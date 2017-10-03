فيلا مودرن بتفاصيل وهمية

نحن اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل فيلا في منتهى الأناقة، تتميز بتفاصيلها الرائعة وديكوراتها التي لا مثيل لها، واختيار الألوان الفاتحة لتكون الأساس في دهانات الفيلا، وتقسيم رائع للمساحة يجعلها تضم غرفة معيشة وصالون وغرفة سفرة في مكانٍ واحد، مع استخدام فواصل خشبية مميزة للمسة في المكان، وهذا لا يُنسينا سحر اللمسات الخشبية التي أعطت الدفء للفيلا وزينت الأحرف والجدران وتألق في السقف مع بيوت النور الصغيرة..
والاّن نتركك مع جولة سريعة داخل الفيلا لتشاهد التفاصيل وربما تلهمك لتصميم واحدة مثلها تمامًا.
مدخل مودرن في منتهى الأناقة ينص على ما بداخله، اختيار موفق تمامًا للباب الخشبي البُني الأنيق مع النجفة المميزة التي تشبه شجرة التوت تتدلى من السقف لإضاءة المدخل..
وإذا نظرنا إلى السلم نجده أجمل مما نتوقع درجات خشبية في قمة الفخامة تحمل في جوانبها وحدات الإضاءة الصغيرة، ويأخذنا إلى أعلى بجانب زجاجي من الألواح البلورية الشفافة.
أن يكون منزلك أنيق لا يعني استخدام قطع أثاث غالية جدًا، ولكن هذا يعني أن تختار الديكورات المناسبة للمكان وللمساحة التي لديك، وهذا ما تراه هنا الاّن في هذه الفيلا الجميلة، بالإضافة إلى الانفتاح الرائع الذي سمح بتقسيم المساحة عن طريق الأثاث إلى أكثر من جزء. ولا يمكننا إغفال استخدام الزجاج البلوري لعمل نافذة كبيرة بعرض الحائط تسمع برؤية جميلة ومميزة للمشهد الخارجي، مع الستائر الشيفون البيضاء والقماش الكُحلي التي تنسدل على النافذة في أناقة غير عادية.
غرفة السفرة أنيقة للغاية تتميز بأثاثها المودرن الجميل من طاولة خشبية وكراسي بلاستيكية بيضاء، وتدخل اللمسة الريفية بقوة في جدار حجري أنيق بالواجهة، وسقف خشبي يعلو الطاولة لعمل بيت من النور تتدلى منه وحدات الإضاءة الرائعة في سلاسل معدنية وبلورات زجاجية، هذا بالإضافة إلى سجادة جميلة من اللون الفيروزي، ولوحات ديكورية تُزين الجدران.
ديكورات بسيطة تنقل التصميم إلى مستوى أخرى من الديكور، خاصة هذا الفاصل الخشبي الرائع المُفرغ الذي يفصل هذا الركن عن مدخل المنزل ويعطي شكلًا رائعًا للمكان.. هذا بالإضافة إلى غرفة المعيشة الرائعة التي تم تصميمها من أريكتين وكريين وطولة وأمامهم مكتبة خشبية كبيرة تحمل التلفزيون والتحف والكتب، ولا ننسى الدور الرائع لوحدات الإضاءة الخفية في السقف داخل بيت خشبي من النور، ووحدات جانبية أخرى على الجوانب في شكل مميز.
الأرضية الفاتحة لمزيد من الرحب والسعة بالمكان، فقد تم اختيار الأبيض للسيراميك.. والجدران أيضًا بالإضافة إلى السقف الأبيض المُدعم بأعمدة الأخشاب الجميلة، وإضافة الخشب أيضًا على الإطارات يعطي لمسة من الدفء بالمكان.. ولا ننسى الدور العظيم للأثاث الفاتح في جلسة مليئة بالصفاء على الرغم من التصميم البسيط لقطع الأثاث.
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