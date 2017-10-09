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7 أماكن ينساها الكثير في المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
extension and refurbishment of Victorian flat, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects غرفة نوم
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دائماً نسعى لخلق تصميمات جذابة ورائعة لمنازلنا، فنعطي كل أهتمامنا لتصميم باقي غرف المنزل الرئيسية ونهمل  بعض الأماكن في المنزل ولا نعطيها نصيبها  الكافي من الديكورات والتصميمات، لأعتقاد البعض الخاطئ أن تلك الأماكن  مساحتها الصغيرة لا تسمح بخلق أي لمسات فنية، ولكن هذا الأعتقاد خاطئ بالمرة، فتكمن حقاً المعجزات  المساحات الصغيرة، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر 7 أماكن مهملة في المنزل لتلتفت إليها قليلاً.

1- لا تهمل الزوايا والأركان

Cosy corner Woodford Architecture and Interiors غرفة المعيشة نحاس/برونز Blue
Woodford Architecture and Interiors

Cosy corner

Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors

الزوايا والأركان في المنزل تعتبر من أكثر الأماكن المهملة في تصميمه، فقليلاً ما ينتبه لهم أحد لأعتقاد البعض أن مساحتهم الصغيرة لا تتيح القيام بأي لمسة ديكورية في التصميم، وإذا كنت ممن يعتقدون ذلك دعني أخبرك يا عزيزي أنك مخطئ تماماً، فهناك قاعدة ديكورية ثابتة أن أكثر المعجزات الديكورية في التصميم تكمن فقط في المساحات الصغير، نعم فأي مساحة مهما كانت صغيرة يمكن استغلالها جيداً لتصبح تحفة فنية. لذلك أحري أن تلفت قليلاً لمساحات الزوايا والأركان لديك، فيمكنك على سبيل المثال تصميم جلسة خاصة وبسيطة في ركن من تلك الأركان أو حتى خلق منطقة فنية مليئة بالتحف الفنية والجمال، هذا كله يعتمد على ذوقك فقط.

2- الدرج ليس للصعود والهبوط فقط

Main staircase William Gaze Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
William Gaze Ltd

Main staircase

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

الدرج في منزل ليس مجرد وسيلة انتقالية تسمح لك بالأنتقال صعوداً وهبوطاً، بل هو حقاً منطقة من المناطق الاستراتيجية التي يجب استغلالها بشكل جيد وعلى الرغم من ذلك يهملها الكثير. لذلك كن حريصاً على وضع لمسات ولافتات جمالية عند منطقة الدرج من خلال تثبيت بعض اللوحات الفنية والصور  على الجدار أو ضع بعض اللمسات الديكورية الخاصة ليصبح الدرج منطقة فنية خاصة.

3- أهتم بالممرات الضيقة

Walkthrough Room homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

Walkthrough Room

homify
homify
homify

الممرات الضيقة ليست كما يعتقد البعض أنه لا يوجد مجال لتزيينها أو وضع الديكورات بها، فهناك دائماً قاعدة خاصة لكل مشكلة في التصميمات الداخلية للديكور، وهي توزيع الديكور على جانبي الجدران على مستوى خط رفيع طولياً. فكما نرى هنا في تصميم هذا الممر قام المصمم بوضع أريكة وطاولة صغيرة مع بعض اللمسات الديكورية من لوحات جذابة على الجدران.

4- النوافذ

Original Stained Glass Window Blue Cottini حمام
Blue Cottini

Original Stained Glass Window

Blue Cottini
Blue Cottini
Blue Cottini

هل فكرت في عدد النوافذ التي يمتلكها منزلك من قبل في منزلك. كثيرة… أليس كذلك؟ وأياً كان تصميمها تخيل فقط كيف ستبدو جميلة ورائعة عندما  تضيف لها بعض التفاصيل الديكورية واللمسات الفنية البسيطة، كباقة من النباتات والزهور لتخلق بذلك لمسة جمالية منعشة، حتى وأن كنت ترى أن منطقة النوافذ لا تستوعب الكثير لكنها بالتأكيد قد تستوعب بعض التفاصيل الخاصة البسيطة.

5- منطقة الدش

Wetroom Shower Areas, nassboards nassboards حمام
nassboards

Wetroom Shower Areas

nassboards
nassboards
nassboards

تعتبر منطقة الدش أيضاً من الأماكن التي تستطيع أضافة بعص التفاصيل الجمالية والفنية على تصميمها، لكنها تبقى مهملة ولا يلتفت إليها الكثير، فيمكنك على سبيل المثال اختيار تصميماً عبقرياً للسيراميك عند تلك المنطقة يختلف عن باقي تصميم الحمام، كالموازييك على سبيل المثال ليعطيك لمسة براقة ولامعة خلف الخزانة الزجاجية للدش، أو حتى أضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة كالنباتات وغيرها على سبيل المثال.

6- فوق السرير

master bedroom Urban Creatures : Architects غرفة نوم
Urban Creatures : Architects

master bedroom

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

تعتبر المنطقة أعلى السرير من المناطق المحورية في غرفة النوم، والتي لا يلتفت لها الكثير أيضاً، ولكن أضافة بعض الديكورات واللمسات الجمالية على تلك المنطقة تجعل لها شخصيتها المرحة سواء بأضافة بعض السبوتات من الأضاءة أو اختيار التابلوهات بتصميمات أنيقة وقريبة من قلبك لتعبر عن شخصيتك كما تحب.

7- خزائن المطبخ

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

خزائن المطبخ أو ما حولها تعتبر من الأماكن المنسية أيضاً والتي لا يلتفت إليها الكثير لتزيينها ، بالرغم من أن خلق بعض اللمسات الديكورية الأنيقة في خزائن المطبخ، تعطي مطبخك جاذبية خاصة.

أعتقد أن الأوان قد أن للألتفات بعض الشئ لتلك الأماكن المنسية في المنزل لنشر اللمسات الجمالية.

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