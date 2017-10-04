الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

دمج ألوان الحائط مع خامات وألوان الأثاث..7 حيل مضمونة!

shereen gouda shereen gouda
Estilo Nórdico / Escandinavo., Mobiliario y Decoración Mobiliario y Decoración غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Loading admin actions …

ندرك جيداً مدى أهمية الألوان على حياتنا، ليس فقط بمفهوم الجانب الجمالي، ولكن أيضاً بمنظور أن الألوان لها تأثير مباشر على حالتنا النفسية، وهذا الإدراك بالتحديد هو ما أدى الكثير من الخبراء العالميين لدراسة علم تداخل ودمج الألوان المختلفة، لتنعكس هذه الدراسات والعلوم على فن التصميم الداخلي، لذا نلاحظ اليوم الكثير من التطور في مجال اختيار الألوان وتنوع في الصيحات العالمية، وبالرغم أنك أيضاً قد تملك الآن مهارة لا بأس بها لاختيار ألوان الحوائط ولكن ربما تجد صعوبة في إيجاد الخيار المناسب مع الأثاث المختلفة، لذا اليوم سوف نعرض أمثلة على دمج ألوان الحائط مع خامات وألوان الأثاث في 7 حيل مضمونة!

أثاث من الفولاذ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام الفولاذ أو الستانلس في أسطح الأثاث، وبالتحديد في المطبخ، يبدو من الخامات التي سوف تظل تتصدر قائمة الخامات العصرية المحببة لدى المصممين العالميين، ولكي يتم الحفاظ على شكله العصري الجريء يفضل إحاطته بألوان الحوائط البيضاء أو الرمادية وبذلك تتحقق عوامل نجاح الفراغ.

الدرجات الهادئة والدافئة

Estudio de Arquitectura y diseño sanahuja&partners , sanahuja&partners sanahuja&partners مساحات تجارية مكاتب ومحلات
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

درجات ألوان الفراغ ذات النسبة الأعلى في الفراغ هي التي تحدد انطباع الغرفة ككل، فأما كانت الغرفة مريحة وتساعد على الاسترخاء في تواجد ألوان هادئة مثل الأزرق والرمادي أو أن الغرفة تعطي طابع أكثر حيوية ودفء مثل الأحمر والأصفر، واختيار ألوان الأثاث يحكم اختيار الجدران لذا يجب أن تقوم باختيار ألوان تلائم الطابع المحبذ.

الأثاث الأبيض

pokój nastolatki - Kraków, Grzegórzecka - wizualizacja, MIRAI STUDIO MIRAI STUDIO غرفة الاطفال
MIRAI STUDIO

MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO

 اللون الأبيض يعد من ملوك الألوان، وبالرغم من أن اختياره في أثاث المنزل يعد مخاطرة بضمان جودته ونصاعته إلا أنه لا يزال من الألوان المفضلة لدى الكثير، ومن مميزات هذا اللون هو تقبله لأي درجات لون في الجدران المحيطة ولكن يبقى معك الحيرة دائماً في أسلوب اختيار لون الحائط المثالي لك من بين مجموعة لا حصر لها من الألوان والدرجات، وليكن هنا المحرك الرئيسي نحو أي خيار هو البحث عن اللون الذي يناسب الانطباع الذي تبحث عنه.

الأثاث الريفي المعتق

EMPAPELADOS, MANTELES, ALMOHADONES, ILUMINACION, MUEBLES & VAJILLA, Casa Feten Casa Feten مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Casa Feten

Casa Feten
Casa Feten
Casa Feten

 أصبح الأثاث العريق الريفي من الصيحات العالية التي لاقت رواجاً وقبولاً في نفوس الكثير، ولمن يحبذ هذا الاتجاه العريق بالطبع سوف يواجه صعوبة في اختيار لون الحوائط المحيطة، ويكون سبب الحيرة هو عدم القدرة على اختيار اللون الذي سوف يتمكن من ابراز جمال هذا الطابع المميز، وهنا ينصح الخبراء بأن يكون كلاً من اللون وتدرجاته متجهة نحو الباليت الأكثر هدوءاً مثل ألوان الباستيل التي تعكس جمال فصل الربيع.

أثاث من الخشب الطبيعي

CASA HORIZON, Barea + Partners Barea + Partners غرفة السفرة
Barea + Partners

Barea + Partners
Barea + Partners
Barea + Partners

تواجد الأثاث المصنع من الخشب دائماً ما يجلب فخامة ورقي إلى المنزل، ولا يخلو منزل من تواجد الأثاث الخشبي، لذا مواجهة تحدي اختيار اللون المناسب الذي يظهر جمال وفخامة الخشب هو أمر يواجهه الكثير، ولمن يبحث عن حل يضمن الأناقة وسهل التنفيذ عليك باختيار ألوان ترابية لجدران الغرفة.

أثاث من الحديد

Via Vespucci, raimondo guidacci raimondo guidacci غرفة نومخزانة الملابس
raimondo guidacci

raimondo guidacci
raimondo guidacci
raimondo guidacci

في أغلب الأوقات يكون استخدام الأثاث المصنع من الحديد في فراغات ذات طابع صناعي، ويفضل هنا استخدام ألوان حيادية وعدم تدخل الألوان الصارخة في الجدران حتى لا تصبح الغرفة مزعجة.

تصميم الأثاث

Estilo Nórdico / Escandinavo., Mobiliario y Decoración Mobiliario y Decoración غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Mobiliario y Decoración

Mobiliario y Decoración
Mobiliario y Decoración
Mobiliario y Decoración

 بجانب خامات الأثاث ينبه الخبراء أيضاً على دى أهمية أخذ شكل وتصميم الأثاث في الاعتبار عند اختيار لن الحائط، فهنا على سبيل المثال قام المصمم باتخاذ قرار جريء عند اختيار اللون الحائط للجدار ولكنه كان موفق للغاية لا فيه من وسيلة تبرز جمال الأثاث المحيط وتجعله أكثر جرأة وحداثة

5 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك
هل أعجبتك هذه المقالة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً