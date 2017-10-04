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5 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك

shereen gouda shereen gouda
homify الممر والمدخل
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مراحل تصميم المنزل وتحديد ديكوراته طويلة للغاية ولكن يبقى الهدف الأول هو إيجاد فراغات وأفكار لكي تلبي جميع احتياجات الأسرة الأساسية في سياق يدعو بترحاب ورقي، وقد تتم هذه المراحل بكفاءة تامة ولكن كثيراً ما ندرك أننا قد أسأنا الاختيار في عناصر التصميم وفي أغلب الأوقات يكون ذلك بسبب عدم أخذنا أبعاد الفراغ في الحسبان وأننا قمنا بتخطيط دقيق جداً لكل الأثاث والمستلزمات الأساسية على حساب إيجاد مساحات فارغة، وتكون النتيجة منزل بدرجة كفاءة قليلة للغاية، فمن منا سوف يستطيع الاستمتاع بأي وظيفة، أساسيىة كانت أو جانبية، دون الشعور بافتقاد الفراغ والساحات الكبيرة، وإن كنت تواجه هذه الأزمة عليك أولاً ألا تفقد الأكل ثم تتابع نصائح الخبراء في إيجاد حلول تمكنك من إعادة الحية والساحات إلى منزلك، ولأننا نسعى لتلبية احتياجاتكم سوف نطلعكم اليوم على 6 وسائل لكي تحصل على مساحة أكبر في منزلك

استخدامات مختلفة في نفس الفراغ

Modern New Home in Hampstead - master bedroom Black and Milk | Interior Design | London غرفة نومأسرة نوم master bedroom
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – master bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

يفترض البعض بعض مفاهيم الديكور الخاطئة ويفوم بتطبيقاتها على الفور دون دراسة امكانية تغييرها، ون ضمن هذه المفاهيم هو ضرورة فصل الفراغات كلياً لتكون كل غرفة ذات وظيفة وطابع خاص، وذلك كان قديماً لأسباب تخص الخصوصية، ولكن مع تغير إيقاع الحياة العملية أصبح من الممكن أن تتواجد عدة وظائف متحققة بكفاءة عالية للغاية في مكان واحد، وإن قمت أنت بدمج لعض الوظائف أبضاً سوف تملك منزل ذو مساحة مذهلة وطابع عصري للغاية.

وحدات تخزين في مساحات مهملة

Landing homify الممر والمدخل
homify

Landing

homify
homify
homify

بهو المدخل أو الطرقات تعد من الفراغات التي يتجاهل الكثير استخدامهابكفاءة عالية فتتحول هذه الساحات إلى فراغ مهمل من الجانب الجنال والعملي، وهو خطأ يؤدي على الفور إلى منزل ذو كقاءة ضئيلة، ولكن هي في الواقع فراغات ذات امكانيات كبيرة جدا وتأثير كبير على إيقاع المنزل إن قمت باستغلالهم بذكاء، فينصح الخبؤاء أن نعد هذه الفراغات فرصة ذهبية لاستخدامها في وظيفة التخزين بدلاً من إستهلاك مساحات الغرف الرئيسية في وحدات كبيرة، وهي فكرة سهلة التنفيذ وسوف تجعلك منزلك يتمتع بمساحات كبيرة رائعة كما فعل المصمم في هذا البهو.

تخزين مرن ومتحرك

FLOATING SHELVING_OPEN DRESSROOM SOLUTION, THE THING FACTORY THE THING FACTORY غرفة الملابسخزانات وادراج
THE THING FACTORY

THE THING FACTORY
THE THING FACTORY
THE THING FACTORY

إن لم تتمكن من إيجاد مساحة كافية في بهو الزل لكي يحتوي على وحدات التخزين وكانت الغرف هي المجال الوحيد لتواجدها إذن من المكن أن تتبع بعض أساليب الخبراء في تصميم وحدات مفتوحة ومرنة تمكنك من تغيير شكل الرفوف كلا تغيرت احتياجاتك، وهو أمر يمكنك أيضاً م التخلي عن مساحات التخزين غير المستغلة.

مساحة تخزين في الشرفة أو الحديقة

Bicycle storage TreeSaurus كراجات خشب نقي Brown Bike storage,Cycle storage,Bicycle storage,Green roof,Garden storage
TreeSaurus

Bicycle storage

TreeSaurus
TreeSaurus
TreeSaurus

اجعل من شرفتك أو منزلك مساحة تخزين إضافية لإخفاء أغراضك الموسمية التي تستهلك مساحات كبيرة للغاية في الغرف الرئيسية، وسوف تتمكن من الاستمتاع بغرف أكثر اتساعاً وترتيباً.

التخلص من الأثاث غير المستخدم

Altbau Sanierung, Design Design مطبخ
Design

Design
Design
Design

أحياناُ يثبت لنا الوقت أن بعض الأغراض ل تكن ضرورية، ةقد نقع في خطأ امتلاك قطع أثاث مختلفة لا حاجة لنا بها مطلقاً، ويكون الحل الأمثل هو التخلص منها كلياً

أماكن نتغافل عن تصميمها في المنزل
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