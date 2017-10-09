7 أماكن ينساها الكثير في المنزل

دائماً نسعى لخلق تصميمات جذابة ورائعة لمنازلنا، فنعطي كل أهتمامنا لتصميم باقي غرف المنزل الرئيسية ونهمل بعض الأماكن في المنزل ولا نعطيها نصيبها الكافي من الديكورات والتصميمات، لأعتقاد البعض الخاطئ أن تلك الأماكن مساحتها الصغيرة لا تسمح بخلق أي لمسات فنية، ولكن هذا الأعتقاد خاطئ بالمرة، فتكمن حقاً المعجزات المساحات الصغيرة، ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال أكثر 7 أماكن مهملة في المنزل لتلتفت إليها قليلاً.
الزوايا والأركان في المنزل تعتبر من أكثر الأماكن المهملة في تصميمه، فقليلاً ما ينتبه لهم أحد لأعتقاد البعض أن مساحتهم الصغيرة لا تتيح القيام بأي لمسة ديكورية في التصميم، وإذا كنت ممن يعتقدون ذلك دعني أخبرك يا عزيزي أنك مخطئ تماماً، فهناك قاعدة ديكورية ثابتة أن أكثر المعجزات الديكورية في التصميم تكمن فقط في المساحات الصغير، نعم فأي مساحة مهما كانت صغيرة يمكن استغلالها جيداً لتصبح تحفة فنية. لذلك أحري أن تلفت قليلاً لمساحات الزوايا والأركان لديك، فيمكنك على سبيل المثال تصميم جلسة خاصة وبسيطة في ركن من تلك الأركان أو حتى خلق منطقة فنية مليئة بالتحف الفنية والجمال، هذا كله يعتمد على ذوقك فقط.
الدرج في منزل ليس مجرد وسيلة انتقالية تسمح لك بالأنتقال صعوداً وهبوطاً، بل هو حقاً منطقة من المناطق الاستراتيجية التي يجب استغلالها بشكل جيد وعلى الرغم من ذلك يهملها الكثير. لذلك كن حريصاً على وضع لمسات ولافتات جمالية عند منطقة الدرج من خلال تثبيت بعض اللوحات الفنية والصور على الجدار أو ضع بعض اللمسات الديكورية الخاصة ليصبح الدرج منطقة فنية خاصة.
الممرات الضيقة ليست كما يعتقد البعض أنه لا يوجد مجال لتزيينها أو وضع الديكورات بها، فهناك دائماً قاعدة خاصة لكل مشكلة في التصميمات الداخلية للديكور، وهي توزيع الديكور على جانبي الجدران على مستوى خط رفيع طولياً. فكما نرى هنا في تصميم هذا الممر قام المصمم بوضع أريكة وطاولة صغيرة مع بعض اللمسات الديكورية من لوحات جذابة على الجدران.
هل فكرت في عدد النوافذ التي يمتلكها منزلك من قبل في منزلك. كثيرة… أليس كذلك؟ وأياً كان تصميمها تخيل فقط كيف ستبدو جميلة ورائعة عندما تضيف لها بعض التفاصيل الديكورية واللمسات الفنية البسيطة، كباقة من النباتات والزهور لتخلق بذلك لمسة جمالية منعشة، حتى وأن كنت ترى أن منطقة النوافذ لا تستوعب الكثير لكنها بالتأكيد قد تستوعب بعض التفاصيل الخاصة البسيطة.
تعتبر منطقة الدش أيضاً من الأماكن التي تستطيع أضافة بعص التفاصيل الجمالية والفنية على تصميمها، لكنها تبقى مهملة ولا يلتفت إليها الكثير، فيمكنك على سبيل المثال اختيار تصميماً عبقرياً للسيراميك عند تلك المنطقة يختلف عن باقي تصميم الحمام، كالموازييك على سبيل المثال ليعطيك لمسة براقة ولامعة خلف الخزانة الزجاجية للدش، أو حتى أضافة بعض اللمسات الديكورية البسيطة كالنباتات وغيرها على سبيل المثال.
تعتبر المنطقة أعلى السرير من المناطق المحورية في غرفة النوم، والتي لا يلتفت لها الكثير أيضاً، ولكن أضافة بعض الديكورات واللمسات الجمالية على تلك المنطقة تجعل لها شخصيتها المرحة سواء بأضافة بعض السبوتات من الأضاءة أو اختيار التابلوهات بتصميمات أنيقة وقريبة من قلبك لتعبر عن شخصيتك كما تحب.
خزائن المطبخ أو ما حولها تعتبر من الأماكن المنسية أيضاً والتي لا يلتفت إليها الكثير لتزيينها ، بالرغم من أن خلق بعض اللمسات الديكورية الأنيقة في خزائن المطبخ، تعطي مطبخك جاذبية خاصة.
أعتقد أن الأوان قد أن للألتفات بعض الشئ لتلك الأماكن المنسية في المنزل لنشر اللمسات الجمالية.
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