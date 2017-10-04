5 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك

مراحل تصميم المنزل وتحديد ديكوراته طويلة للغاية ولكن يبقى الهدف الأول هو إيجاد فراغات وأفكار لكي تلبي جميع احتياجات الأسرة الأساسية في سياق يدعو بترحاب ورقي، وقد تتم هذه المراحل بكفاءة تامة ولكن كثيراً ما ندرك أننا قد أسأنا الاختيار في عناصر التصميم وفي أغلب الأوقات يكون ذلك بسبب عدم أخذنا أبعاد الفراغ في الحسبان وأننا قمنا بتخطيط دقيق جداً لكل الأثاث والمستلزمات الأساسية على حساب إيجاد مساحات فارغة، وتكون النتيجة منزل بدرجة كفاءة قليلة للغاية، فمن منا سوف يستطيع الاستمتاع بأي وظيفة، أساسيىة كانت أو جانبية، دون الشعور بافتقاد الفراغ والساحات الكبيرة، وإن كنت تواجه هذه الأزمة عليك أولاً ألا تفقد الأكل ثم تتابع نصائح الخبراء في إيجاد حلول تمكنك من إعادة الحية والساحات إلى منزلك، ولأننا نسعى لتلبية احتياجاتكم سوف نطلعكم اليوم على 6 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك
يفترض البعض بعض مفاهيم الديكور الخاطئة ويفوم بتطبيقاتها على الفور دون دراسة امكانية تغييرها، ون ضمن هذه المفاهيم هو ضرورة فصل الفراغات كلياً لتكون كل غرفة ذات وظيفة وطابع خاص، وذلك كان قديماً لأسباب تخص الخصوصية، ولكن مع تغير إيقاع الحياة العملية أصبح من الممكن أن تتواجد عدة وظائف متحققة بكفاءة عالية للغاية في مكان واحد، وإن قمت أنت بدمج لعض الوظائف أبضاً سوف تملك منزل ذو مساحة مذهلة وطابع عصري للغاية.
بهو المدخل أو الطرقات تعد من الفراغات التي يتجاهل الكثير استخدامهابكفاءة عالية فتتحول هذه الساحات إلى فراغ مهمل من الجانب الجنال والعملي، وهو خطأ يؤدي على الفور إلى منزل ذو كقاءة ضئيلة، ولكن هي في الواقع فراغات ذات امكانيات كبيرة جدا وتأثير كبير على إيقاع المنزل إن قمت باستغلالهم بذكاء، فينصح الخبؤاء أن نعد هذه الفراغات فرصة ذهبية لاستخدامها في وظيفة التخزين بدلاً من إستهلاك مساحات الغرف الرئيسية في وحدات كبيرة، وهي فكرة سهلة التنفيذ وسوف تجعلك منزلك يتمتع بمساحات كبيرة رائعة كما فعل المصمم في هذا البهو.
إن لم تتمكن من إيجاد مساحة كافية في بهو الزل لكي يحتوي على وحدات التخزين وكانت الغرف هي المجال الوحيد لتواجدها إذن من المكن أن تتبع بعض أساليب الخبراء في تصميم وحدات مفتوحة ومرنة تمكنك من تغيير شكل الرفوف كلا تغيرت احتياجاتك، وهو أمر يمكنك أيضاً م التخلي عن مساحات التخزين غير المستغلة.
اجعل من شرفتك أو منزلك مساحة تخزين إضافية لإخفاء أغراضك الموسمية التي تستهلك مساحات كبيرة للغاية في الغرف الرئيسية، وسوف تتمكن من الاستمتاع بغرف أكثر اتساعاً وترتيباً.
أحياناُ يثبت لنا الوقت أن بعض الأغراض ل تكن ضرورية، ةقد نقع في خطأ امتلاك قطع أثاث مختلفة لا حاجة لنا بها مطلقاً، ويكون الحل الأمثل هو التخلص منها كلياً