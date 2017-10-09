7 أماكن ينساها الكثير في المنزل

خزائن المطبخ أو ما حولها تعتبر من الأماكن المنسية أيضاً والتي لا يلتفت إليها الكثير لتزيينها ، بالرغم من أن خلق بعض اللمسات الديكورية الأنيقة في خزائن المطبخ، تعطي مطبخك جاذبية خاصة.

أعتقد أن الأوان قد أن للألتفات بعض الشئ لتلك الأماكن المنسية في المنزل لنشر اللمسات الجمالية.

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