فيلا مودرن بتفاصيل وهمية

نحن اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل فيلا في منتهى الأناقة، تتميز بتفاصيلها الرائعة وديكوراتها التي لا مثيل لها، واختيار الألوان الفاتحة لتكون الأساس في دهانات الفيلا، وتقسيم رائع للمساحة يجعلها تضم غرفة معيشة وصالون وغرفة سفرة في مكانٍ واحد، مع استخدام فواصل خشبية مميزة للمسة في المكان، وهذا لا يُنسينا سحر اللمسات الخشبية التي أعطت الدفء للفيلا وزينت الأحرف والجدران وتألق في السقف مع بيوت النور الصغيرة..

والاّن نتركك مع جولة سريعة داخل الفيلا لتشاهد التفاصيل وربما تلهمك لتصميم واحدة مثلها تمامًا.