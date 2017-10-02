7 أشكال مختلفة لطلاء جدران المطبخ

كانت المطابخ بأكملها تُصنع من البلاط الذي يكسيها من الأرض إلى السقف، ولكن الاّن لدينا خيارات واسعة من الطلاء لخدمتنا في تصميم المساحات الأنيقة.. مثل بلاط السيراميك والحجارة والخشب والبويات البلاستيكية وورق الحائط.

عند اختيار مادة معينة عليك أن تأخذ في الاعتبار قضايا هامة.. أولًا اللون: إذا كان لدينا مساحة أقل للطهي، سيكون لدينا توصية لاختيار الألوان الفاتحة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا ضمان أن مطبخنا يتمتع بإضاءة جيدة لزيادة الشعور المكاني. ونقطة هامة أخرى أن نأخذ في الاعتبار اختيار مادة مناسبة سيكون لدينا لاختيار مادة مناسبة حيث تتحمل درجة الحرارة والرطوبة والتي عادة ما تكون عالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المواد مقاومة للمواد الكيميائية والأحماض.

دون أن ندرك ذلك، مرة واحدة اخترنا المواد واللون، وقد اختارنا لمطبخنا نمط معين. ولكن، مظهر هذا واحد لا يقيم إلا في الجدران. الأثاث الثابت (خزانات و كونترتوب) والأجهزة تلعب دورًا هامًا جدًا في مجموعة: التشطيبات المعدنية، والتي توفر نقطة متطورة وحديثة، أو الخشب التقليدي، مع لمسة دافئة وبسيطة.

الآن، بعد هذا الدليل التوجيهي الموجز، نقدم لكم سبعة تصاميم مختلفة، بحيث يمكن فيها أن تجد مصدر إلهامك..