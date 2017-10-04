دمج ألوان الحائط مع خامات وألوان الأثاث..7 حيل مضمونة!

ندرك جيداً مدى أهمية الألوان على حياتنا، ليس فقط بمفهوم الجانب الجمالي، ولكن أيضاً بمنظور أن الألوان لها تأثير مباشر على حالتنا النفسية، وهذا الإدراك بالتحديد هو ما أدى الكثير من الخبراء العالميين لدراسة علم تداخل ودمج الألوان المختلفة، لتنعكس هذه الدراسات والعلوم على فن التصميم الداخلي، لذا نلاحظ اليوم الكثير من التطور في مجال اختيار الألوان وتنوع في الصيحات العالمية، وبالرغم أنك أيضاً قد تملك الآن مهارة لا بأس بها لاختيار ألوان الحوائط ولكن ربما تجد صعوبة في إيجاد الخيار المناسب مع الأثاث المختلفة، لذا اليوم سوف نعرض أمثلة على دمج ألوان الحائط مع خامات وألوان الأثاث في 7 حيل مضمونة!