط البلاط الأخضر الباستيل الجدران تصل إلى نصف ارتفاع. يتم رسم السقف الأبيض للحصول على شعور من الارتفاع. وتزين الحدود البيضاء المحكمة بهذا التبليط، وكسر اتساقها. إذا اخترنا هذا الخيار، لا يمكننا أن ننسى الجمع بين ذلك مع الخشب.

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