5 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك

مراحل تصميم المنزل وتحديد ديكوراته طويلة للغاية ولكن يبقى الهدف الأول هو إيجاد فراغات وأفكار لكي تلبي جميع احتياجات الأسرة الأساسية في سياق يدعو بترحاب ورقي، وقد تتم هذه المراحل بكفاءة تامة ولكن كثيراً ما ندرك أننا قد أسأنا الاختيار في عناصر التصميم وفي أغلب الأوقات يكون ذلك بسبب عدم أخذنا أبعاد الفراغ في الحسبان وأننا قمنا بتخطيط دقيق جداً لكل الأثاث والمستلزمات الأساسية على حساب إيجاد مساحات فارغة، وتكون النتيجة منزل بدرجة كفاءة قليلة للغاية، فمن منا سوف يستطيع الاستمتاع بأي وظيفة، أساسيىة كانت أو جانبية، دون الشعور بافتقاد الفراغ والساحات الكبيرة، وإن كنت تواجه هذه الأزمة عليك أولاً ألا تفقد الأكل ثم تتابع نصائح الخبراء في إيجاد حلول تمكنك من إعادة الحية والساحات إلى منزلك، ولأننا نسعى لتلبية احتياجاتكم سوف نطلعكم اليوم على 6 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك