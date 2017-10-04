دمج ألوان الحائط مع خامات وألوان الأثاث..7 حيل مضمونة!

ندرك جيداً مدى أهمية الألوان على حياتنا، ليس فقط بمفهوم الجانب الجمالي، ولكن أيضاً بمنظور أن الألوان لها تأثير مباشر على حالتنا النفسية، وهذا الإدراك بالتحديد هو ما أدى الكثير من الخبراء العالميين لدراسة علم تداخل ودمج الألوان المختلفة، لتنعكس هذه الدراسات والعلوم على فن التصميم الداخلي، لذا نلاحظ اليوم الكثير من التطور في مجال اختيار الألوان وتنوع في الصيحات العالمية، وبالرغم أنك أيضاً قد تملك الآن مهارة لا بأس بها لاختيار ألوان الحوائط ولكن ربما تجد صعوبة في إيجاد الخيار المناسب مع الأثاث المختلفة، لذا اليوم سوف نعرض أمثلة على دمج ألوان الحائط مع خامات وألوان الأثاث في 7 حيل مضمونة!
استخدام الفولاذ أو الستانلس في أسطح الأثاث، وبالتحديد في المطبخ، يبدو من الخامات التي سوف تظل تتصدر قائمة الخامات العصرية المحببة لدى المصممين العالميين، ولكي يتم الحفاظ على شكله العصري الجريء يفضل إحاطته بألوان الحوائط البيضاء أو الرمادية وبذلك تتحقق عوامل نجاح الفراغ.
درجات ألوان الفراغ ذات النسبة الأعلى في الفراغ هي التي تحدد انطباع الغرفة ككل، فأما كانت الغرفة مريحة وتساعد على الاسترخاء في تواجد ألوان هادئة مثل الأزرق والرمادي أو أن الغرفة تعطي طابع أكثر حيوية ودفء مثل الأحمر والأصفر، واختيار ألوان الأثاث يحكم اختيار الجدران لذا يجب أن تقوم باختيار ألوان تلائم الطابع المحبذ.
اللون الأبيض يعد من ملوك الألوان، وبالرغم من أن اختياره في أثاث المنزل يعد مخاطرة بضمان جودته ونصاعته إلا أنه لا يزال من الألوان المفضلة لدى الكثير، ومن مميزات هذا اللون هو تقبله لأي درجات لون في الجدران المحيطة ولكن يبقى معك الحيرة دائماً في أسلوب اختيار لون الحائط المثالي لك من بين مجموعة لا حصر لها من الألوان والدرجات، وليكن هنا المحرك الرئيسي نحو أي خيار هو البحث عن اللون الذي يناسب الانطباع الذي تبحث عنه.
أصبح الأثاث العريق الريفي من الصيحات العالية التي لاقت رواجاً وقبولاً في نفوس الكثير، ولمن يحبذ هذا الاتجاه العريق بالطبع سوف يواجه صعوبة في اختيار لون الحوائط المحيطة، ويكون سبب الحيرة هو عدم القدرة على اختيار اللون الذي سوف يتمكن من ابراز جمال هذا الطابع المميز، وهنا ينصح الخبراء بأن يكون كلاً من اللون وتدرجاته متجهة نحو الباليت الأكثر هدوءاً مثل ألوان الباستيل التي تعكس جمال فصل الربيع.
تواجد الأثاث المصنع من الخشب دائماً ما يجلب فخامة ورقي إلى المنزل، ولا يخلو منزل من تواجد الأثاث الخشبي، لذا مواجهة تحدي اختيار اللون المناسب الذي يظهر جمال وفخامة الخشب هو أمر يواجهه الكثير، ولمن يبحث عن حل يضمن الأناقة وسهل التنفيذ عليك باختيار ألوان ترابية لجدران الغرفة.
في أغلب الأوقات يكون استخدام الأثاث المصنع من الحديد في فراغات ذات طابع صناعي، ويفضل هنا استخدام ألوان حيادية وعدم تدخل الألوان الصارخة في الجدران حتى لا تصبح الغرفة مزعجة.
بجانب خامات الأثاث ينبه الخبراء أيضاً على دى أهمية أخذ شكل وتصميم الأثاث في الاعتبار عند اختيار لن الحائط، فهنا على سبيل المثال قام المصمم باتخاذ قرار جريء عند اختيار اللون الحائط للجدار ولكنه كان موفق للغاية لا فيه من وسيلة تبرز جمال الأثاث المحيط وتجعله أكثر جرأة وحداثة